Дела «Краснодара» с трансферами — прошлогодние флешбэки. Мусаев оказался в позиции Ивича

Пока «Зенит» и «Спартак» суперактивны на трансферном рынке, в чатах болельщиков «Краснодара» превалирует одна тема: почему всё ещё нет новичков?

Смотрите, «Зенит» уже взял звезду чемпионата Бразилии – Луиса Энрике. Есть запутанная история с Саласаром из «Бенфики»: возможно, уругваец тоже доедет до Санкт-Петербурга. Плюс продолжаются попытки договорится по защитнику «Фламенго» Уэсли. Или по другому бразильцу – Жерсону. То есть потенциально минимум два игрока вместо двух ушедших. Адекватная ротация, которая явно усилит команду. «Спартак» тоже вовсю готовит три трансфера: Иван Илич из «Торино», Пабло Солари из «Ривер Плейт» и форвард Леви Гарсия из АЕКа. Тоже мощный буст атаки плюс возможность её разнообразить.

На фоне этих процессов «Краснодар» реально выглядит третьим лишним. Здорово, что клуб сохраняет ключевых игроков. На выход отправилась только пара молодых ребят. Но пока команда далека от осуществления хоть каких-то трансферов. Об этом честно заявил Мурад Мусаев после матча со «Спартаком».

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» «Пока мы далеко от каких‑то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации. Возможно, зайдём в весеннюю часть нынешним составом. У нас хорошие футболисты, но тренер всегда хочет пару игроков добавить для конкуренции и глубины. Будут трансферы — хорошо. Нет — будем разбираться с теми, кто есть. Возможно, завтра придёт гендиректор и скажет, что мы на финальной стадии, есть хороший игрок, и сейчас будем брать. Позиция? Не отказались бы от вингера, и центральный защитник тоже нужен был бы четвёртый».

Такая откровенность от тренера «быков» – не самое частое явление. Конечно, пожелание высказано не в ультимативной форме, но очень искренне. Обычно Мусаев ограничивается словами в духе «трансферы бы не помешали», а сейчас даже называет позиции. Значит, тема действительно беспокоит. Хотя ещё в декабре ситуация была немного другой. Тогда тренер заявлял, что больших целей на рынке у клуба нет. Но если получится взять одного-двух игроков – окей. Работа к тому моменту уже велась. Очевидно, цели могли корректироваться с учётом работы конкурентов, которые мощно усилились.

При этом если в декабре, когда со слов тренера работа уже велась, вокруг «Краснодара» и правда курсировали бесконечные слухи, то сейчас их стало минимум. Словно исчезли все латиноамериканские варианты, среди которых, кстати, был Солари. На внутреннем рынке тоже тяжело: здесь клуб хотел взять Максима Осипенко, но переговоры с «Ростовом» если и продолжаются, то очень тяжело. Дончане не готовы отпустить двух лидеров сразу (Глебов, кажется, всё-таки переезжает в «Динамо»), а краснодарцы не хотят платить слишком много. Есть вариант, что «Краснодар» просто работает на рынке очень тихо, и информация никуда не просачивается. Но если речь идёт о южноамериканском рынке, то поверить в это сложновато.

Максим Осипенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Знаете, что всё это напоминает? Зиму 2024 года. Тогда ведь всё было похоже, только фамилия тренера была другой. Владимир Ивич ушёл на зимний перерыв лидером РПЛ. Потом дал осторожное интервью, где аккуратно высказался о паузе в чемпионате. Заявил, что команде требуется усилить две-три позиции плюс заменить игроков, которые уйдут. По позициям большого секрета не было – клуб искал центрдефа, опорника и футболиста в атаку. Плюс по ходу зимнего окна ушёл Ильзат Ахметов. Соответственно, требовался человек и на его место.

Клуб начал амбициозно – пригласил Кевина Кастаньо, который тогда вытеснил из состава сборной Колумбии самого Вильмара Барриоса. А потом – тишина. Множество слухов, которые не трансформировались в переходы. Только на финише удалось взять Виктора Са. Да, футболист он яркий, но без большой стабильности. Уже позже мы узнаем, что это совсем не те игроки, которых хотел Ивич. С его кандидатами клуб не договорился. Понятно, что не только это стало причиной неудачного рестарта. Но, возможно, в глубине души даже сам тренер задавался вопросом: как я буду конкурировать с клубом, который потратил зимой больше € 20 млн и получил четырёх новичков?

Ивич закончил скорым увольнением. А Кастаньо не стал основным даже при Мусаеве. В отличие от Са, который пробился в состав. Но, видимо, сейчас как раз ему клуб ищет альтернативу. Понятно, что к Мураду Олеговичу изначально другое отношение. И ему может проститься многое. Да и Ивича в первую очередь уволили не из-за результатов. Однако если «Краснодар» уже в марте выпадет из чемпионской гонки, едва ли руководство будет довольно. Как и сам тренер.

Но есть одно решение, которое может как минимум укрепить шансы на продолжение борьбы за титул. Это трансферы. И команде они просто необходимы.