10 главных событий в РПЛ за январь, которые вы могли пропустить

Сезон РПЛ на паузе. Но это не мешает получать новости от клубов каждый день. Январь 2025 года получился весёлым! Рассказываем о главных событиях за прошедший месяц.

«Зенит» проводит громкую трансферную кампанию

Луис Энрике Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» в год 100-летия даже и не думает, чтобы отдать золото РПЛ другому клубу. Ради цели сине-бело-голубые готовы тратиться. И делают это с размахом. «Зенит» заплатил € 35 млн за вингера «Ботафого» Луиса Энрике + близок к закрытию сделки с «Брагой» по полузащитнику Родриго Саласару (за € 22 млн). Мощь! Но кейс с «Ботафого» не самый обычный. Бразильцы забрали у «Зенита» Артура Гимарайнса за € 10 млн + летом 2025-го в клуб перейдёт Вендел (примерно за € 20 млн). Так что по Луису Энрике петербуржцы ушли в кадровый минус.

Если Вендела «Зенит» потеряет только в июне, то вот с Клаудиньо клуб уже попрощался. Бразильский россиянин отправился покорять Катар. «Аль-Садд» выкупил футболиста за € 20 млн. Клаудиньо трогательно попрощался с командой и болельщиками. С «Зенитом» он взял три золота РПЛ, Кубок и три Суперкубка России. А если клуб возьмёт чемпионат и в нынешнем сезоне, полузащитник также получит медаль. Конечно, заслуженную.

Впереди у петербуржцев ещё одна потенциальная топ-сделка. Из-за проблем на правом фланге обороны (Вячеслав Караваев порвал ахилл, Сергей Волков также травмирован) «Зенит» рассматривает кандидата на эту позицию. Одним из вариантов был Александр Сильянов из «Локомотива». Но, по последней информации, «Зенит» вышел из переговоров по игроку. Посмотрим, кем же закроют в Санкт-Петербурге проблемную зону.

Несколько игроков отказались возвращаться в клубы

Бителло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Классическая история последних лет случилась и зимой 2025-го. Снова легионеры и снова ситуация с их возвращением в Россию. Бойкоты случились в «Динамо», «Оренбурге», «Ростове» и «Крыльях Советов». Бителло вместе с агентом планировали продавить трансфер в «Ботафого» – не вышло. Бразилец вернулся в расположение клуба. А вот Хорди Томпсон, Виктор Мендес и Родриго Саравия так и не появились в своих командах. Первый игнорирует возвращение в «Оренбург», второй отказался приехать в аренду в расположение «Крыльев» (в итоге игрока у ЦСКА купил «Коло-Коло»), а третьего не дождались в «Ростове». Неприятная тенденция.

«Спартак» назначил нового босса. Клуб расстался с несколькими игроками и ждёт топ-усиление

Фрэнсис Кахигао Фото: spartak.com

Со «Спартаком» не бывает грустно. Зимой клуб продолжает генерировать новости. Важное назначение состоялось уже 3 января: на официальном сайте появилась информация о приходе в клуб Фрэнсиса Кахигао. Он стал новым спортивным директором, заменив ушедшего в ноябре Томаша Амарала. Кахигао – опытнейший специалист, работавший в «Арсенале», сборной Чили и «Галатасарае».

Фрэнсис сразу же включился в работу. Клуб расторг контракты с форвардом Виллианом Жозе, защитником Томашем Таварешем и голкипером Александром Селиховым. Освободились как места под легионеров, так и зарплатная ведомость. Теперь Кахигао работает «на вход». И два футболиста – полузащитник Иван Илич и вингер Пабло Солари – вот-вот окажутся в расположении «Спартака». По информации Calсiomerсato, за серба из «Торино» москвичи заплатят € 15 млн, а за аргентинца из «Ривер Плейт» – € 11,5 млн (данные ESPN). Достойный ответ сделкам «Зенита»?

«Спартак» весной продолжит борьбу за золото. Команда всего на два очка отстаёт от «Зенита» и «Краснодара». Внутри москвичей царит классная атмосфера: это видно на видео со сборов клуба в ОАЭ. Кстати, в январе у тренера «Спартака» Деяна Станковича родилась дочь. Год начался для серба мегакруто. Теперь болельщики ждут от него свершений, чтобы порадоваться вместе в мае.

С ЦСКА сняли трансферный бан. Но с покупками пока тяжело

Виктор Мендес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА не устраивает шестое промежуточное место в РПЛ. Амбиции команды куда выше. Но усилить состав зимой до последнего момента мешал трансферный бан, наложенный из-за долга перед «Херенвеном» за переход Чидеры Эджуке в 2020 году. К счастью, ФИФА сняла запрет. ЦСКА разрешил вопрос по хитрой схеме: оставшаяся сумма в размере € 3,1 млн была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу. Чилиец оставался должен москвичам за выкуп своего контракта летом 2024-го.

Однако до сих пор ЦСКА не оформил ни одной сделки на вход. Клуб продал в чилийский «Коло-Коло» полузащитника Виктора Мендеса (который отказался возвращаться в Россию и в аренду в «Крылья Советов») и отправил в аренду Илью Агапова (в «Пари НН»). А вот сделка по покупке 18-летнего игрока «Фламенго» Лоррана сорвалась. По информации Globo Esporte, москвичи не захотели увеличивать предложение по полузащитнику выше € 8 млн, и переговоры между клубами завершились. Обидно.

Тренер ЦСКА Марко Николич работает с имеющимся составом. В интервью «Чемпионату» осенью серб отметил, что на сборах команду ожидает перестройка системы игры: «Ромб или что-то другое, но что-то новое будет. Я хочу, чтобы у нас было два-три варианта. Уже наиграли 3-4-3, есть вариант с 3-5-2, однако надо наиграть что-то новое. Будут наигрываться четыре защитника? Конечно. Это надо делать на зимних сборах, но всё зависит и от селекции. Между собой мы всё это обсуждаем. Будет три сбора, уже есть программа, знаем числа игр. Все стараются, у нас есть хорошая команда. А у меня в голове есть то, что нам точно надо».

«Краснодар» (пока что) затаился. Мусаев готовит команду к гонке за титулом

Мурад Мусаев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Краснодар» обходится без покупок. Команда проявляет интерес к разным футболистам, но пока что ни одна сделка не совершена. Приоритет южан – усиление атаки. Одним из кандидатов был форвард «Интернасьонала» Уэсли, но он отказался ехать в Россию из-за желания играть в международных турнирах. Не менее важная задача для «Краснодара» – удержание футболистов. Например, СМИ рассказывали об интересе к вингеру Виктору Са, защитнику Диего Косте и полузащитнику Кевину Кастаньо. Также клуб уже покинули Михайло Баньяц («Бачка-Топола») и воспитанник Григорий Арутюнян («Академия Пушкаша»). А форварда Александра Кокшарова отправили в аренду в «Пари НН».

Мурад Мусаев готовит команду к важнейшим 12 матчам РПЛ. Клуб во втором сезоне подряд находится в гонке за титулом. Есть хорошие шансы забрать золото даже с имеющимся составом. «Верим ли мы в чемпионство «Краснодара»? Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде. У нас должен быть дух победителя, мы должны быть единым целым, у нас одна задача — побеждать. Футбол непредсказуем, может произойти всё. Я знаю, что мы отдадим все наши силы и знания. У нас всё есть, чтобы порадовать наших болельщиков и наш город», – отметил Мусаев.

Сейчас команда участвует в Winline Зимнем Кубке РПЛ, а потом у неё будет ещё примерно три недели на подготовку.

Московское «Динамо» забирает Глебова?

Данил Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже пару лет длится трансферная сага с уходом Данила Глебова из «Ростова». Ранее главным претендентом на капитана южан был «Спартак». И зимой 2025-го Глебов снова близок к переезду в Москву. Правда, пункт назначения – «Динамо». Как стало известно «Чемпионату», клуб ведёт активные переговоры с «Ростовом». Москвичи предлагают € 8 млн за Глебова: € 5 млн выплатят сразу, ещё € 3 млн – в рассрочку за несколько траншей. «Ростов» считает данное предложение недостаточно хорошим и пытается поднять цену. Но руководство ростовчан обещало Глебову отпустить игрока в «Динамо».

Также ситуацию в интервью «Матч ТВ» прокомментировал тренер «Ростова» Валерий Карпин: «Отпустите его в «Динамо»? Что значит «отпустите»? Он что, маленький, и его, как дочку, в кино отпустить? Без понятия [в какой стадии сейчас переговоры], эти вопросы не ко мне. Не знаю, я тренирую, они общаются. В какой стадии находится сейчас — не знаю. Знаю, что интерес есть или был».

Клубы проводят матчи на сборах

МАТЧ «Зенит» — «ДИНАМО» МОСКВА Фото: fc-zenit.ru

К концу января клубы РПЛ начали активное участие в товарищеских матчах. Ниже – некоторые результаты:

«Зенит» – сборная Иордании – 1:0;

«Зенит» – «Динамо» Москва – 1:3;

«Зенит» – «Ноа» (Армения) – 1:2;

«Краснодар» – «Чэнду Жунчэн» (Китай) – 1:1;

«Спартак» – «Черноморец» — 3:3;

«Локомотив» – «Шанхай Порт» (Китай) – 1:2;

«Локомотив» – «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея) – 0:1;

«Локомотив» – «Чжэцзян» (Китай) – 4:0;

АГМК (Узбекистан) – ЦСКА – 1:4;

«Ордабасы» (Узбекистан) – ЦСКА – 0:3;

«Ростов» — «Родина» – 3:2;

«Струга» (Северная Македония) – «Рубин» — 0:1;

«Акрон» – «Урарту» (Армения) – 2:0;

Акрон» – «Чэнду Жунчэн» (Китай) – 1:3;

«Динамо» Махачкала – «Факел» — 1:1.

Смолов выпустил резонансные подкасты с Мамаевым и Кокориным

Александр Кокорин и Фёдор Смолов Фото: кадр из подкаста Фёдора Смолова

Фёдор Смолов развивается как медийная персона. Он продолжает запись своего подкаста на YouTube. Последними двумя гостями форварда «Краснодара» стали его друзья – Павел Мамаев и Александр Кокорин. Оба выпуска получились богатыми на цитаты. Особенно отличился Кокорин, от которого досталось РПЛ и «Спартаку».

Александр Кокорин экс-форвард «Зенита» «Чемпионат, когда мы после тюрьмы вышли, в 2019 году, он уже говном был, честно. Я говорю: если люди год не играли, выходят, на хорошем уровне [играют]… Давай честно, он тогда уже начал просаживаться».

«Спартак» же он назвал «клубом интриганов»: «Что касается «Спартака», то это клуб с большим количеством новостей, всё время информация. Это клуб для интриг. Это клуб интриганов. Он живёт сплетнями и кайфует от этого. Они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, что просыпаются, кто-то накосячил, и кто быстрее это спалил — и несёт руководству. Когда переходил, был в офисе, никто об этом не знал, но написали через 20 минут».

«Пари НН» серьёзно усиливается. И позвал на сборы лучшего игрока Медиалиги

Василий Маврин Фото: fcnn.ru

«Пари НН» занимает 12-е место в РПЛ, опережая идущие в зоне стыков «Химки» лишь по дополнительным показателям. В Нижнем Новгороде никто не хочет вылета команды в Первую лигу. Поэтому зимой боссы клуба упорно работают над усилением. «Пари НН» уже пополнили форварды Вячеслав Грулёв («Динамо» М, свободный агент), Александр Кокшаров («Краснодар», аренда), а также защитники Илья Агапов (ЦСКА, аренда) и Хуан Кастильо («Форталеса», € 300 тыс.). Неплохая банда по спасению Нижнего от «Лучшей лиги мира».

Также «Пари НН» не забывает о работе с аудиторией. Клуб пошёл на крутой шаг, пригласив на сборы в Турцию полузащитника «Амкала» Василия Маврина. 35-летнего игрока дважды признали лучшим медиафутболистом года (2023, 2024). «Цели на сборы с «Пари НН» – рабочие. Задача – провести все тренировки с командой. Как отношусь к тем, кто говорит, что это пиар-ход? Уже ответил всем тем пяти человекам, которые негативно отзываются о моём просмотре. Остальные понимают цели и задачи этих сборов, либо просто поддерживают», – цитирует Маврина «Спортс».

РПЛ обратилась в комитет по этике из-за интервью Дзюбы

Артём Дзюба Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

В середине января «Матч ТВ» сообщил интересную новость: президент РПЛ Александр Алаев попросил провести заседание комитета по этике РФС. Причина – возможное нарушение регламента. О чём речь? О ситуации с интервью Артёма Дзюбы, которое нападающий дал осенью 2024 года. РПЛ в своём письме РФС отметила, что по инициативе «Локомотива» был проведена лингвистическая экспертиза материала. Её итоги клуб предоставил на 50 листах.

Лига считает, что высказывания Дзюбы носят «предположительно оскорбительный характер в адрес отдельных работников «Локомотива». Форвард «Акрона» мог нарушить п.1 и п.2 статьи 15 регламента по этике. В нём говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц», а также что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию». Заседание состоится 4 февраля.

Ещё один яркий эпизод с Дзюбой случился в товарищеском матче «Акрона» с «Урарту» (2:0). После одного из единоборств защитник армянского клуба Эрик Симонян нецензурно обратился к Артёму. Нападающий недолго думал и влетел в оппонента, повалив его на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, судья никого не наказал, а Дзюба и Симонян пожали друг другу руки.