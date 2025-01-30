Такой «ПСЖ» обязан играть в ЛЧ! Развалили соперника в своём главном и лучшем матче сезона

«ПСЖ» оказался среди того небольшого числа элитных клубов Европы, кто к последнему туру ещё не обеспечил себе место в плей-офф. Да, с одной стороны команда занимала 22-е место, а это зона 1/16 финала. С другой – после завершающего матча общего этапа могла оттуда вылететь. На своём поле их ждал «Штутгарт», который расположился по соседству в таблице.

Ситуация сложилась интересная: Парижу нужно было побеждать или играть вничью – тогда команда гарантировала бы себе плей-офф. Немецкий клуб точно устраивала бы победа, а вот ничьей при определённых раскладах могло бы и не хватить. Хотя перед игрой все видели такую картину: спокойно делите очки – и влетайте в первый раунд плей-офф. Правда, есть одна, как оказалось, важная деталь: «ПСЖ» в случае победы мог попасть в верхнюю часть команд, пробившихся в 1/16 финала, и гарантировать себе более удобный жребий. Видимо, этой мотивации было достаточно, чтобы сразу начать разрывать.

Парижу даже не потребовалось время на какие-то условности. В духе поймать темп, привыкнуть к сопернику. Нет, они оставили это на предыдущие туры. Сейчас была конкретная цель, которую они стали реализовывать с первых минут. Не смущали ни поле соперника, ни статус «Штутгарта» как одной из самых атакующих команд Германии, ни даже отсутствие Хвичи. Новичок парижан, согласно регламенту, может помочь только в плей-офф. Но даже без него всё было мощно.

С первых минут мяч оказался в ногах у гостей, а на седьмой минуте – в воротах Бредлова. Дембеле закинул мяч на Дуэ, который был в штрафной, тот перевёл его на дальнюю, где как нельзя кстати оказалась голова Баркола. 22-летний нападающий забил первый гол в матче, но, как оказалось, далеко не последний.

Пропущенный мяч ненадолго взбодрил «Штутгарт». На самом деле показалось, что они не собираются опускать руки и даже сделали несколько классных выходов к воротам. Самый опасный мог обратить в гол Фюрих. Но с острого угла футболист попал точно во вратаря. Почти тут же парижане побежали в новую атаку, в которую вовремя включился Баркола. Защитник слишком далеко его отпустил, поэтому француз пролетел по флангу и отпасовал на пустые ворота Дембеле. Ассистент главного арбитра тут же зажёг офсайд, так что празднование вышло недолгим. Однако проверка видеоассистентов показала – «вне игры» не было. Вот и 2:0 к 20-й минуте.

Показалось, что этот момент уже точно выбил хозяев из изначального плана. Они совсем были не похожи на себя. Никакой агрессии впереди, странная игра в обороне и никаких перспектив на возвращение. На 30-й минуте пара сантиметров отделили Дуэ от гола. И то разобрались с этим только с помощью автоматической системы определения голов: мяч действительно не полностью пересёк линию. Но ещё через пять минут пришло время заканчивать. Дембеле получил мяч на левом фланге, качнул защитника и мощно бахнул в дальний. Это выглядело справедливым финалом.

Удар Усмана Дембеле Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На второй тайм можно было не выходить. Вряд ли кто-то понимал, за счёт чего «Штутгарт» способен перевернуть ход встречи. Инструментов и правда не нашлось. Ведь уже на 55-й минуте Дембеле забил третий для себя мяч. Совершенно не напрягаясь. Словно встречались команды совсем уж разного уровня.

И что оставалось делать в последние 35 минут? Нет, «Штутгарт» не ушёл с поля. Стал чуть больше владеть мячом и пытаться провести хотя бы несколько опасных атак. Просто ради приличия. Но даже этого не удавалось. «ПСЖ» закрывал зоны и проводил, возможно, лучший матч в общем этапе и даже в сезоне. Но один раз Доннарумма всё-таки пропустил. Причём от своего – на 77-й минуте Пачо случайно срезал мяч в свои, но на общей картине это не отразилось.

Дальше команды уже заканчивали. Все понимали – ближе такой Париж подойти не даст. В итоге «Штутгарт» остался за бортом плей-офф. А «ПСЖ» идёт дальше. Заслуженно.