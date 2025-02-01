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Ноттингем Форест — Брайтон — 7:0, обзор матча 24-го тура АПЛ, голы, хет-трик Криса Вуда, три ассиста Энтони Эланги, 1 февраля 2025

Главный разгром сезона в АПЛ! Команда-сенсация жестоко отыгралась за 0:5 в прошлом туре
Григорий Телингатер
Отчёт «Ноттингем Форест» — «Брайтон» — 7:0
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Несчастный «Брайтон» получил от «Фореста» семь мячей.

«Ноттингем Форест» — одно из главных открытий сезона во всей футбольной Европе. Команда уверенно мчится к месту в Лиге чемпионов (тем более для этого, скорее всего, достаточно будет закончить в топ-5). И если в прошлом туре «Форест» был разгромлен «Борнмутом» со счётом 0:5, то на этот раз он выиграл — 7:0.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Данк – 12'     2:0 Гиббс-Уайт – 25'     3:0 Вуд – 32'     4:0 Вуд – 64'     5:0 Вуд – 69'     6:0 Н. Уильямс – 89'     7:0 Силва – 90+1'    

До этого момента за всю историю АПЛ был лишь один случай, когда клуб сначала уступал в 5+ мячей, а потом побеждал в 5+ мячей. В ноябре 1997 года «Шеффилд Уэнсдей» проиграл «МЮ» (1:6), а потом разгромил «Болтон» (5:0).

На этот раз главным героем стал Крис Вуд. Австралиец проводит лучший сезон в карьере. Раньше у Вуда было не больше 14 голов, а теперь, после хет-трика в ворота «Брайтона», у него уже 17 голов в этом чемпионате Англии — столько же у Исака из «Ньюкасла», а больше — только у Холанда (18 мячей) и Салаха (19). Имеет смысл отметить и Энтони Элангу, который сделал три ассиста в этом матче.

Энтони Эланга

Энтони Эланга

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Разгром «Брайтона» стал возможен во многом благодаря ошибкам Тарика Лэмпти в обороне. Он в том числе «привёз» пенальти в свои ворота и не успевал накрыть соперников в других ситуациях. Тут нужно учитывать, что правому защитнику снова пришлось вынужденно играть на левом фланге. Перед встречей Daily Mail сообщал, что футболист вот-вот перейдёт в «Аякс».

После самой крупной победы в этом сезоне АПЛ «Форест» по набранным очкам делит второе место с «Арсеналом», у которого матч в запасе. В ближайших турах команду Нуну Эшпириту Санту ждёт непростой календарь: «Фулхэм» и «Ньюкасл» в гостях, «Арсенал» и «Сити» — дома.

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