Миранчук наконец ответил на критику в Швейцарии! Первый гол — и сразу в большом матче

Антон Миранчук наконец-то совершил первое результативное действие в чемпионате Швейцарии спустя почти пять месяцев после перехода в «Сьон». Российский полузащитник забил в выездном матче 21-го тура Суперлиги с «Лугано». Но его гол, к сожалению, не принёс команде очков.

Для Миранчука это была всего лишь 10-я встреча за «Сьон». Алексей дебютировал за швейцарскую команду в конце сентября, а в ноябре получил травму и выбыл до конца года, пропустив более месяца. Экс-полузащитник «Локомотива» до сегодняшнего дня пять раз попал в стартовый состав и четырежды вышел на замену. От футболиста сборной России ждали, что он будет «делать разницу» в Швейцарии, но пропущенная предсезонка вкупе с адаптацией на новом месте превратились в проблему для Миранчука. Нули в его статистике не радовали никого, включая, конечно же, самого Антона.

Тем более турнирное положение «Сьона» оставляло желать лучшего. Перед этим туром команда Дидье Толо занимала лишь девятое место и находилась в семи очках от зоны вылета. С другой стороны, от топ-4, дающего право сыграть в еврокубках, «Сьон» отделяло всего пять очков. После крупного поражения неделю назад от «Базеля» (1:4) едва ли не впервые раздалась критика в адрес Миранчука с момента его трансфера. Главный тренер Толо признался, отвечая на вопрос о российском легионере: «Сегодня то, что он делает, недостаточно хорошо для меня. Игрок не справляется в техническом плане или в отношении к делу? В целом. Ему нужно делать больше».

Кроме того, авторитетное издание Blick привело высказывание президента «Сьона» Кристиана Константина, который поддержал тренера: «Я согласен с Дидье. Мы ждём от него большего. Мы хотели бы снова увидеть того Миранчука, которого мы видели в московском «Локомотиве».

С учётом того, что ранее Константин ставил Миранчука выше игравшего за «Сьон» Марио Балотелли и сравнивал его по качествам с легендарными нидерландцами – Деннисом Бергкампом и Марко ван Бастеном, слова президента швейцарского клуба были тревожным звонком. Вдобавок подписывали Антона на солидных для «Сьона» условиях. По данным «Чемпионата», заплата россиянина составляет € 1,2 млн в год, а опция выкупа в контракте – € 5,5 млн. Действительно – звезда команды.

Впрочем, на следующий день Константин дал комментарий, в котором опроверг всю критику в адрес Миранчука.

«Нет, я не делал никаких заявлений, – сказал босс «Сьона». – И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом… Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него. Я верю, что весной у Миранчука всё будет хорошо» (Sport24).

Антон Миранчук Фото: Пресс-служба «Сьона»

Так или иначе в матче с лидером чемпионата «Лугано» Миранчук на самом деле появился в основе впервые с начала ноября. Вообще-то статистика у Антона была не такой уж и плохой. В среднем за 90 минут в Суперлиге российский полузащитник наносил 2,8 удара по воротам (правда, в створ – всего 0,6), делал 17,8 точной передачи на чужой трети и 2,8 паса под удар – по всем этим показателям он один из лучших в «Сьоне». Тем не менее атакующего игрока красят только голы и голевые передачи. Во встрече с первой командой Швейцарии после критики, реальной или мнимой, Миранчук показал класс.

Уже на 15-й минуте Антон открыл счёт. Нападающий Тео Бушларем ушёл слева от двух опекунов и сделал передачу в центр, а отлетевший мяч попал к российскому полузащитнику в штрафной. Миранчук тут же нанёс удар с лёта левой и попал в правый нижний угол.

В последний раз Антон забивал ещё за «Локомотив» в мае прошлого года в ворота «Балтики». Тогда его гол помог железнодорожникам выиграть в Калининграде. А вот «Сьон» не удержал победу над лидером чемпионата Швейцарии. Вскоре Шкельким Влади сравнял счёт, а на 82-й минуте автогол Крешника Хайризи помог «Лугано» выйти вперёд. Затем «Сьон» всё же отыгрался благодаря мячу Деяна Соргича, но в компенсированное время хозяева дожали команду Толо – Анто Гргич реализовал пенальти.

Российский полузащитник провёл на поле 79 минут. У Миранчука по одному удару, обыгрышу, заработанному фолу и пасу под удар, он сделал 74% точных передач, а также два отбора и два перехвата. От статистического сайта Sofascore россиянин заработал высокую оценку 7,7 балла – больше только у Бушларема (7,8).