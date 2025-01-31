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Трансферы РПЛ, Спартак: Пабло Солари переходит в клуб за € 11,5 млн, кто такой, статистика, подробности

«Спартак» забирает главный лот зимнего рынка. Солари рассматривали все топы РПЛ
Дмитрий Зимин
Трансферы РПЛ: «Спартак», Пабло Солари
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Барко должен быть рад этому трансферу.

Ни про одного игрока в российском футболе зимой не говорили так много, как про Пабло Солари. Впервые его фамилия появилась в медиа ещё в декабре, и с того момента информация обновлялась почти каждый день. Пабло и правда стал самым популярным трансферным лотом зимы, а по количеству упоминаний наверняка перекрыл даже новичка «Зенита» Луиса Энрике. Хотя бы потому, что им интересовались почти все топы РПЛ.

Но история, похоже, закончена. По информации ESPN, Пабло переходит в «Спартак» за € 11.5 млн. Сделка уже завершена, и вскоре футболист окажется в Москве на подписании контракта.

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Солари провожали в российские клубы больше года

Всё началось ещё в январе 2024-го. Тогда «Чемпионат» сообщал, что «Краснодар» продолжительное время прорабатывал сделку с «Ривер Плейтом» по переходу аргентинского полузащитника. Но всё уперлось в деньги: действующие лидеры РПЛ не были готовы платить требуемые € 15 млн. Хотя отступные за Пабло вообще составляли € 25 млн. Найти компромисс не удалось. Представители «Краснодара» вернулись в Россию ни с чем.

В декабре 2024-го история ожила. Солари снова оказался на рынке, а в конце месяца появились первые новости об интересе к нему российских клубов. 2 января агент игрока Ариэль Кипершмид, ставший главным спикером проекта по перевозу парня в Россию, впервые вышел в публичное пространство и подтвердил: от «Краснодара» и «Спартака» действительно поступают запросы.

Пабло Солари в «Ривер Плейт»

Пабло Солари в «Ривер Плейт»

Фото: Getty Images

Вскоре появились предварительные цифры: красно-белые якобы предложили € 10 млн, из них € 8 млн основная часть, а € 2 млн – бонусы. Но клуб из Буэнос-Айреса хотел € 12 млн. Плюс на рынке неожиданно появился ЦСКА: TNT Sports Argentina сообщил, что москвичи готовы потратить € 6 млн и включить процент от последующей продажи. Эта история, вероятно, заинтересовала «Ривер Плейт» ещё меньше.

При этом условия «Краснодара» так и не были обозначены публично. Видимо, клуб не очень-то и стремился конкурировать за футболиста с московскими командами. Но агент точно не был против! Например, комментируя интерес от «быков», он заявил, что они могут включить в сделку Кевина Кастаньо. Однако при этом подчёркивал – большого прогресса в истории нет. Интересно, что в этот же момент на горизонте появился и «Зенит», однако скорее в качестве упоминания малоизвестных инсайдеров: вроде бы клуб тоже присматривается, но осторожно.

14 января Кипершмид упрекнул «Спартак» в недостаточной активности. Заявил, что прогресса в переговорах нет, а другие клубы продвигаются быстрее. Очевидно, это было давление, чтобы заставить москвичей шевелиться. Похоже, сработало. Ведь позже пришёл публичный ответ. В Metaratings сообщили: «Спартак» не устраивают запросы агентов Солари. Поэтому они переключились на других кандидатов.

Но это был лишь разогрев: общение, естественно, продолжилось. И 28 января Кипершмид подтвердил, что красно-белые прислали новое предложение. Так он отреагировал на информацию про € 12 млн. Ещё через два дня – новость от ESPN. Похоже, клубы всё-таки нашли компромисс.

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Солари играл вместе с Барко за «Ривер». И теперь посадит Тео?

У Пабло противоречивая статистика в «Ривер Плейте». С одной стороны, в прошлом сезоне он много играл в чемпионате, сделал 6+1 в 22 матчах, став лидером по созданным голевым моментам, вторым по ударам и попаданиям в створ. С другой – его команда завершила сезон только пятой. А вот в Кубке Либертадорес тренеры зачастую предпочитали других игроков. И там «Ривер» дошёл до полуфинала, однако всё равно вылетел.

Аргентинец выступает за «Ривер Плейт» два с половиной года. За это время у него три трофея, в том числе чемпионство. Столько же он завоевал в качестве игрока «Коло-Коло». Также Солари с 16 лет привлекался в сборные: прошёл почти все ступени, а в 2024 году должен был ехать на Олимпийские игры в Париж. Но Маскерано неожиданно предпочёл ему Джулиано Симеоне. После этого Солари не получал вызов в команду.

Пабло Солари в сборной Аргентины

Пабло Солари в сборной Аргентины

Фото: afa.com.ar

Основная его позиция – правый вингер. Так что Тео Бонгонда, который засверкал в «Спартаке» осенью, стоит напрячься. Солари – это в первую очередь техника. Он хорош в обводке, в забеганиях за спины, пусть парень и не обладает феноменальной скоростью. Может тонко отдать и классно пробить. А ещё в «Ривере» он играл вместе с Барко. Так что эти ребята точно быстро поймут друг друга.

Теперь осталось дождаться подтверждения трансфера от «Спартака». Кажется, клуб всё же отвечает на яркие переходы «Зениту».

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