Битва Гвардиолы и Артеты, миланское дерби и репетиция плей-офф ЛЧ. 11 топ-матчей выходных

В середине недели мы посмотрели эпичную развязку общего этапа Лиги чемпионов. А на выходных – новая партия классного футбола. Таких насыщенных топ-матчами выходных в этом году ещё не было! Предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

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