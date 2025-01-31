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Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов 2024/2025 — прямая онлайн-трансляция, где смотреть, пары, кто с кем сыграет, 31 января 2025

Определяющее событие в Лиге чемпионов! Жеребьёвка плей-офф — LIVE!
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Жеребьёвка Лиги чемпионов
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Следим вместе.

Сегодня, 31 января, состоится жеребьёвка стадии плей-офф Лиги чемпионов. Впервые за многие сезоны формат турнира изменился, а потому матчей на вылет теперь будет больше.

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

В среду завершился общий этап ЛЧ – 36 команд заняли итоговые места. Лучшие восемь клубов шагнули сразу в 1/8 финала, а команды с 9-й по 24-ю строчку сыграют между собой в 1/16 финала. Как видите, оказаться в топ-8 значительно выгоднее – и играть на два встречи меньше, и соперники хотя бы номинально таким командам достаются вроде бы менее статусные.

Как выглядит плей-офф Лиги чемпионов

Как выглядит плей-офф Лиги чемпионов

Выше – формат плей-офф для наглядности. То есть команды из топ-8 хоть и не знают заранее своих будущих соперников, однако их круг ограничен четырьмя клубами. На жеребьёвке стыковых матчей те, кто займёт места с 9-го по 16-е в общем этапе, будут сеяными и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые встречи сеяные проведут дома. Восемь победителей стыковых матчей пробьются в 1/8 финала, где сыграют с одним из топ-8 клубов общего этапа, которые будут сеяными при жеребьёвке.

Детальнее:
Всё о новом формате жеребьёвки плей-офф ЛЧ. «Сити» ждёт битва с «Реалом» или «Баварией»!
Всё о новом формате жеребьёвки плей-офф ЛЧ. «Сити» ждёт битва с «Реалом» или «Баварией»!

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