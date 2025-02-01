Топ-матчи воскресенья: «Арсенал» — «Ман Сити» в АПЛ, хоккей и Александрова в финале Линца

Лучший спорт 2 февраля: миланское дерби в Серии А, ЦСКА — «Зенит» в баскетболе, финал ЧМ по гандболу, а ещё встреча лидеров конференций НХЛ!

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 февраля 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в схватке лидеров конференций?

«Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» с большим отрывом возглавляют Восточную и Западную конференции НХЛ, опережая ближайших преследователей на шесть и семь очков соответственно. В предстоящем матче команды сыграют за промежуточное первое место в общей турнирной таблице НХЛ, которую на данный момент возглавляет «столичная» команда. Однако «реактивщики» отстают всего на одно очко и в случае победы в основное время обойдут «капиталистов».

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🏀 4:30: «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «озёрники» остановят Брансона и компанию?

«Нью-Йорк Никс» уже практически вплотную приблизился к «Бостону» в Восточной конференции. Если подопечные Тома Тибодо одолеют «Лос-Анджелес Лейкерс», то их с «кельтами» будет разделять одно очко в турнирной таблице. «Никс» не проигрывают на протяжении пяти матчей кряду. К тому же в трёх играх подряд были повержены клуба Запада – «Сакраменто», «Мемфис» и «Денвер». «Лейкерс» станут четвёртой?

🏒 10:00: «Адмирал» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кому из соперников пауза в чемпионате пошла на пользу?

Обе команды длительное время отдыхали перед предстоящим матчем. «Адмирал» свою предыдущую встречу в сезоне КХЛ провёл в понедельник, тогда как «Сибирь» и вовсе не играла с прошлого воскресенья. Кому из соперников пауза в чемпионате пошла на пользу, а кто заржавел и выпал из игрового тонуса?

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🏀 12:30: ЦСКА — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: как себя проявит Алексей Швед в матче с бывшей командой?

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, но УНИКС и «Зенит» находятся совсем близко. Алексей Швед вернулся в Россию, но играет уже не за армейцев, а за сине-бело-голубых. Дебют с МБА-МАИ получился отменным, удастся ли проявить себя во встрече с грандом, к тому же за который выступал не так уж и давно? Важнейшее противостояние для лучшего бомбардира в истории Единой лиги!

⚽️ 16:00: «Барселона» — «Алавес», Примера, 22-й тур

Интрига: «Барса» не пощадит аутсайдера?

Сине-гранатовые ни разу не проиграли в 2025 году — шесть побед и две ничьих в восьми матчах во всех турнирах. В прошлом туре «Барса» не пожалела бедную «Валенсию» и накидала ей семь мячей — 7:1. Команда Ханси Флика находится на третьем месте в таблице с отставанием от первой строчки в семь очков, от второй — в три. «Алавес» ведёт борьбу за выживание. 17-я команда лиги оторвалась от зоны вылета всего лишь на одно очко. «Барселона» обыграла соперника четыре раза в пяти предыдущих встречах в Каталонии.

🏆 🎾 16:00*: Екатерина Александрова (Россия, 4) — Даяна Ястремская (Украина, 5), Линц, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: покорится ли Александровой Линц?

Екатерина Александрова второй год подряд добралась до финала «пятисотника» в Линце. И если в 2024-м она проиграла Елене Остапенко из Латвии, то теперь за титул россиянка сразится с украинкой Даяной Ястремской. В активе россиянки сейчас четыре титула, а у Ястремской — три. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Даяны. Она была сильнее в квалификации Санкт-Петербурга-2018, на ITF 100К в Илкли-2018 и в Майами-2019. А Екатерина отличилась на ITF 100К в Будапеште-2018 и в Хертогенбосхе-2022. В случае успеха Александрова с 30-го места рейтинга WTA поднимется на 25-е.

🤾‍♂️ 17:00: Гандбол, чемпионат мира — 2025, Франция — Португалия, матч за третье место

Интрига: сможет ли Португалия впервые в истории взять медаль на ЧМ?

Сборная Португалии — открытие мужского чемпионата мира по гандболу. Португальская команда влюбила в себя болельщиков. Впервые в истории эта сборная пробилась сначала в 1/4 финала, затем — в полуфинал, и вот теперь стоит на пороге величайшего достижения в своей истории. Но соперник — многократные олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Для Португалии этот матч намного более важен, но и Франции хочется реабилитироваться за неудачную домашнюю Олимпиаду.

🏒 17:00: «Северсталь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Спартак» реванш в Череповце?

В начале 2025 года «Северсталь» и «Спартак» уже встречались в Череповце, и тогда команда Андрея Козырева одержала яркую победу со счётом 5:3. Спустя почти месяц у красно-белых будет возможность взять реванш за ту неудачу, но «Северсталь» в предстоящем сражении также будет предельно мотивирована. Всё дело в том, что её последний матч в текущем регулярном чемпионате обернулся разгромным поражением от ЦСКА — 1:6. Чья мотивация окажется сильнее?

Что будет с главным тренером «Северстали» в следующем сезоне? Есть ответ Козырева: Андрей Козырев заявил, что останется в «Северстали» на следующий сезон

🏐 19:00: «Локомотив» — «Динамо-Ак Барс», Суперлига, женщины, 21-й тур

Интрига: Казань когда-нибудь проиграет?

Матч лидеров чемпионата. Казанский клуб в этом сезоне не проиграл ни разу. Возможно, при своих болельщиках команде Андрея Воронкова удастся огорчить лидера? Тем более что «Локомотиву» нужно реабилитироваться за поражение от челябинского «Динамо-Метар» в прошлом туре.

⚽️ 19:15: «Анже» — «Гавр», Лига 1, 20-й тур

Интрига: сможет ли команда Кузяева улучшить положение в таблице Лиги 1?

«Гавр» (там играет россиянин Далер Кузяев) оказался в очень сложном положении. Последнее место в таблице Лиги 1 с отставанием от спасительной зоны в пять очков, от зоны стыков — в четыре. Плюс четыре поражения в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции. Кузяев, в свою очередь, пропустил несколько встреч из-за травмы. «Анже» в прошлом туре прервал серию из трёх побед, но пока чувствует себя относительно нормально. 13-е место с отрывом от зоны стыков в пять очков. «Гавр» два раза подряд проиграл сопернику со счётом 0:1. Как будет на этот раз?

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⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Манчестер Сити», АПЛ, 24-й тур

Интрига: сколько мячей забьют топ-клубы АПЛ?

Микель Артета против Хосепа Гвардиолы — это интригует! «Арсенал» занимает второе место в таблице АПЛ, «Сити» — четвёртое. У гостей есть возможность сократить отрыв от соперника до трёх очков, но для этого нужно побеждать в Лондоне. Команда Гвардиолы одержала пять побед в семи матчах во всех турнирах в 2025 году, «Арсенал» — четыре в пяти прошлых встречах. Матч первого круга порадовал результативным футболом — каждый из соперников забил по два мяча. Но перед этим три очные игры подряд выходили «низовыми».

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🏆🤾‍♂️ 20:00: Гандбол, чемпионат мира — 2025, Хорватия — Дания, финал

Интрига: хозяева турнира или лучшая сборная мира?

Лучшей вывески для финала в Загребе и быть не могло. 16 000 болельщиков на трибунах и матч хозяев чемпионата мира (в Дании ведь тоже встречи игрались). Любимцы публики, неистовая балканская сборная против лучшей команды мира, которая выиграла три последних чемпионата мира и победила на Олимпиаде. Хорваты просто героически шли к решающему матчу, а датчане просто сметали всех со своего пути. Конечно, они выше классом, но в таких играх зачастую это не является решающим фактором. Финал, несомненно, будет огненным.

Хорватия обыграла Францию в полуфинале ЧМ-2025: Сборная Хорватии вышла в финал чемпионата мира по гандболу — 2025

⚽️ 20:00: «Милан» — «Интер» Милан, Серия А, 23-й тур

Интрига: «Милан» победит принципиального соперника в третий раз подряд?

В этом сезоне «Интер» уступил всего в двух матчах во внутренних турнирах. Оба раза его обыгрывал «Милан». Более того, красно-чёрные сделали это с двумя разными тренерами. В Серии А «Милан» забил победный мяч на 89-й минуте (победа со счётом 2:1), а в Суперкубке отыгрался с 0:2 и оформил решающий гол в добавленное время — 3:2. «Интер» бьётся за чемпионство в Италии, «Милан» — за попадание в еврокубки. Между ними в таблице 16 очков, но это ничего не значит, что подтверждают результаты предыдущих очных встреч.

«Интер» отлично прошёл общий этап ЛЧ: «Интер» вышел в 1/8 финала ЛЧ в четвёртый раз подряд. До этого было три вылета из группы

⚽️ 20:30: «Осасуна» — «Реал Сосьедад», Примера, 22-й тур

Интрига: увидим ли мы возвращение Захаряна?

Арсен Захарян никак не вернётся на поле. То одна травма, то другая. В этом сезоне россиянин не провёл ни одного матча, хотя его включили в заявку на предыдущую встречу в Лиге Европы. Может, он сыграет в Памплоне? «Осасуна» не побеждает в Примере со 2 ноября 2024 года, а «Реал Сосьедад» проиграл трижды в четырёх предыдущих турах. Нас ждёт битва соседей по таблице («Сосьедад» — девятый, «Осасуна» — 11-я). Любопытно, что соперники снова встретятся друг с другом через четыре дня. Они сразятся в Сан-Себастьяне в четвертьфинале Кубка Испании.

⚽️ 22:45: «Рома» — «Наполи», Серия А, 23-й тур

Интрига: тормознёт ли «Рома» лидера чемпионата Италии?

«Наполи» одержал семь побед подряд, а в прошлом туре Серии А нанёс первое поражение «Ювентусу» в турнире. Команда Антонио Конте возглавляет таблицу чемпионата Италии, но «Интер» — рядом. Миланцы отстают на три очка при одном матче в запасе. «Рома», в свою очередь, прекрасно играет на своём поле — семь побед подряд во всех турнирах. Очевидно, что чья-то серия прервётся. Или обе сразу? В первом круге «Наполи» обыграл соперника (1:0), но тот сделает всё, чтобы взять реванш в Риме.