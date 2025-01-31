Сразу пять команд набрали по 10 очков в ЛЕ. И самым везучим оказался Моуринью!

«Фенербахче» Жозе Моуринью с уймой топ-игроков (Тадич, Джеко, Шиманьски, Фред, Эн-Несири и другие) находился на волоске от вылета из Лиги Европы. От фиаско его спасло настоящее чудо! Всё решалось на последних минутах в нескольких параллельных матчах. Причём турецкий гранд сам себе всё испортил.

Перед 8-м туром «Фенер» занимал 23-е проходное место с девятью очками и разностью мячей 7:9. Обыгрывай не самый сильный датский «Мидтьюлланн», пусть и на выезде – и можно не прикидывать шансы. К 85-й минуте турки действительно побеждали (2:1). А дальше начался экшен:

86-я минута: Бюсков сравнял счёт. Неужели это приговор для Моуринью? Смотрим, что там в других встречах;

«Твенте» обыгрывает «Бешикташ» (1:0) и опережает «Фенер»;

«Реал Сосьедад» уверенно разбирается с ПАОКом (2:0). У команды Оздоева и Чалова остаются те же 10 очков, что на тот момент у «Фенербахче», но плюсовая разница мячей;

«Ференцварош», у которого перед туром было девять очков, громит «АЗ Алкмар» (4:1) и также находится выше «Фенербахче»;

«Брага» побеждает «Лацио» (1:0), но по дополнительным показателям пока не достаёт до турков. Разница голов у португальцев получалась хуже на один мяч: «-3» против «-2»!

«Аякс» не испытывает проблем с «Галатасараем» (2:0) и в онлайн-таблице имеет 13 очков;

«Тоттенхэм» забил два безответных мяча «Эльфсборгу». У шведов при 10 очках разница мячей становится хуже, чем у «Фенербахче»!

«Порту» вскрыл «Маккаби» и тоже опередил «Фенер» — ранее у португальского топа имелось только восемь очков;

До «Ромы» Моуру не дотянуться, она разделывает «Айнтрахт».

Сопоставить все эти промежуточные результаты крайне сложно. Главное — от еврокубкового избавления «Фенербахче» отделял всего-навсего один забитый мяч «Мидтьюлланна» или «Браги»! И то за такой расклад нужно было благодарить… «Тоттенхэм»! Тот самый, из которого Моуринью с позором уволили, не дав порулить командой в финале Кубка лиги.

Жозе Моуринью в «Тоттенхэме» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Что же в итоге? Счёт в разных матчах менялся, тем не менее ничего глобально не сдвинулось: «Фенер» так и остался с 10 очками. Столько же набрали ещё четыре команды: ПАОК, «Твенте», «Брага» и «Эльфсборг». Вылетели португальцы и шведы, а Жозе занял последнее, 24-е место в евровесне! Такой вот своеобразный кешбэк от «Тоттенхэма».