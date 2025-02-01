«У Помазуна в «Спартаке» будет шанс». Березовский — о вратарях РПЛ, Сперцяне и «Динамо»

Роман Березовский оставил заметный след в истории чемпионата России. Всего две цифры: 313 матчей, 103 «сухаря». По первому показателю он четвёртый среди вратарей в истории РПЛ, по второму — седьмой. В последнее время бывший кипер «Зенита», «Торпедо», «Динамо» трудился в Армении и нечасто «проявлялся» в инфополе. Корреспондент «Чемпионата» расспросила Березовского о молодых коллегах из Премьер-Лиги, «российских армянах» и не чуждых ему клубах.

— Вас удивил уход Селихова из «Спартака»?

— Разговоры о том, что он может покинуть команду, ходили и раньше. Наверное, Селихов был недоволен игровым временем — вот и решил сменить клуб, чтобы больше играть. Тренеры «Спартака» взвесили ситуацию. Наверное, у них на подходе есть кто-то моложе, может, менее опытный, но перспективный вратарь, который сможет заменить Максименко в трудный момент.

— Где видите Селихова в дальнейшем?

— Сейчас уровень конкуренции во вратарском амплуа высок. Много хороших вратарей в России. Сложно сказать, где Александр окажется, но наверняка такой опытный вратарь сможет трудоустроиться и доказать свою состоятельность. Клуб назвать сложно, однако это точно будет что-то достойное.

— «Спартак» для Помазуна — хороший вариант?

— Любой вратарь, да и спортсмен — амбициозная личность. Наверняка Помазун чувствует в себе силы, чтобы выиграть конкуренцию. Очень почётно быть в таком клубе, как «Спартак». Но личные амбиции, чтобы играть, а не сидеть на лавке, преобладают у каждого спортсмена. Думаю, Илья составит серьёзную конкуренцию, тем более он в предыдущих клубах доказывал, что вратарь высокого уровня. Однако непонятно, как сложится судьба. Бывает, что вмешиваются травмы, какие-то неудачные периоды или другие ситуации. Думаю, у него будет шанс.

— Кто из российских вратарей приятно удивляет?

— Я бы разбил на несколько периодов. Латышонок очень здорово начал сезон за «Зенит», но потом были травма и не совсем удачные по результатам матчи. Может, не столько его вина, но тем не менее. Агкацев отлично себя проявляет! После ухода Сафонова в «ПСЖ» достойно его заменил. Отметил бы их, ну и Акинфеева — сами знаете, что это икона российского футбола. О нём нечего говорить — всё так же демонстрирует свой высокий уровень. Но наиболее стабильным в первой части сезона был Агкацев, если брать травму Латышонка и не очень удачные результаты «Зенита» в концовке года.

Станислав Агкацев Фото: fckrasnodar.ru

— Агкацев способен отправиться в Европу вслед за Сафоновым?

— Для этого надо демонстрировать высокий уровень более продолжительное время, как делал Сафонов. В таком случае почему нет? Наверное, это возможно. Краснодарская академия подтверждает свой высокий уровень — раз за разом выращивают талантливых футболистов.

— Решена ли проблема с вратарями в «Динамо» с приходом Лунёва?

— У Лещука случались неудачные матчи, которые были у всех на виду. К сожалению, это произошло в дерби со «Спартаком», что говорит о его нестабильности. Но у любого вратаря бывают ошибки. То же самое можно сказать и о Лунёве — иногда он действует сверхуверенно в игре ногами. В последнем туре победили в два мяча, однако он «привёз» такой гол… Стал играть в короткие передачи за пределами штрафной, ошибся. Лунёв сейчас в «Динамо» первый номер. Вратарю сложнее, когда он долго находится без игры. Когда приходит момент к нему, он, может, чуть торопит события — хочет быстрее спасти, помочь команде. Это частенько бывает ошибочным решением: заранее пойти на выход, слишком активно занимать позицию, стараться помочь на втором этаже при подачах или стандартных положениях. Но в современном футболе это сложно делать — ставят много блоков. Может, Лунёву стоит больше сконцентрироваться на игре на линии, однако это моё личное мнение.

— Но «Динамо» не ошиблось с Лунёвым?

— До этого у команды были отличные вратари. Тот же Антон Шунин — опытнейший голкипер! Он всю карьеру провёл в «Динамо», что очень ценно. Жаль, что произошло как произошло. Не знаю, была ли проблема во вратарской позиции. В спорте бывают какие-то недопонимания, не могут по контракту договориться или какая-то антипатия у тренера к вратарю. Поэтому могут происходить ротации. Кто-то переходит в другие клубы, а кто-то, как Шунин, завершает карьеру. Хотя он мог бы ещё помочь и тому же «Динамо».

— Видите Шунина в роли тренера вратарей?

— Да, у него громадный опыт в футболе. Ему надо только немного подучиться и перестроиться. Тренерское дело немного другое по сравнению с игроцким — начинаешь смотреть немного с другого ракурса на какие-то моменты, эпизоды. Если сможет трансформировать свой взгляд, подучится, поймёт, как происходят циклы и микроциклы перед играми, станет хорошим тренером. Но мне хотелось бы, чтобы он ещё поиграл. Всё-таки и возраст, и телосложение хорошие. Антон — профессионал, следил всегда за своим телом. Он бы мог ещё пригодиться как игрок.

— Он и сейчас за формой следит.

— Да, но зал — немного другое. Все бывшие спортсмены — зависимые от спорта люди. Правильно, что он поддерживает форму для своего здоровья. Сердце привыкло получать нагрузку. Ребята, которые сразу заканчивают со спортом, ошибаются — часто возникают проблемы со здоровьем. Бывают инфаркты… Антон молодец, что продолжает. Однако тренажёрка — одно, а игра — совсем другое. К сожалению, тонус уходит, это я по себе говорю. Когда приходится сыграть за ветеранов, чувствую себя не в своей тарелке. Вроде форму поддерживаю, но, когда летит мяч, уже сложнее быстро думать и переключаться с одного момента на другой. Так что надо быть всё время тренированным именно на футбольном поле.

Антон Шунин в зале Фото: Из личного архива Антона Шунина

— Вы часто играете?

— Редко. Навыка нет уже. Если предстоит какой-то матч, возможно, со своими вратарями в сборной Армении могу 5-10 минут уделить, чтобы чуть вернуть свои навыки, но сложно.

— Видели матчи Сафонова за «ПСЖ»?

— Редко, однако по тому, что видел, он хорошо себя проявляет. Понятно, что это совершенно другой уровень, другие партнёры, проблемы с языком. Хотя последние, думаю, он уже должен был преодолеть. Это всё дополнительные сложности. Для такого амплуа у него всё очень даже неплохо. В своём большинстве вратари интроверты, им сложнее адаптироваться в новом месте, особенно если происходят кардинальные изменения.

— Сафонов способен заменить Доннарумму?

— Итальянец совсем недавно становился чемпионом Европы — это серьёзный успех! Пока он номер один в большинстве матчей, но бывает всякое — те же травмы. Тем более видим, что тренер находит матчи и для Сафонова. Это всё происходит плавно. Опыт, который Матвей приобретает, — большой плюс для него. Он молодой парень, может поменять что-то, если вдруг почувствует, что хочет играть в каждом матче. Матвей с лёгкостью сможет найти другой клуб в Европе.

— Теперь — о «россиянах» сборной Армении. Верите в отъезд Тикнизяна в Европу?

— Это возможно всегда, тем более игры за сборную дают о нём дополнительную информацию. Он же проводит международные матчи. Полтора года назад Наир находился в фантастической форме! В тот период он проделывал невероятный объём работы. У нас в сборной были все его данные — он превосходил серьёзных игроков, был на топ-уровне. Тикнизян играл у нас бровочником, проделывал огромную беговую работу. Выдавал объём за двоих! Но такое не может долго продолжаться — начались травмы и мышечные проблемы, спады. Как следствие, стал меньше играть в «Локомотиве». Были новости, что сорвался переход в «Зенит». Однако это по-прежнему высококлассный футболист, у которого есть шансы поиграть в Европе. Не бывает всегда всё идеально. Спады случаются, как и проблемы со здоровьем. Но преодолевать трудности и идти дальше только интереснее.

— Когда Сперцян уедет за границу?

— Мне кажется, Эдуарду уже пора сменить обстановку. Виден его большой потенциал. Сейчас кажется, что он стал поменьше выдавать ярких матчей. Может, привык к РПЛ. В раннем периоде он забивал много важных мячей, был лидером. Бывает, что нужны какие-то встряски — смена клуба, например. Несомненно, у него высокий потенциал.

— Сперцян отмечал, что ему стало проще играть в РПЛ.

— Наверное, уровень просел в чемпионате. Раньше было 80% матчей на максимуме в туре, а сейчас в лучшем случае — 50 или 40%.

— С чем вы это связываете?

— Много факторов. Понятно, что всем хочется так же становиться чемпионами и занимать высокие места, но сейчас нет еврокубков. Этот момент чуть понизил уровень. Плюс отток качественных легионеров. Сейчас уже появляются хорошие иностранцы, однако не скажу, что они суперского качества.

— На что может рассчитывать «Динамо» в этом сезоне?

— Вряд ли в этом году получится побороться за чемпионство, хотя всякое может быть. Мне кажется, «Динамо» не хватает сбалансированности в игре. Перекос больше на атаку. Защитники больше тяготеют к атакующим действиям. Всё время играют первым номером, из-за чего возникают прорехи в обороне. Это не очень хорошо сказывается на результате. А если хочешь бороться за чемпионство, частые потери очков недопустимы.

— Нужно ли «Динамо» усиление?

— Любая команда, особенно высокого уровня, — это живой организм. Всегда необходимо обновление. Свежая кровь нужна, но только тренерский штаб знает, где надо усиливаться.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что думаете по ситуации с Бителло?

— Насильно мил не будешь. Если ему не нравится в России, вряд ли силком будет играть. Хотя не знаю, может, объяснят ему. У него же есть контракт. Хотелось бы, чтобы он отдавался на футбольном поле, если останется.

— Чувствуется ли кредит доверия у руководства к Личке?

— Думаю, да. Результаты прошлого сезона дали свои плоды. «Динамо» до последнего претендовало на чемпионство. Этим Личка заработал дополнительное право на ошибку и доверие со стороны клуба.