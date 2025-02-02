«Не удивился бы, увидев его в воротах». «МЮ» купил вингера с уникальным качеством

«Манчестер Юнайтед» купил полузащитника «Лечче» Патрика Доргу – о трансфере объявили официально. По информации инсайдера Фабрицио Романо, итальянский клуб отклонил первые два предложения «МЮ», но принял третье. Клубы сошлись на € 30 млн + 5 млн бонусами.

Как меняется состав «МЮ»?

«Манчестер Юнайтед» теряет вингеров. Антони уже официально ушёл в «Бетис» на правах аренды. У Маркуса Рашфорда нет травм, но он в этом году ни разу не попал даже в заявку на матч. Главный тренер Рубен Аморим высказался на его счёт жёстко: «Я лучше возьму в запас тренера вратарей, чем того, кто не выкладывается». Непохоже, что у Рашфорда есть перспективы в Манчестере. Он, скорее всего, продолжит карьеру в «Астон Вилле».

Под вопросом и будущее Алехандро Гарначо в «Юнайтед». В аргентинце заинтересованы «Наполи» и «Челси», а главный тренер говорит уклончиво: «Посмотрим, что случится в ближайшие дни». Тут нужно учитывать, что в схеме Аморима нет классических вингеров. Фланги закрывают латерали Диогу Дало и Нуссайр Мазрауи, а игроки вроде Амада Диалло или Гарначо оказываются скорее на позиции «десяток». В любом случае количество игроков в «МЮ» уменьшается, поэтому клуб вышел на трансферный рынок этой зимой.

Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо Фото: Stu Forster/Getty Images

На какой позиции играет Доргу?

Самое сложное – понять, где Аморим видит молодого парня. Его универсальность уникальна. Вряд ли вы назовёте другого футболиста, который в этом сезоне играл на стольких позициях:

левый защитник (5 матчей);

правый защитник (2);

левый полузащитник (4);

правый полузащитник (6);

центральный полузащитник (1);

форвард (4).

Показательно, что последние три встречи Доргу начинал на разных позициях – левый защитник, нападающий и правый защитник. За полтора года в «Лечче» датчанин застал трёх тренеров. При Роберто Д'Аверсе футболист выходил на позиции левого защитника. Затем Лука Готти чаще ставил его левым хавбеком (хотя пробовал и справа, и в нападении). В этом сезоне после 12 туров команда шла в зоне вылета, и «Лечче» сменил тренера на Марко Джампаоло, который два года оставался без работы. При нём больше всего проявилась универсальность Доргу. Он почти каждый матч начинал на новой позиции (лишь однажды вышел левым защитником два раза подряд).

Патрик Доргу Фото: Enrico Locci/Getty Images

Год назад Доргу, играя левого защитника, стал героем невероятного камбэка. «Фиорентина» побеждала со счётом 2:1 до 90-й минуты, когда «Лечче» сравнял счёт. А на 90+2-й минуте Доргу добежал до чужой штрафной, дождался отскока мяча и положил мяч идеально в девятку. Этот гол стал победным.

Насколько Доргу подходит «МЮ»?

Не самый очевидный трансфер для «Юнайтед» – футболист из 16-й команды Серии А. За Доргу наверняка следили топ-клубы, но какого-то серьёзного ажиотажа вокруг него не было. С другой стороны, этот игрок вполне вписывается в курс новой дирекции «МЮ», которая делает упор на развитие молодых футболистов.

По информации The Athletic, Аморим видит в Доргу левого латераля. У датчанина уже есть опыт игры в том числе в схеме с тремя центральными защитниками. Сейчас в «МЮ», как правило, обе бровки закрывают правши Дало и Мазрауи. Теперь слева может сыграть левша Доргу. Рассчитывать на Люка Шоу и Тирелла Маласиа тяжело, потому что они систематически травмированы.

Патрик Доргу в борьбе за мяч Фото: Nicolò Campo/Getty Images

Доргу физически силён и нацелен на продвижение мяча. При дриблинге для нео характерна резкая смена направления. В финальной трети часто использует приём крокета (перекладывать мяч с одной ноги на другую, обходя соперника). Как правило, Доргу обостряет по ширине фланга, а не уходит в центр поля. Датчанин – лидер «Лечче» по обводкам, а по количеству продвижений мяча на введении Доргу входит в топ-10 футболистов Серии А в этом сезоне. В Англии его уже сравнивают с Букайо Сакой, который не так давно тоже вынужден был играть и в обороне, и в полузащите на разных флангах. Правда, в Италии звучат другие сравнения.

Никола Крстович нападающий «Лечче» «Немного похож на Тео [Эрнандеса, левого защитника «Милана» и сборной Франции], хотя Доргу больше атакует. Он невероятный игрок, когда вы понимаете, что ему всего 20 лет. И становится лучше с каждым днём. Он знает, как играть на разных позициях: впереди, сзади, справа. Я бы не удивился, увидев его в воротах».

Любители АПЛ видели много дриблёров. Один из них – Адама Траоре, который после удачных обводок часто теряет мяч. В этом плане болельщиков «МЮ» можно успокоить. У Доргу неплохие показатели по точности передач, а по ожидаемым ассистам он третий игрок в «Лечче» в этом сезоне. Если говорить о слабом месте футболиста, то это, скорее, игра в обороне. Несмотря на физические данные, он не так хорош, когда защищается один в один. Тут Доргу будет требоваться подстраховка.

Несколько фактов о Доргу:

1. Футболист предпочитает играть под 13-м номером. Он был у Доргу и в дубле «Норшелланна», и в молодёжке «Лечче», и оба сезона в основной команде. У «МЮ» этот номер как раз свободен. Он принадлежал Ли Гранту, который так и не провёл ни одной встречи за «Юнайтед» и в 2022-м завершил карьеру.

2. У Доргу нигерийские и шведские корни, но родился он в Дании – на окраине Копенгагена. Представлял юношеские сборные этой страны, а в 19 лет дебютировал во взрослой национальной команде. Причём забил уже в дебютном матче: на 81-й минуте вышел на поле, а на 82-й положил первым же касанием на стадионе «Паркен» в родном Копенгагене (причём отличился правой ногой, будучи левшой). Этот гол оказался победным в игре Лиги наций со Швейцарией.

3. В ноябре 2023 года Доргу дал интервью датскому изданию Tipsbladet. Среди прочего футболист сказал, что болел за «Челси», а его кумиром был Эден Азар.