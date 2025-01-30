Гвардиолу от краха отделяли полчаса. Но «Сити» перевернул матч и всё-таки выжил в ЛЧ!

«Манчестер Сити» был в получасе от вылета из еврокубков, но спас для себя эту Лигу чемпионов! Волевая победа в матче с «Брюгге» отправила команду Хосепа Гвардиолы в плей-офф.

Пеп точно спрогнозировал перед матчем, как сложится первая половина первого тайма. «Мы хотим забить «Брюгге» много голов в стартовые 20 минут. Но я не думаю, что это произойдёт», – сказал Гвардиола.

Действительно, с самого начала «Манчестер Сити» забрал мяч и территорию, стал давить и при потерях тут же включал контрпрессинг. Бельгийская команда защищалась низким блоком, довольствовалась чуть более чем 20% владения, однако не играла на отбой. Гости пытались выходить из обороны через пас, несмотря на риск. Пару-тройку раз обреза́лись на своей половине.

Тем не менее именно «Брюгге» создал первый опасный момент, когда «Ман Сити» увлёкся и прозевал контрвыпад «два в три». Экс-форвард «Барселоны» Ферран Жутгла прострелил в штрафную под удар Христосу Дзолису, но Гвардиолу спас от нервного срыва Гвардиол. Йошко заблокировал пущенный в створ мяч. Пеп всё равно дико переживал – его мимика и жесты были такими, словно хозяева пропустили.

«Манчестер Сити» катал мяч на половине поля соперника, на чужой трети, однако «горожанам» не хватало командной скорости и нестандартных действий. Однажды неожиданная скидка всё-таки привела к голу Илкая Гюндогана, вот только немец застрял в офсайде. Бернарду Силва и Фил Фоден создавали ширину, соответственно, на правом и левом флангах, Джон Стоунз (вышедший в основе впервые с 3-го тура ЛЧ) поднимался из центра обороны в опорную зону, но ничего не работало.

Лишь на 14-й минуте болельщики наконец дождались удара от «Сити» – Фоден пробил поспешно и неточно. Спешил и Гвардиола. Например, бросая вылетевший за поле мяч, тренер «горожан» попал в… спину своему коллеге Ники Хайену. Извинился. В итоге до перерыва чемпионы Англии так и не пробили в створ, а их центрфорвард Эрлинг Холанд лишь раз коснулся мяча в штрафной «Брюгге». Правда, при этом сделал два паса под удар – больше, чем любой другой игрок на поле.

Закончились эти 45 минут тем, что бельгийцы дождались шанса и забили. Убежали в контратаку «три в четыре», затем Дзолис легко обыграл один в один Матеуса Нунеса и прострелил. Мяч при помощи рикошета долетел до Рафаэля Оньедики, который нанёс удар в касание. Эдерсон чуть-чуть не дотянулся.

Игроки «Брюгге» празднуют гол Фото: Carl Recine/Getty Images

После перерыва Гвардиола выпустил на левый фланг дриблёра Савио – Фоден вернулся в центр поля, а Гюндоган отправился на скамейку. В дебюте второго тайма «Ман Сити» наконец соорудил настоящий голевой момент, правда, благодаря угловому. Стоунз бил головой из вратарской, однако тоже умудрился не попасть. А первый же удар в створ принёс хозяевам гол. Поразительно, что сделал его за счёт индивидуальных действий Матео Ковачич. Хорват получил мяч в центре поля, и ему на секунду показалось, что он Марадона. Матео попёр вперёд. Протащил мяч до полукруга – его никто не встретил. Видимо, бельгийцы не ожидали такого рывка от Ковачича, поэтому стянулись на других игроков – в центре образовалась дыра. Полузащитник «Сити» выстрелил точно низом.

Команда Гвардиолы вытаскивала себя из болота. При счёте 1:1 игра внезапно раскрылась. «Брюгге» решил активнее выбегать в контратаки и два-три раза мог забить. «Горожанам» потребовался сейв Эдерсона. А на исходе часа матча «Брюгге» пропустил обиднейший гол. Опять из-за рывка хорвата! Только теперь Гвардиол побежал по левому полуфлангу в штрафную Симона Миньоле, получил проникающий пас от Савио и прострелил, а эквадорец Хоэль Ордоньес срезал мяч в собственные ворота. В эту секунду Пеп, переживая всю гамму эмоций, пнул стоявший рядом холодильник!

«Манчестер Сити» – «Брюгге» Фото: Carl Recine/Getty Images

«Брюгге» подустал, «Ман Сити» сбивал темп владением. За 20 минут до конца впервые пробил Холанд – этот эпизод мог окончательно снять вопросы об исходе матча. Эрлинг накрыл прессингом Ардона Яшари, но не реализовал выход один на один. Сейв Миньоле оставил бельгийцев в игре. Как оказалось, ненадолго. Вскоре чудесный гол сотворил Савио. Стоунз вырезал длинную диагональ к углу штрафной, бразилец классно обработал мяч грудью и как следует ударил по отскочившему от земли мячу.

Чемпион Англии минимально превзошёл бельгийцев по статистике ударов в створ – 6:5. В компенсированное время два тренера стояли, обнявшись и беседуя о чём-то. «Ман Сити» катал мяч, «Брюгге» не отбирал. В плей-офф пролезли обе команды.