«Селтик» организовал камбэк, но всё же не устоял в Бирмингеме.

Триллер вечера в ЛЧ привёл Эмери сразу в 1/8 финала! Хотя он устроился с 2:0 на 2:2!

«Астон Вилла» и «Селтик» устроили шоу в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Казалось, это будет понятная игра с предсказуемыми результатом и исходом, но команды удивили себя и болельщиков.

«Астон Вилла» считалась фаворитом встречи. Для возможного выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов команде Унаи Эмери требовалась победа над «Селтиком». Шотландцы же уже гарантировали себе место в топ-24, а потому могли расслабиться и получать удовольствие от футбола.

Морган Роджерс Фото: Dan Mullan/Getty Images

Морган Роджерс показал, кто тут лучший, уже в первые пять минут матча. Забил не раз, а сразу два. Сначала на третьей, а затем на пятой минуте. В эпизоде с первым голом Джейкоб Рэмси прострелил на партнёра с левого фланга, а потом Олли Уоткинс скатил партнёру под мощнейший удар в ближнюю девятку. Красиво!

Расстроился ли «Селтик»? Вообще нет. Адам Айда ответил дублем, забив на 36-й и 38-й минутах. Нигерийский ирландец оба раза отлично нашёл мяч перед вратарской и возродил интригу.

Олли Уоткинс Фото: Dan Mullan/Getty Images

Дальше был, вероятно, эмоциональный перерыв, но затем после небольшой раскачки отличился Уоткинс. В ассистентах снова оказался Рэмси. Это была трудовая контратака, которую завершил точным ударом форвард сборной Англии.

Ну а точку поставил всё тот же Роджерс, оформивший хет-трик уже в добавленное время. Забивать изначально должен был Уоткинс, но он замешкался и в итоге, чтобы не запороть атаку, оставил мяч партнёру, который забил в ворота, где функции голкипера фактически исполняли сразу два защитника.

Итог – и «Астон Вилла», и «Селтик» в плей-офф Лиги чемпионов! После ярчайшей встречи, по итогам которой вряд ли кто-то сильно грустил.