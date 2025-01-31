Топ-события субботы: «Динамо» Москва — СКА в КХЛ, теннис и бой Павлович — Розенстрайк

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 1 февраля в Матч-центре
- 🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
- 🎾 9:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Энн Ли (США), Сингапур, 1/2 финала
- ⛸️ 14:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, танцы на льду, произвольный танец
- 🏐 16:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига, мужчины, 24-й тур
- 🏒 17:00: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
- 🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
- 🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, Шотландия — Италия, групповой этап, 1-й тур
- ⚽️ 18:00: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 24-й тур
- ⛸️ 19:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, мужчины, произвольная программа
- ⚽️ 19:00: «Брест» — «ПСЖ», Лига 1, 20-й тур
- 🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, Ирландия — Англия, групповой этап, 1-й тур
- ⚽️ 20:30: «Атлетико» — «Мальорка», Примера, 22-й тур
- ⚽️ 21:00: «Монако» — «Осер», Лига 1, 20-й тур
- 👊 21:00: Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам), UFC Fight Night 250
- 👊 21:30: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Майкл Пейдж (Англия), UFC Fight Night 250
- ⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Реал» Мадрид, Примера, 22-й тур
- 🏒 23:30: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Карри или Дюрант — кто окажется сильнее?
«Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» борются за попадание в плей-офф. Ни одна из команд на данный момент не попадает в заветную шестёрку, которая выходит напрямую в постсезон. Клубы обитают в зоне плей-ин. «Солнечные» во главе с Кевином Дюрантом выглядит стабильнее на дистанции, а «воины» с Карри неожиданно обыграли лучшую команду Запада в последней встрече. Кому достанется победа здесь и сейчас?
🎾 9:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Энн Ли (США), Сингапур, 1/2 финала
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: сумеет ли Анна Калинская добраться до третьего финала в карьере?
Анна Калинская дважды за карьеру была в финале — на WTA-1000 в Дубае-2024 и на WTA-500 в Берлине-2024. Теперь 26-летняя россиянка близка к первому в карьере финалу на WTA-250 в Сингапуре. Но для этого ей необходимо справиться в субботу с американкой Энн Ли, которая на два года её моложе. Девушки ранее друг с другом не играли, а в финале победительница сразится с кем-то из пары Ван Синьюй — Элисе Мертенс.
⛸️ 14:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, танцы на льду, произвольный танец
Интрига: золото вновь достанется Италии?
Действующие победители Гиньяр и Фаббри страстно хотят упрочить своё преимущество перед домашними для них Олимпийскими играми. И пока у них есть все шансы это сделать: итальянцы стали лучшими в ритм-танце и близки к третьему титулу чемпионов Европы подряд.
Ближайшие преследователи французы Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо отстали от лидеров на два балла, а британцы Лайла Фир – Льюис Гибсон — почти на три. Преимущество для итальянской пары небольшое, но вряд ли Шарлен и Марко захотят просто так отдать свои лидирующие позиции.
🏐 16:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига, мужчины, 24-й тур
Интрига: продолжится ли серия Алекно?
«Зенит» из Санкт-Петербурга под руководством Владимира Алекно не проигрывает уже 13 встреч! Но сейчас перед командой самое сложное испытание — гостевой матч с казанским «Зенитом». Это дерби, да ещё и принципиальное противостояние Вербов — Алекно. Тем более что победа на 99% гарантирует казанцам первое место в регулярном чемпионате. Сможет ли Алекно выиграть у клуба, которому он принёс целую россыпь титулов?
🏒 17:00: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сравняет ли «Торпедо» счёт в регулярной серии?
Нижегородцы и московские армейцы в этой регулярке встречались уже трижды – в первом матче «Торпедо» совершило камбэк с 1:3 в третьем периоде и вырвало победу в овертайме, а следующие две игры взял ЦСКА. Обе команды сейчас находятся не на пике формы, но ЦСКА в последней своей встрече победил, а вот «Торпедо» уступило. Получится ли у нижегородцев сравнять счёт в серии личных матчей?
🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: возьмёт ли СКА реванш за обидное поражение в Петербурге?
В прошлом матче «Динамо» больно щёлкнуло по носу СКА в Петербурге, отыгравшись с 0:3 и одержав победу в основное время. Команда Романа Ротенберга и в своей предыдущей встрече чуть не допустила такой же конфуз, позволив «Спартаку» уйти с 0:3 и увести игру в дополнительное время. Какими предстанут армейцы на этот раз – полными решимости взять реванш или такими, как в третьем периоде с красно-белыми, когда чуть не упустили победу?
🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, Шотландия — Италия, групповой этап, 1-й тур
Интрига: начнут ли итальянцы год с победы?
Сборная Италии в прошлом году приятно удивила любителей регби своей яркой игрой. И турнир окончила лишь на строчку ниже шотландцев, отстав всего на одно очко. Сборная Шотландии теряет игрока за игроком из-за травм, но Финн Расселл в прекрасной форме и всегда готов порадовать болельщиков зрелищным регби, особенно дома.
⚽️ 18:00: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 24-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: прервёт ли «Ливерпуль» успешную серию «Борнмута»?
На этой неделе «Ливерпуль» впервые проиграл в Лиге чемпионов, но при этом выпустил на поле почти полностью резервный состав. Впереди — гостевая встреча с «Борнмутом», который не проигрывает больше двух месяцев (с 23 ноября 2024 года). «Ливерпуль» располагается на первой строчке в таблице АПЛ, «Борнмут» — на седьмой. Мерсисайдцы в последнее время успешно играют против соперника на его поле — четыре победы в пяти предыдущих матчах. «Ливерпуль» трижды разгромил «Борнмут», а тот забил на этом отрезке всего два мяча.
⛸️ 19:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, мужчины, произвольная программа
Интрига: выиграет ли Адам Сяо Хим Фа третий титул?
В мужском турнире получилось довольно плотная таблица с третьего по восьмое место: фигуристы располагаются друг от друга в пределах трёх баллов. Зато лидер соревнований один и безоговорочный — это Адам Сяо Хим Фа.
Француз рвётся к своему третьему титулу подряд. И кажется, вряд ли кто-то сможет ему помешать. Грузинский фигурист Ника Эгадзе отстал от Адама на два балла, но он не отличается стабильностью. Но кто знает, может именно он лишит титула действующего лидера?
⚽️ 19:00: «Брест» — «ПСЖ», Лига 1, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: «ПСЖ» снова обыграет удобного соперника?
«Брест» и «ПСЖ» сыграют друг с другом три раза в феврале. Сначала разомнутся в Лиге 1, а потом дважды зарубятся в плей-офф Лиги чемпионов. Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя уже на 10 очков. «Брест» набрал неплохую форму в Лиге 1 (три победы подряд), так что гостям легко точно не будет. Правда, «ПСЖ» очень хорошо играет в Бресте — девять побед подряд. Смогут ли хозяева прервать неприятную серию?
🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, Ирландия — Англия, групповой этап, 1-й тур
Интрига: сможет ли новый главный тренер Ирландии повторить успех предшественника?
Энди Фаррелл оставил пост наставника сборной Ирландии, чтобы заняться подготовкой тура Британских и Ирландских львов. При английском специалисте ирландцы дважды подряд выиграли турнир. Матч с англичанами, завершившими прошлый год на третьем месте, всегда принципиален. Получится ли у Саймона Истерби, работавшего помощником Фаррелла, привести команду к первой победе на домашнем стадионе?
⚽️ 20:30: «Атлетико» — «Мальорка», Примера, 22-й тур
Интрига: победит ли «Атлетико» в Примере впервые за две недели?
У «Атлетико» была впечатляющая победная серия, а потом команда Диего Симеоне ни разу не выиграла в двух встречах. В итоге «Реал» скинул соседей с первого места в таблице и оторвался уже на четыре очка. «Мальорка» — не самый простой соперник. С одной стороны, она проиграла в Примере два матча подряд. С другой — находится на шестой строчке в таблице. Правда, в последнее время ей тяжело даются гостевые встречи с «Атлетико» — три поражения в четырёх матчах.
⚽️ 21:00: «Монако» — «Осер», Лига 1, 20-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: Головин забьёт во втором туре Лиги 1 подряд?
На этой неделе «Монако» неудачно провёл заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:3). Монегаски пропустили быстрый мяч, а потом остались вдесятером. Рассчитывать на хороший результат в такой ситуации было очень тяжело. В прошлом туре «Монако» обыграл «Ренн» (3:2) и прервал серию без поражений. Александр Головин отметился голом, и мы надеемся, что он забьёт и в предстоящей встрече. «Осер» находится на 11-м месте в таблице чемпионата Франции. Он не одержал ни одной победы в пяти предыдущих матчах турнира.
👊 21:00: Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам), UFC Fight Night 250
Интрига: сможет ли россиянин вернуться на победную тропу?
1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. После небольшой паузы в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу. Наш соотечественник совсем недавно считался одним из главных топов дивизиона, шёл максимально уверенно. Но в итоге столкнулся с огромными проблемами. Сначала проиграл Тому Аспиналлу, причём разгромно – нокаутом в первом раунде. А затем не справился с соотечественником Александром Волковым. После этого многие успели списать россиянина, выбросить его из чемпионской гонки. Теперь Десантник попытается сделать первый шаг к возвращению.
👊 21:30: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Майкл Пейдж (Англия), UFC Fight Night 250
Интрига: самый яркий ударник UFC из России снова удивит?
На том же турнире выступит ещё один яркий представитель России. В соглавном поединке турнира в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном. Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре 2023 года, за год провёл четыре поединка, во всех одержал победы и забрал три бонуса – согласитесь, статистика впечатляет? Магомедов залетел в топ-15 среднего дивизиона и теперь проведёт бой во втором по значимости событии такого масштабного турнира. В соперниках — экс-звезда Bellator и яркий шоумен. Этот поединок просто обязан получиться огненным.
⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Реал» Мадрид, Примера, 22-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала»?
Поражение в Суперкубке очень взбодрило «Реал». С того момента команда Карло Анчелотти одержала пять побед подряд во всех турнирах. В каждом из этих матчей она забивала не меньше трёх мячей. «Реал» вернул себе первое место в таблице Примеры и оторвался от ближайшего преследователя на четыре очка. А вот «Эспаньол» победил всего два раза в 10 предыдущих встречах во всех турнирах и оказался в зоне вылета в чемпионате Испании. Кажется, с победителем игры всё понятно. Или нас ждёт сюрприз?
🏒 23:30: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: смогут ли «Рейнджерс» встрепенуться в борьбе с прямым конкурентом?
«Рейнджерс», чей сезон начинался как сущий кошмар, после Нового года пришли в себя и выдали мощную серию, набирая очки 10 матчей подряд, но сейчас опять потухли, проиграв в основное время «Колорадо» и «Каролине». От зоны плей-офф они отстают на пять очков, но команды идут очень плотно. «Бостон» тоже борется за попадание в восьмёрку, так что это будет встреча за четыре очка – кто же возьмёт верх?