Простые 15 вопросов, если вы действительно смотрели ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Как хорошо вы следили за общим этапом еврокубков? Проверьте свою память

Общий этап Лиги чемпионов и Лиги Европы завершился непривычно позже проводимого ранее группового — в конце января. На длительную паузу, пусть и с новым форматом, в декабре ушла только Лига конференций. Сегодня, 31 января, состоятся жеребьёвки двух главных еврокубков, а пока предлагаем выяснить, как вы в нынешнем сезоне следили за всеми тремя. В большей степени, конечно, за Лигой чемпионов.

Впереди 15 вопросов с подробностями первого в истории еврокубков общего этапа. Кто занял первые места? Кто больше всех забил? Кому не повезло в последнем туре?

Просим не подглядывать ответы в поисковике и желаем удачи! Но она вам особо не понадобится, если вы всё смотрели внимательно.

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