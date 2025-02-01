«Зенит» продал игрока, «МЮ» и «Милан» трясут рынок. Главные трансферы и слухи за день

В первый день февраля на трансферном рынке происходило много интересного. В конце зимнего окна градус повышается. Главные новости и слухи, связанные с переходами игроков, – в этом обзоре.

«Зенит» продал нападающего в Англию

Вильсон Изидор Фото: safc.com

«Зенит» объявил об уходе Вильсона Изидора в «Сандерленд». Француз с августа выступал на правах аренды за клуб Чемпионшипа, а теперь англичане полностью выкупают права на нападающего. По данным Transfermarkt, сумма сделки составит € 6 млн (ещё € 750 тыс. стоила аренда). За «Сандерленд» Изидор сыграл 26 матчей, в которых забил девять мячей. «Чёрные коты» борются за выход в АПЛ – занимают четвёртое место, отставая на пять очков от лидера.

«Дорогие российские друзья, спасибо вам за всё, чему вы меня научили, спасибо за людей, которых я встретил на своём пути, и спасибо за то, что помогли мне стать лучше! Я никогда вас не забуду!» – написал Изидор в соцсети на русском языке после своего трансфера.

ЦСКА всё-таки договорился о трансфере Лоррана

Лорран Фото: Pedro H. Tesch/Getty Images

Прервавшиеся переговоры между ЦСКА и «Фламенго» о трансфере Лоррана всё-таки заканчиваются успешно. Клубы из Москвы и Рио-де-Жанейро договорились, что 18-летний полузащитник станет армейцем. Как сообщает журналист Вене Касагранде, ЦСКА заплатит, сколько и хотел – € 8 млн за 80% прав на игрока. Деньги будут перечислены несколькими траншами в течение всего 2025 года.

Тем временем в фокус внимания ЦСКА попал ещё один полузащитник. Журналист Себастиан Шрур написал, что армейцы рассматривают кандидатуру опорника «Ривер Плейт» Родриго Вильягры. Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в € 5,5 млн, Вильягра в сезоне-2024 сыграл 35 встреч во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

«Химки» расстались с центральным защитником

Седрик Гогуа Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Химки» объявили об уходе из клуба центрального защитника Седрика Гогуа. С 30-летним ивуарийцем расторгнут контракт, который действовал до конца нынешнего сезона. Гогуа отыграл в подмосковном клубе всего полгода после перехода на правах свободного агента из «Шинника». Седрик провёл всего четыре матча, результативных действий не совершил и заработал одну красную карточку. Ивуарийский защитник – очередной игрок, покинувший «Химки» в зимнее окно после Хетага Хосонова, Сергея Терехова, Неманьи Анджелковича, Кирилла Панченко и Алишера Одилова. Кроме того, «Химки» сообщили об уходе полузащитников Самину Абдуллахи и Дениса Глушакова, который по факту уже несколько месяцев находится вне команды.

Рашфорд переходит в «Астон Виллу»

Маркус Рашфорд Фото: Gareth Copley/Getty Images

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда отправляли в «Барселону» и «Ювентус», а в итоге он переходит в «Астон Виллу». Можно сказать, пошёл на повышение, оказавшись лишним в рядах манкунианцев, ведь клуб из Бирмингема выступает в Лиге чемпионов! По информации инсайдера Фабрицио Романо, «МЮ» и «Астон Вилла» завершают переговоры о трансфере игрока на правах аренды. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери уже дал добро на подписание Рашфорда после разговора с футболистом, так что сторонам остаётся решить вопрос по поводу опции выкупа. В этом сезоне у Маркуса 24 матча, семь голов и три голевые передачи.

Маласиа может отправиться в «Бенфику», а Гарначо — в «Тоттенхэм»

Тирелл Маласиа и Алехандро Гарначо Фото: Ash Donelon/Getty Images

Сегодня в лентах новостей был день «Манчестер Юнайтед». Появилась также информация о будущем защитника Тирелла Маласиа и новый инсайд относительно будущего Алехандро Гарначо. Как утверждает Романо, Маласиа согласился на переход в «Бенфику». Португальский клуб возьмёт Тирелла в аренду, а пока стороны обговаривают детали сделки. Что касается Гарначо, то к его кандидатуре обратился «Тоттенхэм», не сумев уговорить на переход вингера «Баварии» Матиса Теля. По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» требует за Алехандро £ 60 млн (около € 72 млн). У Маласиа в нынешнем сезоне восемь матчей без результативных действий, а Гарначо набрал 8+6 в 35 встречах.

«Манчестер Юнайтед» подписывает защитника «Арсенала»

Айден Хевен Фото: manutd.com

Тем временем «Манчестер Юнайтед» подписал игрока в линию обороны. Манкунианцы объявили о трансфере 18-летнего центрального защитника «Арсенала» Айдена Хевена. Молодой футболист не стал продлевать контракт с лондонским клубом, а заключил соглашение с «МЮ» по схеме 4+1. Подчёркивается, что Хевен сразу присоединится к первой команде, возглавляемой Рубеном Аморимом. Айден выступает за сборную Англии U19, а за основу «Арсенала» сыграл один матч в Кубке лиги.

«Мы рады, что Айден перешёл в «Манчестер Юнайтед». Он чрезвычайно талантливый защитник, который готов присоединиться к нашей основной команде, чтобы максимально раскрыть свой потенциал», – прокомментировал трансфер Хевена технический директор клуба Джейсон Уилкокс.

«Милан» может отпустить Калабрию после конфликта с тренером

Давиде Калабрия Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

«Милан» избавляется от одного из своих капитанов Давиде Калабрии после того, как у защитника случился конфликт с новым главным тренером Сержиу Консейсау. 28-летний воспитанник «россонери», проведший всю карьеру в родном клубе, близок к переходу в «Болонью». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, сейчас два клуба обсуждают сумму трансфера. Она не будет большой, так как контракт Калабрии завершается летом 2025 года. В нынешнем сезоне Давиде сыграл 14 встреч и забил один гол. Между тем и под самим Сержиу Консейсау зашатался стул: Tuttosport написал, что тренера могут отправить в отставку из-за чрезмерной жёсткости, создавшей напряжённую атмосферу в раздевалке.

Кроме того, «Милан» достиг договорённости с «Тоттенхэмом» о продаже защитника Фикайо Томори. «Шпоры» готовы заплатить € 25 млн плюс бонусы. Однако, как стало известно Ди Марцио, Томори отказывается покидать «Милан».

«Милан» всё же покупает Хименеса

Сантьяго Хименес Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

«Милан» долго торговался с «Фейеноордом» по поводу покупки нападающего Хименеса, но всё же подписывает мексиканца на замену уходящему в «Галатасарай» Альваро Морате. Причём фактически на тех условиях, которые выдвигал клуб из Нидерландов. По информации Романо, «россонери» отдадут за Сантьяго € 35 млн с учётом бонусов. Хименес отправился в Италию, чтобы подписать контракт до лета 2029-го с зарплатой € 2,5 млн в год. В нынешнем сезоне у 23-летнего бомбардира 16 голов и три голевых паса в 19 матчах. Ранее сообщалось, что агенты Хименеса были «шокированы» низким предложением «Милана».

Также стало известно, что если Томори передумает и примет предложение «Тоттенхэма», то «россонери» могут подписать Сабу Гогличидзе. Об этом поведал Ди Марцио. 20-летний грузинский защитник выступает в Серии А за «Эмполи» и в текущем сезоне провёл 19 встреч без результативных действий.

Мальдини стал новичком «Аталанты»

Даниэль Мальдини Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Тем временем бывший игрок «Милана» Даниэль Мальдини перешёл в «Аталанту» из «Монцы», за которую выступал в последнее время. 23-летний атакующий полузащитник подписал контракт на четыре года. Сын Паоло Мальдини и кандидат в сборную Италии обошёлся клубу из Бергамо в € 10 млн. Половину суммы от трансфера должен получить «Милан». Тренер Джан Пьеро Гасперини дал добро на подписание Даниэля, несмотря на то что тот был не слишком результативен в «Монце» – забил три мяча и отдал один голевой пас в 21 матче. Мальдини берут как замену Николо Дзаньоло, который уходит в «Фиорентину».

Экс-игрок «Барселоны» вернулся в Каталонию

Артур Мело Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

Бывший полузащитник «Барселоны» Артур Мело официально стал новичком «Жироны». Ещё несколько дней назад бразильские СМИ писали, что 28-летний центрхав фактически договорился с «Сантосом» о возвращении на родину и хотел поиграть вместе с Неймаром. Однако что-то пошло не так – вариант остаться в Европе перевесил. Каталонский клуб арендовал Артура до лета 2025 года без права выкупа. Заплатит € 700 тыс. В прошлом сезоне бразилец также на правах аренды выступал за «Фиорентину», а в нынешнем после возвращения в «Ювентус» не провёл ни одной встречи. Остаётся только гадать, в какой он сейчас форме.

Французский талант переезжает в Дортмунд

Райан Шерки Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Дортмундская «Боруссия» продвинулась в переговорах о трансфере 21-летнего атакующего полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Французский талант, от которого ждут прорыва уже несколько лет, согласился на переход в клуб из Германии. Как утверждает Романо, сумма сделки может составить € 22,5 млн. Сторонам осталось согласовать детали контракта. В нынешнем сезоне Шерки принял участие в 25 матчах, стал автором пяти голов и восьми голевых передач. Минувшим летом Райан дошёл до финала Олимпиады-2024 со сборной Франции.

«Марсель» купил новичка за € 19 млн

Амин Гуири Фото: Franco Arland/Getty Images

Лидирующий в гонке за второе место в чемпионате Франции «Марсель» (первое-то, понятное дело, забронировано «ПСЖ») купил новичка за € 19 млн. И это без учёта прописанных в договоре бонусов. Столько провансальцы заплатят за нападающего «Ренна» Амина Гуири. 24-летний игрок сборной Алжира подписал контракт на пять лет. В нынешнем сезоне Гуири провёл 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи. Амин – по сути, замена Элье Ваи, которого продали в зимнее окно «Айнтрахту» за € 21 млн.