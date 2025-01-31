«МЮ» — в топ-3, но это только Лига Европы! Пятую победу подряд помог добыть даже Гарначо

Перед последним туром в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» занимал четвёртое место, а «Стяуа» – восьмое. Команды разделяло всего одно очко, проигравший рисковал вылететь из топ-8. На сей команда Рубена Аморима не разочаровала – «МЮ» завершил общий этап без поражений.

Кипрский тренер «Стяуа» Элиас Хараламбус поменял схему, чтобы подстроиться под 3-4-3 «Манчестер Юнайтед». Хозяева сыграли с пятью защитниками, четырьмя хавбеками и нападающим Бырлиджей впереди. Преимущество команды Аморима по владению в первом тайме доходило до 75% против 25%, но румыны поначалу хорошо перекрывали все каналы доставки мяча манкунианцами на их центрфорварда Хойлунда – прежде всего центр и полуфланги.

Первый голевой момент создал именно «Стяуа» по истечении 10 минут игры. Хозяева заработали штрафной, посадив на быструю жёлтую карточку Маласию, а после подачи защитник Попеску сыграл на опережение. Занявший место в воротах «Манчестер Юнайтед» Байындыр уже готовился вынимать мяч из сетки, однако румын чуть-чуть не попал. Повезло «МЮ». Впрочем, возможно, гол отменили бы из-за офсайда, если бы он состоялся.

Это было единственное касание игроками «Стяуа» в чужой штрафной минуты где-то до 40-й. «Манчестер Юнайтед» продолжал поддавливать в позиционном наступлении и вскоре соорудил два голевых момента при участии Майну. Врывания Кобби из глубины стали оружием, которое удивило хозяев. У «Стяуа» дважды провалился правый полуфланг. В одном эпизоде тот же Попеску лишь в последнюю секунду помешал Майну как следует пробить с лёта, а в другом хавбек «МЮ» ударил с 11-12 метров выше цели после скрытой диагонали от Хойлунда.

Но больше ничего интересного до перерыва не случилось. Соперники осторожничали. Однажды футболисты «Стяуа» вместе со своим тренером и болельщиками выпрашивали у судьи пенальти, тем не менее немец Харм Осмерс не услышал тысячи голосов. Для 11-метрового требовалось что-то более серьёзное, нежели сомнительное касание мяча рукой.

Зато какой момент получил «Манчестер Юнайтед» в дебюте второго тайма – всем моментам момент! Причём благодаря не столько собственным усилиям, сколько затмению, случившемуся у соперника. Игрок «Стяуа» паническим пасом назад вывел один на один Гарначо, который только-только появился на поле вместо Маласии, но у аргентинца сейчас очень плохой период в «МЮ». Вот и тут Алехандро разочаровал Аморима – попал лишь в штангу.

Преимущество «Манчестер Юнайтед» оставалось большим. Эриксен опустился поглубже, справа пытался зажигать свежий Диалло. Мощно приложился из-за штрафной Фернандеш – «Стяуа» спасла перекладина. Однако на исходе часа матча команда Аморима всё-таки забила. Голевая атака началась с аута, Эриксен поделился мячом с Майну, а тот прострелил на дальнюю штангу, где стоял потерянный всеми Дало. Мимо пустых ворот португалец не промахнулся.

Радость Диогу Дало после гола Фото: Vasile Mihai-Antonio/Getty Images

У «Стяуа» был один шанс вытащить ничью. «Манчестер Юнайтед», выключившись после забитого гола, пропустил атаку два в четыре. Бырлиджа решил не соображать на двоих, а забрать всю славу себе – зарядил из-за штрафной. Мяч угодил в перекладину, но отскочил удачно для Байындыра. В середине тайма «МЮ» ответил своим выпадом, завершившимся вторым голом. Неудачная обработка мяча соперником и выигранный подбор разогнали выпад гостей, а затем Майну с Гарначо вдвоём решили эпизод. Хавбек отдал пас вингеру, тот вернул мяч в центр штрафной, и Коби безупречно пробил в касание.

Дело было сделано, «МЮ» оставалось только не начудить в концовке. С этой задачей кое-как справились. Манкунианцы в два с лишним раза превзошли «Стяуа» по ударам – 21:8 (в створ – 7:3, из штрафной – 16:3). Команда Аморима могла победить даже крупно, когда разыгравшийся Гарначо тонким пасом пяткой вывел Фернандеша на убойную позицию. Бруну оплошал.