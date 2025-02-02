Самый страдающий топ-клуб Европы

22 января 2025 года. Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сидит на пресс-конференции перед матчем с «Хоффенхаймом» и отвечает на вопросы немецких журналистов. В какой-то момент переводчик прерывается на кашель. «Ну вот, — говорит Постекоглу. — Мы даже переводчика потеряли. Он тоже травмирован». Зал взрывается смехом.
Однако самому Постекоглу сейчас точно не до шуток. Если в Лиге Европы всё нормально («Тоттенхэм» занял четвёртое место на общем этапе и напрямую попал в 1/8 финала), то в АПЛ команда рухнула на 16-е место. Такого не было даже в самые грустные времена после завершения эпохи Маурисио Почеттино. В любой другой ситуации Постекоглу давно уволили бы, но у «Тоттенхэма» есть оправдание — огромное количество травм.
Ребусы для Постекоглу
Прямо сейчас недоступны девять человек — «лучший» результат в АПЛ на данный момент наравне с «Борнмутом», «Брентфордом» и «Брайтоном». А всего футболисты «Тоттенхэма» в этом сезоне ломались 27 раз. В материале Sky Sports, который появился в середине января 2025-го, «Тоттенхэм» (21) уступал по общему количеству травм «Астон Вилле» (22) и «Брайтону» (23). Но потом повреждения полезли с новой силой.
Вот весь масштаб происходящего:
|Игрок
|Вид травмы
|Когда травмировался
|Сколько дней пропустил
|Доминик Соланке
|Травма лодыжки
|21.08.2024
|20
|Родриго Бентанкур
|Сотрясение мозга
|20.08.2024
|12
|Микки ван де Вен
|Травма колена
|29.08.2024
|12
|Ришарлисон
|Травма икроножной мышцы
|27.08.2024
|54
|Ив Биссума
|Травма паха
|10.09.2024
|11
|Вильсон Одобер
|Задняя поверхность бедра
|18.09.2024
|36
|Сон Хын Мин
|Задняя поверхность бедра
|26.09.2024
|24
|Джед Спенс
|Травма приводящей мышцы бедра
|21.10.2024
|19
|Сон Хын Мин
|Задняя поверхность бедра
|21.10.2024
|13
|Вильсон Одобер
|Задняя поверхность бедра
|27.10.2024
|98 (лечится)
|Микки ван де Вен
|Задняя поверхность бедра
|30.10.2024
|39
|Ришарлисон
|Задняя поверхность бедра
|03.11.2024
|73
|Тимо Вернер
|Травма приводящей мышцы бедра
|04.11.2024
|16
|Кристиан Ромеро
|Травма пальца ноги
|22.11.2024
|15
|Гульельмо Викарио
|Перелом ноги
|25.11.2024
|69 (лечится)
|Бен Дэвис
|Задняя поверхность бедра
|05.12.2024
|44
|Кристиан Ромеро
|Задняя поверхность бедра
|08.12.2024
|56 (лечится)
|Микки ван де Вен
|Задняя поверхность бедра
|08.12.2024
|51
|Дестини Удоджи
|Задняя поверхность бедра
|29.12.2024
|35 (лечится)
|Родриго Бентанкур
|Сотрясение мозга
|09.01.2025
|14
|Тимо Вернер
|Задняя поверхность бедра
|13.01.2025
|20 (лечится)
|Бреннан Джонсон
|Травма икроножной мышцы
|16.01.2025
|17 (лечится)
|Ив Биссума
|Ушиб
|18.01.2025
|8
|Доминик Соланке
|Травма колена
|18.01.2025
|15 (лечится)
|Джед Спенс
|Ушиб
|20.01.2025
|13
|Джеймс Мэддисон
|Травма икроножной мышцы
|25.01.2025
|8 (лечится)
|Раду Дрэгушин
|Травма колена
|30.01.2025
|3 (лечится)
Больше всего страдает ван де Вен. Реактивный защитник ломался уже три раза и пропустил 24 матча во всех турнирах. Нидерландец вернулся к игре только в четверг. Главный же «везунчик» — Родриго Бентанкур, который дважды получил сотрясение мозга. В остальном футболисты «Тоттенхэма» преимущественно страдают от мышечных травм.
В чемпионате Англии команда Постекоглу идёт с серией из четырёх поражений. Тренер затыкает дыры в составе всеми доступными способами. Например, вынужденным основным центральным защитником стал Арчи Грей — 18-летний опорник, которого летом 2024-го купили у «Лидса» за € 41,25 млн. У него есть опыт игры на правом фланге обороны, но в условиях пожара парень осваивает новую роль. Позицию левого защитника в «Тоттенхэме» ему пришлось освоить после травм Удоджи и Спенса.
Арчи Грей
Фото: Matt McNulty/Getty Images
Матч 22-го тура с «Эвертоном» (19 января) — квинтэссенция кризиса «Тоттенхэма». Так выглядела скамейка запасных: Брэндон Остин, Малаки Харди, Серхио Регилон, Каллум Олусеси, Мики Мур, Дамола Аджайи, Ян Мин Хёк, Уилл Лэнкшир и Ришарлисон, который только залечил травму бедра. Постекоглу выставил непривычную схему 3-4-2-1 и «сгорел» — «Тоттенхэм» пропустил три гола в первом тайме. Во второй половине Деян Кулушевски и Ришарлисон отыграли два мяча, но это не спасло команду от поражения.
«Мы в очень сложной ситуации, — сказал Постекоглу после встречи. — У нас было буквально 11 игроков, готовых выйти в стартовом составе. Мы были не вполне организованы, «Эвертон» воспользовался этим».
«Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ по надёжности обороны (41,01 xGA, по данным Understat) — допускает много моментов, но компенсирует недоработки в защите активностью впереди. Команда Постекоглу забила 46 голов в 23 матчах — больше только у «Манчестер Сити» (47) и «Ливерпуля» (56). Австралийский тренер последовательно внедряет сверхатакующую философию с высоким прессингом — интенсивнее в лиге давит только «Арсенал». Выглядит ярко, но у такого футбола есть обратная сторона — высокая оборонительная нагрузка вкупе с постоянными спринтами туда-обратно даёт негативный эффект в виде травм.
Тут можно вспомнить «Ливерпуль» Юргена Клоппа — похожая концепция с таким же переполненным лазаретом. Правда, на «Энфилде» с этим научились работать, а «Тоттенхэм» погрузился в пучину медицинского ужаса.
Сезон-2020/2021 — страшный сон Клоппа
Фото: Naomi Baker/Getty Images
Интенсивные тренировки и конфликт с медицинским штабом
Как сообщает The Athletic, Постекоглу любит, когда команда тренируется с той же интенсивностью, с которой действует в официальных встречах. Одна из фишек — когда мяч уходит за пределы поля, ассистенты тренера сразу выбрасывают на газон другой мяч. Времени на передышку нет. Физическое превосходство над соперником — один из основных элементов философии Постекоглу.
До «Тоттенхэма» австралиец тренировал «Селтик», который тоже с трудом вкатился в новый режим. Поначалу команду преследовали травмы, Постекоглу называл это «неизбежной ценой». Антон Макэлхон, руководивший в «Селтике» отделом медицины и спортивной науки, вспоминал: «Это была работа под большим давлением, неделя за неделей, и в первые несколько месяцев у нас был ужасающий список травм, потому что мы не могли тренироваться так, как хотели. Постекоглу говорил, что это нормальная практика. Просто нужно было время, чтобы футболисты привыкли к новым требованиям».
Ангелос Постекоглу
Фото: Richard Pelham/Getty Images
«Селтик» действительно адаптировался к методам Постекоглу — в сезоне-2021/2022 команда вернула себе чемпионский титул. В «Тоттенхэме» второй год, который должен был стать прорывным, растворился в хаосе. Постекоглу связывает происходящее с тяжёлым календарём:
«Люди могут смотреть на нас и думать, что это уникальный случай. Конечно, это очень экстремальная ситуация, мы пострадали больше всех. Но это становится всё более распространённым. Уже есть предупреждающие знаки: в прошлом году сильно пострадал «Ньюкасл», в этом — «Астон Вилла». Если вы собираетесь так много играть, то должны увеличить количество игроков в командах. Это моё убеждение. Неважно, какие стратегии вы внедрите. Если хотите конкурировать на высоком уровне во всех соревнованиях, нет другого способа противостоять этому. Нужно ротировать команду, у вас должно быть практически два отдельных состава. Мы не подготовились к этому, а матчей стало больше.
«Тоттенхэм» действует на четыре фронта — АПЛ + Лига Европы + Кубок английской лиги + Кубок Англии. Команда уже провела 36 матчей во всех турнирах. Для сравнения, за весь прошлый сезон «Тоттенхэм» накопил 41 встречу. Но ведь условный «Ливерпуль» находится в таких же условиях. При этом повреждений у команды Арне Слота гораздо меньше.
Ещё одна возможная причина эпидемии травм — недоработки нового медицинского штаба. Летом 2024-го глава отдела медицины и спортивной науки «Тоттенхэма» Джефф Скотт покинул клуб из-за конфликта с Постекоглу. Вместо него пришли Адам Бретт из «Брайтона» и Ник Дэвис из «Вест Хэма». Однако уже в декабре появилась новость о том, что тренер недоволен работой новых медиков. В частности, тренерский штаб обеспокоен постоянными рецидивами — выше уже был пример ван де Вена, который возвращается на несколько матчей, а потом ломается снова.
«Тоттенхэм» вяло работает на трансферном рынке
Единственная реакция на ситуацию с травмами от Дэниела Леви — покупка Антонина Кински из «Славии» за € 16,5 млн. Тут уже отступать было некуда — Гульельмо Викарио сломал ногу в матче с «Манчестер Сити» и лёг на операцию. Фрейзер Форстер не убедил в роли сменщика, поэтому «Тоттенхэм» подписал сына легендарного вратаря «Сатурна».
В остальном — тишина. Хотя в такой-то ситуации тренер точно ждёт поддержки от руководства в виде приобретений (и говорит об этом на пресс-конференциях). Из аренды (бегал в «Оксфорд Юнайтед») вернули 20-летнего форварда Дейна Скарлетта (он успел забить в ЛЕ), плюс за € 4 млн из корейского «Канвона» приехал 18-летний Ян Мин Хёк. Но этот трансфер — старая договорённость, к тому же его сразу отправили в аренду в «Куинз Парк Рейнджерс».
На днях «Тоттенхэм» активно вёл переговоры по вингеру «Баварии» Матису Телю — игрок отказался от перехода, хотя клубы уже договорились о трансфере за € 60 млн. Также сорвалась сделка по Фикайо Томори из «Милана» — защитник пока не хочет уезжать из Италии. «Тоттенхэм» переключился на Алехандро Гарначо из «МЮ» и перехватил у «Вулверхэмптона» центрдефа Кевина Дансо из «Ланса» (цена вопроса, по информации Фабрицио Романо, — € 25 млн). Защитник сборной Австрии известен тем, что сломал нос Килиану Мбаппе на Евро-2024. Также клуб может взять в аренду Дисаси у «Челси».
Под конец месяца Постекоглу всё же получит какое-то усиление — Кевина Дансо
Фото: Alex Pantling/Getty Images
«Это по-прежнему большой клуб. Это всё ещё клуб, который может бороться за награды, и всё зависит от того, видит ли футболист потенциал, который видим мы или который вижу я, — рассуждает Постекоглу о трансферах. — Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто ещё одним игроком команды. Это сложный момент. Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам? Вот в чём вопрос».
На поиск подходящих футболистов у «Тоттенхэма» и Постекоглу осталось всего полтора дня — трансферное окно в Англии закрывается 3 февраля. Если не будет пополнения, все надежды останутся на небольшую группу железных героев вроде Деяна Кулушевски. Не факт, что Постекоглу удержится на вечно шатающемся фундаменте. И огромной проверкой тут станет ответный полуфинальный матч с «Ливерпулем» в ближайший четверг.