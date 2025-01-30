Загребское «Динамо» было в минутах от плей-офф благодаря удивительному стечению обстоятельств. Но туда залетел «Брюгге», который проиграл!

Главная развязка в последнем туре Лиги чемпионов. Нет, мы не про выход «Манчестер Сити»

Чтобы «Динамо» из Загреба вышло в плей-офф ЛЧ, перед финальным туром должно было совпасть несколько факторов. Вероятность каждого — не слишком-то высокая. Всё каким-то немыслимым образом получалось за 13 минут до конца одного из матчей! Но… Давайте по порядку.

Хорватский клуб по итогам семи туров с восемью очками и скверной разностью мячей 10:18 занимал 26-е место. Мы традиционно выпускаем материалы с шансами команд, которые путём 10 000 симуляций генерирует суперкомпьютер. Его прогноз относительно «Динамо» получался неутешительным — всего 11% на проход в 1/16 финала.

Нужно было одновременно исполнение этих условий:

домашняя победа «Загреба» над «Миланом», который для попадания сразу в 1/8 финала тоже нуждался в очках;

два совпадения из данного списка: гостевое поражение «Бенфики» от «Ювентуса», отсутствие ничьей в разборке «ПСЖ» и «Штутгарта», домашние 0 очков «Спортинга» во встрече с немотивированной «Болоньей», очень крупный разгром «Брюгге» (разность мячей – 6:8) от «Сити» в Манчестере.

Футболисты «Болоньи» Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

А вот точная хронология, так как все 18 игр финального тура проходили одновременно:

шестая минута: Баркола забил «Штутгарту». Плей-офф для хорватов стал чуточку ближе;

16-я минута: Павлидис из «Бенфики» вскрыл «Ювентус». Теперь — вновь отдалился;

17-я минута: Дембеле увеличил преимущество «ПСЖ» над «Штутгартом». Окей, здесь всё ясно;

19-я минута: Батурина отличился в матче с «Миланом»! Вот тут стало интереснее;

21-я минута: Побега забил «Спортингу»! Ещё одно условие выполняется!

35-я минута: Дембеле оформляет дубль. Сюда можно больше не отвлекаться, парижане в итоге разгромили швабов (4:1);

39-я минута: Муса получил вторую жёлтую и оставил «Милан» в меньшинстве! Сказка всё ближе!

45-я минута: Оньедика поразил ворота «Сити». Чемпион Англии точно загребцам не помощник;

53-я минута: Ковачич сравнял счёт в игре с «Брюгге». Но это для динамовцев совсем не важно, ведь то же самое сделал в матче с ними Пулишич;

60-я минута: Пьяца вновь вывел «Динамо» вперёд! Долой уныние;

На тот момент именно хорватский клуб взбирался в плей-офф, оставляя позади себя «Спортинг» и «Штутгарт».

Матч «Динамо Загреб» — «Милан» Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

62-я минута: Ардоньес оформил автогол и помог «Сити».

Для красивого финала, как в сказке, тут бы и закончить. Но нет. 77-я минута: Хардер сделал счёт в противостоянии «Спортинга» и «Болоньи» равным. Да, отличился и Савио, но за оставшееся время «Сити» едва ли настрелял бы ещё пять голов. А дальше и «Юве» пропустил второй.

Счёт во всех обозреваемых встречах больше не менялся. «Динамо» стало единственной набравшей 11 очков в общем этапе командой, которой это не помогло. Да, виноваты сами: уступи они в Мюнхене не 2:9, а хотя бы 2:6, сегодня фиаско потерпел бы «Брюгге».

Как бы банально это ни звучало, в футболе сослагательных наклонений нет. А «Брюгге», хоть и проиграл в Манчестере, всё же залетел в число 24 лучших. И радовался после поражения, как после победы.