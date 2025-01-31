Карпин возмущался судьёй, ЦСКА показал новую схему, а Мусаев — идеально забил. Видео

Ведущие российские клубы рубятся в ОАЭ на Winline Зимнем Кубке РПЛ. Вчера «Спартак» и «Краснодар» дали огня, а сегодня пришла очередь ЦСКА и «Ростова».

Армейцы вышли на матч с новой схемой — четыре защитника, «ромб» в центре поля. Аббосбек Файзуллаев перед матчем сообщил, что сыграет на позиции «восьмёрки», а Миралем Мьянич — на месте «десятки». Отметим выход в основе 19-летнего защитника Джамалутдина Абдулкадырова, который занял место в центре обороны с Игореем Дивеевым. В атаке до перерыва бегали Секу Койта и Сауль Гуарирапа. Каждому из них есть что доказывать.

У «Ростова» отсутствовал Рустам Ятимов. По словам главного тренера команды Валерия Карпина, у основного вратаря заболело горло. Слева в обороне вышел 17-летний Максим Радченко. Карпин подчеркнул, что профильная позиция юного игрока — правый фланг. Но тренерский штаб «Ростова» решил проверить Радченко на другой бровке.

Команды бодро носились в начале тайма, а потом немного выдохлись и сбавили темп. Сказываются нагрузки на сборах. Дивеев и Максим Осипенко в середине первого тайма даже немного тормозили одноклубников — просили не спешить, а контролировать мяч. В итоге команды сообразили всего три удара в створ на двоих в первом тайме. «Спартак» и «Краснодар» забили два мяча до перерыва, ЦСКА и «Ростов» — ни одного. Ближе всех к голу был Файзуллаев, но мяч после красивого удара футболиста ЦСКА вонзился в перекладину.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А на последних минутах тайма армейцы потеряли Абдулкадырова. Повреждение заставило молодого футболиста уйти с поля ещё до перерыва. Оба удара «Ростова» в створ не доставили никаких проблем Игорю Акинфееву. Любопытно, что по первому тайму было совсем непонятно, кто где играет у ЦСКА в «ромбе». Постоянные перемещения окончательно всех запутали. Но в целом обеим командам не хватало скорости, обе играли довольно медленно.

В перерыве ЦСКА полностью поменял состав, а капитанская повязка перешла к Максиму Мухину. «Ростов» только убрал Радченко и выпустил вместо него Николая Пояркова. Карпин вообще выпускал новых игроков постепенно — на 64-й и 72-й минутах. При этом тренер в свойственной манере выражал недовольство работой арбитра. Когда Павел Кукуян дал Кириллу Щетинину жёлтую карточку за симуляцию, Карпин произнёс: «Да вы что, издеваетесь?»

А на 75-й минуте разницу сделал тот, кто часто занимается этим в РПЛ. Вышедший на замену в перерыве Тамерлан Мусаев здорово открылся на линии офсайда, удрал от защитников, обыграл вратаря и переправил мяч в пустые ворота. Отметим и классную голевую передачу от Матвея Кисляка.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Донской клуб создал неплохой момент в концовке, но Голенков не попал головой в девятку. ЦСКА стартовал на турнире с победы, хотя матч получился куда менее интересным, нежели игра «Спартака» и «Краснодара». Следующие игры турнира пройдут 4 февраля. «Динамо» сыграет со «Спартаком», а «Зенит» — с ЦСКА.