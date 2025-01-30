«Зенит» берёт полузащитника, к Роналду едет топ-форвард. Главные трансферы и слухи за день

Позади ещё один день, наполненный новостями с трансферного рынка. Состоялись новые переходы в зимнее окно, появились любопытные инсайды о предстоящих сделках. В нашем обзоре – рассказ о главных событиях и слухах среды, 29 января.

Экс-игрок лондонского «Арсенала» ушёл из команды Боккетти

Пабло Мари Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Пабло Мари сменил клуб в Италии. До последнего времени 31-летний испанец выступал за аутсайдера Серии А «Монцу», которую по ходу чемпионата возглавил экс-игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти. Мари был достаточно важной фигурой для своей команды, исполнял роль капитана. В нынешнем сезоне провёл 21 матч во всех турнирах без результативных действий.

Пабло идёт на повышение – в него поверила «Фиорентина». Сумма сделки, по данным Transfermarkt составила € 1,8 млн. Центральный защитник подписал контракт до июля 2027 года с опцией продления на сезон. Теперь Боккетти будет ещё труднее поднять «Монцу» со дна.

Европейские клубы в гонке за форвардом «Баварии»

Матис Тель Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Нападающий «Баварии» Матис Тель принял решение покинуть клуб в январе, сообщает Фабрицио Романо. По его информации, в начале месяца информацию о футболисте запросил «Челси», однако есть и другие клубы, проявляющие интерес к форварду. Журналист Сами Мокбель отмечает, что Тель также есть в шорт-листах «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Арсенала». А инсайдер отметил, что сам Матис хочет в «МЮ».

«Наполи» не продаст Осимхена туркам. Форварда хочет «Юве»

Виктор Осимхен Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Будущее звезды чемпионской команды «Наполи» Виктора Осимхена, арендованного «Галатасараем», остаётся под вопросом. Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы отклонили предложение стамбульского клуба о трансфере форварда в размере € 65 млн. Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает настаивать на € 75 млн – такая сумма прописана в контракте нигерийца в качестве отступных. Снижать её босс «партенопейцев» отказывается.

Тем временем стало известно, что «Ювентус» ищет замену для Душана Влаховича и нацелен на Осимхена. По информации La Gazzetta dello Sport, для спортивного директора туринского клуба Кристиано Джунтоли это приоритетная фигура на случай продажи серба. Хотя главный тренер Тьяго Мотта хотел бы подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, с которым работал в «Болонье». Осимхен в текущем сезоне набрал 16+5 в 20 матчах.

Чемпион Италии в составе «Наполи» возвращается в Серию А

Элиф Элмас Фото: Maja Hitij/Getty Images

Помните Элифа Элмаса? Северомакедонец взял золото Серии А с «Наполи», а зимой 2024-го перебрался в «РБ Лейпциг». Но в Германии Элиф не закрепился в основе команды. Теперь полузащитник возвращается в Серию А: «Торино» арендует игрока до конца сезона. А летом у итальянцев будет возможность выкупить Элмаса за € 17 млн.

У «Манчестер Юнайтед» два варианта по Рашфорду

Маркус Рашфорд Фото: Alex Livesey/Getty Images

Маркус Рашфорд «подвис» в «Манчестер Юнайтед», и ситуация пока не двигается с места. Как утверждает The Independent, в данный момент манкунианцы рассматривают только два варианта относительно 27-летнего форварда на трансферном рынке. Первый – переход Рашфорда на правах аренды в «Ювентус» до конца сезона. Второй – полноценный трансфер в «Барселону», который, вероятно, состоится в будущем. В случае с каталонским клубом проблема упирается в то, что «Барса» не может никого подписывать в зимнее окно без продаж. Согласно источнику, желающим подписать Маркуса трудно приблизиться даже к 50% той зарплаты, которую игрок получает в «МЮ» (более £ 300 тыс. в неделю).

По данным The Guardian, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прекратил общаться с Рашфордом. Он обращается к форварду только при разговорах со всей командой. Маркус не выходит на поле с 12 декабря, а всего сыграл в этом сезоне 24 матча и оформил 7+3.

«Зенит» покупает ещё одного дорогого футболиста

Родриго Саласар Фото: Octavio Passos/Getty Images

«Зенит» близок к приобретению уругвайского полузащитника «Браги» Родриго Саласара, сообщает Record. Вот так да! Ранее португальцем интересовался «Спартак», но теперь игрок перебирается в Санкт-Петербург вместо Москвы. По информации источника, между «Зенитом» и «Брагой» достигнута договорённость о переходе 25-летнего футболиста за € 22 млн. Вторая мощная сделка от петербуржцев за зиму близко. «Ждите официальных сообщений», — приводит слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева Metaratings.

У «Арсенала» трудности с поиском нападающего

Беньямин Шешко Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«Арсенал» столкнулся с трудностями, находясь в поиске усиления атаки. По информации ESPN, лондонский клуб вряд ли сможет заполучить этой зимой свою трансферную цель – нападающего «РБ Лейпциг» Беньямина Шешко. Сообщается, что немцы не хотят продавать словенца в январе, а вот летом могут отпустить его за € 70-75 млн. В нынешнем сезоне у 21-летнего форварда 27 матчей, 14 голов и три голевые передачи.

В этой связи «Арсенал» прорабатывает другие варианты в группу атаки. Ещё одна цель – Матеус Кунья из «Вулверхэмптона», но и в случае с бразильцем сделка в зимнее окно маловероятна. Кроме того, «канониры» могут удовлетвориться подписанием вингера – Нико Уильямса из «Атлетика», в чьём контракте указаны отступные в размере € 60 млн.

ЦСКА попрощался с Мендесом

Виктор Мендес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чилийский «Коло-Коло» ранее уже объявил о переходе Виктора Мендеса и даже представил полузащитника. А сегодня ЦСКА сообщил о сделке: «Виктор Мендес перешёл в «Коло-Коло». ПФК ЦСКА заключил трансферный контракт о переходе полузащитника в чилийский клуб. Мендес последние полгода выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов» Всего Мендес провёл за ЦСКА 71 матч и забил один гол. Вместе с клубом чилиец выиграл Кубок России — 2023 и взял серебро РПЛ-2022/2023.

«Сантос» вслед за Неймаром берёт ещё одного экс-игрока «Барсы»

Артур Мело Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Бразильский «Сантос» мощно усиливается после того, как вернулся в Серию А по итогам сезона-2024. Легендарный клуб уже договорился о возвращении своего воспитанника Неймара из «Аль-Хиляля», а теперь ведёт активные переговоры о трансфере экс-полузащитника «Барселоны» Артура Мело. Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что речь идёт о переходе на правах аренды, причём контракт будет включать в себя опцию выкупа игрока.

Сам Артур не против присоединиться к «Сантосу», так как заинтересован возможностью поиграть вместе с Неймаром. 28-летний центрхав принадлежит «Ювентусу», но в этом сезоне не провёл ни одного матча. Его соглашение действует до лета 2026-го.

«Байер» привёз новичка для Хаби Алонсо

Эмилиано Буэндия Фото: ФК «Байер»

Эмилиано Буэндия перебрался из «Астон Виллы» в «Байер». Бирмингемцам полузащитник оказался не нужен, а вот в Леверкузене на него рассчитывают. Аргентинец арендован до конца сезона-2024/2025 с правом выкупа летом за € 20 млн. В «Байере» Буэндии предстоит не менее серьёзная конкуренция. Но, возможно, стиль леверкузенцев подойдёт ему больше.

Клуб Роналду уведёт форварда «Астон Виллы» за € 77 млн

Джон Дуран Фото: Michael Regan/Getty Images

Европа потеряет потенциального топ-форварда. Фабрицио Романо сообщает: «Аль-Наср» подпишет нападающего «Астон Виллы» Джона Дурана за € 77 млн. Ранее издание El Nacional отметило, что колумбиец может согласиться на этот переход, потому что в саудовской команде играет Криштиану Роналду. Но «Аль-Наср» также вёл переговоры по форварду «Байера» Виктору Бонифасе. Теперь саудовцы, видимо, определились с окончательной кандидатурой.