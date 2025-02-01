Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лугано — Сьон — 3:2, чемпионат Швейцарии, 1 февраля 2025 года: гол Антона Миранчука, статистика российского легионера

Миранчук наконец ответил на критику в Швейцарии! Первый гол — и сразу в большом матче
Анатолий Романов
Антон Миранчук
Аудио-версия:
Комментарии
Россиянин забил лидеру чемпионата, но «Сьон» не удержал даже ничью.

Антон Миранчук наконец-то совершил первое результативное действие в чемпионате Швейцарии спустя почти пять месяцев после перехода в «Сьон». Российский полузащитник забил в выездном матче 21-го тура Суперлиги с «Лугано». Но его гол, к сожалению, не принёс команде очков.

Швейцария — Суперлига . 21-й тур
01 февраля 2025, суббота. 20:00 МСК
Лугано
Лугано
Окончен
3 : 2
Сьон
Сьон
0:1 Миранчук – 15'     1:1 Влади – 25'     2:1 Хайризи – 82'     2:2 Соргич – 88'     3:2 Гргич – 90+4'    

Для Миранчука это была всего лишь 10-я встреча за «Сьон». Алексей дебютировал за швейцарскую команду в конце сентября, а в ноябре получил травму и выбыл до конца года, пропустив более месяца. Экс-полузащитник «Локомотива» до сегодняшнего дня пять раз попал в стартовый состав и четырежды вышел на замену. От футболиста сборной России ждали, что он будет «делать разницу» в Швейцарии, но пропущенная предсезонка вкупе с адаптацией на новом месте превратились в проблему для Миранчука. Нули в его статистике не радовали никого, включая, конечно же, самого Антона.

Тем более турнирное положение «Сьона» оставляло желать лучшего. Перед этим туром команда Дидье Толо занимала лишь девятое место и находилась в семи очках от зоны вылета. С другой стороны, от топ-4, дающего право сыграть в еврокубках, «Сьон» отделяло всего пять очков. После крупного поражения неделю назад от «Базеля» (1:4) едва ли не впервые раздалась критика в адрес Миранчука с момента его трансфера. Главный тренер Толо признался, отвечая на вопрос о российском легионере: «Сегодня то, что он делает, недостаточно хорошо для меня. Игрок не справляется в техническом плане или в отношении к делу? В целом. Ему нужно делать больше».

Кроме того, авторитетное издание Blick привело высказывание президента «Сьона» Кристиана Константина, который поддержал тренера: «Я согласен с Дидье. Мы ждём от него большего. Мы хотели бы снова увидеть того Миранчука, которого мы видели в московском «Локомотиве».

С учётом того, что ранее Константин ставил Миранчука выше игравшего за «Сьон» Марио Балотелли и сравнивал его по качествам с легендарными нидерландцами – Деннисом Бергкампом и Марко ван Бастеном, слова президента швейцарского клуба были тревожным звонком. Вдобавок подписывали Антона на солидных для «Сьона» условиях. По данным «Чемпионата», заплата россиянина составляет € 1,2 млн в год, а опция выкупа в контракте – € 5,5 млн. Действительно – звезда команды.

Впрочем, на следующий день Константин дал комментарий, в котором опроверг всю критику в адрес Миранчука.

«Нет, я не делал никаких заявлений, – сказал босс «Сьона». – И тренер на самом деле не говорил плохо об Антоне. Ситуация следующая: вчера он не вышел на поле, потому что мы не хотели рисковать, так как после травмы он заболел гриппом… Антон не испытывает дискомфорт из-за этого. Теперь он сможет выходить на поле в стартовом составе, а тренер будет строить атаку команды вокруг него. Я верю, что весной у Миранчука всё будет хорошо» (Sport24).

Антон Миранчук

Антон Миранчук

Фото: Пресс-служба «Сьона»

Так или иначе в матче с лидером чемпионата «Лугано» Миранчук на самом деле появился в основе впервые с начала ноября. Вообще-то статистика у Антона была не такой уж и плохой. В среднем за 90 минут в Суперлиге российский полузащитник наносил 2,8 удара по воротам (правда, в створ – всего 0,6), делал 17,8 точной передачи на чужой трети и 2,8 паса под удар – по всем этим показателям он один из лучших в «Сьоне». Тем не менее атакующего игрока красят только голы и голевые передачи. Во встрече с первой командой Швейцарии после критики, реальной или мнимой, Миранчук показал класс.

Уже на 15-й минуте Антон открыл счёт. Нападающий Тео Бушларем ушёл слева от двух опекунов и сделал передачу в центр, а отлетевший мяч попал к российскому полузащитнику в штрафной. Миранчук тут же нанёс удар с лёта левой и попал в правый нижний угол.

Как провели наши легионеры первый месяц 2025 года:
Как прошёл январь россиян в Европе. Кокорин продуктивен, Оздоев — стабилен, а что Головин?
Как прошёл январь россиян в Европе. Кокорин продуктивен, Оздоев — стабилен, а что Головин?

В последний раз Антон забивал ещё за «Локомотив» в мае прошлого года в ворота «Балтики». Тогда его гол помог железнодорожникам выиграть в Калининграде. А вот «Сьон» не удержал победу над лидером чемпионата Швейцарии. Вскоре Шкельким Влади сравнял счёт, а на 82-й минуте автогол Крешника Хайризи помог «Лугано» выйти вперёд. Затем «Сьон» всё же отыгрался благодаря мячу Деяна Соргича, но в компенсированное время хозяева дожали команду Толо – Анто Гргич реализовал пенальти.

Российский полузащитник провёл на поле 79 минут. У Миранчука по одному удару, обыгрышу, заработанному фолу и пасу под удар, он сделал 74% точных передач, а также два отбора и два перехвата. От статистического сайта Sofascore россиянин заработал высокую оценку 7,7 балла – больше только у Бушларема (7,8).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android