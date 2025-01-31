Битва Гвардиолы и Артеты, миланское дерби и репетиция плей-офф ЛЧ. 11 топ-матчей выходных

В середине недели мы посмотрели эпичную развязку общего этапа Лиги чемпионов. А на выходных – новая партия классного футбола. Таких насыщенных топ-матчами выходных в этом году ещё не было! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: воскресенье, 2 февраля, 19:30 мск
Интрига: «Сити» приблизится к «Арсеналу» и усложнит лондонцам гонку за титулом?
Новый эпизод эпичной битвы команд Гвардиолы и Артеты. В прошлый раз на «Этихаде» хозяева спаслись в добавленное время (2:2). Теперь «Арсенал» и «Сити» сыграют в Лондоне. Складывается интересная ситуация: если «канониры» обыграют соперника, то с большой вероятностью лишат его надежд на топ-2. А вот победа «Сити» приблизит их к «Арсеналу» на расстояние в три очка. Да и «Ливерпуль» такому раскладу точно обрадуется. Важнейшая битва двух топ-клубов, в которой разыгрывается намного больше, чем просто победа.
«Милан» — «Интер»: воскресенье, 2 февраля, 20:00 мск
Интрига: «Милан» остановит «Интер» на пути к золоту?
«Милан» проваливает нынешний сезон Серии А: после 21 тура команда идёт лишь седьмой и находится вне гонки за титул. Есть шансы лишь на попадание в зону Лиги чемпионов. А вот их соседи по стадиону – «Интер» – один из двух претендентов на золотые медали. По потерянным очкам команда Симоне Индзаги идёт вровень с «Наполи». Но «Милан» может подпортить ситуацию своему принципиальному сопернику. В первом круге это уже получилось. Хотя всё же «Интер» – большой фаворит предстоящего дерби.
«Рома» — «Наполи»: воскресенье, 2 февраля, 22:45 мск
Интрига: ещё один важный матч «Наполи» в борьбе за золото
«Наполи» выиграет Серию А во второй раз за три года? Антонио Конте пришёл летом 2024-го и за небольшой срок вернул команду к жизни после провала в прошлом сезоне. Неаполитанцы круты даже без ушедшего в «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии. Победная серия «Наполи» в чемпионате составляет семь матчей. Конечно, они планируют её продлить в игре с «Ромой». Но и римляне не собираются отдавать очки: клуб всё ещё надеется заскочить в зону еврокубков.
«Борнмут» — «Ливерпуль»: суббота, 1 февраля, 18:00 мск
Интрига: «гроза топов» остановит и «Ливерпуль»?
«Ливерпуль» несётся к золоту АПЛ. Всё зависит от команды Арне Слота: побеждай – и можешь не смотреть на конкурентов. Но впереди у мерсисайдцев тяжёлое испытание. «Ливерпуль» отправляется в гости к «Борнмуту», который в нынешнем сезоне уже обыграл «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «МЮ» и «Ньюкасл». Настоящая гроза топов! Хотя в первом круге «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» дома — 3:0. При этом «Борнмут» в прошлые выходные поиздевался над ещё одной сенсаций АПЛ – «Ноттингемом» – обыграл их 5:0! С «Ливерпулем» однозначно будет тяжелее, тем более лидер чемпионата приедет свежим – Слот не брал главных игроков команды на выезд в Нидерланды, чтобы они отдохнули перед игрой в АПЛ.
«Марсель» — «Лион»: воскресенье, 2 февраля, 22:45 мск
Интрига: одна из самых «жарких» битв в Лиге 1
Любая встреча «Марселя» и «Лиона» – «огонь». Даже если матч получится скучным, то его сделают весёлым болельщики. А сейчас оба клуба находятся в верхней половине таблицы: «Марсель» – второй, а «Лион» – шестой. В планах обеих команд сыграть в следующем сезоне Лиги чемпионов. Если, конечно, «Лион» закроет все долги и его не отправят в Лигу 2. В общем, предстоящий матч – гарантия того, что вы увидите минимум один эпичный эпизод.
«Барселона» — «Алавес»: воскресенье, 2 февраля, 16:00 мск
Интрига: «Барса» останется в «золотой» гонке?
«Барселона» – один из лучших клубов Европы по игре. В последних восьми матчах они забили 31 мяч, а всего при Флике – уже 103 гола в 33 играх! Но в ноябре-январе команда показала не лучшие результаты в Примере (три победы за 10 туров). Из-за этого она уже на семь очков отстаёт в таблице от лидирующего «Реала». Ещё есть время для камбэка, но ошибаться совсем нельзя. Тем более в домашних матчах с соперниками уровня «Алавеса».
«Челси» — «Вест Хэм Юнайтед»: понедельник, 3 февраля, 23:00 мск
Интрига: экс-тренер «Челси» обыграет команду в дерби?
«Челси» выпал из гонки за золото АПЛ. Теперь задача – финишировать в зоне Лиги чемпионов. Но и с этим возникают проблемы: одержали всего одну победу в семи встречах и откатились на шестое место. Пора исправляться. В следующем туре команда Энцо Марески принимает дома «Вест Хэм». Лондонцы обладают солидным составом, однако результаты не соответствуют уровню (14-е место). Но сейчас в «Вест Хэм» пришёл экс-тренер «Челси» Грэм Поттер и уже выдал пару крутых матчей (особенно запомнилась ничья с «Астон Виллой» в прошлом туре, где гости до последнего претендовали на победу). Может, Поттер сделает из команды грозную силу? А ближайшая задача – «насолить» бывшим.
«Брест» — «ПСЖ»: суббота, 1 февраля, 19:00 мск
Интрига: «Брест» прервёт удачную серию «ПСЖ»?
Только огромное чудо помешает «ПСЖ» стать чемпионом Франции в нынешнем сезоне. Команда на 10 очков опережает в таблице «Марсель» и ещё ни разу не проиграла. Но в следующем туре парижан ждёт непростое испытание с «Брестом». Команда вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции выиграла последние три матча. «Брест» в хорошей форме и способен испортить настроение «ПСЖ». Матч станет своего рода репетицией, ведь жеребьёвка свела эти команды в стыках Лиги чемпионов.
«Эспаньол» — «Реал» Мадрид: суббота, 1 февраля, 23:00 мск
Интрига: каталонцы отнимут очки у «Реала» и помогут «Барсе»?
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Примеры. Команда Карло Анчелотти на четыре очка опережает «Атлетико», на семь – «Барселону». Мадридцы идут за золотом! «Реал» набрал классную форму: в последних пяти матчах клуб одержал пять побед и забил 20 мячей. Разыгрался и Килиан Мбаппе, с начала 2025-го отметившийся голами уже восемь раз. Но расслабляться не стоит, тем более во встречах со злым «Эспаньолом». Каталонцы находятся в зоне вылета, однако стали выправлять ситуацию. В последних трёх турах у команды пять очков. И победа над «Реалом» добавит положительный импульс. Правда, в случае победы «Эспаньол» поможет своему злейшему конкуренту – «Барселоне». Но главная задача – собственное спасение.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 2 февраля, 17:00 мск
Интрига: «МЮ» обыграет соседа по середине таблицы АПЛ?
Нынешние реалии «МЮ» таковы (12-е место в АПЛ), что соседями являются не «Ливерпуль» и «Арсенал», а «Брентфорд» и «Кристал Пэлас». Тяжелейший сезон для манкунианцев. Впереди – домашняя игра с «Кристал Пэлас». Необходимо набирать три очка и потихоньку забираться хотя бы в топ-10. Но у лондонцев наверняка свои планы. Да и состав «Пэласа» позволяет задуматься даже о выездной победе.
«Монако» — «Осер»: суббота, 1 февраля, 21:00 мск
Интрига: начнёт ли «Монако» побеждать стабильно?
«Монако» занимает третье место в Лиге 1 и борется за попадание в Лигу чемпионов. До «ПСЖ» уже 13 очков отставания, о титуле никто не думает. А вот в зоне ЛЧ монегаски финишировать обязаны (пока что опережают «Лилль», занимающий пятое место, на два очка). Если «Монако» обретёт стабильность, то больших проблем не возникнет. В прошлом туре команда Ади Хюттера обыграла «Ренн» (3:2). Теперь — матч с «Осером» с 11-го места. Хорошая возможность заработать ещё три очка.