Сенсационный провал «Реала»! Такого с «Мадридом» не случалось семь лет

«Реал» сенсационно проиграл «Эспаньолу» в Барселоне. Хозяева одержали ценнейшую победу в борьбе за выживание и помогли соседу. Если «Барса» 2 февраля победит «Алавес», то сократит отставание от команды Карло Анчелотти до четырёх очков.

В состав «Реала» вернулся Винисиус Жуниор. Бразилец пропустил из-за дисквалификаций последние два тура Примеры, а также заключительный матч общего этапа Лиги чемпионов с «Брестом». А у «Эспаньола» обратил на себя внимание выход экс-полузащитника «Спартака» Алекса Крала в роли «десятки» в схеме 4-2-3-1. Нестандартное решение тренера Маноло Гонсалеса, ведь речь идёт об игроке, которого трудно назвать тонким. Впереди у каталонцев была оригинальная пара – Крал и нападающий под вторым номером (новичок Роберто Фернандес).

«Реал» владел мячом более 70% времени, но идея тренера «Эспаньола» сыграть с мобильным центром поля эффективно работала. Хозяева встречали лидера чемпионата Испании средним блоком и не пускали в штрафную. Мбаппе полтайма вообще не был виден на поле. Только на 20-й минуте он впервые коснулся мяча в чужой штрафной. А после этого «Реал», как с ним часто случается, реализовал первый же момент. Крал вдруг действительно поверил, что он «десятка», и пустился в обыгрыш на своей половине – Вальверде отнял мяч и через Мбаппе доставил его Винисиусу. Бразилец мастерски решил эпизод, пробив низом в дальний угол. Но гол отменили из-за… Мбаппе! Килиан увлёкся борьбой с соперником и толкнул его в лицо перед ударом Вини.

Ещё одной неприятностью для «Реала» стала травма Рюдигера. Особенно на фоне потерь других центральных защитников и с учётом того, что в следующем туре – дерби с «Атлетико». Выпрыгнув, немец, похоже, неудачно приземлился и держался за ногу. Вынужден был уйти с поля уже на 15-й минуте. Дальше команда Анчелотти играла с дуэтом Асенсио – Тчуамени. Ещё недавно никто бы и не подумал, что у «сливочных» будет такая связка в центре обороны.

В остальном игра до перерыва шла между штрафными. Это нравилось «Эспаньолу». «Реал» нанёс первый легитимный удар лишь на 30-й минуте, а до перерыва пробил всего три раза. Каталонцы и вовсе ограничились двумя попытками. Голевые моменты не завезли, так что болельщики могли пообсуждать ещё только красивый финт и падение в штрафной Винисиуса – на пенальти, по мнению судей, это не потянуло.

Винисиус Жуниор Фото: David Ramos/Getty Images

Зато как начался второй тайм! Момент туда – момент сюда. Сперва мог забить «Эспаньол», когда подключившийся в атаку левый защитник Ромеро показал фокус опекавшему ему Родриго – по-бразильски обработал мяч в воздухе и выскочил на ударную позицию. Однако ворота для бьющего оказались низковаты. «Реал» ответил попаданием Мбаппе в штангу, когда центрфорвард мадридцев добивал мяч после плотного удара Беллингема из-за штрафной. Не сказать чтобы Килиан бил оттуда, откуда не промахиваются, но попасть точно мог.

«Реал» увеличивал давление, тем не менее подуставший «Эспаньол» держался. Когда требовалось – сдерживал соперника рискованными подкатами. Например, когда тот же Ромеро в контратаке грубо сфолил на Мбаппе, прыгнув со спины. Наиграл, что называется, на «розовую» карточку. Это могло закончиться ещё одной травмой важнейшего игрока «Реала» – Килиан долго приходил в себя от болевого шока. Однако на поле вернулся.

Килиан Мбаппе Фото: Alex Caparros/Getty Images

И всё-таки «Реал», включившись на полную мощь, получал шанс за шансом. Родриго остался справа один в один с Ромеро, обыграл защитника и проткнул мяч – угодил в штангу. Мбаппе танком проехался по левому полуфлангу и здорово пробил – голкипер Гарсия совершил фантастический сейв. Тренер «Эспаньола» Гонсалес срочно выпустил пятого защитника, чтобы удержать нулевую ничью. Четверо уже не справлялись.

И тут «Эспаньол» забил! Очевидное – невероятное! «Реал» настолько поверил, что додавит удобного для себя противника, что потерял бдительность. Однако каталонцы нашли возможность соорудить контрвыпад и классно всё разыграли вчетвером. Правый защитник Эль-Хилали набросил мяч на дальний угол вратарской, а добежавший левый защитник Ромеро поразил цель ударом в касание. Вот кто стал звездой этой игры после перерыва – супергерой с «розовой».

В компенсированное время было шоу. На последний угловой «Реала» на 90+7-й минуте пришёл даже Куртуа. Тем не менее «Эспаньол» отбился и заработал победу, которую заслужил бойцовским характером. 21 удар и семь попаданий в створ не принесли команде Анчелотти ни одного гола. До этого «сливочные» не смогли забить в чемпионате только «Барсе» в Мадриде. А серия с «Эспаньолом» была ещё круче — с 2018-го гола «Реал» уходил с поля как минимум с одним голом.