Безумный матч «Спартака» и «Краснодара» с пятью голами! Всё решила последняя минута! Видео

Чтобы мы как можно меньше скучали по встречам российских клубов, «Спартак» и «Краснодар» открыли очередной Winline Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби. Получилось максимально ярко.

Ранее москвичи и южане провели в январе всего по одному матчу. «Спартак» основой отвозил пятую команду Первой лиги «Черноморец», а потом упустил весомое преимущество (3:3). «Краснодар» же расписал 1:1 с бронзовым призёром чемпионата Китая «Чэнду Жунчэн».

Составы на личную встречу получились практически максимально боевыми: Максименко, Денисов, Дуарте, Рябчук, Литвинов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда и Угальде с одной стороны, Агкацев, Диего, Тормена, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян, Батчи и Кордоба – с другой. Удивило отсутствие в заявке красно-белых Бабича, но, по словам руководителя их пресс‑службы Дмитрия Зеленова, серб пока что работает с ограничениями. Краснодарцу Черникову также не позволило сыграть здоровье.

Было заметно, как обе команды далеки от оптимальной формы. «Спартак» при этом — в меньшей степени: чаще комбинировал, владел мячом и моментально прессинговал при его потере. Хотя два первых опасных момента состоялись у Батчи и Кордобы. В отличие от Бонгонда, они не забили. Просто ювелирную подачу Маркиньоса на дальнюю штангу не реализовать было невозможно. Да и Диего упустил конголезца.

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Футболисты «Краснодара» унывать не стали и в следующей же атаке сравняли счёт. Спасибо Сперцяну: армянин и мяч протащил в соло, и классной разрезающей передачей наградил Батчи выходом один на один.

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И всё равно дальше солировали москвичи, в чём смело признавались даже краснодарцы Черников с Дюпиным во время интервью прямо по ходу матча. Забегал в штрафную на дуэль с Агкацевым Мартинс — победителем из неё вышел вратарь. Как и после хитрой попытки под ближнюю штангу Маркиньоса. Интересно издали бил Барко — получилось выше цели. А в эпизоде с Угальде южанам и вовсе дико повезло: Маркиньос (в каком же он порядке!) разобрался с Петровым и Торменой, чтобы затем костариканец пальнул в дальний угол. Спас рикошет от Диего.

Тренерские решения в перерыве получились противоположными: Деян Станкович вообще никого не поменял, зато Мурад Мусаев ротировал всех, кроме Агкацева (на 60-й минуте – и его на Голикова). Вышли Кайо, Ларионов (18-летний универсальный крайний защитник), Хмарин (17-летний левый защитник и заодно самый юный дебютант-воспитанник в основе «быков»), Гонсалес, Газинский, Кривцов, Олусегун, Мозес, Смолов и Козлов.

Решение краснодарского тренера помогло — его игроки получили преимущество в свежести и реализовали его. Да, сначала Угальде снова угодил из убойной позиции в соперника (Кайо) и не забил. Но это проблема исключительно его и «Спартака». Реализация «Краснодара» оказалась сильнее: Смолов катнул мяч Кривцову, тот поочередно ушёл от Барко с Литвиновым и расстрелял ворота Максименко.

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Настала очередь менять всех полевых и Станковича: появились Чернов, Абена, Хлусевич, Мангаш, Зобнин, Пруцев, Медина, Зорин, Игнатов и Николсон. Отличился среди них тот, кто и привык огорчать «Краснодар»: Зобнина почему-то никто не держал, и Роман замкнул с пары метров прострел Зорина.

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Шла 70-я минута. Все нейтральные болельщики, да и часть заинтересованных наверняка хотели, чтобы ничью додержали и до финального свистка. Потому что регламент Кубка РПЛ в таком случае подразумевает серию пенальти. Не сбылось. На последней, 90+2-й минуте «Спартак» при абсолютно равной игре вырвал волевую победу! Николсон откликнулся на пас Игнатова и пяткой скинул мяч Зорину. Удар в дальний угол — до свидания. 1+1 Даниила — он не меньше Маркиньоса заслужил звание лучшего.

Завтра на Кубке РПЛ сойдутся в рамках другой группы ЦСКА и «Ростов» (ещё там «Зенит»). Соперником же «Спартака» и «Краснодара» стало «Динамо»: с южанами оно сыграет 4 февраля, а московское дерби пройдёт 7 февраля.