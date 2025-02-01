Вратарь ЦСКА — в «Спартаке», а «Барса» отдала сразу двух игроков. Трансферы и слухи дня

Последний день января принёс немало интересных переходов. Как возможных, так и уже осуществлённых. Рассказываем о них в нашей традиционной подборке.

Что произошло в России

Помазун сменит ЦСКА на «Спартак»

Илья Помазун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний матч Илья Помазун провёл ещё в мае за «Урал». Возвращение из аренды в ЦСКА принесло ему отстранение из-за слов в интервью, где вратарь допустил вероятный переход в «Спартак». Получается, всё было не зря, ведь Илья действительно практически стал красно-белым. Правда, выиграть конкуренцию у Александра Максименко будет непросто. Главный тренер ЦСКА Марко Николич уже подтвердил трансфер и пожелал Илье удачи. Сумма, по данным «РБ Спорт», – € 1,5 млн.

Тошич вернулся в Россию. Но в Медиалигу

Зоран Тошич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом легендарный краёк ЦСКА остался без клуба. И даже поучаствовал в паре товарищеских матчей армейцев, забив «Партизану». Но вскоре всё же завершил карьеру. Правда, ненадолго — теперь поиграет в принадлежащем рэп-исполнителю Басте «СКА-Ростове» из Медиалиги. «Сейчас бы меня хватило на 10 минут. А когда пройдут сборы — посмотрим. Это не рекламный трюк, я правда поеду в Москву и буду там играть и тренироваться со «СКА-Ростов». Но с профессиональным футболом я закончил, это точно. Очень люблю Москву и Россию. Когда появился вариант играть в Медиалиге, согласился. Для меня начинается новый этап жизни», — сказал серб «Чемпионату».

Митай окончательно покинул «Локомотив»

Марио Митай Фото: ittihadclub.sa

Летом «Локо» отдал Марио Митая в платную аренду саудовскому «Аль-Иттихаду». Тому самому, где выступает Карим Бензема. Тогда удалось выручить € 1,2 млн. Теперь — ещё € 4 млн за полноценный переход. Албанский левый защитник неплохо освоился на новом месте, сыграв 15 раз и оформив 1+2. Клуб сражается за чемпионство и по потерянным очкам идёт вровень с «Аль-Хилялем» Малкома, а Митай — его важная часть. Итог закономерен.

У «Зенита» оборвались две сделки

Уэсли/Александр Сильянов Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Петербуржцы надолго потеряли Вячеслава Караваева. По-прежнему травмирован Сергей Волков. Поиск правого защитника — экстренная и крайне важная мера. Но вот проходит он пока сложно. «РБ Спорт» сообщил о срыве переговоров с Александром Сильяновым, так как «Локо» потребовал € 7 млн плюс Александра Коваленко. «Зенит» подобные условия не устроили. Не получилось уговорить и «Фламенго». Вене Касагранде утверждает, что предложенные чемпионами России € 25 млн оказались отвергнуты. И это при рыночной стоимости 21-летнего футболиста в € 9 млн.

Марков ушёл из «Факела» в Первую лигу

Евгений Марков (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

30-летний нападающий в прошлом сезоне РПЛ настрелял девять голов, а в нынешнем практически не понижает планку и забил четыре раза. Теперь он будет демонстрировать бомбардирские способности в Первой лиге, так как подписал контракт с «Уралом». «Женя, спасибо за вклад в развитие команды! Ты помог нам в двух сезонах подряд решить задачу и побить несколько клубных рекордов. Конечно, ты навсегда останешься в истории «Факела». Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — попрощались воронежцы.

Что в Европе и мире

Клуб Криштиану не пожалел € 77 млн за Дурана

Джон Дуран Фото: alnassr.sa

Последний день трансферного окна в Саудовской Аравии принёс вторую по дороговизне сделку в истории лиги. Джон Дуран стал одним из главных бомбардиров АПЛ, назабивав в 29 матчах «Астон Виллы» во всех турнирах 12 голов. «Лучшего партнёра по атаке для Криштиану Роналду с Садио Мане и представить сложно», — подумали в «Аль-Насре» и выложили € 77 млн. Больше в Про-Лиге платили только за Неймара («Аль-Хиляль», € 90 млн). Также «вилланам» причитаются бонусы. С зарплатой колумбийца тоже явно не обидели. Ему всего 21 год, так что возвращение в Европу вполне реально. Кстати, «Аль-Наср», по данным BBC, предлагал и € 95 млн за Каору Митому. Только вот «Брайтон» отказал.

Неймар вернулся в «Сантос»

Неймар на подписании контракта с «Сантосом» Фото: Кадр из видео

Последние полтора года Неймар провёл вне футбола, практически всё время лечился и вышел на поле только семь раз. Предсказуемый итог — прощание с «Аль-Хилялем». 32-летнего бразильца с большим удовольствием приютили в родном «Сантосе». Об этом ходило множество слухов, и всё-таки новость стала официальной. «Хочу поблагодарить болельщиков по всему миру, которые так сильно ждали этого момента. Только такой клуб, как «Сантос», может подарить мне любовь, в которой я нуждаюсь», — сам Неймар радости также не скрывает.

«Реал» не отпустил Родриго в Саудовскую Аравию

Родриго Фото: Denis Doyle/Getty Images

Журналист Эду Агирре выдал инфобомбу: якобы «Аль-Хиляль» собирается выложить немыслимые € 300 млн за трансфер Родриго, а самому бразильцу платить ежегодно € 140 млн. Вингер не стал раздумывать над решением и моментально отказал саудовцам. Респект таким трудягам! Новость прокомментировал даже Карло Анчелотти: «Мне сложно говорить про это, потому что такие решения принимают сами футболисты. Те, кто находится в «Реале», счастливы и хотят остаться. Раньше Саудовская Аравия подписывала ветеранов, а сейчас хочет брать молодых игроков. Это страна, которая примет ЧМ-2034 и имеет право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж».

Талант «Барселоны» стал одноклубником Бензема

Унаи Эрнандес Фото: ittihadclub.sa

19+10 в 59 матчах за «Барселону Б» — такова статистика универсального 20-летнего полузащитника Унаи Эрнандеса. Испанец также часто играет и слева в атаке. Пробиться в основу сквозь мощнейшую конкуренцию у него не вышло. В «Аль-Иттихаде» шансов на порядок больше. Каталонцы обогатились на € 4,5 млн, что неплохо в их скверном финансовом положении. Эрнандес же поиграет под руководством Лорана Блана бок о бок с такими монстрами, как Бензема и Н'Голо Канте.

Другой воспитанник «Барсы» ушёл к Фабрегасу

Алекс Валье Фото: comofootball.com

Алексу Валье тоже 20 лет, только он куда опытнее: в прошлом сезоне отыграл 29 матчей в Сегунде за «Леванте», в этом повысился до «Селтика» и за 19 встреч (из них пять – в ЛЧ) отдал пять ассистов. На сей раз левый защитник отправился в полугодичную аренду к Сеску Фабрегасу в «Комо». Клуб хоть и находится на 13-м месте, зону вылета опережает на каких-то пару очков. Солидная обойма в такой ситуации не помешает, особенно когда в неё вливается настолько перспективный парень.

Нападающий «Баварии» отказал «Тоттенхэму»

Матис Тель Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Мюнхенцы с лондонцами уже договорились о переходе Матиса Теля за € 60 млн. Но, судя по всему, 19-летний француз перед подписанием контракта оценил таблицу АПЛ и отмёл вариант. Хотя в Германию ради заключения сделки приезжал сам босс «шпор» Даниэл Леви, о чём доложил Фабрицио Романо. И всё-таки в Премьер-лиге Теля мы, вполне вероятно, увидим: он и его агент находятся в контакте с «Арсеналом», «МЮ», «Челси» и «Астон Виллой». Да и «Тоттенхэму» можно поумерить грусть, ведь клуб скоро, по данным Маттео Моретто, подпишет защитника «Милана» Фикайо Томори за € 30 млн с учётом бонусов.

Серхио Рамос возобновляет карьеру

Серхио Рамос Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Легендарный защитник не играет с весны. Летом он расстался с «Севильей». Поиски новой команды подзатянулись и вот наконец-то завершились. Официально о трансфере пока не объявлено, тем не менее SuperDeportivo уверяет: Рамос и контракт согласовал с мексиканским «Монтерреем», и с номером определился. 93-й — в честь того самого гола в финале ЛЧ-2013/2014 в ворота «Атлетико». Там его партнёром, к слову, снова станет Серхио Каналес. Плюс в «Монтеррее» выступают Лукас Окампос и Эктор Морено. Неплохая банда собирается!

Эрмосо недолго пробыл в «Роме»

Марио Эрмосо Фото: bayer04.de

29-летний Марио Эрмосо — топ-защитник в самом расцвете сил, ещё и набравшийся опыта в «Атлетико». Летом такой лот выпал на рынок свободных агентов и, несомненно, был нарасхват. Подписать его удалось «Роме». Но вот в Риме у испанца не срослось. Вся команда угодила в жуткий кризис, а Эрмосо вышел в Серии А лишь восемь раз. Что ж, теперь поиграет в Бундеслиге за «Байер». Как минимум до лета. Опции выкупа у леверкузенцев нет, тем не менее, если он будет так же крут, как ранее, возможны любые сценарии.

Рашфорда в «Барселоне» не будет

Маркус Рашфорд Фото: Carl Recine/Getty Images

Эпопея с уходом Рашфорда из «МЮ» набрала полный ход. Англичанин не играет с середины декаюря, а Рубен Аморим публично упрекает его в отсутствии самоотдачи. Сегодня The Guardian сообщил, что ради трансфера в «Барселону» Маркус отказал «Тоттенхэму». Вот только есть нюанс — по данным Relevo, каталонцы не подпишут его зимой из-за отсутствия мест в заявке (помните же, как тяжело оформляли Дани Ольмо?) и скверного финансового положения. ВВС тем временем заявило о желании «Астон Виллы» взять Рашфорда в аренду. Такие вот разные новости.

Лидер «Вильярреала» отказался от жирного контракта в Саудовской Аравии

Алекс Баэна Фото: David Ramos/Getty Images

Что делать, если тебе 23 года, ты один из лидеров не самого богатого «Вильярреала», а тебя манят на Ближний Восток ежегодной зарплатой в € 18 млн? Отказаться. Так посчитал Алекс Баэна. Как написали в Relevo, «Аль-Ахли» приготовил за переход € 60 млн, а сделка зависела всецело от игрока. Баэна пообещал президенту «подлодки» Фернандо Рочу, что не покинет команду зимой. И сдержал слово.

«Манчестер Сити» продолжает шуметь на рынке

Нико Гонсалес Фото: fcporto.pt

Чемпионы Англии в кризисе. Такие проблемы вынуждают клуб активно закупаться зимой. Вслед за Абдукодиром Хусановым и Омаром Мармушем, по всей видимости, последует 23-летний полузащитник «Порту» Нико Гонсалес. Фабрицио Романо указал, что переговоры между клубами уже ведутся, а в действующем контракте испанца есть опция выкупа за € 60 млн. Кстати, такой переход наверняка оценит воспитавшая Нико «Барселона». Ей причитается 40% от суммы.