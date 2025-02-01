Как прошёл январь россиян в Европе. Кокорин продуктивен, Оздоев — стабилен, а что Головин?

Чалов играет не так часто, как одноклубник. А Кузяева ждёт борьба за выживание.

Позади первый месяц 2025 года. Некоторые российские легионеры не принимали участия в матчах, поскольку играют в чемпионатах, где есть зимний перерыв. А кому-то пришлось пахать по полной программе, с учётом наличия еврокубков.

Наши легионеры в январе

Александр Головин («Монако», Франция)

«Монако» провёл семь встреч в январе, но Головин вышел в стартовом составе всего три раза. Из-за травмы Александр пропустил две игры, а ещё в двух провёл на поле суммарно 33 минуты. Правда, в конце месяца ситуация изменилась в лучшую сторону. Головин попал в основу и на матч Лиги 1 с «Ренном» (3:2), и на игру Лиги чемпионов с «Интером» (0:3). В Милане было тяжело, ведь «Монако» остался вдесятером ещё в первом тайме. А вот в чемпионате Александр забил — его гол в матче с «Ренном» оказался победным. Это единственное результативное действие россиянина в январе.

Для «Монако» месяц сложился непросто. Команда проиграла в Суперкубке Франции, вылетела из Кубка страны. Третье место в Лиге 1 — не самый плохой результат, но отставание от «ПСЖ» выглядит критичным (13 очков). С другой стороны, монегаски вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Там они сыграют с «Бенфикой».

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Нападающий продуктивно провёл январь в чемпионате Кипра. Кокорин пропустил один матч из-за перебора карточек, а в трёх других оформил по одному результативному действию. Александр забил и отдал две голевые передачи, а «Арис» набрал семь очков в этих встречах. Пока команда находится на втором месте в таблице, а до первого — всего два очка. А вот в кубковой игре с «Пафосом» Кокорин забил только в серии пенальти. Впрочем, «Арису» это не помогло — он вылетел из турнира на стадии второго круга.

Магомед Оздоев и Фёдор Чалов (оба — ПАОК, Греция)

Игровое время Чалова в греческом чемпионате значительно меньше, чем хотелось бы россиянину. Фёдор сыграл три матча, но ни в одном из них не проводил на поле больше 30 минут. В Лиге Европы Чалову доверили 64 минуты со «Славией», и нападающий отметился голевой передачей. Правда, через неделю Фёдора выпустили только на замену в игре с «Реалом Сосьедад» (0:2).

Фёдор Чалов в матче с «Реалом Сосьедад» Фото: ФК ПАОК

Оздоев провёл в январе на поле больше времени, чем соотечественник. И отметился голевым пасом в игре чемпионата с «Панатинаикосом». Правда, его команда уступила — 1:2. После этого Магомед выходил в основе на матчи чемпионата Греции, Кубка страны и Лиги Европы. В одной игре ему дали отдохнуть. ПАОК откатился на четвёртое место в чемпионате Греции. До первой строчки в таблице — семь очков.

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

Норвежский чемпионат завершили ещё в конце прошлого года, поэтому Хайкин со своей командой рубились только в матчах Лиги Европы. Сначала «Будё-Глимт» обыграл дома «Маккаби» из Тель-Авива (3:1), а потом упустил победу во встрече с «Ниццей» (1:1).

Никита Хайкин Фото: Andrew Yates/Imago/ТАСС

В итоге команда оказалась за пределами топ-8 — теперь её ждут стыковые матчи с «Твенте». Хайкин провёл обе встречи целиком. Чемпионат Норвегии стартует в конце марта, так что до этого времени «Будё-Глимт» сыграет только в Лиге Европы.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Январь — тяжёлое время для Кузяева. Далер отбегал 53 минуты в матче чемпионата Франции с «Марселем», а его команду уничтожили — 1:5. После этого россиянин не выходил на поле. Причина — травма. Из-за неё Далер пропустил три встречи подряд. У «Гавра» всё очень плохо. Команда опустилась на последнее место в таблице Лиги 1. До спасительной зоны — пять очков, до зоны стыков — четыре, до истечения контракта Кузяева — пять месяцев.

Как дела у других россиян?

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

Антон залечил повреждение, из-за которого пропустил концовку 2024 года. Правда, после этого переболел гриппом. Два матча в январе, 57 минут, ни одного результативного действия — статистика Миранчука. Президент «Сьона» Кристиан Константин по-прежнему верит в россиянина. Он надеется, что весной у Антона всё будет хорошо.

Антон Миранчук Фото: Daniela Porcelli/Zuma/ТАСС

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

К сожалению, российский вратарь не провёл ни одной встречи в январе. Он сидел в запасе и на матчах Лиги 1, и на встречах Лиги чемпионов, и на кубковой игре (там принял участие третий вратарь команды). Пока что Матвей не играет уже больше месяца — предыдущий матч он провёл 22 декабря 2024 года.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

Российский вратарь продолжает восстановление после тяжёлой травмы (разрыв почки) и операции. В январе он, естественно, не играл, а его команда набрала всего два очка из девяти возможных в чемпионате Португалии.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад»)

Захарян никак не вернётся на поле. Мы ждали его появления осенью 2024 года, ждали и в январе 2025-го. Арсен попал в заявку на предыдущую игру Лиги Европы, но так и просидел в запасе. Ждём, что в феврале всё наконец-то наладится.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос»)

Вратарь вышел на 15 минут в матче греческого чемпионата после того, как судья удалил Бартломея Дронговского. Лодыгин сразу же пропустил с пенальти, а его команда упустила победу во встрече с «Пансерраикосом» (2:2). После этого Юрий играл только в Кубке (два матча — два пропущенных мяча).

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

Австрийские клубы отдыхают от внутреннего чемпионата в январе. Там тоже есть зимний перерыв, пусть и не такой продолжительный, как в РПЛ. «Штурм» в этом время дважды сыграл в Лиге чемпионов, но Худяков провёл оба матча в запасе.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Три матча в греческом чемпионате (три — в стартовом составе), ни одного результативного действия. Это статистика Сулейманова в январе. В этих встречах команда набрала всего лишь одно очко. А после этого «Арис» обыграл «Ламию» (2:0), но россиянин не попал в заявку. Зато может уехать в США.

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

Защитник в последнее время гораздо чаще сидит в запасе, нежели играет. В январе Романа выпустили в основе на матч с «Антверпеном», и «Вестерло» пропустил три — 2:3. Впрочем, команда проиграла и в двух других встречах в прошедшем месяце, а Нойштедтер не выходил на поле.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

Россиянин закрепился в основном составе АЕЛа. Он выходил на поле во всех шести матчах в январе. Правда, у Даниила нет ни одного результативного действия. В протоколе он отметился только жёлтой карточкой.