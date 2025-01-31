Чудовищный сюжет для Гвардиолы в ЛЧ! Полные итоги и интриги жеребьёвки плей-офф еврокубков

Не успел забыться последний тур еврокубков с кучей параллельных матчей, как уже прошла жеребьёвка первого раунда плей-офф. Реформы затронули не только групповой этап, но и последующие. Нет, УЕФА не придумал новый формат, но добавил несколько деталей, общих для Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Первые восемь команд из общего этапа сразу квалифицировались в 1/8 финала. А вот последующие 16 команд с 9-го по 24-е места проведут дополнительный раунд отбора, чтобы туда попасть. Всё по классике — матч дома и на выезде. Восемь победителей стыковых встреч пробьются в 1/8 финала, где сыграют с теми, кто их там уже будет ждать. Первая восьмёрка общего этапа будет сеяной при последующей жеребьёвке. То есть проведёт стартовые матчи дома.

Так что там с жеребьёвкой Лиги чемпионов?

Вот итоги:

«Брест» — «ПСЖ»;

«Монако» — «Бенфика»;

«Ювентус» — ПСВ;

«Фейеноорд» — «Милан»;

«Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид;

«Селтик» — «Бавария»;

«Брюгге» — «Аталанта»;

«Спортинг» — «Боруссия» Дортмунд.

Самая притягательная пара здесь «Манчестер Сити» — «Реал». Да, так удивительно распорядился регламент. Клубы, которые по своему статусу должны были оказаться в первой восьмёрке общего этапа, с трудом попали в плей-офф в принципе. Особенно это касается англичан, которые до начала второго тайма последнего матча были за пределами топ-24. Но потом всё-таки дожали «Брюгге» и заскочили на 22-е место. А оно выводило на тех, кто оказался на 11-12-м местах. То есть на «Реал» или «Баварию». Такой вот счастливый случай. Так что уже в стыках мы потеряем одного из фаворитов. Победитель пары, кстати, сыграет с «Атлетико» или «Байером». Так что в 1/8 финала тоже минус топ-клуб в этой части сетки.

Также к 1/4 финала мы можем потерять почти всех итальянцев. «Милану» и «Ювентусу» сначала нужно пройти крепких соперников из Нидерландов — «Фейеноорд» и ПСВ соответственно. А потом в этой части сетки победителей ждёт либо «Интер», либо «Арсенал».

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

«ПСЖ», с одной стороны, повезло с жеребьёвкой. «Брест» не выглядит ужасным соперником, хоть и в общем раунде был хорош. Но потом команду Энрике ждёт либо «Ливерпуль», либо «Барса». То есть клубы с первого и второго мест. А здесь уже повод задуматься. Такая же участь у «Монако», за который играет Александр Головин. Если пройдут «Бенфику», то будут ждать в жеребьёвке тех же самых соперников, что и «ПСЖ». Так что французские клубы в 1/4 финала ещё под большим под вопросом.

А как всё прошло в Лиге Европы?

Вот итоги жеребьёвки стыков:

Здесь привлекательно выглядит противостояние «Порту» и «Ромы» — двух клубов, которые теоретически тоже могли оказаться в топ-8. Но итальянцы слишком скверно начали сезон, меняя тренеров. У португальцев тоже не очень со стабильностью. Так что теперь придётся решать всё в очном противостоянии. А победитель пары в 1/8 финала встретится либо с «Ромой», либо с «Лацио».

Клаудио Раньери Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Интересно, что на этой стадии сыграют три россиянина. В воротах «Будё-Глимт» наверняка окажется Никита Хайкин, который не пропустил ни одного матча в общем этапе. Интересно, что норвежцы вообще могли попасть сразу в 1/8 финала. Набрали с «Рейнджерс» одинаковое количество очков, но оказались хуже по разнице мячей. В итоге — девятое место в таблице и встречи с «Твенте», который еле-еле в этот раунд попал. В 1/8 финала победителя будет ждать либо «Рейнджерс», либо «Олимпиакос».

ПАОК, за который играют Фёдор Чалов и Магомед Оздоев, забрался в эту стадию не без доли везения. И теперь сыграет с крепким «Стяуа». Интересно, что греки с румынами уже встречались на общем этапе. Тогда ПАОК уступил 0:1. И в грядущем противостоянии они не кажутся фаворитами. А победитель пары попадёт либо на «Лион», либо на «Айнтрахт».

Фёдор Чалов и Магомед Оздоев Фото: ФК ПАОК

«Реал Сосьедад» хоть и шатает в чемпионате, но в Лиге Европы всё относительно стабильно. Они тоже могли попасть в топ-8, если бы не несколько необязательных поражений. Теперь — «Мидтьюлланн», крепкий, но точно проходимый соперник. Захарян, кстати, был в заявке в последнем матче с ПАОКом. Но на поле так и не вышел. Команда, пробившаяся в 1/8 финала, сыграет либо с «Тоттенхэмом», либо с «Манчестер Юнайтед».