Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось

По формальным признакам новый формат Лиги чемпионов сильно отличается от прежнего. Больше команд, больше матчей, новый принцип подбора соперников. Кто-то выходит сразу в 1/8 финала, кого-то ждёт дополнительный раунд плей-офф.

Но насколько сильно отличается суть? При прежнем формате частенько говорили, что настоящая Лига чемпионов начинается после Нового года. Разве сейчас не то же самое? До Нового года мы посмотрели шесть туров. Какие-то матчи были интересными, какие-то — не очень. Какие-то получились совсем проходными.

И вот прошёл Новый год, сначала сыграли 7-й тур, а затем — кульминация: 18 матчей одновременно! И это было действительно интересно, особенно с учётом того, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» перед последним туром не обеспечили себе место в плей-офф. «Сити» так и вовсе висел на волоске от вылета вплоть до второго тайма игры с «Брюгге».

18 матчей одновременно, постоянное обновление результатов и таблицы, в которой команды скачут вверх и вниз, как котировки на фондовой бирже. Это прикольно! Это действительно новое ощущение от Лиги чемпионов. За это новому формату спасибо. Но ещё раз — по сути, что в предыдущие сезоны самое интересное начиналось после Нового года, что сейчас.

Более того, при прежнем формате прелюдия перед плей-офф не была такой длинной. Плюс 5-й и 6-й туры группового этапа частенько получались интересными. Конечно, не целиком. Но отдельные матчи бывали крутыми, потому что в них решалась судьба команд: кто едет в плей-офф ЛЧ, кто — в Лигу Европы, а кто — домой.

Сейчас же отрезок ЛЧ перед Новым годом не решающий. Он, конечно, влияет на итоговое положение команд в таблице. Но в принципе времени на раскачку у команд — в первую очередь у грандов — стало больше. Неудачно выступил в первых шести турах? Не беда, после Нового года есть ещё два. Этим воспользовались «Ман Сити», «ПСЖ» и отчасти мадридский «Реал», который вообще-то из первых пяти матчей основного турнира проиграл три. При прежнем формате такой результат по итогам пяти туров был бы катастрофой. А сейчас — неприятно, но не более того. Всё можно наверстать после Нового года.

«Реал» обыгрывает «Брест» в последнем туре ЛЧ Фото: Thibault Camus/AP Photo/ТАСС

Матчей действительно стало больше. Однако разве стало больше интриги? Разве стало больше качества? Безусловно, две дополнительные игры в Лиге чемпионов — это огромный плюс для «Бреста», «Жироны», «Штурма», «Слована» и других команд, которые либо никогда не были в Лиге чемпионов, либо попадают в неё крайне редко. Эти же команды — главные выгодоприобретатели от расширения основного турнира с 32 до 36 участников. В число 36 им банально проще попасть, чем в топ-32.

Никакого негатива в их адрес. Но когда команд становится больше, общий уровень турнира не растёт. Он, наоборот, усредняется. Мы уже видели это на примере чемпионата Европы, который разросся с 16 до 24 команд. Скоро, к сожалению, увидим на чемпионате мира, где сборных будет 48 вместо 32. Лига чемпионов пошла по этому же пути.

Чем неплох новый формат, так это дополнительной стадией плей-офф. Матчи на вылет — это всегда интересно. А тут ещё и гарантирована как минимум одна топ-вывеска: «Манчестер Сити» — «Бавария» или «Манчестер Сити» — «Реал». Плюс могут зарубиться «Милан» и «Ювентус», это тоже будет круто.

Впрочем, трудно сказать, можно ли ставить в заслугу новому формату то, что уже на первой стадии плей-офф мы увидим матчи «Сити» с «Баварией» или «Реалом». Вряд ли устроители лигочемпионской реформы могли представить, что команда Пепа Гвардиолы так завалится и с таким скрипом пролезет в плей-офф на одно из последних проходных мест. Так что тут всё просто удивительным образом совпало. Это приятная для турнира и конкретно для первой стадии плей-офф аномалия.

«Манчестер Сити» обыгрывает «Брюгге» в последнем туре ЛЧ Фото: Carl Recine/Getty Images

Остальные возможные пары по уровню либо сравнимы с 1/8 финала ЛЧ прошлых лет (например, если сойдутся «Ювентус» с ПСВ или «Монако» с «Бенфикой»), либо напоминают плей-офф Лиги Европы (если жеребьёвка сведёт «Аталанту» с «Брюгге» или «Фейеноорд» с «Миланом»). Ещё раз, круто, что будет дополнительная порция матчей на вылет. Но самое мясо в любом случае начнётся с 1/8 финала — как это было раньше.

Бывает, что парень или девушка, желая обратить на себя внимание и привлечь к себе интерес, тотально меняют облик. Красят волосы, покупают новую одежду, украшения, духи. Они думают, что стали другими. Но внутри у них ничего не поменялось. Никуда не делись неуверенность, застенчивость и другие минусы, которые мешают в коммуникации.

Примерно то же произошло с Лигой чемпионов. На бумаге новый формат — ну очень новый буквально во всём. А суть осталась прежней. Самое интересное — с февраля. Только прелюдия перед самым интересным удлинилась.