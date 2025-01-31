Топ-события субботы: «Динамо» Москва — СКА в КХЛ, теннис и бой Павлович — Розенстрайк

Яркое 1 февраля: Кубок шести наций в регби, футбол, ЧЕ по фигурному катанию, волейбол, а также Стефен Карри против Кевина Дюранта в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 01 февраля 2025, суббота. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри или Дюрант — кто окажется сильнее?

«Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз» борются за попадание в плей-офф. Ни одна из команд на данный момент не попадает в заветную шестёрку, которая выходит напрямую в постсезон. Клубы обитают в зоне плей-ин. «Солнечные» во главе с Кевином Дюрантом выглядит стабильнее на дистанции, а «воины» с Карри неожиданно обыграли лучшую команду Запада в последней встрече. Кому достанется победа здесь и сейчас?

🎾 9:00*: Анна Калинская (Россия, 1) — Энн Ли (США), Сингапур, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Анна Калинская добраться до третьего финала в карьере?

Анна Калинская дважды за карьеру была в финале — на WTA-1000 в Дубае-2024 и на WTA-500 в Берлине-2024. Теперь 26-летняя россиянка близка к первому в карьере финалу на WTA-250 в Сингапуре. Но для этого ей необходимо справиться в субботу с американкой Энн Ли, которая на два года её моложе. Девушки ранее друг с другом не играли, а в финале победительница сразится с кем-то из пары Ван Синьюй — Элисе Мертенс.

⛸️ 14:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, танцы на льду, произвольный танец

Интрига: золото вновь достанется Италии?

Действующие победители Гиньяр и Фаббри страстно хотят упрочить своё преимущество перед домашними для них Олимпийскими играми. И пока у них есть все шансы это сделать: итальянцы стали лучшими в ритм-танце и близки к третьему титулу чемпионов Европы подряд.

Ближайшие преследователи французы Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо отстали от лидеров на два балла, а британцы Лайла Фир – Льюис Гибсон — почти на три. Преимущество для итальянской пары небольшое, но вряд ли Шарлен и Марко захотят просто так отдать свои лидирующие позиции.

🏐 16:30: «Зенит-Казань» — «Зенит» Санкт-Петербург, Суперлига, мужчины, 24-й тур

Интрига: продолжится ли серия Алекно?

«Зенит» из Санкт-Петербурга под руководством Владимира Алекно не проигрывает уже 13 встреч! Но сейчас перед командой самое сложное испытание — гостевой матч с казанским «Зенитом». Это дерби, да ещё и принципиальное противостояние Вербов — Алекно. Тем более что победа на 99% гарантирует казанцам первое место в регулярном чемпионате. Сможет ли Алекно выиграть у клуба, которому он принёс целую россыпь титулов?

В предыдущем туре петербуржцы были на грани поражения: «Хочется найти себе алиби». Алекно — о матче между «Зенитом» и «Кузбассом»

🏒 17:00: ЦСКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сравняет ли «Торпедо» счёт в регулярной серии?

Нижегородцы и московские армейцы в этой регулярке встречались уже трижды – в первом матче «Торпедо» совершило камбэк с 1:3 в третьем периоде и вырвало победу в овертайме, а следующие две игры взял ЦСКА. Обе команды сейчас находятся не на пике формы, но ЦСКА в последней своей встрече победил, а вот «Торпедо» уступило. Получится ли у нижегородцев сравнять счёт в серии личных матчей?

Армейцев прорвало в матче с сильным Череповцом: Видео ЦСКА разгромил «Северсталь» со счётом 6:1, прервав победную серию череповецкого клуба

🏒 17:00: «Динамо» Москва — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли СКА реванш за обидное поражение в Петербурге?

В прошлом матче «Динамо» больно щёлкнуло по носу СКА в Петербурге, отыгравшись с 0:3 и одержав победу в основное время. Команда Романа Ротенберга и в своей предыдущей встрече чуть не допустила такой же конфуз, позволив «Спартаку» уйти с 0:3 и увести игру в дополнительное время. Какими предстанут армейцы на этот раз – полными решимости взять реванш или такими, как в третьем периоде с красно-белыми, когда чуть не упустили победу?

В матче со «Спартаком» Демидов сначала ошибся в большинстве, а затем исправился на буллитах: Ротенберг прокомментировал победу СКА в матче со «Спартаком»

🏉 17:15: Регби, Кубок шести наций, Шотландия — Италия, групповой этап, 1-й тур

Интрига: начнут ли итальянцы год с победы?

Сборная Италии в прошлом году приятно удивила любителей регби своей яркой игрой. И турнир окончила лишь на строчку ниже шотландцев, отстав всего на одно очко. Сборная Шотландии теряет игрока за игроком из-за травм, но Финн Расселл в прекрасной форме и всегда готов порадовать болельщиков зрелищным регби, особенно дома.

⚽️ 18:00: «Борнмут» — «Ливерпуль», АПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Ливерпуль» успешную серию «Борнмута»?

На этой неделе «Ливерпуль» впервые проиграл в Лиге чемпионов, но при этом выпустил на поле почти полностью резервный состав. Впереди — гостевая встреча с «Борнмутом», который не проигрывает больше двух месяцев (с 23 ноября 2024 года). «Ливерпуль» располагается на первой строчке в таблице АПЛ, «Борнмут» — на седьмой. Мерсисайдцы в последнее время успешно играют против соперника на его поле — четыре победы в пяти предыдущих матчах. «Ливерпуль» трижды разгромил «Борнмут», а тот забил на этом отрезке всего два мяча.

Слот оценил победу на общем этапе ЛЧ: «Не думаю, что это достижение». Тренер «Ливерпуля» Слот — о первом месте в таблице ЛЧ

⛸️ 19:00: Фигурное катание, чемпионат Европы — 2025, мужчины, произвольная программа

Интрига: выиграет ли Адам Сяо Хим Фа третий титул?

В мужском турнире получилось довольно плотная таблица с третьего по восьмое место: фигуристы располагаются друг от друга в пределах трёх баллов. Зато лидер соревнований один и безоговорочный — это Адам Сяо Хим Фа.

Француз рвётся к своему третьему титулу подряд. И кажется, вряд ли кто-то сможет ему помешать. Грузинский фигурист Ника Эгадзе отстал от Адама на два балла, но он не отличается стабильностью. Но кто знает, может именно он лишит титула действующего лидера?

Кто сможет бороться с французом-чемпионом? Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на ЧЕ-2025

⚽️ 19:00: «Брест» — «ПСЖ», Лига 1, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» снова обыграет удобного соперника?

«Брест» и «ПСЖ» сыграют друг с другом три раза в феврале. Сначала разомнутся в Лиге 1, а потом дважды зарубятся в плей-офф Лиги чемпионов. Столичный клуб уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая ближайшего преследователя уже на 10 очков. «Брест» набрал неплохую форму в Лиге 1 (три победы подряд), так что гостям легко точно не будет. Правда, «ПСЖ» очень хорошо играет в Бресте — девять побед подряд. Смогут ли хозяева прервать неприятную серию?

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🏉 19:45: Регби, Кубок шести наций, Ирландия — Англия, групповой этап, 1-й тур

Интрига: сможет ли новый главный тренер Ирландии повторить успех предшественника?

Энди Фаррелл оставил пост наставника сборной Ирландии, чтобы заняться подготовкой тура Британских и Ирландских львов. При английском специалисте ирландцы дважды подряд выиграли турнир. Матч с англичанами, завершившими прошлый год на третьем месте, всегда принципиален. Получится ли у Саймона Истерби, работавшего помощником Фаррелла, привести команду к первой победе на домашнем стадионе?

⚽️ 20:30: «Атлетико» — «Мальорка», Примера, 22-й тур

Интрига: победит ли «Атлетико» в Примере впервые за две недели?

У «Атлетико» была впечатляющая победная серия, а потом команда Диего Симеоне ни разу не выиграла в двух встречах. В итоге «Реал» скинул соседей с первого места в таблице и оторвался уже на четыре очка. «Мальорка» — не самый простой соперник. С одной стороны, она проиграла в Примере два матча подряд. С другой — находится на шестой строчке в таблице. Правда, в последнее время ей тяжело даются гостевые встречи с «Атлетико» — три поражения в четырёх матчах.

«Атлетико» неплохо показал себя в Лиге чемпионов: «Атлетико» повторил клубный рекорд Лиги чемпионов 51-летней давности

⚽️ 21:00: «Монако» — «Осер», Лига 1, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин забьёт во втором туре Лиги 1 подряд?

На этой неделе «Монако» неудачно провёл заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов с «Интером» (0:3). Монегаски пропустили быстрый мяч, а потом остались вдесятером. Рассчитывать на хороший результат в такой ситуации было очень тяжело. В прошлом туре «Монако» обыграл «Ренн» (3:2) и прервал серию без поражений. Александр Головин отметился голом, и мы надеемся, что он забьёт и в предстоящей встрече. «Осер» находится на 11-м месте в таблице чемпионата Франции. Он не одержал ни одной победы в пяти предыдущих матчах турнира.

👊 21:00: Сергей Павлович (Россия) — Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам), UFC Fight Night 250

Интрига: сможет ли россиянин вернуться на победную тропу?

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пройдёт очередной турнир UFC Fight Night 250. После небольшой паузы в октагон возвращается Сергей Павлович. Российский тяжеловес будет биться с Жаирзиньо Розенстрайком и попытается вновь выйти на победную тропу. Наш соотечественник совсем недавно считался одним из главных топов дивизиона, шёл максимально уверенно. Но в итоге столкнулся с огромными проблемами. Сначала проиграл Тому Аспиналлу, причём разгромно – нокаутом в первом раунде. А затем не справился с соотечественником Александром Волковым. После этого многие успели списать россиянина, выбросить его из чемпионской гонки. Теперь Десантник попытается сделать первый шаг к возвращению.

👊 21:30: Шарабутдин Магомедов (Россия) — Майкл Пейдж (Англия), UFC Fight Night 250

Интрига: самый яркий ударник UFC из России снова удивит?

На том же турнире выступит ещё один яркий представитель России. В соглавном поединке турнира в клетку выйдет Шарабутдин Магомедов. Шара Буллет встретится с опытным и опасным британцем Майклом Пейджем по прозвищу Веном. Шара Буллет дебютировал в UFC в октябре 2023 года, за год провёл четыре поединка, во всех одержал победы и забрал три бонуса – согласитесь, статистика впечатляет? Магомедов залетел в топ-15 среднего дивизиона и теперь проведёт бой во втором по значимости событии такого масштабного турнира. В соперниках — экс-звезда Bellator и яркий шоумен. Этот поединок просто обязан получиться огненным.

⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Реал» Мадрид, Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала»?

Поражение в Суперкубке очень взбодрило «Реал». С того момента команда Карло Анчелотти одержала пять побед подряд во всех турнирах. В каждом из этих матчей она забивала не меньше трёх мячей. «Реал» вернул себе первое место в таблице Примеры и оторвался от ближайшего преследователя на четыре очка. А вот «Эспаньол» победил всего два раза в 10 предыдущих встречах во всех турнирах и оказался в зоне вылета в чемпионате Испании. Кажется, с победителем игры всё понятно. Или нас ждёт сюрприз?

🏒 23:30: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «Рейнджерс» встрепенуться в борьбе с прямым конкурентом?

«Рейнджерс», чей сезон начинался как сущий кошмар, после Нового года пришли в себя и выдали мощную серию, набирая очки 10 матчей подряд, но сейчас опять потухли, проиграв в основное время «Колорадо» и «Каролине». От зоны плей-офф они отстают на пять очков, но команды идут очень плотно. «Бостон» тоже борется за попадание в восьмёрку, так что это будет встреча за четыре очка – кто же возьмёт верх?