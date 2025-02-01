Сын легенды футбола разрывает АПЛ. Клюйверт — самый результативный в топ-лигах в 2025-м!

Первый месяц 2025-го фактически позади, и новый год дарит новых героев. Самые результативные игроки в топ-5 лигах Европы – набравшие по семь очков Фил Фоден из «Манчестер Сити» (6+1 по системе «гол + пас») и Джастин Клюйверт из «Борнмута» (5+2). Но если Фоден просто вернулся на свой уровень звезды, то прорыв нидерландца особенно поражает. На каком-то этапе карьеры на сына легенды «Аякса» Патрика Клюйверта как будто махнули рукой. Достаточно сказать, что летом 2023-го «Рома» продала его «Борнмуту» почти в два раза дешевле, чем покупала пятью годами ранее у «Аякса» – всего за € 10,8 млн.

До нового года у Клюйверта было шесть голов и две голевые передачи в 18 матчах. Статистика хорошая, но не то чтобы выдающаяся. Тем более пять мячей Джастин забил с пенальти. Безусловно, в «Борнмуте» атакующий центральный полузащитник/вингер прижился. В прошлом сезоне – первом для себя в английской команде – Джастин тоже собрал неплохие цифры: 7+1 в 32 матчах. Январь 2025-го нидерландец начал с того, что сыграл без результативных действий с «Эвертоном», однако внёс свой вклад в домашнюю победу «Борнмута» со счётом 1:0.

Сумасшедшая результативная серия Клюйверта в этом году стартовала даже не с АПЛ, а с матча Кубка Англии. 11 января «Борнмут» разорвал дома «Вест Бромвич» (5:1), а Джастин забил первый мяч хозяев и сделал голевую передачу в эпизоде со вторым голом. Поймал вдохновение, которое затем перенеслось и на игры чемпионата Англии.

Через три дня во встрече 21-го тура АПЛ с «Челси» (2:2) в Лондоне Клюйверт помог «Борнмуту» добыть ценную ничью. При счёте 1:0 в пользу «синих» Джастин разогнал контратаку и вывел пасом один на один Семеньо – того сбил защитник. Джастин сам же взялся исполнить пенальти и пробил так, что не оставил шансов голкиперу Санчесу. Дальше Клюйверт забивал только с игры.

18 января выездной матч с «Ньюкаслом» (4:1) превратился в бенефис Джастина – три гола и один голевой пас! Нидерландец открыл счёт уже на шестой минуте, ворвавшись в штрафную по левому полуфлангу и нанеся точный удар левой с 11-12 метров в дальний нижний угол. А перед перерывом снова вывел свою команду вперёд. «Борнмут» перехватил мяч на чужой половине поля, Клюйверт влетел в штрафную, получил пас и пробил низом в касание уже с правой. Более того, в компенсированное время второго тайма Джастин поучаствовал ещё в двух голах гостей. Сначала нанёс сумасшедший дальний удар с 22-23 метров с правой – голкипер Дубравка не достал бы при всём желании! Потом сделал передачу на Керкеза, которая стала голевой. Атакующий полузащитник разогнал контрвыпад из центра своевременным решением.

Оказалось, что Клюйверт установил уникальное достижение в истории «Борнмута». Он стал первым игроком команды, оформившим два хет-трика в одном сезоне АПЛ. Ранее Джастин трижды поразил ворота «Вулверхэмптона» в ноябре, причём все голы забил с 11-метровых. Тогда он тоже сотворил достижение. До этого никто в чемпионате Англии не делал хет-трик с пенальти.

Наконец, 25 января Клюйверт помог «Борнмуту» разгромить на своём поле сенсацию нынешнего сезона АПЛ – «Ноттингем Форест» (5:0). Уже на девятой минуте Джастин забил первый, а следовательно, и победный гол. Причём решил эпизод исключительно благодаря индивидуальному мастерству. На контрвыпаде подхватил мяч в центре поля, побежал вперёд и увидел, что все защитники соперника переключили внимание на других игроков «Борнмута». Клюйверт воспользовался свободным пространством, вышел на ударную позицию и зарядил с 20-22 метров низом с правой ноги. Мяч идеально лёг в цель.

«Ничему не научил урок «Ньюкасла» в прошлый уикенд!» – воскликнул комментатор матча, обращаясь к футболистам «Ноттингем Форест». Второй гол после перерыва «вишни» забили тоже при участии Джастина. Он классно забросил мяч слева во вратарскую – прямо на голову Данго Уаттара.

Джастин Клюйверт в «Борнмуте» Фото: Warren Little/Getty Images

Всего за четыре матча Клюйверт совершил больше результативных действий, чем весь сезон до нового года. В 25 лет Джастин выходит на пик карьеры. Неудивительно, что по итогам января он номинирован на звание лучшего игрока месяца в АПЛ. Его конкуренты – Фоден, Коди Гакпо («Ливерпуль»), Александер Исак («Ньюкасл»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Брайан Мбемо («Брентфорд») и одноклубник по «Борнмуту» Деан Хёйсен. В такой форме Клюйверт будет ценной фигурой и для сборной Нидерландов, в которую он вернулся в ноябре 2024-го – спустя шесть лет после того, как провёл свои первые два матча за неё.

«Борнмут» по итогам этого сезона может выйти в Лигу чемпионов – находится всего в одном очке от топ-4. Сам Джастин готовится стать отцом в феврале. Это будет лучший год в его жизни?

«Я кладу мячи, которыми оформлял хет-трики, в комнату моей дочери. Через две-три недели у меня родится маленькая девочка. Она даёт мне дополнительную мотивацию. Это так мило! Говорят, дочери прекрасны для своих отцов, и я могу это представить… Я нервничаю. Очень нервничаю, честно говоря. У меня никогда не было сестёр», – признаётся в интервью для The Daily Mail Клюйверт, у которого четыре брата. Ещё Джастин в беседе с журналистами поблагодарил тренера «Борнмута» Андони Ираолу, благодаря которому спрогрессировал и заиграл в АПЛ. Испанец максимально раскрыл сильные стороны креативного нидерландца.

К слову, в 2025 году интересное футбольное событие произошло и в жизни Клюйверта-старшего. Патрик возглавил сборную Индонезии. Пока как тренер он куда менее заметная фигура, чем был как игрок. Но всё же ему доверили задачу выхода на ЧМ-2026.