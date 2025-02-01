«Ливерпуль» и Салаха не остановил даже крутейший «Борнмут». Но как же им повезло!

«Ливерпуль» выпустил второй состав в Лиге чемпионов (из основных появились только Гакпо и Робертсон), поэтому к 24-му туру АПЛ обе команды подошли достаточно свежими. Слот не сделал ни одной замены по сравнению с прошлым матчем в чемпионате — вышли все сильнейшие футболисты.

«Борнмут» страдает из-за травм основных футболистов, но в прошлом туре выиграл 5:0 у «Ноттингем Форест» и теперь начал встречу весьма уверенно. В начале тайма хозяева не уступали «Ливерпулю», а на 20-й минуте Семеньо оказался с мячом рядом с углом вратарской и засадил в ближнюю штангу. Удар получился настолько мощным, что мяч отлетел за пределы штрафной.

Удар Антуана Семеньо в штангу Фото: кадр из трансляции

После этого «Ливерпуль» прибавил, в оставшееся до перерыва время преимущество по ударам — 7:0. Опасно бил из штрафной Собослаи, но счёт открыл Салах с пенальти. Его заработал Гакпо, которому заплёл ноги Кук. Изначально контакт был незаметен с общей камеры, но повтор со спины показал, что нидерландцу действительно попали по ноге.

«Борнмут» достаточно быстро сравнял счёт. И снова мяч протащил Семеньо, но гол отменили из-за офсайда. В начале второго тайма он же бил с линии вратарской — тут уже Алисон потащил.

Показательно, что хозяева в обоих таймах смотрелись хорошо именно в первые 20 минут. Во втором случае за этот отрезок «Борнмут» трижды пробил по воротам из штрафной «Ливерпуля». А ещё претендовал на пенальти, но мяч всё-таки попал Тренту в грудь, а не в руку. На 70-й минуте произошло сразу два неприятных события для гостей. Трента пришлось заменить из-за повреждения, и соперник создал вернейший момент — Алисон лишь каким-то чудом не пропустил. Сначала Таверньер пробил в штангу, а затем Клюйверт не попал по пустым воротам — с линии вратарской ударил сильно выше.

Промах Джастина Клюйверта Фото: кадр из трансляции

После этого «Ливерпуль» решил, что с таким «Борнмутом» больше рисковать не стоит, и Салах оформил дубль. Гол получился классическим для египтянина. Получил мяч на своём фланге, убрал под левую ногу и аккуратно пробил в дальнюю девятку. Кепа даже не стал прыгать. 21-й гол для Салаха в этом чемпионате (Холанд отстаёт на три мяча).

Гол Мохамеда Салаха Фото: кадр из трансляции

В конце матча Семеньо мог сократить отставание в счёте, но удар пришёлся рядом со штангой. «Борнмут» выглядел достойно, однако ворота «Ливерпуля» в этот день оказались словно заколдованы. Команда Слота после победы оторвалась на девять очков от «Арсенала» (у команд пока равное количество встреч), которому завтра играть с «Манчестер Сити».