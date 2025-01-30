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Лига чемпионов: итоги первого этапа, итоговая таблица перед плей-офф, развязка — как поражение Милано не спасло Динамо Загреб

Главная развязка в последнем туре Лиги чемпионов. Нет, мы не про выход «Манчестер Сити»
Георгий Илющенко
Главная развязка в последнем тура Лиги чемпионов
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Загребское «Динамо» было в минутах от плей-офф благодаря удивительному стечению обстоятельств. Но туда залетел «Брюгге», который проиграл!

Чтобы «Динамо» из Загреба вышло в плей-офф ЛЧ, перед финальным туром должно было совпасть несколько факторов. Вероятность каждого — не слишком-то высокая. Всё каким-то немыслимым образом получалось за 13 минут до конца одного из матчей! Но… Давайте по порядку.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
2 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Батурина – 19'     1:1 Пулишич – 53'     2:1 Пьяца – 60'    
Удаления: нет / Муса – 39'

Хорватский клуб по итогам семи туров с восемью очками и скверной разностью мячей 10:18 занимал 26-е место. Мы традиционно выпускаем материалы с шансами команд, которые путём 10 000 симуляций генерирует суперкомпьютер. Его прогноз относительно «Динамо» получался неутешительным — всего 11% на проход в 1/16 финала.

Тот самый текст, интересно сравнить с итогами?
Финальные расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ. Что там с шансами у «Сити» и «ПСЖ»?
Финальные расклады на выход в плей-офф и стыки ЛЧ. Что там с шансами у «Сити» и «ПСЖ»?

Нужно было одновременно исполнение этих условий:

  • домашняя победа «Загреба» над «Миланом», который для попадания сразу в 1/8 финала тоже нуждался в очках;
  • два совпадения из данного списка: гостевое поражение «Бенфики» от «Ювентуса», отсутствие ничьей в разборке «ПСЖ» и «Штутгарта», домашние 0 очков «Спортинга» во встрече с немотивированной «Болоньей», очень крупный разгром «Брюгге» (разность мячей – 6:8) от «Сити» в Манчестере.
Футболисты «Болоньи»

Футболисты «Болоньи»

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

А вот точная хронология, так как все 18 игр финального тура проходили одновременно:

  • шестая минута: Баркола забил «Штутгарту». Плей-офф для хорватов стал чуточку ближе;
  • 16-я минута: Павлидис из «Бенфики» вскрыл «Ювентус». Теперь — вновь отдалился;
  • 17-я минута: Дембеле увеличил преимущество «ПСЖ» над «Штутгартом». Окей, здесь всё ясно;
  • 19-я минута: Батурина отличился в матче с «Миланом»! Вот тут стало интереснее;
  • 21-я минута: Побега забил «Спортингу»! Ещё одно условие выполняется!
  • 35-я минута: Дембеле оформляет дубль. Сюда можно больше не отвлекаться, парижане в итоге разгромили швабов (4:1);
  • 39-я минута: Муса получил вторую жёлтую и оставил «Милан» в меньшинстве! Сказка всё ближе!
  • 45-я минута: Оньедика поразил ворота «Сити». Чемпион Англии точно загребцам не помощник;
  • 53-я минута: Ковачич сравнял счёт в игре с «Брюгге». Но это для динамовцев совсем не важно, ведь то же самое сделал в матче с ними Пулишич;
  • 60-я минута: Пьяца вновь вывел «Динамо» вперёд! Долой уныние;

На тот момент именно хорватский клуб взбирался в плей-офф, оставляя позади себя «Спортинг» и «Штутгарт».

Матч «Динамо Загреб» — «Милан»

Матч «Динамо Загреб» — «Милан»

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

  • 62-я минута: Ардоньес оформил автогол и помог «Сити».

Для красивого финала, как в сказке, тут бы и закончить. Но нет. 77-я минута: Хардер сделал счёт в противостоянии «Спортинга» и «Болоньи» равным. Да, отличился и Савио, но за оставшееся время «Сити» едва ли настрелял бы ещё пять голов. А дальше и «Юве» пропустил второй.

Счёт во всех обозреваемых встречах больше не менялся. «Динамо» стало единственной набравшей 11 очков в общем этапе командой, которой это не помогло. Да, виноваты сами: уступи они в Мюнхене не 2:9, а хотя бы 2:6, сегодня фиаско потерпел бы «Брюгге».

Как бы банально это ни звучало, в футболе сослагательных наклонений нет. А «Брюгге», хоть и проиграл в Манчестере, всё же залетел в число 24 лучших. И радовался после поражения, как после победы.

Это было мощно:
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