«Он должен поставить команду выше себя». Что смущает в трансфере Илича в «Спартак»

Иван Илич всё ближе к «Спартаку». Журналист Ди Марцио ещё 3 февраля сообщил, что клубы обмениваются документами по скорому трансферу. Теперь же, по нашей информации, спортивный директор красно-белых Фрэнсис Кахигао отправился в Барселону, чтобы закрыть две сделки — в том числе по Иличу. Разбираемся, почему итальянцы согласились отпустить основного игрока в Россию. И что смущает в трансфере серба.

Полтора года назад «Торино» покупал на тот момент 21-летнего Илича у «Вероны» за достаточно большие для себя деньги – € 16,5 млн, по данным Transfermarkt. В истории туринского клуба был только один игрок, за которого платили больше (Симоне Верди). «Торино» вкладывал деньги как в качество, так и в потенциал. Если клуб такого уровня платит € 16,5 млн, то это означает, что в будущем молодого футболиста планируют перепродать в полтора-два раза дороже. В пользу трансфера Илича, помимо всего прочего, говорило настойчивое желание заполучить его тогдашнего главного тренера туринских «быков» – хорвата Ивана Юрича, чья футбольная философия близка философии Джан Пьеро Гасперини.

Теперь же речь идёт о продаже Илича в «Спартака» приблизительно за те же деньги. Как сообщал Tuttomercatoweb, «Торино» просил около € 20 млн, а «Спартак» давал € 15 млн плюс бонусы. По сообщениям этого же издания, московский клуб в итоге заплатит € 22 млн. В Турине понимают, что в истории с сербом в лучшем случае получится вернуть потраченное, а заработать – уже нет. Игрок перестал быть молодым талантом и стал зрелым футболистом, однако не прогрессировал.

Любопытно в этой связи высказывание такой известной фигуры, как бывший спортивный директор «Милана» Ариендо Брайда. «В итальянских СМИ пишут, что «Торино» хочет получить за Илича около € 20 млн, а «Спартак» якобы готов заплатить эти деньги. Если это действительно так, то могу поаплодировать хозяину туринского клуба. У каждого игрока есть своя цена, но не абстрактная, а конкретная в определённый период его карьеры. «Торино» покупал Ивана у «Вероны», когда тот находился на взлёте. От него ждали перехода на новый уровень. Сейчас же серб не выглядит футболистом, за которого платили такие деньги. Так что сделка, в случае если она состоится на указанных выше условиях, станет для «Торино» успехом. Что касается «Спартака», то, если он готов сегодня платить за Илича такие деньги, за московскую команду можно только порадоваться – значит, с финансами там всё хорошо», – приводит слова Брайды «Спорт-экспресс».

Иван Илич Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Нынешний сезон – пятый для Илича в Серии А. Это показатель уровня футболиста, его стабильности. Но при всех своих сильных сторонах – подвижности, технике, умении сделать хороший пас – Иван никогда не мог похвастаться высокой результативностью. В прошлом сезоне забил три гола, и это был его лучший результат за всю карьеру в чемпионате Италии. А в самом успешном с точки зрения плеймейкинга сезоне серб отдал четыре голевые передачи.

Кроме того, большая проблема Илича – травматизм. За последние два с небольшим года Иван выбывал из строя девять раз из-за повреждений лодыжки, боковой связки колена, бицепса, мышечных проблем и прочих травм. Пропустил в общей сумме почти 200 дней. Разумеется, всё это не может не отражаться на форме игрока. В начале января серб снова оказался в лазарете и до сих пор восстанавливается. Как сообщал Metaratings, «Спартак» консультировался с врачами «Торино» в ходе переговоров – запрашивал медицинские документы, результаты МРТ и определённых тестов. Появлялась информация, что по причине травматизма Илича от его подписания отказался в зимнее окно «Лацио».

В этом сезоне с Иличем работает в «Торино» экс главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Поначалу он выпускал серба в стартовом составе, но с октября на фоне травм Иван стал чаще выходить на замены. На сегодняшний день у Илича 12 матчей в Серии А: восемь появлений в основе и четыре – со скамейки. По сыгранному времени в этом чемпионате Италии будущий новичок «Спартака» лишь 15-й в команде – 717 минут. По ключевым статистическим показателям Иван в топ-3 у «Торино» только по заработанным фолам (18). Для сравнения, в прошлом сезоне он был 10-м по времени – 2107 минут, стал вторым по пасам под удар (47) и третьим – по точным передачам на чужой трети (266).

Недавно на сайте Cuoretoro.it вышел текст с пресс-конференции Ваноли, где приводится комментарий тренера об Иличе. Паоло говорит, что Иван «такой же футболист, как и все остальные», поэтому он должен показать на поле и на тренировках, что заслуживает играть. «Матчи – это зеркало тренировок: если мне придётся гоняться за кем-то, кто подготовлен лучше, чем я, то я получу травму», – резюмирует тренер.

Авторы материала, анализируя высказывания Ваноли, приходят к такому выводу: «Это признак того, что сербский полузащитник, как случалось и при Юриче, продолжает неправильно вести себя – как на тренировках, так и на поле. Настолько, что «Торино» пытается избавиться от него с лета».

Месяцем ранее Ваноли говорил: «Илич – футболист с сильными качествами, однако он должен превратиться в игрока, который не только обладает какими-то качествами, но и важен для команды». Кажется, Паоло дал понять, что не совсем доволен сербом. Очевидно, поэтому тренер, как утверждалось, дал добро на продажу хавбека.

Редактор Toronews Джакомо Станчи писал в начале января, когда Илич вернулся в основу на свой, возможно, последний матч в Серии А с «Пармой»:

«Илич – один из самых талантливых игроков в команде Ваноли. Однако его выступления почти никогда не были решающими для «Торино». Он часто казался непоследовательным. Это один из самых высокооплачиваемых игроков в истории «Торино». Клуб сделал значительные инвестиции, чтобы порадовать Юрича и привезти его. Иван действительно может делать разницу, но, как подчёркивал Ваноли на пресс-конференции, он должен поставить команду выше себя».

В общем, складывается впечатление, что в Турине вряд ли будут переживать из-за отъезда Илича. Тем более клуб подписал двух новых полузащитников: Чезаре Казадея из «Челси» и Элифа Элмаса из «РБ Лейпциг». Так что там точно ждут денег за серба и уже придумали, как его заменить.

Впрочем, это вовсе не означает, что «Спартак» ошибается с трансфером. Футболист, не сумевший на 100% раскрыться в Италии, вполне может стать звездой в РПЛ. Разница в уровне чемпионатов ни для кого не секрет. Если Деян Станкович хочет видеть в команде соотечественника, купленного за такие деньги, значит, убеждён: Илич – реальное усиление в борьбе за чемпионский титул.

А как вы думаете, Илич усилит «Спартак»?