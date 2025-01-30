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Брест — Реал Мадрид — 0:3, обзор матча 8-го тура Лиги чемпионов, голы: Родриго, Беллингем, таблица, 29 января 2025

«Реал» уничтожил сенсацию Лиги чемпионов. Но не попал в 1/8 финала
Артём Никулин
«Реал» уничтожил сенсацию Лиги чемпионов
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Справились с «Брестом» даже без Винисиуса. И всё же придётся играть в стыках.

«Реал» к 8-му туру гарантировал себе плей-офф Лиги чемпионов, но не закрыл вопрос, с какого раунда туда попадёт. Для участия в 1/8 финала просто обыграть «Брест» было недостаточно. Следите внимательно: необходимо было уповать на параллельные победы «Барселоны» и «Интера», потерю очков «Байером», «Астон Виллой» и дортмундской «Боруссией» и ничью в матче между «Лиллем» и «Фейеноордом». Раз плюнуть.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Брест
Брест, Франция
Окончен
0 : 3
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Родриго – 27'     0:2 Беллингем – 56'     0:3 Родриго – 78'    

«Брест» тоже гарантированно продолжал путешествие в ЛЧ и мог попасть в элитную восьмёрку, поэтому мотивации у них было не меньше. Хотя для самого клуба и его болельщиков приезд «Реала» уже был за честь: по такому случаю фанаты перед стартовым свистком устроили «Сайлент Хилл» на трибунах — из-за дыма от пиротехники начало матча слегка задержалось, на поле ничего нельзя было разглядеть.

Родриго Гоэс

Родриго Гоэс

Фото: ФК «Реал Мадрид»

Трюк сработал: французы выглядели очень конкурентно на поле и провели несколько атак через фланг Лукаса Васкеса (Карло Анчелотти всё ещё упорно верит в его оборонительный талант). Но за мадридцев сыграл класс: Родриго с левого фланга сместился в штрафную и улётно пробил в дальний угол.

Впрочем, после этого «Брест» принял дозу адреналина и начал давить на ворота Тибо Куртуа. Сначала Камори Думбия выстрелил издали, а потом Мама Бальде пробил чуть выше перекладины. Тибо не без труда, но сдержал натиск.

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В начале второй половины «Реал» упустил шанс удвоить победный счёт. Килиан Мбаппе вышел на вратаря, но тот отразил его удар. Мяч отскочил в штрафную к Джуду Беллингему, который собрал на себе внимание противников и отдал мяч на свободного Браима Диаса — а тот поскользнулся и упустил момент для удара.

Буквально минуту спустя мадридцы чуть не поплатились за упущенный момент: Людовик Ажорк прорвался к воротам Куртуа и внешней стороной стопы закрутил в дальний. Тибо проморгал. Однако судьи углядели тоненький офсайд у «Бреста».

В ответной атаке Беллингем уже не простил: получил мяч после прострела от Васкеса и пробил по пустым воротам. Футболистам «Реала» вообще никто не препятствовал во время атаки. А под занавес встречи дублем отметился Родриго: Мбаппе снова пробил во вратаря — тот не справился с мощным ударом, и мяч отлетел прямо в ноги сопернику. Родриго уверенно, в касание закрыл вопросы о победителе матча.

Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Фото: ФК «Реал Мадрид»

После третьего забитого мяча гости взяли игру под контроль: у «Бреста» вообще не было опасных подходов к воротам Куртуа, коих в изобилии хватало в первом тайме. Зато уйма моментов была у Килиана Мбаппе, но тот бил либо во вратаря, либо по операторам — похоже, истратил весь запас голов на «Вальядолид».

«Реал» удержал крупный счёт, но отправится спать не со спокойной душой, ведь так и не вышел в 1/8 финала и будет играть стыковые матчи. Будем ждать жеребьёвку: команду Анчелотти «угостят» либо нестабильным «Селтиком», либо грозной «Баварией».

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