«Зенит» отдаёт большие деньги за цель «Спартака»! Саласар — прямая замена Клаудиньо

«Зенит» близок к приобретению центрального полузащитника то ли на замену Клаудиньо, проданному в зимнее окно в «Аль-Садд», то ли на место Вендела, который уйдёт из петербургского клуба летом в «Ботафого». Как сообщает Record, чемпионы России практически договорились с «Брагой» о трансфере Родриго Саласара.

Португальцы приняли предложение в размере € 22 млн с бонусами. Между тем ещё в начале января появлялась информация, что 25-летний уругваец – приоритетная цель «Спартака». Однако Саласар едет в Санкт-Петербург, а красно-белые подписывают на эту позицию Ивана Илича, который был в фокусе внимания «Зенита».

Родриго – из футбольной семьи. Он родился в Испании, в Альбасете. В этом городе за местную команду доигрывал в 1999 году свой последний сезон его отец – экс-полузащитник сборной Уругвая Хосе Луис Саласар, проведший 29 матчей за национальную команду и ездивший на ЧМ-1986.

Кроме того, у Родриго есть два брата-футболиста. Старший Куки выступал за юношеские сборные Испании, но не стал заметным игроком и сейчас в 26 лет пылит в Сегунде за «Кордову». Младшему Мауро всего 19, он решил защищать цвета родины отца и выступает за молодёжную сборную Уругвая. А на клубном уровне – за «Шальке» во Второй Бундеслиге с нынешнего сезона. Впрочем, оба брата пока не на уровне Родриго. Видимо, будущий новичок «Зенита» — самый одарённый среди отпрысков Саласара-старшего.

До 15 лет Родриго воспитывался в школе «Альбасете», а затем переехал в академию «Малаги». В этом клубе центральный полузащитник и доводился до профессионального уровня. Что касается выбора сборной, то Родриго позвали в уругвайскую молодёжку, и он принял предложение. А в июне 2023-го сбылась его мечта — повторить путь отца и сыграть за главную национальную команду. Легендарный аргентинский тренер Марсело Бьелса вызвал Саласара на товарищеский матч с Никарагуа. Дебютировал Родриго впечатляюще – оформил дубль и помог своей сборной одержать крупную победу со счётом 4:1. Но, как ни удивительно, больше Бьелса Саласара не вызывал. Хотя хавбеку понравился разговор с тренером.

«Моё общение с Марсело Бьелсой было замечательным, – признавался Родриго. – Это тренер, который всё прямо говорит. Это очень хорошо для нас, игроков. Бьелсе нравятся футболисты, которые подвижны, агрессивны и ищут свободное пространство. Он подчеркнул это, когда мы разговаривали. И это что-то, что очень похоже на мой стиль игры».

Родриго Саласар Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

В 2018 году «Малага» подтянула своего юного воспитанника в первую команду, но не смогла его зарегистрировать, так как не было свободных мест в заявке. Саласар потерял сезон и отказался продлевать истекавший договор. Летом 2019-го Родриго на правах свободного агента заключил четырёхлетний контракт с франкфуртским «Айнтрахтом». Однако клуб из Германии решил развивать молодого футболиста через аренды. В течение трёх следующих сезонов испанский уругваец уезжал в польскую «Корону» и в клубы Второй Бундеслиги – «Санкт-Паули» и «Шальке».

Саласар был достаточно результативен для своего амплуа центрхава. В «Санкт-Паули» он набрал 6+6 в 34 матчах, в первом сезоне в «Шальке» – 6+7 в 30 матчах. Летом 2022-го клуб из Гельзенкирхена, вернувшись при содействии Родриго в элиту, выкупил его у «Айнтрахта» за € 1,5 млн.

Сезон-2022/2023 «Шальке» провёл в статусе аутсайдера Бундеслиги и вылетел обратно. Саласар сыграл только 22 матча, так как выбывал из-за перелома плюсневой кости, забил один гол и сделал шесть голевых передач. Гельзенкирхен отправился этажом ниже, а вот Родриго – в «Брагу». Скауты португальского клуба разглядели неслабый потенциал в полузащитнике. «Шальке» заработал на продаже Саласара в четыре раза больше, чем потратил на его трансфер, – € 6 млн.

В прошлом сезоне Родриго дебютировал в еврокубках – сыграл с «Брагой» на групповом этапе Лиги чемпионов. Португальцы заняли третье место в квартете с «Реалом», «Наполи» и «Унионом». Сам уругваец сделал голевой пас в игре 1-го тура с неаполитанцами. По итогам группового этапа Саласар стал лучшим в составе своей команды по точным передачам на половине поля соперника (151) и отборам мяча (18), вторым по пасам под удар (10) и выигранным единоборствам (33).

В чемпионате Португалии Родриго провёл 32 матча, забил шесть мячей и отдал шесть голевых передач. Стал первым в «Браге» по пасам под удар (56) и третьим по обводкам (35).В январе 2024-го его признали лучшим полузащитником месяца в Примейре. Кроме того, уругваец взял с командой Кубок лиги. В финале с «Эшторилом», выигранном в серии пенальти, Саласар сделал голевую передачу.

В общем, уругваец – игрок качественный, проверенный на уровне Лиги чемпионов, но, как и в истории с Иличем, смущает склонность к травмам. В нынешнем сезоне он уже четыре раза выбывал из-за вывиха лодыжки, проблем с бедром и мышечных повреждений. Сначала пропустил чуть более 10 дней, затем — две недели, а потом и вовсе целый месяц. В четвёртом случае – три недели. Зато сейчас Саласар идёт на самый успешный с точки зрения результативности сезон в карьере – в 21 матче оформил 6+8.

Тренер Тимо Шульц, работавший с уругвайцем в «Санкт-Паули», говорил про него: «У Родриго действительно очень хороший удар с правой. Даже с большого расстояния. Считаю, что он ещё недостаточно часто бьёт. А иногда он необузданный на футбольном поле. Но нам нравится работать с ним – парень хорош».

Как ни удивительно, в истории «Зенита», ориентированного на южноамериканский рынок, ещё не было легионеров из Уругвая. Значит, Саласар – первопроходец.