Малком хочет вернуться в «Зенит», а чемпион Европы едет в Турцию. Трансферы и слухи дня

Новый день — новая порция трансферных новостей и слухов. Рассказываем о главных событиях уходящего дня.

«Спартак» заплатит € 11,5 млн за нового легионера

Пабло Солари Фото: Getty Images

Похоже, в «Спартаке» будет на одного аргентинца больше. Нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари перейдёт в московский клуб, сообщает ESPN. Что по деньгам? «Спартак» заплатит € 11,5 млн, включая бонусы, и получит 100% экономических прав на 23-летнего игрока. Источник утверждает, что Солари совсем скоро вылетит в Москву на прохождение медосмотра и подписание контракта. Пабло играет за «Ривер Плейт» с 2022 года — 30 голов и 17 результативных передач в 110 матчах.

Мелкадзе вернулся в РПЛ

Георгий Мелкадзе Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

Бывший нападающий «Спартака» возвращается в РПЛ. Кстати, Мелкадзе уже играл за «Ахмат» — провёл 24 встречи в сезоне-2020/2021 (три гола, два ассиста). Только тогда он выступал за клуб из Грозного на правах аренды, а теперь его взяли в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Георгия был грузинский «Колхети». Нападающий сделал хет-трик в первом же контрольном матче за «Ахмат» в январе и в дальнейшем убедил руководство клуба заключить с ним соглашение на 2,5 года.

Даку остаётся в «Рубине»

Мирлинд Даку Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, что Мирлинд Даку в скором времени покинет «Рубин». Албанец классно играет за казанский клуб, а в этом сезоне уже набрал 13 (9+4) очков по системе «гол+пас». Но до лета Даку останется в «Рубине». По крайней мере, об этом сказал отец футболиста Фехми. «Мирлинд принял решение остаться в «Рубине». Время на принятие решениея трансфере прошло. Сын остаётся в Казани», — сказал Даку-старший коллегам из Sport24. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» отказался от трансфера Мирлинда из-за высокой цены («Рубин» хочет получить € 8 млн).

Малком хочет вернуться в «Зенит»

малком Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Малком проводит второй сезон в Саудовской Аравии, но скучает по России. По данным «СЭ», бразилец с российским паспортом хотел бы вернуться в «Зенит». Почему? Он не чувствует себя ценным футболистом в составе «Аль-Хиляля». За четыре года в Санкт-Петербурга Малком забил 42 мяча, четыре раза брал РПЛ, стал лучшим бомбардиром в сезоне-2022/2023, а потом обогатил «Зенит» на € 60 млн. Интересно, сколько нужно будет заплатить для возвращения нападающего в РПЛ?

«Ахмат» купил лучшего бомбардира чемпионата Парагвая

Родриго Руис Фото: Пресс-служба ФК «Ахмат»

«Ахмат» за один день оформил переходы сразу двух нападающих. Вслед за Мелкадзе грозненский клуб объявил о трансфере нападающего Родриго Руиса. Любопытно, что на родине (Парагвай) форвард играл за клуб под названием «2 мая». 25-летний футболист забил семь мячей в 22 матчах осеннего чемпионата и стал его лучшим бомбардиром. Любопытно, что стороны заключили договор до конца сезона с опцией продления сразу на три сезона. Трансфер парагвайца обошёлся «Ахмату» в € 100 тыс.

«Зенит» вышел из переговоров по Сильянову

Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит» ищет защитника на правый фланг обороны. Вячеслав Караваев вылетел из строя на несколько месяцев из-за тяжёлой травмы, а сине-бело-голубые обратили внимание на Александра Сильянова. Однако действующий чемпион России вышел из переговоров, поскольку его не устроили финансовые требования «Локомотива», сообщает Metaratings. Источники «Чемпионата» подтвердили эту информацию. Маловероятно, что Сильянов перейдёт в «Зенит» до конца трансферного окна.

«Лейпциг» выкупил Симонса у «ПСЖ»

Хави Симонс Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Хави Симонс стал футболистом «РБ Лейпциг». В прошлом сезоне он играл за немецкий клуб на правах аренды, которую продлили летом 2024 года. А теперь «Лейпциг» выкупил права на футболиста «ПСЖ» за € 50 млн. Сумма вырастет ещё на € 30 млн, если в ход пойдут бонусные выплаты. В этом сезоне 21-летний полузащитник отыграл 17 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Как скоро «Лейпциг» перепродаст талантливого игрока в другой клуб?

Моуринью получил нового защитника

Милан Шкриньяр Фото: fenerbahce.org

«ПСЖ» и «Фенербахче» утрясли все детали перехода защитника Милана Шкриньяра. Жозе Моуринью получил подкрепление — турецкий клуб арендовал игрока до конца сезона. Милан не играл более двух месяцев, так что нуждался в практике. В этом сезоне он вышел на поле в пяти встречах и отбегал суммарно 381 минуту. Теперь у словака есть возможность поиграть под руководством Особенного. Поможет ли Шкриньяр новому клубу достать «Галатасарай» в турецкой лиге?

Зиеш уехал в Катар

Хаким Зиеш (справа) Фото: duhailsc.qa

А теперь как раз о «Галатасарае». Хаким Зиеш провёл в этом сезоне всего 11 матчей (320 минут) и отдал одну голевую передачу. Маловато будет! На старте сезона Зиеш пропустил какое-то время из-за травмы, а в последнее время плотно сел в запас. Неудивительно, что стороны договорились о расторжении контракта. Хаким уехал покорять Катар — контракт 31-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года. Получится ли?

Новый одноклубник для Миранчука

Мигель Альмирон Фото: atlutd.com

В начале 2019 года Мигель Альмирон покинул «Атланту» и перешёл в «Ньюкасл». Английский клуб не пожалел € 24 млн, а южноамериканец с того момента отыграл 223 встречи в составе новой команды (30 голов, 12 ассистов). В этом сезоне Мигель потерял место в основе и провёл на поле всего 150 минут в АПЛ. Альмирон не стал мириться с таким раскладом и вернулся в «Атланту». Сумма трансфера составила € 9,53 млн.

«Торино» арендовал футболиста с опытом игры в Серии А

Элиф Элмас Фото: torinofc.it

Элиф Элмас так и не закрепился в чемпионате Германии. Год назад македонец покинул Серию А — «Наполи» продал его в «Лейпциг» за € 24 млн. Пять матчей, 89 минут, одна голевая передача — очень скромная статистика Элмаса в нынешнем сезоне. В такой ситуации смена клуба — логичное решение. «Торино» арендовал футболиста с опытом игры в Серии А (143 матча, 14 голов, 10 ассистов). В договоре есть опция выкупа.

«Барселона» продлила контракт с талантом

Педри Фото: fcbarcelona.com

«Барселона» решила вопрос с новым контрактом для Педри. Талантливый футболист подписал договор до лета 2030 года. Он сделал это в присутствии руководства (президента, первого вице-президента и спортивного директора). Педри 22 года. В этом сезоне он отыграл 32 встречи, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Джеррард уехал из Саудовской Аравии

Стивен Джеррард Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Саудовский этап тренерской карьеры Стивена Джеррарда оказался не слишком продолжительным — полтора года. Англичанин расторг договор с «Аль-Иттифаком» по взаимному согласию. Ранее журналист Бен Джейкобс написал в соцсетях, что Джеррард попросил отпустить его по личным причинам. Под руководством английского тренера «Аль-Иттифак» одержал 19 побед в 55 матчах и набирал в среднем по 1,33 очка за игру. Сейчас команда располагается на 12-м месте в таблице чемпионата Саудовской Аравии.

«Боруссия» определилась с новым тренером

Нико Ковач Фото: Cathrin Mueller/Getty Images

«Боруссия» пригласила тренера с опытом работы в Бундеслиге. Нико Ковач в своё время работал с «Айнтрахтом», «Баварией» и «Вольфсбургом». Он собрал все внутренние трофеи с мюнхенским клубом, но при этом также взял Кубок Германии с «Айнтрахтом». «Боруссия» провалила первую часть сезона в чемпионате. 11-е место — очень слабый результат для столь амбициозного клуба. Неудивительно, что руководство попрощалось с Нури Шахином. Сможет ли Ковач исправить ситуацию?

Чемпион Европы уедет в Турцию?

Альваро Мората Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Альваро Мората перешёл в «Милан» по окончании успешного чемпионата Европы. Однако теперь он может покинуть клуб спустя полгода. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Галатасарай» ведёт переговоры с «Миланом» по трансферу 32-летнего нападающего. Стороны намерены заключить сделку в ближайшее время. В этом сезоне Альваро отыграл 25 встреч, забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

«Тоттенхэм» согласовал трансфер молодого игрока «Баварии»

Матис Тель Фото: Adam Pretty/Getty Images

«Тоттенхэм» нацелился на 19-летнего футболиста «Баварии» Матиаса Теля. По данным L’Equipe, стороны согласовали трансфер за € 60 млн. Правда, сейчас команды ждут решения самого футболиста. В этом сезоне Тель отыграл 14 матчей и отметился одной голевой передачей. Его контракт истекает летом 2029 года. Ранее инсайдеры (Фабрицио Романо и Сами Мокбель) сообщали об интересе к Телю со стороны «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».