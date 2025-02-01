Снова мощные траты на трансферы в Саудовской Аравии. Набрали звёзд, но многих отпустили!

Трансферное окно в Саудовской Аравии захлопнулось и напоследок громыхнуло парочкой серьёзных подписаний. Ранее в целом было тихо, но несколько интересных переходов всё равно случилось. Рассказываем о главных.

Неймар, 32 года

Неймар Фото: Кадр из видео

Откуда: «Аль-Хиляль»

Куда: «Сантос»

Сумма трансфера: свободный агент

Если бы Неймар при его последней статистике полтора года назад перешёл за € 90 млн не в «Аль-Хиляль», а в сильный европейский клуб, трансфер точно окрестили бы одним из главных провалов в истории. Бразилец провёл в Саудовской Аравии всего семь матчей и забил один раз. Но главное не статистика, а его заработок до € 250 млн. Теперь можно и в своё удовольствие мяч попинать в родном клубе. По сведениям UOL, «Сантос» будет платить ему аж на 98% меньше. Но 90% дохода от рекламных кампаний вингер заберёт себе. Жизнь удалась. Если не считать её футбольную составляющую после ухода из «Барселоны».

Джон Дуран, 21 год

Джон Дуран Фото: alnassr.sa

Откуда: «Астон Вилла»

Куда: «Аль-Наср»

Сумма трансфера: € 77 млн

Пока что самый дорогой трансфер зимы и второй в истории Саудовской Аравии после Неймара в «Аль-Хиляле» за € 90 млн. Остаётся верить, что колумбиец проявит себя лучше бразильца. Хотя куда хуже? Но сейчас не о нём. Дуран проводит топ-сезон, в 29 матчах за «Астон Виллу» настреляв 12 голов. Да и ранее он так же сверкал. Например, в мае угощал дублем «Ливерпуль». Джону только 21 год, поэтому едва ли вся его оставшаяся карьера пройдёт вдалеке от топ-лиг. А пока молодой бомбардир не отверг шанс как следует заработать плюс поиграть рядом с Криштиану Роналду, Садио Мане и Н’Голо Канте.

Марио Митай, 21 год

Марио Митай Фото: ittihadclub.sa

Откуда: «Локомотив»

Куда: «Аль-Иттихад»

Сумма трансфера: выкуп после аренды за € 4 млн

Летом «Локомотив» отдал Митая саудовскому гранду в платную аренду и получил € 1,2 млн. Теперь москвичи приплюсовали ещё € 4 млн за выкуп. Левый защитник провёл за полсезона в «Аль-Иттихаде» Карима Бензема и Муссы Диаби 15 встреч, оформив 1+2. Именно албанец отдал победный ассист на Стивена Бергвейна в добавленное время важнейшего противостояния с «Аль-Насром». Команда делит первое место с «Аль-Хилялем». Так что удивляться окончательному переходу Марио не стоит — адаптация прошла успешно.

Унаи Эрнандес, 20 лет

Унаи Эрнандес Фото: ittihadclub.sa

Откуда: «Барселона»

Куда: «Аль-Иттихад»

Сумма трансфера: € 4,5 млн

Конкурировать в «Барселоне» крайне непросто, тем более если ты полузащитник. Воспитанникам там доверяют, но уж больно много бриллиантов. Эрнандес не стал ждать шанса и перебрался в «Аль-Иттихад». Он способен сыграть на любой позиции в центре плюс часто выходит на левом фланге атаки. Лорану Блану предстоит приятная головоломка по размещению на поле испанца. 19+10 в 59 матчах за «Барселону Б» — хорошее подспорье для добротной карьеры. Лишь бы всё не испортил ранний переезд на Ближний Восток.

Маттео Дамс, 20 лет

Маттео Дамс Фото: alahlifc.sa

Откуда: ПСВ

Куда: «Аль-Ахли»

Сумма трансфера: € 9 млн

Левый защитник из Бельгии играл в одной команде с Жоаном Бакайоко и Гусом Тилем, а теперь стал одноклубником Рияда Мареза и Роберто Фирмино. Дамс прошёл все уровни в ПСВ, а с этого сезона ворвался в основу: отбегал 15 встреч в чемпионате и шесть — в ЛЧ. С ним в составе эйндховенцы застолбили уверенное лидерство в Эредивизии, расписывали ничью 1:1 с «ПСЖ» и громили «Жирону» (4:0). За нидерландский гранд, впрочем, Маттео наигрался быстро. «Аль-Ахли» не пожалел за молодого таланта € 9 млн при его рыночной стоимости в € 5 млн.

Матиас Варгас, 27 лет

Матиас Варгас Фото: fatehclub.com

Откуда: «Шанхай Порт»

Куда: «Аль-Фатех»

Сумма трансфера: свободный агент

В 2019 году Варгас играл за «Эспаньол» и привлекался в сборную Аргентины — и это при его-то позиции левого вингера, за которую там бешеная конкуренция. Но потом случился сильный спад, что привело к планомерному карьерному падению: аренда в «Адана Демирспор», переход в китайский гранд «Шанхай Порт», и вот теперь контракт с худшей командой саудовской Про-Лиги. У «Аль-Фатеха» всего две победы в 17 турах и пятиочковое отставание от безопасной зоны. Матиасу придётся как следует попотеть, чтобы падения не случилось.

Кайо Сезар, 20 лет

Кайо Сезар Фото: alhilal.com

Откуда: «Витория Гимарайнш»

Куда: «Аль-Хиляль»

Сумма трансфера: € 9 млн

Вы могли слышать об этом парне, если из еврокубков предпочитаете не только ЛЧ и ЛЕ. Кайо отыграл год в португальской «Витории Гимарайнш» и за 47 матчей отметился скромной статистикой 4+8. Тем не менее половину ассистов он раздал в основной стадии Лиги конференций, благодаря чему клуб финишировал вторым в общей стадии вслед за «Челси». «Аль-Хиляль» оценил такой перформанс и отдал € 9 млн. Посмотрим, сколько результативных действий Сезар напачкует в связке с Малкомом и Александром Митровичем. «Аль-Охдуду» вингер уже забил.

Луис Фелипе, 27 лет

Луис Фелипе Фото: om.fr

Откуда: «Аль-Иттихад»

Куда: «Марсель»

Сумма трансфера: свободный агент

Что такое бизнес по-саудовски? В сентябре 2023-го отдать за футболиста € 22 млн, чтобы в январе 2025-го отпустить его бесплатно. «Марсель» Роберто Де Дзерби усилил и так звёздную банду — там уже есть Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо и другие. А «Аль-Иттихад» разгрузил зарплатную ведомость и избавился от травматичного защитника, в активе которого лишь один матч в сезоне. Все остались в плюсе. В «Лацио» Фелипе был ну уж очень хорош. Да и в «Бетисе» временами показывал уровень. Есть неплохой шанс перезапустить карьеру.

Секо Фофана, 29 лет

Секо Фофана Фото: staderennais.com

Откуда: «Аль-Наср»

Куда: «Ренн»

Сумма трансфера: € 20 млн

Ивуарийский полузащитник подумал, что всех денег не заработает, и спустя полтора года вернулся в Европу. Причём «Ренну» пришлось отдать за него немалую сумму в € 20 млн. И это при его трансферной стоимости в € 12 млн. Фофана был важным звеном «Аль-Насра» и моментально стал таким же в новой команде, проведя пять январских матчей и отдав ассист в противостоянии с «Монако». Вопреки громкому имени, «Ренн» бьётся за выживание и пока что занимает 16-е место, дающее право попасть в стыки. Отсюда и настолько серьёзные траты: этой зимой потратили € 46 млн при заработанных € 29 млн.

Андерсон Талиска, 30 лет

Андерсон Талиска Фото: fenerbahce.org

Откуда: «Аль-Наср»

Куда: «Фенербахче»

Сумма трансфера: неизвестно

Талиска как типичный бразилец стремился в основном заработать. Вся его карьера проходит вдалеке от топ-лиг. Но вблизи денежных: поиграл в Турции, Китае, Саудовской Аравии. И при этом везде он выдавал шикарную статистику. В «Аль-Насре», например, за 104 матча оформил 76+10. На четвёртом десятке Андерсона привлекла возможность вернуться в турецкую Суперлигу и ощутить на себе влияние Жозе Моуринью. Неизвестно, сколько именно «Фенербахче» отдал за атакующего полузащитника. Зато понятно наверняка — тот явно украсит команду.

Георгий Бущан, 30 лет

Георгий Бущан Фото: alshabab-sc.sa

Откуда: «Динамо» Киев

Куда: «Аль-Шабаб»

Сумма трансфера: € 3 млн

Бущан всю взрослую карьеру проводил в киевском «Динамо» и только теперь решился на перемены: его пригласил «Аль-Шабаб». Пусть этот клуб и не такой звёздный, как «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» или «Аль-Иттихад», в составе хватает именитых футболистов. Джакомо Бонавентура и Янник Феррейра Карраско соврать не дадут. Плюс зенитовец Ренан. Основной вратарь, кореец Ким Сон Кю, получил серьёзную травму, поэтому с практикой у Георгия проблем быть не должно.

Вандерсон Галено, 27 лет

Вандерсон Галено Фото: Octavio Passos/Getty Images

Откуда: «Порту»

Куда: «Аль-Ахли»

Сумма трансфера: € 50 млн

Ещё один солидный трансфер последнего дня. «Аль-Ахли» всеми силами цепляется за третье место, чтобы сыграть в азиатской ЛЧ. До «Аль-Насра» не хватает трёх очков. И кого-то, кто классно обращается с мячом. Им оказался левый вингер Галено, у которого даже есть один матч за сборную Бразилии. Чем не повод заплатить за него € 50 млн при рыночной стоимости в € 27 млн? Айван Тони наверняка рад такому новому партнёру. 12+3 за 31 выход на поле в нынешнем сезоне — после переезда в Саудовскую Аравию показатели Вандерсона наверняка станут мощнее.

Бонус: Саид Бенрахма, 29 лет

Саид Бенрахма (слева) Фото: Adam Pretty/Getty Images

Откуда: «Лион»

Куда: «Неом»

Сумма трансфера: аренда с правом выкупа

Почему бонус? Просто «Неом» — клуб второй по силе саудовской лиги. И он подписывает звёздного футболиста, который только летом сменил «Вест Хэм» на «Лион»! Речь о полугодичной аренде с правом выкупа за € 12 млн. Она станет обязательной, если Бенрахма поможет «Неому» воспользоваться лидирующим положением в саудовской ФНЛ и пробиться в Про-Лигу. Тогда заодно лионцам капнет ещё € 3 млн. А с их финансовыми бедами такой бонус придётся весьма кстати. 3+6 за 22 матча — такая статистика привлекла «Неом». Как и громкое имя, разумеется.

Глен Камара, 29 лет

Глен Камара (слева) Фото: Ryan Hiscott/Getty Images

Откуда: «Ренн»

Куда: «Аль-Шабаб»

Сумма трансфера: аренда с правом выкупа

Камара давно не травмировался, тем не менее потерял доверие тренерского штаба «Ренна» и провёл в нынешнем сезоне всего 13 матчей. А тут ещё и Секо Фофана в команду подъехал. Перемены были неизбежны. Так полузащитник из Финляндии оказался в Саудовской Аравии. Пока что это просто аренда. Если получится себя как следует зарекомендовать, летом случится выкуп.