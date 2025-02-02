Три российские команды сыграют со сборной КНДР. Как так получилось?

Кажется, определился самый популярный зарубежный соперник российских клубов на зимних сборах. На удивление это команда не представляет Армению, Сербию или хотя бы Китай. Неожиданно лидером может стать сборная КНДР, которая проводит подготовительный сбор перед продолжением отбора на ЧМ-2026.

Удивлены? Очевидно, российские клубы – тоже.

Проведение матчей с КНДР анонсировали три клуба. Срыв будет стоить дорого

Запустила флешмоб «Тюмень», выступающая в Первой лиге. 28 января клуб объявил о спарринге с КНДР на сборе в Турции. Матч запланирован на 2 февраля и пройдёт в Белеке. Руководство «Тюмени» честно призналось, что соперник появился случайно. До этого сорвался вариант с узбекским «Сурханом» из-за тяжёлой логистики, так что организаторы предложили Северную Корею в качестве альтернативы. В «Тюмени» не стали отказываться. Ведь не часто получается сыграть с национальной командой.

Игорь Меньщиков главный тренер «Тюмени» «Организаторы предложили провести товарищеский матч с этой сборной. Было бы интересно сыграть. Всегда хочется победить, тем более они готовятся к своим встречам. Особого представления о сопернике нет. Но интересно сыграть, они даже один раз участвовали на чемпионате мира. Трудно прогнозировать, что будет. Всё увидим на поле».

Кто бы мог подумать, что с этого всё только начнётся. Вечером того же дня «Балтика» объявила, что сыграет с КНДР 4 февраля. Тоже в Белеке. Для калининградцев это будет первая встреча второго сбора. Корейцев же ждёт лидер Первого дивизиона России. И, вероятно, сильнейший соперник за всю подготовку.

Подробный комментарий генерального директора «Балтики» Равиля Измайлова для «Чемпионата»: «Изначально у тренерского штаба была просьба поиска зарубежных команд для матчей второго сбора. Его игровая программа для нас состоит из двух дней. Откроем её 4 февраля утренним матчем с дебютантом Премьер-лиги Казахстана — «Улытау». Этот соперник был известен ещё до Нового года. Команду для вечернего спарринга искали долго, клуб прорабатывал разные варианты. В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира. Когда мы об этом узнали, поняли, что это хороший спарринг-партнёр. Мы связались с представителями нашего соперника, который также тщательно выбирал себе программу матчей. Вариант проведения игры между «Балтикой» и сборной Северной Кореи устроил обе стороны, и мы подписали соответствующий матч-контракт».

Равиль Измайлов генеральный директор «Балтики» «Знаю, что для нашего клуба это будет первая встреча с национальной сборной другой страны. Сборная КНДР в прошлом году хорошо смотрелась в матчах с такими сборными, как Япония, Иран, Сирия, с которой не так давно играла сборная России».

Прошла ночь, и тут уже клуб Второй лиги «Ленинградец» решил не рушить добрую традицию и тоже анонсировал матч с КНДР. Встреча, правда, пройдёт позже – 11 февраля. Но тоже уже всё официально подписано и задокументировано. А в случае срыва матча виновная сторона вынуждена будет заплатить штраф в € 5 тыс. Глава пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия так объяснил решение сыграть с Северной Кореей: «Предложение поступило от компании, которая организовывает нам и другим командам сборы. Она аккредитована в ФИФА и имеет право проводить международные игры. Мы согласились, поскольку со сборными никогда не играли и этот опыт будет для нас положительным. Соперник участвует в отборе на ЧМ-2026, играет в Кубке Азии и на Олимпиаде, занимает в рейтинге ФИФА 115-ю строчку. На сборах результат второстепенен, главное – хорошие соперники в спаррингах».

А к чему вообще готовится сборная КНДР?

К четырём оставшимся матчам отбора на ЧМ-2026. И да, национальные команды собираются и проводят встречи вне окон ФИФА. Такое сложно представить в европейской зоне, но в азиатской не видят в этом проблем. Понятно, что это накладывает определённые ограничения, в том числе по составу. Ведь не все лидеры могут отлучиться из клубов. Однако с представителями национальных чемпионатов едва ли возникают проблемы. Помимо КНДР, в январе-феврале матчи проводят сборные Узбекистана, Иордании и некоторые другие представители азиатских стран.

Две встречи отбора на ЧМ-2026 запланированы у Северной Кореи на конец марта. Сначала сыграют в гостях с Катаром, потом – на нейтральном поле с ОАЭ. Хотя понятно, что эти матчи уже носят скорее формальный характер. Сборная на последнем месте в своей группе с двумя очками. Для попадания в финальную часть напрямую нужно занять первые два места. Там Иран с 16 очками и Узбекистан – с 13. Да, математические шансы ещё остаются. Но они почти нереализуемы. Ещё можно отобраться через дополнительный этап квалификации, однако для этого нужно занять третье-четвёртое места в группе. Сейчас четвёртым идёт Катар, имея в активе на пять очков больше. Это чуть более реально, но всё равно маловероятно.

Матч сборной Северной Кореи с Японией в 2024-м Фото: Koji Watanabe/Getty Images

В рейтинге ФИФА КНДР на 115-м месте. А стоимость состава портал Transfermarkt оценивает в € 6,4 млн. При этом команда выше Азербайджана, чьи игроки в три раза дороже, Гамбии – там состав вообще оценивают в € 56 млн, Эстонии, Кипра, Литвы, Латвии и Молдавии. И Бруней, с которым играла сборная России, тоже ниже Северной Кореи.