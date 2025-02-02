«Овчинников называл меня толстым». Вратарь, который сменит ЦСКА на «Спартак»

У «Спартака» появился новый вратарь. И его купили у ЦСКА! Это уже второй прямой переход из красно-синих к красно-белым за 1,5 года. Летом 2023-го спартаковцы купили Хесуса Медину, а теперь — Илью Помазуна. У вратаря, к слову, всего 10 матчей в составе первой команды армейцев.

Помазун неудачно дебютировал за ЦСКА и в РПЛ, и в Лиге чемпионов

Илья родился в Калининграде в семье известного в прошлом советского вратаря Александра Помазуна. В детстве попал в школу «Торпедо-ЗИЛ» и провёл там пять лет, после чего перебрался в ДЮСШ ЦСКА. Надо сказать, что мальчик увлёкся футболом благодаря отцу. Любопытный факт: выступая за академию «Торпедо-ЗИЛ», Помазун забил гол со штрафного. А знаете, какой клуб пострадал от меткого удара Ильи? «Спартак». И ещё деталь: отец вратаря в 90-е годы играл за красно-белых. Правда, задержался всего на один год и провёл больше десятка матчей.

Помазун-младший впервые попал в заявку на матч первой команды в марте 2012 года. Тогда 15-летнего футболиста включили в запас на игру РПЛ с «Зенитом» из-за травмы Сергея Ревякина. Любопытно, что за день до этого Илья дебютировал в составе молодёжного состава ЦСКА — помогла травма основного голкипера Вячеслава Исупова. Спустя год Помазун вылетел на несколько месяцев из-за разрыва «крестов».

Во второй половине сезона-2016/2017 Илью регулярно включали в заявку на матчи РПЛ, а его дебют за основу ЦСКА состоялся летом 2017 года. Игорь Акинфеев получил травму, и молодого голкипера выпустили в стартовом составе на игру с «Рубином». Дебют получился крайне неудачным. Мало того, что Помазун пропустил два мяча уже к 11-й минуте, так он ещё и неудачно сыграл в обоих эпизодах. Сначала выронил мяч на угловом, чем воспользовался соперник, а потом пропустил ударом в ближний угол. Итог: поражение ЦСКА со счётом 1:2.

Илья Помазун неудачно дебютировал за ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Каждая игра даёт больше уверенности, даже если она неудачная. Урок извлёк — наверное, стал более сильным психологически», — скажет вратарь после первого матча в РПЛ. Через три дня армейцы справились на выезде с «Тосно» (2:1), и на этот раз Илья смотрелся куда боле уверенно. Он даже не стеснялся пихать защитникам. На секунду, тогда в обороне у армейцев играли Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий и Виктор Васин, а Кирилл Набабкин и Марио Фернандес бегали по краям. Правда, после возвращения Акинфеева Илья снова присел в запас.

Осенью 2018-го Помазун дебютировал в Лиге чемпионов. Акинфеев схватил красную карточку в предыдущей встрече, и Илья заменил его в стартовом составе. Дебют голкипера пришёлся на гостевую встречу с «Ромой». Получилось неудачно — ЦСКА проиграл со счётом 0:3. Помазун держался полчаса, а потом трижды пропустил. «Три дня после матча был в эйфории от произошедшего. Когда эмоции улеглись, стал анализировать и понял, что в некоторых моментах мог сыграть лучше. Несмотря на поражение, у меня не было чувства досады, как после встречи с «Рубином», в которой реально подвёл команду», — скажет позднее вратарь.

Илья Помазун в матче с «Ромой» Фото: Giuseppe Maffia/Getty Images

Илья называл Овчинникова вторым отцом. Тот посадил его на диету

В 2019 году Помазун отметил, что хотел бы остаться в ЦСКА. С другой стороны, Илья понимал, что при здоровом Акинфееве может рассчитывать только на роль второго вратаря. По словам Помазуна, он был готов терпеть год-два, но не больше. А в молодёжной команде ЦСКА Илью уже стали подкалывать и называть самым старым в команде. Отец вратаря советовал ему подумать над другим вариантом, если такой появится, ради получения игровой практики.

Помазун называл тренера вратарей ЦСКА Сергея Овчинникова вторым отцом. «Сергей Иваныч не давал никаких поблажек. Техника, техника и ещё раз техника — это прежде всего. Я постоянно ловил удары — в девять, после выхода один на один или удара с двух метров. Овчинников всегда говорил: «Лови мяч! Лови мяч!» — вспоминал Илья. А ещё Босс, как называли Овчинникова, уделял огромное внимание ментальному аспекту. И остро шутил. Но Помазун спокойно относился к подколам тренера.

Сергей Овчинников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Меня Овчинников называл толстым, — утверждал Помазун в 2021-м — Когда я пришёл в ЦСКА, весил 86 килограммов. Иваныч меня так гонял, что я скинул до 82. Но и дальше держал контроль. Мы со Славой Торопом как-то сами перешли на его диету. И до сих пор я только ужинаю. На завтрак могу выпить кофе, в течение дня — и перекусить, особенно на сборах. Там было тяжеловато: надо же силы откуда-то брать. Но обычные дни же как проходят: тренировка, потом дела — и уже шесть вечера, день прошёл. Вот тогда и ем, причём позволяю себе всё».

А вот что говорил Овчинников: «Меня мало волновало, как Помазун реагировал на правду. Задача была сделать из него хорошего вратаря. Думаю, я с ней справился. Кому от меня доставалось больше всего? Помазуну. То, что я был ему как отец, конечно, очень громкие слова. У него прекрасные родители. Просто для любого футболиста тренер становится близким человеком, потому что с ним проводишь больше времени, чем дома».

Вратарь не играл за ЦСКА с 2021 года. А за сборную России дебютировал как футболист «Урала»

Тогда же Помазун говорил, что ему нравится, как работает ногами Эдерсон, как действует на ленточке Ян Зоммер, как играет на выходах Мануэль Нойер. Летом 2020 года ЦСКА отправил Помазуна в аренду в «Урал». Илья отыграл несколько месяцев в Екатеринбурге, а потом его вернули в ЦСКА. Акинфеев заболел коронавирусом, Илья подменил его в основе в двух матчах. А потом досматривал концовку сезона-2020/2021 в запасе. Кстати, с того момент Илья больше не играл за ЦСКА. Дальше — новая аренда в «Урал».

Илья Помазун в составе «Урала» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Я понимал, что с Игорем конкурировать сложно, тем более в 22 года, — сетовал в интервью «Чемпионату» Помазун. — У меня не было никакого опыта. На тренировках можно доказывать сколько угодно, но, когда у Акинфеева за спиной такой опыт, это очень сложно. Не пересидел ли я в ЦСКА? Как сложилось, так сложилось. Я ушёл из ЦСКА в 2020 году и считаю, что правильно сделал».

В «Урале» Помазун не страдал без игровой практики. Он провёл 117 встреч за клуб из Екатеринбурга, а в 2024 году вернулся в ЦСКА. Перед этим «Урал» пережил страшный удар — вылет в Первую лигу. Помазун наошибался в первом переходном матче с «Акроном» (0:2), а за вторым (2:1) уже следил со скамейки запасных. Тем не менее в целом его период карьеры в «Урале» можно назвать позитивным. Останься он в ЦСКА, сидел бы всё это время в запасе. А благодаря «Уралу» Илья даже дебютировал в сборной России — отыграл товарищескую встречу с Кенией (2:2) осенью 2023 года.

Николич отстранил Помазуна из ЦСКА за слова о «Спартаке»

Вернувшись в ЦСКА, Помазун понял, что там на него не рассчитывают. Есть всё ещё играющий Акинфеев и его талантливый сменщик Владислав Тороп. Помазуна даже не рассматривали в качестве второго голкипера. В сентябре 2024-го полыхнуло. Илья в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на вопрос о возможном переходе в «Спартак» сказал следующее: «Почему нет? Всё может быть». Эти слова не понравились представителям ЦСКА, и Помазуна отстранили от работы с командой. Илья не играл в официальных матчах восемь месяцев — с мая 2024 года.

На днях главный тренер ЦСКА Марко Николич снова взял на себя ответственность за отстранение Помазуна. И пожелал Илье удачи в новом клубе. Переход ещё не оформлен официально, но после таких слов тренера сомнений в трансфере не остаётся.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Илье просто не повезло, потому что он находится в клубе, где есть Акинфеев и Тороп, который прогрессирует, — объяснил Николич «Чемпионату» в конце 2024 года. — А сам он очень качественный вратарь, может быть, в топ-5-6 лучших в чемпионате России. Почему я его отстранил? Можно сказать, что он заплатил цену за то, в чём сам не до конца виноват. Может, это ошибка медиаотдела. Но, по моему воспитанию, игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. То есть можно, я не вижу ничего страшного, но тогда ты не будешь играть здесь». Тем не менее Илья всё-таки уходит к принципиальному сопернику.

Вот что говорил сам Помазун год назад в интервью «Чемпионату»: «Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Я не говорю про топ-клубы — и в команду нижней восьмёрки пошёл бы. Ради этого готов и на понижение условий пойти. Получится уехать за границу — отлично! Останусь в РПЛ — тоже супер. Главное — идти шаг за шагом. И хотелось бы выиграть какой-то трофей — всё-таки 27 лет уже». Получится ли взять что-то со «Спартаком»? Недавно красно-белые попрощались с Александром Селиховым, но сможет ли Илья выиграть конкуренцию у другого Александра — Максименко?

В материале использованы цитаты Sport24, Sportbox, «RT на русском».