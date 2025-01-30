«Барса» упустила шикарный шанс в ЛЧ! Результат не устроил ни её, ни «Аталанту»

«Барселона» на расслабоне подходила к последнему туру основного этапа ЛЧ — она уже обеспечила себе место в восьмёрке. И не просто в восьмёрке, а второе. И даже не просто второе, а с претензией на первое. Настолько спокойная обстановка, что фанаты в соцсетях предлагали проиграть «Аталанте», чтобы лишить «Реал» всех шансов на топ-8 — пусть мучатся в стыках.

Но, конечно, «Барселона» всегда мотивирована. Как минимум потому, что «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини — крутая проверка: седьмая команда Лиги чемпионов и действующий победитель Лиги Европы. Как максимум потому, что за первое место дают хорошую надбавку. И там, и там вышли боевые составы.

«Барса» разыграла с центра и тут же выцелила длинный пас. «Аталанта» провела первую атаку в матче, но моментально упёрлась в спину Алекса Бальде на правом фланге. Игра началась с борьбы и вертикального футбола: свойственного «Аталанте» и не очень — «Барселоне».

Гасперини привычно настроил команду на персональный прессинг, «Барселона» искала необычные решения из-под него выйти. Во-первых, в этом контексте выход Френки де Йонга с первых минут кажется не просто ротационным решением, но и подстройкой Флика. Нидерландец умело держит мяч и готов к давлению, ещё в «Аяксе» легко укрывал мяч корпусом и разворотами обманывал соперников, тащил мяч вперёд.

Френки де Йонг Фото: David Ramos/Getty Images

Во-вторых, «Барса» пробовала забросы — чаще, чем обычно. Когда первая линия прессинга уже миновала, часто следовал длинный пас. Или просто во время обычной контратаки. Левандовски, хоть и сбавил в этом сезоне по проценту выигранных воздушных единоборств, неплохо цеплялся. Ламин Ямаль и Рафинья, чуть опускаясь, встречали передачи низом спиной к воротам.

«Аталанта» рисковала, «Барселона» пыталась поймать — этакие «кошки-мышки». Персональный прессинг «Аталанты» переходил в активную фазу, когда мяч оказывался или у Эрика Гарсии — слабого звена — или у Войцеха Щенсны. Да, даже на голкипера часто выбрасывался игрок ещё до приема — такова задумка Гасперини. На шестой минуте поляк, вспомнив былые неудачные выдумки в «эль-класико» и с «Бенфикой», под давлением просто пнул мяч на угловой — даже не пытался сделать длинный пас. Спустя пару минут его вновь чуть не накрыли.

На 11-й минуте «Аталанта» создала первый опасный момент после контратаки: Кунде, пока ходил в атаку, оставил фланг, через который удалось пройти и прострелить — Щенсны ногами отбил удар в упор.

«Барселона» тут же ответила. 12-я минута — момент с участием Ламина Ямаля. Первый из многочисленных у испанца. Получил мяч справа во время контратаки, воспользовался пространством и сместился в центр, опасно закрутил в дальний.

К середине тайма игра подуспокоилась, и мы смогли увидеть позиционные задумки. «Аталанта», как опытный гроссмейстер, не «съедала пешку» (не давила раньше времени), а сохраняла максимальное давление. Стояла большим количеством у штрафной, ожидая того самого «триггера» — передачу или на Эрика Гарсию, который может замешкаться, или назад на голкипера. «Барселона» задействовала Роберта Левандовского — он смещался глубже: в одном из эпизодов оказался даже ниже опорников.

На 33-й минуте Ямаль затеял комбинацию справа, Колашинац ошибся в подкате и дал молодому таланту зайти с мячом в штрафную — повезло, подача не удалась. Зато чуть позже удалась ответная атака «Аталанте». Ретеги очень много работал между правым и центральным защитниками соперника, в одном из эпизодов добежал до практически ушедшего мяча и, более того, отдал наотмашь пас в центр — запустил атаку неожиданным решением. «Аталанте» удалось подойти ближе и вертикальным прямым пасом в лоб — в штрафную — вскрыть оборону: Де Кетеларе тут же отдал на Дзаппакосту, а тот забил. Но гол отменили из-за небольшого офсайда.

Рафинья и Давиде Дзаппакоста Фото: David Ramos/Getty Images

На этот моменте всё опасное закончилось. Подытоживая: «Барселоне» было тяжело что-то создавать, и только Ламину Ямалю было относительно несложно развивать атаки. Второй тайм был многообещающим.

После перерыва «Аталанта» вышла, но будто не полностью. Так бывает, когда много сил оставил в предыдущем отрезке. А тут ещё и соперник за перерыв явно подстроился: теперь «Барселона» не так боялась прессинга, потому что быстрее проводила атаки и планировала выходить из-под него через передачи Ямаля или Рафиньи в одно касание. В первом тайме они тянули и были больше сконцентрированы на себе, во втором — играли шире.

На 47-й минуте «Барса» повела: Левандовски удачно сместился глубже и в одно касание переправил на Рафинью — получился выход два в одного. На Ямаля попытался выйти кипер, но тот всё равно получил пас, обыграл и закатил в пустые.

Ламин Ямаль Фото: David Ramos/Getty Images

«Аталанта» ответила неприятным ударом Пашалича на 51-й, но Щенсны отбил. Да так, что набегавший на добивание игрок не смог даже подумать дотянуться. Ламин Ямаль после гола начал набирать обороты и чуть ли не издевался над 31-летним Колашинацем: сначала «посадил» на жёлтую, позже заставил того сфолить ещё раз. Уже на 56-й минуте Гасперини заменил ветерана на молодого Скальвини. На 60-й минуте Ламин после углового у своих ворот пошёл один на четверых и нашёл идеальное продолжение атаки — вывел Рафинью и Левандовского на одного защитника. Повезло, что поляк оказался нерасторопным.

«Аталанта» сравняла внезапно. Атака ближе к позиционной, Эдерсон получил мяч у штрафной, убрал «ла-крокетой» Гави и тут же ударил в ближний — да так мощно! Щенсны не отбил. 1:1.

Футболисты «Аталанты» празднуют гол Фото: Zuma/TASS

«Барселона» недолго мучалась со вторым голом и забила с углового: после подачи Рафиньи один оказался Араухо. Капитан просто подставил голову, а затем показал трибунам: я остаюсь. На фоне слухов об уходе уругваец продлил контракт до 2031 года.

На 80-й минуте, спустя всего восемь, гости вновь сравняли. Атака с правого фланга, подача на Пашалича. Тот принял мяч, успел обработать и легонько пробить между ног вышедшему на него Щенсны. Поляк пропустил в ближний и между — такой себе перформанс.

Гасперини просто оставалось додержать счёт, а там, возможно, попытаться накрыть соперника ещё раз. Он сделал последнюю замену на 87-й минуте, поменяв полузащитника, чтобы поддерживать прессинг. Но ровно через минуту на газон упал молодой Скальвини. Держался то ли за плечо, то ли за руку — повредил в верховой борьбе за мяч. Не смог продолжить игру — парня унесли на носилках.

Последние семь-восемь минут «Аталанта» доигрывала в меньшинстве. «Барса» накатила: три подряд угловых в компенсированное время и опасный штрафной. Матч завершился ударом Рафиньи сильно выше.

«Барсе» же сильно выше подняться не удалось. Ровно как и «Аталанте» — она вообще вылетела из зоны топ-8. Борьба в ЛЧ продолжается.