«В 1990-х меня пришили бы». За что убрали из футбола чемпиона СССР и России Градиленко

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА — об «отмене» в профессии, на ТВ и в любимом клубе. Очень резкое интервью, которое многим не понравится.

В июне 2019 года КДК РФС на год отстранил Дмитрия Градиленко от любой деятельности, связанной с футболом. Бывшему игроку ЦСКА и «Спартака», а в тот момент гендиректору клуба «Урожай» вменили в вину стимулирование команды «Черноморец» в матче с «Чайкой». Новороссийцы всë равно проиграли, матч признали договорным, а нескольких его участников забанили на три года.

Прошло пять с половиной лет, но Градиленко по-прежнему «вне игры». Чемпиона СССР и России будто негласно «отменили» в профессиональном футболе. В огромном интервью «Чемпионату» он рассказал, как стал неугодным в профессии, на телевидении и в любимом клубе.

О чём расскажем:

Отлучение от футбола | Следственный комитет | Мостовой, Карпин

— За прошедшие пять с половиной лет у вас была хоть одна возможность вернуться в большой футбол?

— Было одно предложение от знакомого: «Готовься, сейчас возглавишь академию». Государственная структура, хорошая должность, возможность вернуться в футбол. Это было в конце декабря какого-то года. Готовлюсь. Купил себе два галстука, три рубашки и костюма (улыбается). 9 января звоню товарищу: «Ну что, 13-го выхожу на работу?» — «Подожди». Перезванивает: «Ты по безопасности не прошёл». Что это значит, я не стал расспрашивать. Наверное, есть какая-то служба безопасности. Видимо, когда набираешь фамилию Градиленко, сразу всплывает: хулиган, убийца, аферист, махинатор. Что ещё можно придумать, чтобы нельзя было с человеком работать?

— Мошенник.

— Мошенник, да! Знакомые намекнули: нужно связаться с кем-то «там» [наверху], чтобы эту галочку убрать. Я сначала заморочился, начал искать людей, а потом подумал: «А нахрена мне это надо?» Ну и пусть она висит, эта галочка. Сначала переживал, сейчас спокойно всё воспринимаю. Мне есть чем заниматься. Конечно, хочется вернуться в любой футбол, где я могу принести пользу.

Дмитрий Градиленко с Олегом Романцевым Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— В каком качестве — не имеет значения?

— Не имеет. Я обязан Олегу Ивановичу Романцеву. Это мой первый тренер во взрослом футболе. Он рекомендовал меня Константину Ивановичу Бескову в «Спартак», а потом сам взял в команду после моей полугодичной отлучки в армию. Романцева в «Спартаке» уже нет, но я готов прямо отсюда выйти и пешочком пойти на «Лукойл Арену», чтобы приносить пользу клубу. Я всё могу по большому счёту. Но не тренировать — если только не любительский клуб, где не нужна лицензия. Для этого нужно учиться, а я уже не хочу.

— Почему?

— Поздно. Когда в 31 год заканчивал играть, размышлял: ну отучусь на тренера — дадут команду второй лиги где-то на периферии. И что, меня целый год не будет дома? Это очень плохо. В молодости не ставил семью на первое место — другие приоритеты были. Не видел, как мой первенец Антошка сделал первый шаг, как сыновья впервые сказали «мама». Папы же вечно не было рядом. Я очень по этому поводу переживаю и прошу прощения у своих сыновей! Поэтому, когда возникла мысль о тренерстве, я быстро её прогнал. Не хочу.

— Ни разу себя не укоряли: зачем полез в историю с договорняком?

— Да тысячу раз. Конечно, думал об этом. Знакомые звонили: «Зачем ты это сделал?» Зачем-зачем — на эмоциях! Ты смотришь — это же пародия. Но давайте просто разберём: что я сделал? Просто показал видео моментов с короткой подписью: «Посмотрите и дайте свою оценку, дорогие болельщики». Всё. Я кого-то обвинял? Нет. Кому-то предъявлял претензии? Нет. Я просто показал, что происходило в этом матче, и попросил дать оценку. Какие ко мне вопросы? Я же не участвовал в договорняке.

— Но отстранили-то вас официально не за это.

— Меня дисквалифицировали, за то, что якобы предлагал — со слов тренера — 500 тысяч за положительный результат. Меня вызвали к какому-то начальнику, не помню фамилию, и он спросил: «Пойдёшь на полиграф?» Я ответил: «Без проблем». Пришёл, начали задавать вопросы: «Сегодня понедельник?» — «Да». «Свет горит?» — «Да». «Ваше имя Демид?» — «Нет». «Свет горит?» — «Да». «Деньги предлагали?» — «Нет»… Потом этот человек спросил: «Хотите узнать, где вы солгали?» Я ответил: «Нет, я говорил правду». А он: «Нет, вы наврали — дали неверный ответ на вопрос про деньги». И вот меня на основании решения полиграфа и слов тренера проигравшей команды отстранили от футбола на год.

— Ожидали, что эта история вызовет такой резонанс?

— Совершенно не ожидал.

— Вы говорили, что только в следственный комитет раз 10 вызывали.

— Это было неприятно. Очень. Вспоминаю первый раз. Звоню товарищу: «Иду туда-то, можешь подстраховать, просто поддержать? И он пошёл со мной – спасибо, Игорь! Я не понимал просто, чего ожидать. Трясло прилично, хотя не виноват.

— После первой беседы стало понятнее?

— А у меня каждый раз спрашивали одно и то же: «А как это делается? А как такое можно организовать?» Потом мне объяснили: твои показания записываются, раз ошибочку допустишь — зацепятся. Очень неприятный период был. А раз приехал — попал на обеденный перерыв. Выходим со следаком, и он: «Давай без протокола. Расскажи по чесноку, что там было?» Сказал ему: «Поменяйте мне фамилию, купите домик в Испании, дайте билет в один конец и какую-то сумму на жизнь — всё расскажу». Ничего не дали, ха-ха!

— Долго это продолжалось?

— Может быть, полгода. А потом просто перестали вызывать. Был суд. Наказали тех, кто накосячил. А меня приглашали «на беседы» в качестве свидетеля.

— Реально «ходили, оглядываясь», как выразились в одном из интервью?

— Конечно. Угроз не было, но я всё понимал. Есть большая корпорация, бизнесмен, миллионер, и тут какой-то непонятный парень решил… Это же удар по репутации, который может повлечь за собой ещё и финансовые потери. Наверное, такого человека могли бы захотеть как-то наказать. Думаю, в 1990-х меня бы просто пришили. Или как Юрку Тишкова — в начале 2000-х. Никто бы даже не разбирался — забыли бы, и всё. Потому что реально человек — глыба: депутат, бизнесмен, содержит академию, построил стадион, создал профессиональную команду. Молодец, красавец! Ему тоже уважение! И тут бац — как «Ювентус» опускают в низшую лигу. Это же неприятно. Не скрою, я оглядывался и переживал.

— А, кстати, с Тишковым вы были близко знакомы?

— Я жил с ним в одном номере, когда по юниорам играли в сборной СССР. Очень хорошие были отношения. Классный нападающий был.

— После карьеры пересекались?

— Особо нет. Юры не стало в начале 2003-го, а я чуть позже начал заниматься агентской деятельностью.

— Сейчас уже дело о матче «Чайка» — «Черноморец» закрыто и сдано в архив?

— Наверное. Хотя опять что-то всплыло: якобы генеральный директор «Чайки» получил несоизмеримое содеянному наказание и приговор хотят пересмотреть. Подробностей не знаю.

— Чувствуете себя сегодня чужаком, своего рода диссидентом в футболе России?

— Ну не так жёстко — диссидент. Если бы меня не пускали на стадионы — тогда возможно. А я хожу на матчи. Меня даже иногда — очень редко, правда — приглашают играть за ветеранов московского «Спартака», и на том спасибо. Я просто понял одно: против ветра ссать не надо. Мы живём в такой стране, где есть определённая система, и её не сломать. Я всё думал: что такое система? А несколько лет назад понял. Вот, опять же, про эту галочку: что я сделал плохого, скажите? Поисковик по запросу «Градиленко» выдаёт «договорной матч». А при чём тут я и договорной матч? Я свидетель!

— Много людей, которых считали товарищами, отвернулись после того скандала?

— Нет, конечно. Кто был рядом, тот и остался. К примеру, у нас есть чат одноклассников «ЦСКА 69»: как общались, так и общаемся. Почему от меня должны отворачиваться? Я же не убийца.

— Но кто-то в футбольных кругах мог посчитать вас «нерукопожатным», потому что вынесли на всеобщее обозрение то, о чём не принято говорить.

— Был один момент. Встретил в «Шоколаднице» возле РФС функционера, достаточно мощного. Он спросил: «А вдруг нас с тобой кто-то заметит?» Это было в шутку сказано, однако в каждой шутке есть доля правды.

— Ваш старый знакомый и, наверное, товарищ Мостовой тоже неугоден российским клубам.

— Стоп-стоп-стоп. Давайте расшифруем. Старый знакомый — 100%. Товарищ? Когда играли в одной команде и он приходил ко мне на свадьбу в декабре 1988 года, мы ещё как-то общались. Но потом наши пути с Мостовым разошлись. Вот я ездил в прошлом году в Ростов-на-Дону. Позвонил друзьям по «Ростсельмашу» — Мишке Куприянову и Игорю Ханкееву: «Привет, парни, ждите в гости». Они откликнулись. Встретились, поржали, по кружке пивка с раками выпили, вспомнили былое. Саня — хороший парень, однако сравнивать меня с ним некорректно. Ни в плане профессиональной карьеры — я без короны пришёл, ха-ха? — ни с точки зрения заявлений. Я же не говорю, что разбираюсь во всём футболе. «Дайте мне ЦСКА или «Спартак» — приведу их к чемпионству. А вы кого привезли?» Конечно, я иногда критикую тренеров. Ну что это за Абаскаль? Это же катастрофа, ребята. Зачем это? Сейчас великий клуб «Валенсия» принял какой-то непонятный тренер (Карлос Корберан Валет. — Прим. «Чемпионата»). Они что, офигели? Команда в заднице, ей надо выбираться, а приглашают какого-то непонятного кекса. Меня попросили сделать прогноз на матч, и я немного обыграл его фамилию: «Как может «Валенсию» спасти Валет? Для этого нужен король или туз!»

— У вас же были тëплые отношения с Карпиным?

— Конечно, дружили, когда играли в футбол. Мы одного возраста, были в одной команде, жёны общались между собой. Помните гостиницу «Москва» на Красной площади? Конечно, нет. Там раньше был ресторан: потолки под 10 метров, зал — метров 300, 100 столов. Иногда ходили туда с Карпиными на ужин. Я даже один раз приезжал с женой в гости к Валере в Виго. Несколько раз пересекались, когда я был агентом, а он — гендиректором «Спартака». Впоследствии встречались очень редко. В последний раз — лет семь назад в Краснодаре, когда «Ростов» приезжал туда на игру. Позже несколько раз поздравлял Карпина с днём рождения, но обратной связи не получил и решил: зачем отвлекать? У человека новая семья, дети, клуб, сборная — куча забот. И, помимо меня, сколько людей ему звонит, с которыми он постоянно общается! Не ответил — ничего страшного. Валерий Георгиевич, большой привет!

— Могли бы представить себя в его штабе — если не тренером, то условным начальником команды?

— Ещё раз: я могу делать всё что угодно — тренировать, носить мячи, стирать манишки (улыбается). Копать могу, носить, рулить. Разговаривать могу хорошо. Комментировать матчи. Небольшая рекламная пауза. Уважаемые будущие работодатели! Кто хочет поднять свой рейтинг и просмотры, приглашайте профессионала, то есть меня. Порой послушаешь, как комментируют футбол. Это же катастрофа! В футболе надо разбираться. Второе — для молодых комментаторов: поменьше штампов. Говорите на простом языке, и не нужно профессиональных фраз — третья часть поля, четвёртая, полуфланги. Вас смотрят не 5% профессионалов, а 95% любителей футбола, которые ни черта не понимают, о чём вы вещаете. Курьёзный эпизод из медиафутбола в тему.

— Рассказывайте.

— После матча подошла корреспондент, девушка. Позадавала вопросы об игре, которая закончилась буквально пять минут назад, я ответил. «Включение» она закончила обращением к зрителям: «Оставайтесь самими собой!» Я в шоке, ржу. И таких берут на спортивный канал. Но она очень красивая, ха-ха!

Канал «Спорт» | «Матч ТВ» | Василий Уткин

— Почему Дмитрия Градиленко не стало на ТВ?

— Всё очень просто. Мне сказали: «Дим, мы просто боимся, что нам прилетит по шапке. Вдруг скажут: вы что, охренели, его же дисквалифицировали на год! Он матчи то ли покупает, то ли продаёт». Там же никто разбираться не будет. А для меня это минус ещё небольшие денежки.

Дмитрий Градиленко на комментаторской позиции с Леонидом Трахтенбергом Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— Допускаете, что на телевидении тоже существует некий чёрный список нежелательных спикеров?

— Вполне возможно.

— Вы стали неблагонадёжным?

— Подождите, 16 лет я был благонадёжным, а потом по щелчку пальцев стал неблагонадёжным? Это же глупо. Но мне было немножко обидно, когда телеканал «Спорт» поменялся на «Матч ТВ» и про меня забыли. Пришли какие-то новые люди из Comedy Club. Звоню человеку, который плавно перешёл с канала на канал, организатору: «Слушай, что за фигня?» — «Там новый человек, он решает вопросы». Я ему позвонил. Говорит: «У нас сейчас формат меняется, но ладно, приходите на собеседование. Дадим один матч — протестируем». Я так думаю: ### [ёлки-палки], 16 лет на «Спорте», Евро-2004, 2008, 2012, ЧМ-2006, 2010… Я ещё мечтал попасть в Бразилию в 2014-м, но как-то плавно перешёл из комментаторов в эксперты. А мне говорят — протестируем. Представляете, как обидно было? Ничего не поделаешь, надо так надо. Две копейки, а всё же не лишние. После «теста» объявляют: «Просмотр прошёл!» Думаю, зашибись. Начинают приглашать. Несколько раз приехал — наконец не выдержал: «Хоть кофе можете налить? Я всё-таки трачу время». Начали присылать автомобиль. Уже лучше. Потом узнал, что люди за это деньги получают. Шепнул там человеку: «10% агентских тебе». На следующий день у меня появился договор! Очень просто решаются вопросы, ребята. Вот вам телевидение.

Дмитрий Градиленко с коллегами на Евро-2004 Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— У вас ведь здорово получалось на «Спорте»? Сами кайфовали от процесса?

— Мне нравилось. Историй много разных было.

— Например?

— Один раз мне сказали приехать в студию на Шаболовке в шесть вечера, озвучить запись матча в Раменском. Комментатора на «Сатурне» не было, поэтому нужно было дождаться кассету. А я же спортсмен, «немец» по натуре. Мы сегодня во сколько договорились встретиться?

— В 15:00.

— В 14:55 я у вас. Приезжаю на Шаболовку в 18:00. 18:30, 19:00, 19:30 — кассеты нет. В восемь наконец привозят. Вставляют, я начинаю комментировать, и что-то не пошло. На второй минуте психанул: «Я два раза этот матч в голове прокомментировал, пока вас ждал. Перегорел. До свидания». Плюнул и ушёл.

— И кто его откомментировал?

— Пришли честолюбивые дублёры…

— К телевидению вас Василий Уткин приобщил?

— На «Спорт» пригласил Дима Анисимов, а с Васей у нас была просто пробная акция. Мы периодически встречались, играли в футбол, общались. Наверное, где-то в компании за столом он понял, что я умею разговаривать. Мало того, я даже играл в футбол. И он такой: «А давай вместе». — «А давай!» Первый матч у нас был «Крылья Советов» — ЦСКА в мае 2003-го.

— В новом качестве дебютировали в РПЛ одновременно с Акинфеевым?

— Совершенно верно. И оказался фартовым — он потащил пенальти. А вот агентом Игоря мне стать не удалось.

— А пытались?

— Встречался с кем-то из его родственников на тему сотрудничества. Кажется, с братом, юристом.

— И чем закончился разговор?

— Ничем. Сотрудничества не получилось.

— Считается, что при Гинере у россиян в ЦСКА вообще не было агентов.

— Почему не было? Я вёл дела Артура Малояна и не видел никаких проблем с этим в ЦСКА. Кажется, с Бабаевым делали какой-то его трансфер. Всё это ерунда.

Дмитрий Градиленко в матче за ЦСКА Фото: РИА Новости

— А с самим Евгением Ленноровичем общались?

— Конечно. Евгений Леннорович (обращается в камеру), расскажу одну историю, поэтому извините! В 1998 году я играл в «Торпедо». Перед матчем с ЦСКА поздней осенью занимались в «Лужниках». Тренировка заканчивается, иду с поля, и подходит какой-то мужчина: «Дим, на минуточку. Не дай бог вы продадите матч с ЦСКА!..»

Этим мужчиной был Гинер.

— А в каком статусе он, простите, был в 1998 году?

— Понятия не имею. Возможно, был «рядом» с футболом. Матч тот мы всё равно проиграли: они тогда выдали свою знаменитую серию, а у «Торпедо» команда не очень сильной была. Я, кстати, тоже мог оказаться в ЦСКА в то время. В третий раз, не считая учёбы в школе.

— Что за история?

— В контракте с «Ростсельмашем» была прописана сумма расторжения. Я приехал в Адлер на сборы в «Торпедо» к Валентину Козьмичу Иванову. И тут звонок — а у меня уже был крутой мобильный телефон. Одна минута разговора тогда стоила доллар, чтобы вы понимали. Звонит начальника команды ЦСКА: «Дима, мы тебя приглашаем». Отвечаю, что уже договорился с «Торпедо». Спрашивает: «Сколько хочешь?» А я — лучший защитник первого круга чемпионата России. В голове моментально щёлкнуло: «Если тут дают 100 тысяч, попрошу 200!» — «Хорошо. Мы перезвоним».

— Перезвонили?

— До сих пор жду звонка, ха-ха.

— Какое впечатление производил Гинер, когда взаимодействовали с ним уже как агент?

— Очень положительное. Без проблем. Помню, он курил сигару, пока разговаривали. У него был хороший большой кабинет в манеже, где я провёл половину жизни.

— А с Уткиным задушевные отношения были?

— Дружеских — не было. Мы не встречали вместе праздники, не виделись в повседневной жизни. Вася — хороший приятель.

Василий Уткин Фото: Виноградов Сергей/ИТАР-ТАСС

— Какая история с Василием запала в душу?

— В начале 2000-х в Екатеринбурге проводился ежегодный любительский турнир. Один наш товарищ как раз с Урала, а мы частенько играли в футбол на стадионе, которого уже нет. Зачем же нам стадионы? У нас их и так много! Нам совершенно не нужны дети, которые бы там занимались. Лучше же продать большие квадратные метры. Поэтому стадионы нам не нужны!

Ну так вот, наш товарищ создал команду, и мы поехали на этот турнир. И Вася встал в ворота. Гандбольные, но всё же.

— Да ладно!

— Серьёзно. В матче с ветеранами «Уралмаша» была серия пенальти, и Вася реально тащил!

— В последние годы общались?

— Изредка виделись. Меня же занесло в медийный футбол, а у Василия была своя команда — пересекались на футбольных полях.

— Первая реакция на смерть Уткина — шок?

— Я уже настолько взрослый человек, что шока не было. Печально и жалко. Но все мы когда-то умрём.

— Чьих голосов вам сегодня не хватает в эфире?

— Моего голоса не хватает (улыбается). Знаете, мне очень нравился Евгений Майоров. Конечно, Василий Уткин. Всё остальное сейчас — самолюбование и навязывание своих идей. Отмечу ещё Маслаченко. Удалось с ним немного пообщаться в 2008 году в Австрии. Вместе оказались в одной компании. Я назвал вам тех, кого было приятно слушать. Могу ещё перечислить. Например, мой коллега Григорий Твалтвадзе прекрасно знает историю и профессионально подходил к делу. Я у него учился.

— Кто сейчас нравится?

— Роман Трушечкин, Артём Шмельков. Парни, привет, топлю за вас! Они не делают ничего лишнего, не занимаются самолюбованием, не выдумывают сверхъестественного. Просто «что вижу, то пою», разбавляя статистическими данными и интересными историями.

Павел Андреев | Смолов и Джано | $ 10 000 за Ковалевского

— Отдельная линия вашей жизни — агентская. Из ваших прежних высказываний складывается ощущение, что вам и в этой сфере перекрыли кислород.

— Нет. Я просто разочаровался в людях.

— Вы говорили, что вас не устроил план взаимодействия, предложенный Павлом Андреевым.

— Я был у него помощником. Павел сейчас самый известный и влиятельный агент, а я — не агент.

— Почему так?

— Как говорится, не сработались. А почему я закончил с агентской деятельностью — просто разочаровался в футболистах, с которыми сотрудничал. Не во всех, но в большинстве. Не готов обманывать футболистов. Я не буду на чёрное говорить, что это белое, и наоборот. Не буду рассказывать, что ты суперфутболист, если ты посредственность. Мне не близко, когда относишься со всей душой, а тебе говорят: «До свидания». Такое происходило часто.

Недавно я вновь пытался получить лицензию. Скорее даже просто понять, как её можно получить. Прошёл все эти тесты, сдавал экзамен. Первый раз не получилось. Второй раз экзамен был поздней осенью, но я на него не пошёл.

— Почему?

— Я вновь окунулся в эту тему, поговорил с партнёром по нашей футбольной школе Кириллом Андреевичем Воронщиковым. Всё-таки нашими детьми интересуются, они растут, и им уже звонят агенты. Объяснил ему так: «Будет у тебя корочка, будет бумажка с этим футболистом — всё это на два года. Потом он просто вытрет о тебя ноги и уйдёт». Здесь всё построено на отношениях. Если футболист хочет быть с тобой, он будет. Если захочет уйти — уйдёт даже с бумажкой. Так зачем нам такие неблагонадёжные люди?

Фёдор Смолов (слева) в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Как вы взаимодействовали со Смоловым?

— Он был совсем молодым парнем. Смолов — воспитанник «Мастер-Сатурн». Мне один товарищ сказал, что есть неплохой парень, которому надо помочь, но там серьёзный папа. Мы встретились с папой, он сказал: «Я тебя знаю, занимайся моим сыном».

— В какой сфере папа серьёзный?

— Не знаю точно. Возможно, предприниматель. Он сказал: «Я знаю, кто ты, а у меня нет времени заниматься этим. Поэтому занимайся ты». Сначала я устроил его переход из Раменского в «Динамо». Как сейчас помню, за $ 1000. Через полтора года участвовал в первом профессиональном контракте Смолова. А потом он поменял агента.

— Увели?

— У нас закончился договор, и он отказался продлевать. Ничего страшного. Такова жизнь.

— Какого уровня мог достигнуть Фёдор по своему таланту?

— А он сам об этом сказал. Фёдор говорил, что совершил ошибку, уехав из Нидерландов. Потенциал был большой. Наверное, множество отвлекающих факторов не позволило ему раскрыться полностью. Здесь не доработали те люди, которые находились рядом. Агенты не просто должны участвовать в сделках. Нужно контролировать футболиста, как ребёнка! Если хочешь добиться максимума, приходится чем-то жертвовать.

Порой удивляешься. Четыре утра, ночной клуб, стоит футболист и «клеит» девушку. Обойдёмся без фамилий – надеюсь, они прочитают и поймут, что не надо находиться в публичных местах после 23:00 и лишний раз раздражать обычных людей! Если ты хочешь выйти на уровень выше, всеми этими банями-дискотеками нужно жертвовать!

— Большие контракты поменяли Смолова?

— Нет. У него достаточно правильное воспитание. Там был жёсткий контроль.

— Травматичность Джано — единственная причина, по которой он не раскрыл свой потенциал?

— Да. Никаких подводных камней не было.

— В чьей ещё судьбе вы поучаствовали?

— Всего год было общение с братьями Комбаровыми. Они тоже подписывали первый контракт при моём участии. А помните знаменитое «без болгара нет «Амкара»? Мой первый трансфер — Захари Сираков в 2004 году. Потом были Кушев, Пеев и ещё несколько игроков. А потом болгарский партнёр начал работать напрямую — зачем ему с Градом делиться? Это ещё раз про разочарование в людях.

А ещё я выкупал Ковалевского из «Шахтёра».

— С этого места поподробнее, пожалуйста.

— Как раз тогда помогал Павлу Андрееву. Он сказал: «Езжай, реши вопрос». Приехал в Донецк, встретился с директором «Шахтёра» Палкиным. Он сказал: «$ 10 тысяч — и забирайте его трансфер». Если не ошибаюсь, договорённость была другая. У меня и денег с собой нет. Но мне поставили задачу.

— Как выкрутились?

— Позвонил Лёше Бахареву, царство небесное, которого знал по работе в Тольятти: «Лёх, ты же в Донецке. Дай десятку». — «Сейчас привезу». И на эти деньги выкупили права на Ковалевского. На следующий день я пришёл в офис, забрал документы и увёз Войцеха в Москву. А Лёхе эту десятку отдал, когда «Шахтёр» в Москве играл.

— И сколько продлилась ваша агентская карьера?

— Шесть лет, до 2010 года. В 2004-м я получил лицензию №030. А осенью 2009-го приятель говорит: «Чего ты занимаешься ерундой? Пойдём со мной — будешь спортивным директором брянского «Динамо». Я и поехал к нему.

— Если бы не разногласия с Андреевым, продолжали бы?

— У нас не было разногласий, мы просто «не сработались». И это было ещё в 2003 году. Наше сотрудничество длилось не больше пяти месяцев. Со временем просто разочаровался в людях, как я сказал выше. А где-то сам не доработал, раз люди уходили.

— Кто, например?

— Юсупов, Смолов, Джано……

— Расходились полюбовно или с конфликтами?

— Какие конфликты? Есть документ, который действует два года. Ты его либо продлеваешь, либо не продлеваешь.

Медиафутбол | Бешеные деньги в РПЛ | Федорищев

— Почему заход в медиафутбол оказался ещё более коротким?

— Один год, два сезона — нормально! Деньги у клуба закончились, и что мне, бесплатно своё время тратить? Вот и ответ.

— Как для себя сформулировали феномен этого явления?

— Сейчас популярно всё, что скандально. Хорошо, что в нашей беседе нет никакой грязи. А там крики, мат-перемат. Всё это — рейтинги. Мне было нормально, потому что я занимался футболом. Собрал очень хорошую команду из бывших футболистов, с которыми было приятно общаться.

— Видите потенциал у этой истории?

— Если сверху скажут прикрыть медиафутбол — прикроют. Но всё это интересно, потому что там молодёжь. Они же этим живут! Сегодняшняя молодёжь ложится спать с телефоном, идёт в туалет с телефоном, моется с телефоном. Они всё делают с телефоном. А это большая аудитория, потенциальные клиенты букмекеров, ведь именно они спонсируют команды. Если буков закроют, закроется и этот проект.

Но мне было весело. Окунувшись в такую историю, узнал, что есть певец Джарахов. Мне понравилась песня «Я в моменте» — теперь у меня в плейлисте. В медиафутболе есть нормальные и воспитанные ребята, однако все остальные — бездельники. Мозгов нет, обучения, интеллекта — ноль. Но он попадает по мячу, и он популярный. К сожалению, молодёжь нашей нации деградирует. Это ужасно. После года там я уже могу разговаривать на их языке: «Типа, понял? Ты понял, типа, бро?» Но главное, что я занимался футболом и получал за это деньги. Мы ещё и выигрывали.

— Деньги сопоставимы с низшими лигами?

— Больше! Сейчас в некоторых клубах Второй лиги платят по 20 тысяч рублей. Максимум — 30. И на эти деньги надо жить и кушать. Это же катастрофа! А с медиафутболом ты живёшь в Москве, где-то работаешь, а вечером три или четыре раза в неделю у тебя тренировка. В выходные — игра. Ещё получаешь за это деньги — прикольно, почему нет? Мне просто не нравится перебор с матершиной.

— А ваша академия футбола как поживает?

— Пока это только футбольная школа. Чтобы стать академией и приглашать одарённых ребятишек из городов, которые находятся поблизости от Саратова и Пензы, нам ещё предстоит построить свой дом — спортивный комплекс, в котором дети будут тренироваться, жить и учиться. Над этим вопросом работаем и, надеюсь, в ближайшее время решим.

— Сколько детей в школе?

— Около 1500 человек. Самый старший возраст — 2010 года рождения, так сказать, первый набор. У нас пять филиалов — Пенза, Саратов, Балашов, Кузнецк, Заречный. Но на значимые турниры собираем сборные.

Дмитрий Градиленко со своими воспитанниками Фото: Из личного архива Дмитрий Градиленко

— Реально такой структуре выжить без бюджетных средств и помощи меценатов?

— Нет, конечно. Мы не принадлежим к бюджетным учреждениям. Чтобы арендовать площадки, платить зарплату тренерам, покупать инвентарь, экипировку, ездить на турниры, нужна поддержка спонсоров. Без них шансов ноль, превратимся в обычную секцию футбола. И хорошо, что у нас есть многолетний партнёр — группа компаний «Максофт». Хочу сказать отдельное спасибо генеральному директору Александру Анатольевичу Пензину за веру в наш проект. Плюс активно сотрудничаем с клубом пляжного футбола «Саратов». Благодаря его президенту Алексею Михайловичу Тюленеву также получаем всестороннюю поддержку. Пляжный футбол является одним из направлений работы нашей школы. Благодаря этому у мальчишек и девчонок появляется дополнительный вариант развития спортивной карьеры.

Ну и, конечно, мы сами учимся зарабатывать и содержать свой проект. Поверьте, расходов и направлений достаточно. Сегодня уже более 70 детей у нас занимается на бесплатной основе. Все стажировки, экипировка и участия в первенстве России оплачиваются за счёт клуба. Активно поддерживаем такие проекты, как адаптивный футбол, так как считаем, что футбол должен быть доступен каждому. Конечно, мы заточены на развитие личностей, но без коммерции сегодня никуда. И, повторюсь, превращаться в обычную секцию, которых очень много развелось по стране, не хотим! Мы хотим развивать детей, дать им возможность максимально приблизиться к своей мечте.

— И многие уже приблизились?

— Наша школа ещё не так долго работает — плюс-минус восемь лет. Первый набор — 2010 год. Им пока по 14-15 лет. Но три человека этого возраста уже играют в хороших академиях, один — даже в сборной России. Я говорю про Александра Бригенца, который продолжает познавать футбол в «Краснодаре». Сейчас они на сборах в Турции, готовятся к ЮФЛ. В одном из матчей Сашу даже назначили капитаном. Это очень приятно. Второй парень — из «Мастер-Сатурн», Саша Генералов. А Денис Куницкий недавно перешёл в «Динамо». Ещё двух ребят 2010 года я вчера привёз на просмотр в Раменское. Это те, кто, надеюсь, в ближайшем будущем может выйти на поле в составе команды Премьер-Лиги. А остальные – например, Артём Самородов 2013 года рождения, который этим летом был зачислен в академию «Краснодара» — чуть позже.

Мы со своими воспитанниками постоянно на связи. Я езжу на турниры, слежу за ребятами, общаюсь с селекционерами, руководителями академий. Заодно наблюдаю, как ведут себя тренеры других команд. Это, конечно, отдельная тема.

— Бывают откровения?

— Сплошь и рядом! У нас масса талантливых детишек. Но, к сожалению, много людей, которых язык не поворачивается назвать тренерами, педагогами. Я бы назвал их сотрудниками, которые занимаются с детьми. Так вот эти думают только о своей карьере. Им нужно сейчас победить. Наверное, когда-то он не победил — и вот теперь орёт с бровки ребятишкам: «Вася, бей! В корпус! Проще! Что стоишь, как шкаф — сейчас заменю! Что ты делаешь?» У меня сразу мысль: а что ты, «специалист», делал всю неделю, как готовил детей к матчу?

На турнире в Сочи, в сентябре, друзья попросили прокомментировать игру. Я сидел на вышке между двумя полями и смотрел одну игру, а подо мной стоял такой «специалист». От него не просто ор шёл — мат! Я аккуратно выключил микрофон и сказал: «Я прошу прощения, а можно без матершины? Идёт трансляция, вас слышат зрители". И услышал в свой адрес даже не трёхэтажный — небоскрёбный мат! Он уже хотел лезть на вышку и драться со мной. Я ему мешал! Потом его увели… Вопрос к родителям, которые постоянно ездят на турниры с детьми: а вас это устраивает? Или вот ещё пример из моей жизни.

— Давайте.

— Младший сын, Илья, захотел заниматься футболом. Шесть с половиной. Повёл его в ближайшую школу. Естественно, меня узнали. Предупредили: «Только у нас не набор, а отбор: смотрим на качества – скорость, координация и так далее».

Говорю: «Окей, а я могу посмотреть?» Ответ: не положено, но тебе можно. Сын, естественно, не знал, с какой стороны к мячу подойти, но во всех эстафетах был одним из первых. После окончания занятия тренер говорит родителям: вы и вы приходите через полгода, а вы — на следующую тренировку. Отводит меня в сторонку: «Дима, ну ты же видишь: кроме скорости — ничего. Но ладно, пусть приходит». В следующий раз я не смог сына привезти — привезла его мама. С тренировки Илья вышел в слезах: «Больше сюда не пойду. Тренер на меня орал за то, что обводка не получалась». Так и отбили желание у мальчика заниматься футболом.

Это я к чему. Одарённые ребята у нас есть, но с ними нужно работать. Допустим, один в 12 лет вымахал до 180 см, а у другого рост — 155-160 см — кого возьмёт тренер?

— Акселерата.

— Конечно. Он не будет ждать, пока этот мелкий со светлой головой дорастёт и окрепнет. Так и теряем своих будущих Иньест и Хави. Хотя именно такие малыши феерили в «Барселоне».

— Можем взять пример ближе — Батраков.

— Как раз у вас, на «Чемпионате», читал информацию про тесты Батракова в юном возрасте. Я спиной в молодости бежал 30 м быстрее! Шучу, конечно, но речь о том, что у нас таких выгоняют сразу. Нужны здоровые, мощные, сильные! Некоторые селекционеры говорят: «Привези нам быстрого, большого, а мы уже сделаем из него футболиста». Вот и всё, к сожалению.

— Корень проблемы — в низкой квалификации тренеров?

— 100%! Летом был на матче ЮФЛ, играл 2008 год. И тренер каждое действие своих футболистов комментировал в таком духе: бей, катись, отбирай. Я потом поинтересовался — у человека категория PRO! Я бы на месте людей, которые ему дали эту лицензию, сначала предупредил бы, а потом просто отобрал бы её у него, чтобы и близко к детям не подходил. Сидят рядом ребятишки, уже отыграли. Предложил им поспорить на шоколадку, что за первый тайм ни одна из играющих команд не сделает пять точных передач.

— Выиграли?

— Проиграл. Один раз всё-таки сделали шесть! Представляете? Футбола нет. Бей вперёд — игра придёт. Идёт борьба за очки, за победу. Но главное — идёт борьба тренера за то, чтобы не уволили с работы. Там логика простая: я не хочу, чтобы дети росли — хочу, чтобы они выиграли сейчас вместе со мной. А потом я получу премию, сохраню место и, возможно, со временем пойду ещё выше. А там не 60 тысяч зарплата, а 120. У меня же результаты хорошие! Не количество выпущенных ребят с этого года, а статистика очков.

— Для ведущих академий эта проблема тоже актуальна?

— Следующий вопрос… ха-ха! Давайте просто посмотрим, как работают академии. На что нужно обращать внимание?

— На количество воспитанников в командах мастеров?

— Отлично. А теперь давайте откроем составы команд и посмотрим, кто играет. Возникает вопрос: почему столько иностранцев? А иностранцы, скажем честно, во многих командах не очень высоко уровня.

— Все заточены на результат?

— Конечно. Например, господин Галицкий — низкий поклон ему и здоровья — ещё несколько лет назад заявлял о своей мечте — чтобы свои воспитанники играли в «Краснодаре». Но даже там это сложно осуществить. Хотя условия в академии просто фантастические. Спросите: почему?

— Почему?

— Я тоже себе задаю этот вопрос. Понятно, что у детей сейчас главный отвлекающий фактор — это гаджеты. Вместо того чтобы идти во двор, они сидят в телефонах. Это главное, считаю. Возможно, есть проблемы в уровне, квалификации тренерского состава. А ещё же есть «агенты», которые думают не о том, чтобы развить игрока, а как можно больше на нём заработать. Они понимают, что этот ребёнок, 17-18 лет, сильный, и есть лимит. Приходят к директорам и начинают выбивать условия. Порой это тоже мешает развитию футболистов. Он подписывает контракт на три года. Ещё вчера у тебя в кармане ничего не было, а тут бац — условно 500 тысяч. Ты не понимаешь, что с ними делать. Голова кругом. И тебе уже кажется, что всего достиг. Потихонечку начинаешь сбавлять и больше не стремишься дальше, наверх. Довольствуешься малым. Это тоже небольшой тормоз в развитии молодых игроков. Да, он выстрелил в 18-19 лет, получил огромный контракт — и всё, к сожалению. Если бы у нас всё было немножко поскромнее, если бы хотели куда-то уехать — больше работали бы.

Одному нашему великому хоккеисту как-то задали вопрос: «Почему ты играешь в НХЛ, когда мог бы в России получать в два-три раза больше?» А он говорит: «Я спортсмен, профессионал. Я хочу играть в сильнейшей лиге мира среди лучших хоккеистов. Стать великим среди великих». Вот подход. А там же надо работать. В любой топовой футбольной команде, в Англии или Испании, по 25 человек плюс-минус одинаковых — по два-три кандидата на одну позицию. Раз немножко сбавишь — и сразу из начала очереди откатываешься в конец. Зачем кому-то туда стремиться, если у него и в России всё хорошо?

— Иностранцы вообще не нужны российскому футболу?

— Обождите. Я не призываю всех иностранцев убрать. Но смотрю на некоторых и не понимаю: зачем нужны эти работники, с которых и пример нет смысла брать. История из жизни: пять утра, банный комплекс. Смотрю: стоят трое футболистов, один из них иностранец, а завтра вечером у них игра. Жуть. Да, мы в своё время тоже иногда гуляли, однако времена поменялись. В современном мире, имея под рукой телефон, можно сделать фото и закинуть в Сеть, а вы же узнаваемые люди! Вы зарабатываете в десятки раз больше простых людей (и многие получают бюджетные деньги) — не нужно лишний раз раздражать обычный люд. Хочешь погулять — гуляй, но чтобы никто не видел! И сразу вопрос: почему этот иностранец здесь играет? Он учит наших парней ходить в баню по ночам? Офигенный пример для подражания.

— Почему же его приглашают?

— Потому что недорогой. А потом, купить легионера гораздо легче, чем эти деньги вкладывать в развитие детей. Предположим, я генеральный директор большого клуба. И передо мной стоит дилемма: вложить 30-40 млн в свою академию, чтобы, возможно, получить выхлоп лет через 7-10 — или эти деньги использовать сейчас и при этом неплохо заработать? А как это делается, все прекрасно знают. Через агентов можно устроить себе небольшую прибавку к пенсии. Он же не будет гендиректором вечно — зачем ему 10 лет ждать? Завтра придёт новый хозяин клуба и поставит на его место знакомого, друга, родственника. Так же часто бывает, и не только в футболе. В любой сфере кто занимает руководящие должности? В основном друзья, знакомые, которых поставили туда: «Разбирайся». Некомпетентный — зато свой.

— Так что с легионерами делать?

— Конечно, они нужны, но не для того, чтобы по ночам в баню ходить, а чтобы наша молодёжь училась у них лучшему и в футболе, и в быту!

Дайте своим играть и привозите лучших. Лучшие пока не приедут — и хорошо. Потому что в еврокубках всё равно не играем. Но просто вспомните, кто раньше приезжал: Халк, Витсель, Вагнер Лав, Думбия, Муса, Видич, Ари — это были действительно звёзды, и там реально было чему поучиться молодёжи.

— А что с неадекватными зарплатами в футболе делать?

— Зарплаты, конечно, заоблачные. Я по-белому завидую ребятам. Парень не виноват, что у него зарплата 600 тысяч в день. Но, блин, почему я родился так рано, ха-ха? Я же мог столько же получать. Да и слава богу, пусть себе зарабатывает. Но это нечестно. Сейчас начнут говорить: старичок пришёл и вспоминает тут. Мы тоже неплохо жили. У меня первая зарплата в 16 с половиной лет была 110 рублей — у мамы 60 было.

— У вас крышу не снесло?

— А я этих денег даже не видел — маме отдавал! Так что нет, не снесло. У наших звёзд — сборников — была дополнительная ставка. Раз в два-три года давали квартиру. Мне тоже посчастливилось получить. Ещё раз благодарю за это Олега Ивановича и «Спартак»!

Выделяли открытки на приобретение машины — тоже деньги. Взял за 5 тысяч, продал за 10 — и вот тебе пятёрочка прилипла. Но всё равно с современными зарплатами это не сравнится. Вокруг футбола много крутится людей, которые на этом зарабатывают. Вот же только скандал был. Самарский губернатор сказал, что кто-то пришёл, попросил деньги на долги.

— Решил побороться с коррупцией в футболе. Гиблое дело?

— Просто слова могу я здесь говорить, хотя тоже известная личность в узких кругах (улыбается). А он всё-таки политический деятель. У него должность! Видимо, сказали сверху. Я так думаю, что он чей-то рупор и транслирует то, что попросили. Не думаю, что он сам так быстро разобрался в футболе. Ребята, это бюджетные деньги! Почему область должна платить посредникам немыслимые деньги за то, что футболистов каких-то привели? Если зарабатываешь сам — делай что хочешь с этими деньгами. Покупай, продавай, плати сколько угодно футболистам. А тут — бюджетные деньги. Видимо, губернатору сказали: «Разберись со спортом, потому что так не должно быть».

— Почему раньше расходование бюджетных денег на футбол никого не смущало?

— Когда?

— Примерно 20 последних лет.

— В 2000-х я был агентом и не помню, чтобы тогда крутились какие-то сумасшедшие деньги в футболе. Например, $ 10 тысяч в месяц — это большая зарплата для 18-летнего воспитанника академии, которого подписали на пять лет? Не думаю. Уровень футбола был выше, а огромные деньги получали единицы — реальные звёзды.

— Допускаете, что самарский прецедент вызовет цепную реакцию?

— Хотелось бы, чтобы такая цепная реакция коснулась команд, сидящих на бюджете. Эти же финансы можно направить немножко в другое русло — в тот же детско-юношеский футбол. Но как это сломать? Это невозможно. У каждого клуба есть контракты с игроками — у кого-то на три года, у кого-то на пять. А теперь представьте, им объявляют: дальше все зарплаты, как в белорусском чемпионате — у сборников 5 тысяч, у всех остальных 2-3 тысячи. Пожалуйста, решайте.

— Все сразу побегут из страны?

— Давайте не будем фантазировать о том, чего не будет.

— Почему же? В 1990-е, после развала Союза, примерно так и было — уезжали куда угодно.

— Некоторые там и остались. Олег Иванов и Валерий Попович были лучшими в Финляндии и до сих пор там живут.

— Так поедут или нет?

— В то время — в начале 1990-х — не было контрактов. Всё на честном слове, от чего я и сам пострадал. ЦСКА в 1995-м обещал трёхкомнатную квартиру – обманули. Ещё один клуб сулил 20 соток в совхозе Московский — тоже обман.

Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше. Если я востребован и могу зарабатывать в десятки раз больше, конечно, я поеду. Но куда сейчас ехать? Англии нет, Италии нет. Мы сейчас особо нигде не нужны — это раз.

А второе: зачем им сейчас уезжать? У него € 2 млн зарплата, налог — 13%, а не 50%, как во Франции или Германии. Кайф же! Сколько лет Дзюбе? 36. А он играет и играет. Я сказал кому-то: семь за сезон забьёт. Ну ладно, пятёрочку-то точно отгрузит. Поэтому не будем обсуждать то, чего не будет.

— Разговоры про очищение — популизм и утопия?

— Губернатор сказал, значит, ответ будет. Была же информация, что документы передали в следственные органы. Хорошо, возможно, найдут человека, который что-то кому-то обещал. Но судейская коллегия уже посмотрела все матчи «Крыльев Советов» — ничего не нашли. Ну, кого-то накажут. Как меня когда-то наказали, до кучи, вот и всё.

Обида на «Спартак» | Фильм про Черенкова | Счастье

— За РПЛ следите?

— Да. Мне нравится любой футбол. Но когда смотришь «Динамо» Махачкала — «Факел», понимаешь, что счёт будет 0:0. Если есть лишние 500 рублей, почему бы не посмотреть футбол?

— Поставить на исход?

— Ну конечно. Вот говорят про качество. А какое может быть качество, когда игроки низкого уровня? Чего там ждать-то?

— Какой клуб вам всё-таки ближе — ЦСКА или «Спартак»?

— А мне ЦСКА никогда не был близок. Ну и что, что столько заходов в ЦСКА? Я благодарен Олегу Ивановичу Романцеву за то, что он в меня поверил и пригласил в «Красную Пресню». А может, и не поверил, а просто так совпало, что два молодых игрока должны были быть в составе. Олег Иванович — это «Спартак».

Автограф Николая Старостина Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— Чей вектор развития в сегодняшней РПЛ вам ближе?

— Какой ещё вектор? О чём мы говорим сейчас?

— Например, у «Локомотив» сейчас минимум легионеров в сравнении с другими топ-клубами России.

— Если бы у них была возможность потратить финансы, они бы это наверняка сделали.

— Всё упирается в недостаток денег?

— Возможно. План «Локомотива» мне ближе. Однако «Спартак» мне ближе всего. Понятно, что есть определённые обиды. Но чего обижаться-то? Я звезда какая-то? Я говорю про ветеранов, когда не приглашают. Помню, нашим партнёрам нужно было сделать подарок в виде майки с автографами ветеранов красно-белых. Я поехал на предновогодний турнир, чтобы собрать подписи Дасаева, Шавло. Мне сказали, что могут приехать Романцев и Симонян.

Приезжаю и смотрю — я не знаю половину команды. Они даже за «Спартак» не играли, наверное. Вроде, ветеранский клуб, который должен поддерживать своих. Ещё раз скажу, я ни на что не претендую, я не был звездой. Но один раз реально стало обидно.

— Поделитесь.

— Звонит как-то руководитель ветеранского клуба: «Дима, тебе было 50 лет пару дней назад — от клуба полагается премия. 50 тысяч рублей!» А я сижу на кухне, и тут такая новость — кайф! А это же тот год, когда меня из футбола выгнали. Дали номер телефона, чтобы позвонил. Набрал, там говорят: привезите паспорт и трудовую книжку. Сажусь спокойно на метро на «Таганской» и думаю: «Класс! Сидел спокойно, никого не трогал, а тебе звонят — из ниоткуда полтинничек прилетел». Приезжаю, нахожу сотрудника, который за это отвечает. Он смотрит в компьютер: «А вас нет в списках. Наберите тому, кто вам об этом сказал. Звоню: «Чего делать-то?» Я передал трубку, они пошептались, и мне руководитель говорит: «Дим, извини, кто-то тебя вычеркнул. Попробуем как-то компенсировать — будем приглашать на разные мероприятия».

— Обидно.

— И такое постоянно. Не только в футболе. Но я не про себя — привожу общую картину. У меня есть руки, ноги, голова, я и сам могу себя обеспечить. Я про дедушек и бабушек, которые шарятся по помойкам. У нас рядом с домом шесть мусорных контейнеров. Из ближайших магазинов туда выкидывают просрочку, а ветераны там копаются.

Была ещё одна неприятная история, когда в «Спартаке» Газизов работал. На вечер по случаю 100-летия Константина Ивановича Бескова меня пригласили… от «Динамо».

— Как так?

— А потому что Григорий Александрович Твалтвадзе вёл вечер. Он и замолвил словечко за меня. Я пришёл туда, лежат программки к турниру: «Спартак», «Динамо», ЦСКА, сборная Союза. Увидел себя в составе, спрашиваю у Шавло: «Завтра матч, а мне никто не звонит?» Сергей Дмитриевич успокоил: «Позвонят».

В 10 утра следующего дня понимаю, что уже никто не позвонит. Написал длинное сообщение руководителю клуба ветеранов, мол, очень хотел бы приехать, жаль, что «Спартак» не пригласил. Ответ получил простой: «Дим, выделялись деньги. Мы пригласили тех, кому они нужнее». Ну объяснили бы. Я бы приехал, поиграл, сделал бы несколько фото, пообщался на поле и за столом. Бесплатно! Я всё же играл под руководством Константина Ивановича, и он мне доверял, поддерживал всегда.

Очень обидно!

Дмитрий Градиленко и Егор Титов, Матч всех звёзд ФК «Спартак» 2014 год Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

А вот обратный пример. В январе прошлого года сижу дома. Звонок. На экране высвечивается: Олег Иванович Романцев. Я чуть со стула не упал от неожиданности! Отвечаю и слышу знакомый голос: «Привет, Дима, как ты, как дела?» Говорю, жив-здоров, спасибо. Говорит: «Если будешь в Москве, буду рад видеть тебя на своём юбилее». Говорю, даже если бы были дела, всё отменил бы и приехал. Он уточняет: «А в футбол сможешь сыграть в гала-матче между «Спартаком» и сборной СССР?» Я ответил: «Если вы меня поставите, даже на одной ноге выйду, сыграю и не подведу». Вот Человек!

— Ещё памятные истории с ним были?

— 1991 год, июль. Игра с ЦСКА. У меня тогда не было железного места в основном составе, а по предматчевым тренировкам обычно понятно, кто выйдет в старте. Я понял, что позиция крайнего защитника вакантна, Иваныч в раздумьях. Вечером накануне матча набрался смелости или наглости и пошёл в кабинет к тренеру в Тарасовке. Сказал ему: «Олег Иванович, поставьте меня завтра в основной состав, я не подведу». Он взял паузу: «Я подумаю, Дима. Иди отдыхай». В день игры на предматчевой установке в знаменитой девятой комнате Романцев назвал мою фамилию в стартовом составе. Итог матча — победа 1:0 (Мостовой положил со штрафного). Я был счастлив!

Можете себе представить, чтобы условный Хлусевич сегодня подошёл к Станковичу и сказал ему подобное? Сейчас такое невозможно.

— А современный «Спартак» вам нравится?

— Да. Команда атакующая. Главное — даёт результат.

— А как же стенки, забегания?

— Всё это осталось в прошлой жизни. Стиль давно потерян. Это не «Барселона». Заметьте, что забегания в целом сейчас делают очень редко. Но оно нам и не надо, главное — результат.

— Ждёте чемпионства в этом сезоне?

— Такое может быть. Мы смотрим, что происходит в «Зените». Очевидно, что там что-то сломалось. Своему старому другу Сергею Богдановичу передаю привет. Сейчас положением «Зенита» можно воспользоваться. «Краснодар» — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Надеюсь, руководство «Краснодара» не обидится на мою оценку. Если они станут чемпионами, я тоже буду счастлив — за человека, который достоин и заслужил это.

— Почему в Мусаева не верите?

— Не знаю. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство «Спартака» может случиться.

— В своём канале вы делали рецензию на «Ёлки», но не поделились впечатлением от «Черенкова». Как вам фильм?

— Это был закрытый показ. Мне было приятно оказаться вместе с ветеранами «Спартака» и основной командой на стадионе. Но, опять же, мне не позвонили из ветеранского клуба! Мне набрал хранитель музея «Спартака» Матвеев: «Дим, ты же с Черенковым играл. Придёшь?» Что за вопрос! Мне посчастливилось находиться в одной команде с великим футболистом.

Что касается фильма, я вернулся мысленно в то время, вспомнил какие-то эпизоды. А в один момент даже прослезился. Если фильм цепляет, слеза частенько пробивает.

— Одноклубники показаны натурально? Гаврилов похож на Гаврилова?

— Да. И Бубнов похож на Бубнова (улыбается).

— Но знаменитый «запорожец» Гаврилова вы уже не застали?

— Нет, это было в начале 1980-х. Но с Юрием Васильевичем мне тоже посчастливилось играть. В 1993 году ему было уже 40, а он всё играл. Меня тогда попросили из «Спартака», и тут же поступил звонок от команды «Интеррос» из Подмосковья. 20 соток обещали в этом московском завхозе. Обманули! Там раз в неделю выдавали трёхлитровую банку молока, овощи. Один раз банка оказалась не плотно закрыта и разлилась в новеньком «москвиче» Гаврилова — пришлось делать химчистку.

— Черенков был полной противоположностью балагуру Гаврилову?

— В обычной жизни его было не видно и не слышно. Читал, что фильм провалился по сборам в прокате, но мне понравился.

— Кульминация вашей карьеры в «Спартаке» — игры с «Наполи»?

— Почему? Я вообще начал в 1988 году. Могу занести себе в актив победу над киевским «Динамо» со счётом 1:0. Ещё была победа в Киеве 3:2 — последняя игра Шалимова перед уходом в «Фоджу». Так что Киеву я не проигрывал.

В 1990 году тоже были памятные матчи. А потом пошли травмы, очень много травм. 6 марта мы играли с «Реалом», а уже 8-го числа я сломал ногу.

— Как угораздило?

— Тогда же не было подогревов и искусственных полей. Тренировались в Тарасовке на натуральном поле, которое днём оттаивало, а ночью замерзало. И я попал ногой в замёрзший след.

— С этого всё пошло наперекосяк?

— Да. Я восстановился, но в 1992 году у меня был разрыв, проблемы с коленом. Потерял много времени. На человека, который постоянно травмируется, надежды мало. В итоге в 1993 году меня уже не стало в «Спартаке».

Дмитрий Градиленко (в центре) в запасе «Спартака» Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— Есть ощущение, что не доиграли своё в «Спартаке»?

— Мне продолжает сниться футбол. В каком формате? Мы сидим в раздевалке, тренер даёт установку, начинаем переодеваться. Все выходят, а я не могу завязать шнурок. Пока завязываю и выхожу, уже игра идёт. Или ещё типичный сюжет — не могу найти майку. То есть постоянно что-то мешает. В каких-то снах я всё-таки выхожу на поле, но еле-еле переставляю ноги. Очень много снов, где я не играю, а выступаю в роли стороннего зрителя.

— Просыпаетесь в ужасе?

— Нет. Я просыпаюсь счастливый, потому что рядом любимый человек.

— Вы зацепили последнее советское чемпионство и одно из первых российских. Медали выдали?

— Нет. Тогда медали давали за 50% или 75% матчей. Я просто находился в тех командах. Медалей у меня нет.

— Это главное упущение?

— Я вообще не парюсь. Я был в команде, которая стала чемпионом. Наверное, какую-то лепту в это внёс: хотя бы своим сопротивлением на тренировках, выходами на поле минут на 10. Конечно, красиво показать награду. Сейчас пришёл бы к вам с медалью — было бы прикольно!

— Футбол сделал вас обеспеченным человеком?

— Некорректный вопрос в том плане, что у разных людей разные представления об обеспеченности. Мне есть где жить, есть что есть, иногда могу себе позволить поехать отдохнуть, иногда — пойти красиво в ресторан и не смотреть на чеки. А хочется никогда не смотреть на чеки! Хочется уехать на зиму в Таиланд или на Бали — просто кайфануть. Не хочется работать, а надо. Меня всё устраивает, однако хочется большего. Поэтому и пытаюсь вас убедить, что меня надо взять на работу. А вам надо открыть какой-то канал, где я буду комментировать матчи!

— И разрывать интернет.

— 100%. Ведь я пытаюсь. Я понимаю, что это собеседование. Вы, двое, сидите сейчас, как в следственном комитете, задаёте вопросы, а я отвечаю, ха-ха!

— Вы планировали пожить за границей. Не собрались?

— У меня ещё есть пара лет. Хотя уже 55 лет наступило. Семь с половиной лет назад я встретил человека, а четыре с половиной года назад мы официально поженились. Но есть дочь Яна, которой 18 лет. Кто ей поможет оплачивать обучение? Для этого тоже нужны бабки. Конечно, на эти 400 тысяч рублей можно было бы сейчас красиво рвануть на океан. Однако пока поработаем. Мы с женой обсуждали за кружкой чая: «Может, в Сочи пожить полгода? Будет дешевле, море, солнце». Но пока мы здесь.

— Судя даже по коротким видео, у вас женой полная гармония.

— Полнейшая. Вы следите за нами?

Дмитрий Градиленко с женой Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— Стараемся готовиться. Как вы познакомились?

— Очень просто. Когда-то давно в Советском Союзе был ресторан «Закарпатские узоры» в районе Нижегородской улицы. Таганская плавно перетекает в Нижегородскую, пересекая Абельмановскую. Потом ресторан переименовался в «Брудер» — именно в этой пивнушке мы и познакомились! Это произошло 17 июня, семь с половиной лет назад.

Мой старый добрый друг Александр Толстиков говорит: «Пойдём посмотрим футбол». 2017 год. Какой турнир? Кубок конфедераций. После трансляции я уехал на пару часов на телевидение. После звоню: «Саша, где ты?» Отвечает, что идёт на Таганской в какой-то ресторан. Я снова еду, захожу, а он с двумя девчонками. Одна из них — моя жена. Наиля или просто Нэля. Саша сидел за одним столом и кружил вокруг них, а я сел за соседним, но взял микрофон, спел одну песню — и она моя.

— Какую?

— «Я люблю тебя до слёз!»

— Кажется, никакие неприятности не убили в вас способность улыбаться и радоваться жизни.

— Так и есть. Я всегда улыбаюсь и радуюсь, даже когда плохо. Когда смотрю фильм, могу поплакать. Я наслаждаюсь жизнью.

— Вы счастливый человек?

— Да. Заметили, как быстро я ответил?

Дмитрий Градиленко с женой и дочерью Фото: Из личного архива Дмитрия Градиленко

— Что помогает сохранять оптимизм в такое непростое время?

— Нормальное время. Проснулся — уже кайф. Я про себя говорю. Прекрасно понимаю, что мне 55 лет — ещё лет 15 можно бурно пожить, чем и занимаемся. Надо просто ставить перед собой какие-то цели и задачи. Должен быть стимул — у меня он есть. Рядом со мной любимый человек, с которым мы постоянно общаемся. Если есть возможность, звоню и говорю, что люблю. Нет возможности — пишу. И это обоюдно! Это одна из главных побед. Не могу сказать, что её завоевал — я просто спел. Возможно, это именно мой человек. А я надеюсь, что я её человек.

Считаю себя счастливым человеком. Но для полного счастья хочется, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Чтобы ветеранский клуб «Спартак» существовал и процветал, ха-ха. Главное, чтобы все были живы и здоровы. И самое главное — чтобы дочь не слетела с 50-процентной скидки в институте! Золотая медаль, красный диплом, а платить надо — это же Высшая школа экономики.