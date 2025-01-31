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Как хорошо вы следили за общим этапом еврокубков-2024/2025: тест на знание, квиз, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций

Как хорошо вы следили за общим этапом еврокубков? Проверьте свою память
Георгий Илющенко
Тест по еврокубкам-2024/2025
Аудио-версия:
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Простые 15 вопросов, если вы действительно смотрели ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Общий этап Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился непривычно позже проводимого ранее группового — в конце января. На длительную паузу, пусть и с новым форматом, в декабре ушла только Лига конференций. Сегодня, 31 января, состоятся жеребьёвки двух главных еврокубков, а пока предлагаем выяснить, как вы в нынешнем сезоне следили за всеми тремя. В большей степени, конечно, за Лигой чемпионов.

За жеребьёвкой следим здесь:
Определяющее событие в Лиге чемпионов! Жеребьёвка плей-офф — LIVE!
Live
Определяющее событие в Лиге чемпионов! Жеребьёвка плей-офф — LIVE!

Впереди 15 вопросов с подробностями первого в истории еврокубков общего этапа. Кто занял первые места? Кто больше всех забил? Кому не повезло в последнем туре?

Просим не подглядывать ответы в поисковике и желаем удачи! Но она вам особо не понадобится, если вы всё смотрели внимательно.

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

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