Хронология травм Арсена в «Сосьедаде» — кажется, ему просто очень не везёт. Но в заявку на матч с ПАОКом он попал!

«Такое у Захаряна первый раз в карьере». Что происходит с россиянином в Испании?

Главное событие сегодняшнего дня в футболе – последний тур Лиги Европы. И одна из его интриг – выход в стыковые матчи команд, в которых есть наши легионеры. Если у норвежского «Будё» всё в порядке (команда Хайкина борется не за стыки, а за попадание в топ-8), то у «Сосьедада» и ПАОКа могут возникнуть проблемы. Сейчас у команд по 10 очков, а значит, в теории их может обогнать «Порту» (восемь очков). Небольшие шансы есть и у «Браги» с «Твенте» (по семь очков), но у этих клубов не всё в порядке с разницей забитых и пропущенных.

Играют «Сосьедад» и ПАОК при этом друг с другом. И это могло бы быть и противостоянием Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева с Арсеном Захаряном, вот только выход на поле Арсена под большим вопросом. Но давайте по порядку.

Долгожданный переход Захаряна в Европу произошёл летом 2023-го – игрок присоединился к «Реалу Сосьедад». Как писали в местных СМИ, Арсена купили на замену Давиду Сильве – он тогда как раз завершил карьеру из-за разрыва «крестов». Хотя сразу игры в основе от молодого россиянина не ждали. Дебют Арсена состоялся 25 августа в матче с «Лас-Пальмасом», но первого результативного действия пришлось ждать долго – голевой пас он отдал в игре с «Вильярреалом» в 18-м туре, а первый (и пока единственный) гол забил в матче с «Кадисом» – в 29-м.

Понятно, что мало кто ждал от Арсена больших свершений в первый же сезон. Об адаптации говорили и в Сан-Себастьяне, и в «Динамо», и в сборной России. Но главное препятствие Захаряна в Испании – травмы. Хотя 40 матчей во всех турнирах за сезон он и набрал, но с мая 2024-го на поле мы его не видели.

Сентябрь 2023-го – пропустил три игры из-за коронавируса;

декабрь 2023-го – пропуск матча из-за травмы подколенного сухожилия;

январь 2024-го – вывих лодыжки, выбыл на шесть дней;

февраль 2024-го – неудачное приземление на руку в игре с «Вильярреалом», замена во время матча;

март 2024-го – травма берцовой кости, пропустил три игры;

25 мая Арсен, как и весь «Сосьедад», сыграл свой последний матч в сезоне. Но дальше всё стало только хуже. Захарян специально сократил отпуск, чтобы раньше приступить к тренировкам. И… получил повреждение на одном из занятий – травма голеностопа. Потребовалась операция, которая состоялась только в первой половине августа, а дальше – реабилитация. Вот цитата представителя клуба от 11 августа.

ФК «Реал Сосьедад» пресс-служба «Арсен уже приступил к тренировкам и восстановлению. Ожидаем, что полное восстановление займёт два-три месяца».

Конец сентября. Захарян наконец-то приступает к индивидуальным тренировкам – вот-вот должен присоединиться к команде. К общей группе его в итоге подпустили, но на поле Арсен так и не появился: в ноябре стало известно, что у Арсена новая травма – теперь мышечная. В клубе тогда сразу заявили, что сроки восстановления россиянина неизвестны.

С 11 декабря Захарян снова начинает тренироваться с основной группой – к этому моменту он не играл уже больше, чем полгода. Дальше – больше: 5 и 13 января Арсена включили в заявку на матчи «Сосьедада». Тогда казалось, что выход на поле – вопрос буквально одной встречи. Но вернулась боль в лодыжке – и он снова выбыл из состава.

Арсен Захарян Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Что говорят близкие к Арсену люди?

Разобраться в причинах – не только наше желание, но и задача клубов, сборной и близких к Захаряну людей. И ответить чётко, «что это» – стечение обстоятельств и случайность или хронические проблемы, сейчас не сможет никто. Но мы поговорили с людьми, которые должны знать больше.

Например, на связи с Захаряном находится врач сборной России Михаил Вартапетов. Вот что он нам рассказал:

— Мы находимся на связи с врачами «Реала Сосьедад». Арсен пропустил последнюю игру, находится в режиме дообследования. Как только диагноз будет уточнён, у нас будет более подробная информация. Трудно говорить о том, что происходит с Арсеном после переезда в Испанию, так как мы не видим его каждый день. Возможно, просто совпадение. Мы не можем говорить, что есть прямая зависимость травм и интенсивности нагрузок. Надо дождаться результатов обследования.Конечно, все надеемся, что Арсен как можно скорее восстановится и вернётся на поле.

Общается с Захаряном и директор академии «Динамо» Александр Кузнецов:

– Мы с Арсеном на связи. Недавно он поздравлял меня с днём рождения — очень приятно, что помнит. С его родителями у меня тоже добрые отношения. Захарян — из хорошей семьи: заметно, что родные уделяли много внимания его воспитанию.

Я не врач, но такая травма, как у Арсена, преследует многих футболистов. Видимо, доктора «Реала Сосьедад» провели исследование и поняли, что связки Арсена недостаточно сильные в голеностопе, поэтому надо сделать операцию. На мой взгляд, при правильном восстановлении травма не должна повлиять на игру Арсена.

В Испании контактный футбол, резкий и быстрый. Иногда даже переходят какие-то грани – кажется, что переубивают друг друга на поле. Но Арсен – игрок другого плана: не «бойцовая собака», а интеллектуальный футболист. Его надо оберегать. Самое главное после травмы — психологически пережить ситуацию. У Захаряна такой долгий перерыв случился в карьере первый раз. Я бы пожелал ему с честью выдержать все испытания. Хорошо, что его семья находится рядом с ним. Уверен, что близкие люди найдут возможность держать его в душевном равновесии.

Арсен Захарян в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что говорят и пишут об Арсене в Испании?

Это был взгляд на проблемы Арсена из России. А что говорят в Испании? Журналист Marca Хуан Кастро рассказал нам, что о будущем Захаряна в клубе ничего не известно: В «Реале Сосьедад» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». А вот что пишут его коллеги: «Захарян близок к возвращению в строй. Он постарается закрепиться в составе с высоким уровнем конкуренции. Арсен считался одним из самых перспективных футболистов в России, поэтому «Реал Сосьедад» отдал за него больше € 10 млн. Однако его статистика пока не соответствует ожиданиям. Всего один гол в первом сезоне. Захарян планировал провести второй год на другом уровне, но получил травму спустя несколько дней после начала предсезонной подготовки. Он перенёс операцию, а потом долго восстанавливался. Плюс не мог стабильно тренироваться из-за различных проблем. Захарян до сих пор не вышел на поле под восьмым номером, который достался ему после ухода Микеля Мерино. По всей видимости, скоро у россиянина появится второй шанс показать, почему его считают перспективным и почему он полтора года назад привлёк внимание европейских клубов. В «Реале Сосьедад» надеются, что трансфер скоро начнёт оправдывать себя в спортивном плане».

Арсен Захарян Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Другое издание – Mundo Deportivo – в начале января 2025 года позитивно смотрело на возможное возвращение Арсена к игре: «Похоже, Захарян скоро вернётся в строй. Первая часть сезона — тёмный путь для него с большим количеством препятствий. Но теперь появился свет. Арсен не выходил на поле более полугода из-за травм, и ему будет очень непросто завоевать место в составе, с учётом того, сколько он пропустил. В сезоне-2023/2024 Захарян периодически демонстрировал вспышки мастерства, но играл не так, как от него ждали. Травмы продолжают преследовать футболиста. Остаётся только гадать, когда состоится его возвращение на поле. И сможет ли Захарян оказать серьёзное влияние на игру «Реала Сосьедад»? Ведь на это надеются болельщики клуба».

Будем надеяться, что сегодняшнее попадание Захаряна в заявку на игру с ПАОКом – начало нового пути Арсена в Испании. Пути, на котором у него получится избежать серьёзных травм.