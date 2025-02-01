Главный разгром сезона в АПЛ! Команда-сенсация жестоко отыгралась за 0:5 в прошлом туре

«Ноттингем Форест» — одно из главных открытий сезона во всей футбольной Европе. Команда уверенно мчится к месту в Лиге чемпионов (тем более для этого, скорее всего, достаточно будет закончить в топ-5). И если в прошлом туре «Форест» был разгромлен «Борнмутом» со счётом 0:5, то на этот раз он выиграл — 7:0.

До этого момента за всю историю АПЛ был лишь один случай, когда клуб сначала уступал в 5+ мячей, а потом побеждал в 5+ мячей. В ноябре 1997 года «Шеффилд Уэнсдей» проиграл «МЮ» (1:6), а потом разгромил «Болтон» (5:0).

На этот раз главным героем стал Крис Вуд. Австралиец проводит лучший сезон в карьере. Раньше у Вуда было не больше 14 голов, а теперь, после хет-трика в ворота «Брайтона», у него уже 17 голов в этом чемпионате Англии — столько же у Исака из «Ньюкасла», а больше — только у Холанда (18 мячей) и Салаха (19). Имеет смысл отметить и Энтони Элангу, который сделал три ассиста в этом матче.

Энтони Эланга Фото: Dan Istitene/Getty Images

Разгром «Брайтона» стал возможен во многом благодаря ошибкам Тарика Лэмпти в обороне. Он в том числе «привёз» пенальти в свои ворота и не успевал накрыть соперников в других ситуациях. Тут нужно учитывать, что правому защитнику снова пришлось вынужденно играть на левом фланге. Перед встречей Daily Mail сообщал, что футболист вот-вот перейдёт в «Аякс».

После самой крупной победы в этом сезоне АПЛ «Форест» по набранным очкам делит второе место с «Арсеналом», у которого матч в запасе. В ближайших турах команду Нуну Эшпириту Санту ждёт непростой календарь: «Фулхэм» и «Ньюкасл» в гостях, «Арсенал» и «Сити» — дома.