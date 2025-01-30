10 главных неожиданностей новой Лиги чемпионов. Удивляли не только провалы топ-клубов

Завершился общий этап Лиги чемпионов. Новый формат еврокубка подарил много неожиданностей. И в большинстве своём удивляли скорее в неприятном смысле: многие топ-клубы выступили гораздо ниже ожиданий. Зато кое-кто из записных аутсайдеров или середняков мощно выстрелил. В этом тексте – наш рейтинг главных сенсаций этого розыгрыша ЛЧ.

1. «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» Фото: Carl Recine/Getty Images

Перед стартом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по традиции воспринимался как один из фаворитов турнира наряду с «Реалом». Но невероятный кризис у чемпиона Англии выпал и на ЛЧ. За тур до финиша команда Хосепа Гвардиолы свалилась в зону вылета, потерпев поражения от «Спортинга» (1:4), «Ювентуса» (0:2) и «ПСЖ» (2:4). Каталонский тренер вынужден был признать – всё по делу.

«Справедливо ли наше место в таблице? Конечно, справедливо. Какой аргумент, чтобы сказать, что это несправедливо? Мы находимся в таком положении, но мы боролись с лучшими командами. Должны принять это и восстановиться», – говорил Пеп.

Только благодаря победе над «Брюгге» в 8-м туре «Ман Сити» зацепился за 22-е место и всё-таки пролез в плей-офф. Хотя и в этом матче команда Гвардиолы проигрывала после первого тайма. Просто чудом спаслась.

2. «ПСЖ»

«ПСЖ» Фото: Alex Grimm/Getty Images

«ПСЖ», как и «Манчестер Сити», до последнего стоял над пропастью, со страхом поглядывая вниз. Для чемпиона Франции с его возможностями и амбициями завершение евросезона в январе – провал. Уход Килиана Мбаппе в летнее окно не может служить оправданием для парижской команды. Пусть даже проигрывал «ПСЖ» в этой Лиге чемпионов действительно сильным соперникам – «Арсеналу» (0:2) в Лондоне, «Баварии» (0:1) в Мюнхене и «Атлетико» (1:2) на своём поле. При этом с тем же «Атлетико» по игре команда не заслуживала поражения. А ведь была ещё обиднейшая (и такая же странная по игре) ничья с ПСВ. Луис Энрике принимал немало странных и спорных решений, хотя приятно, что он давал шансы Матвею Сафонову.

Благодаря камбэку в матче 7-го тура с «Сити» (с 0:2 ушли на 4:2) и крупной победе над «Штутгартом» в 8-м туре «ПСЖ» избежал худшего. Финишировал на 15-м месте – ещё не так плохо, учитывая обстоятельства.

3. «Реал»

«Реал» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Действующий победитель Лиги чемпионов вполне мог вылететь уже в январе! По крайней мере, так казалось после 5-го тура. В тот момент у «Реала» были лишь две победы и три поражения от «Лилля» (0:1), «Милана» (1:3) и «Ливерпуля» (0:2). Критика команды Карло Анчелотти достигла предела, а самого тренера стали отправлять в отставку местные СМИ. Инсайдеры писали, что в случае неудачного завершения ЛЧ итальянец будет уволен, а сезон «Мадрид» завершит под руководством Сантьяго Солари. К счастью для Анчелотти, на финише «Реал» разыгрался. Три победы подряд – и итоговое 11-е место. Но команда не попала в топ-8, и теперь ей придётся играть стыковые матчи. Там в соперниках будет либо «Селтик», либо… «Манчестер Сити».

4. «Лилль»

«Лилль» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Успешное выступление «Лилля» в Лиге чемпионов, конечно же, не суперсенсация, но «доги» всё равно прыгнули выше головы. Пятая на сегодняшний день команда Франция и четвёртая по итогам прошлого сезона Лиги 1 выступила лучше чемпиона страны «ПСЖ». А ещё лучше «Реала», «Милана», «Баварии», «Сити» и других мощных (на бумаге) команд. Более того, заняв седьмое место, команда Бруно Женезио гарантировала себе участие в 1/8 финала. «Лилль» переиграл «Реал» (1:0), «Атлетико» (3:1), «Болонью» (2:1), «Штурм» (3:2) и «Фейеноорд» (6:1), отнял очки у «Ювентуса» (1:1). Очевидно, что «Лилль» заработал в этом розыгрыше ЛЧ больше, чем планировал.

5. «Брест»

«Брест» Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Если бы до старта турнира, кто-то сказал, что перед последним туром «Брест» будет опережать в таблице «Баварию», «Реал», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то такого человека назвали бы в лучшем случае чудаком или фантазёром. Но жизнь иногда подбрасывает сценарии, которые и не придумаешь. Восьмая команда чемпионата Франции выиграла половину матчей в ЛЧ! Правда, «Бресту» немного повезло с календарём.

«Мы сюрприз Лиги чемпионов, – хвалился главный тренер команды Эрик Руа. – Мы теперь на карте. Это то, чем можно гордиться. Во Франции на нас никто не ставил, но мы заставили замолчать критиков… Это снимает с нас давление. Перед нами стоит большой вызов. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя».

Несмотря на неудачи в последних двух турах и финиш на 18-м месте, «Брест» действительно должен гордиться собой. С его финансовыми возможностями о большем и мечтать нельзя. В стыках предстоят матчи либо с «ПСЖ», либо с «Бенфикой».

6. «Астон Вилла»

«Астон Вилла» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Экс главный тренер «Спартака» Унаи Эмери опять подтвердил, что он искусный еврокубковый боец. На сей раз затащил «Астон Виллу» напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для восьмой на сегодняшний день команды АПЛ это большое достижение – «Манчестер Сити» позавидует. «Астон Вилла» начала с трёх сухих побед подряд над «Янг Бойз» (3:0), «Баварией» (1:0) и «Болоньей» (2:0), а в оставшихся пяти турах хватило двух выигрышей — в матчах с «РБ Лейпциг» (3:2) и «Селтиком» (4:2). В Лиге чемпионов восьмое место – праздник для Бирмингема. Тем более в условиях адского английского календаря.

7. «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» Фото: Stuart Franklin/Getty Images

«РБ Лейпциг» сыграл в Лиге чемпионов поразительно слабо для четвёртой команды Германии. В первых шести турах команда Марко Розе проигрывала всем подряд – «Атлетико» (1:2), «Ювентусу» (2:3), «Ливерпулю» (0:1), «Селтику» (1:3), «Интеру» (0:1), «Астон Вилле» (2:3). В какой-то степени оправданием для представителя Бундеслиги можно считать трудный календарь, ведь приходилось играть с соперниками из топ-лиг и в шумном Глазго. Но хотя бы очко-другое можно было зацепить!

«Шесть поражений в Лиге чемпионов, конечно, мы представляли себе всё иначе, – соглашался Розе. – Соперники здесь очень сложные. Желания у игроков хоть отбавляй, но из-за большого числа травмированных, возможно, мы не в силах выполнить всё задуманное».

И хотя «РБ Лейпциг» обыграл «Спортинг», в последнем туре снова провалился – был бит даже австрийским «Штурмом» (0:1). В итоге — 32-е место. Ужасное завершение ЛЧ!

8. «Ред Булл Зальцбург»

«Ред Булл Зальцбург» Фото: Angel Martinez/Getty Images

Катастрофически сложилась Лига чемпионов и для другой команды системы «Ред Булл», которая всегда была крепким соперником и умела кусать топов в ЛЧ. Ещё результаты прошлого сезона навели на мысль, что у «Зальцбурга» начался затяжной спад – команда впервые за 11 сезонов не выиграла чемпионат Австрии. А в нынешнем розыгрыше ЛЧ потерпела семь поражений в восьми турах. В результате «Ред Булл Зальцбург» стал 34-м и досрочно вылетел из еврокубков. При этом ещё в декабре отправив в отставку тренера Пепейна Лендерса – бывшего ассистента Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

9. «Милан»

«Милан» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Присутствие «Милана» в топ-8 за тур до финиша – сюрприз, учитывая, как «россонери» трясло по ходу нынешнего сезона. В чемпионате Италии миланцы лишь седьмые. Дошло даже до отставки главного тренера Паулу Фонсеки, которого сменил другой португалец Сержиу Консейсау. Да и в Лиге чемпионов «Милан» начал с двух предсказуемых поражений от «Ливерпуля» и «Байера», но затем одержал пять побед подряд – над «Брюгге» (3:1), «Реалом» (3:1), «Слованом» (3:2), «Црвеной Звездой» (2:1) и «Жироной» (1:0). Получилась красивая история преодоления. Впрочем, подпортила её неоднозначная концовка. В заключительном туре «Милан» вдруг уступил загребскому «Динамо». И выпал из топ-8 – занял 13-е место.

10. «Фейеноорд»

«Фейеноорд» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В этом сезоне Лиги чемпионов приятно удивила не только нынешняя команда Арне Слота – «Ливерпуль», но и предыдущая. Вице-чемпион Нидерландов до последнего претендовал на попадание в топ-8. «Фейеноорд» уже под руководством Брайана Приске переиграл «Жирону» (3:2), «Бенфику» (3:1), «Спарту» (4:2) и даже «Баварию» (3:0). Команда из Роттердама вытащила ничью с «Манчестер Сити» (3:3) на «Этихаде», уступая 0:3 за 20 минут до конца. В общем, нидерландские парни доказали, что они не случайные гости в ЛЧ. Но вот 1:6 в Лилле на финише – это лишнее. «Фейеноорд» стал лишь 19-м на общем этапе ЛЧ.

А кто больше всего удивил вас? Пишите в комментарии!