Самый страдающий топ-клуб Европы

Футболисты «Тоттенхэма» ломаются чуть ли не каждую неделю — уже более 25 повреждений за сезон. Но руководство тренеру пока не помогает.

22 января 2025 года. Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сидит на пресс-конференции перед матчем с «Хоффенхаймом» и отвечает на вопросы немецких журналистов. В какой-то момент переводчик прерывается на кашель. «Ну вот, — говорит Постекоглу. — Мы даже переводчика потеряли. Он тоже травмирован». Зал взрывается смехом.

Однако самому Постекоглу сейчас точно не до шуток. Если в Лиге Европы всё нормально («Тоттенхэм» занял четвёртое место на общем этапе и напрямую попал в 1/8 финала), то в АПЛ команда рухнула на 16-е место. Такого не было даже в самые грустные времена после завершения эпохи Маурисио Почеттино. В любой другой ситуации Постекоглу давно уволили бы, но у «Тоттенхэма» есть оправдание — огромное количество травм.

Ребусы для Постекоглу

Прямо сейчас недоступны девять человек — «лучший» результат в АПЛ на данный момент наравне с «Борнмутом», «Брентфордом» и «Брайтоном». А всего футболисты «Тоттенхэма» в этом сезоне ломались 27 раз. В материале Sky Sports, который появился в середине января 2025-го, «Тоттенхэм» (21) уступал по общему количеству травм «Астон Вилле» (22) и «Брайтону» (23). Но потом повреждения полезли с новой силой.

Вот весь масштаб происходящего:

Игрок Вид травмы Когда травмировался Сколько дней пропустил Доминик Соланке Травма лодыжки 21.08.2024 20 Родриго Бентанкур Сотрясение мозга 20.08.2024 12 Микки ван де Вен Травма колена 29.08.2024 12 Ришарлисон Травма икроножной мышцы 27.08.2024 54 Ив Биссума Травма паха 10.09.2024 11 Вильсон Одобер Задняя поверхность бедра 18.09.2024 36 Сон Хын Мин Задняя поверхность бедра 26.09.2024 24 Джед Спенс Травма приводящей мышцы бедра 21.10.2024 19 Сон Хын Мин Задняя поверхность бедра 21.10.2024 13 Вильсон Одобер Задняя поверхность бедра 27.10.2024 98 (лечится) Микки ван де Вен Задняя поверхность бедра 30.10.2024 39 Ришарлисон Задняя поверхность бедра 03.11.2024 73 Тимо Вернер Травма приводящей мышцы бедра 04.11.2024 16 Кристиан Ромеро Травма пальца ноги 22.11.2024 15 Гульельмо Викарио Перелом ноги 25.11.2024 69 (лечится) Бен Дэвис Задняя поверхность бедра 05.12.2024 44 Кристиан Ромеро Задняя поверхность бедра 08.12.2024 56 (лечится) Микки ван де Вен Задняя поверхность бедра 08.12.2024 51 Дестини Удоджи Задняя поверхность бедра 29.12.2024 35 (лечится) Родриго Бентанкур Сотрясение мозга 09.01.2025 14 Тимо Вернер Задняя поверхность бедра 13.01.2025 20 (лечится) Бреннан Джонсон Травма икроножной мышцы 16.01.2025 17 (лечится) Ив Биссума Ушиб 18.01.2025 8 Доминик Соланке Травма колена 18.01.2025 15 (лечится) Джед Спенс Ушиб 20.01.2025 13 Джеймс Мэддисон Травма икроножной мышцы 25.01.2025 8 (лечится) Раду Дрэгушин Травма колена 30.01.2025 3 (лечится)

Больше всего страдает ван де Вен. Реактивный защитник ломался уже три раза и пропустил 24 матча во всех турнирах. Нидерландец вернулся к игре только в четверг. Главный же «везунчик» — Родриго Бентанкур, который дважды получил сотрясение мозга. В остальном футболисты «Тоттенхэма» преимущественно страдают от мышечных травм.

В чемпионате Англии команда Постекоглу идёт с серией из четырёх поражений. Тренер затыкает дыры в составе всеми доступными способами. Например, вынужденным основным центральным защитником стал Арчи Грей — 18-летний опорник, которого летом 2024-го купили у «Лидса» за € 41,25 млн. У него есть опыт игры на правом фланге обороны, но в условиях пожара парень осваивает новую роль. Позицию левого защитника в «Тоттенхэме» ему пришлось освоить после травм Удоджи и Спенса.

Арчи Грей Фото: Matt McNulty/Getty Images

Матч 22-го тура с «Эвертоном» (19 января) — квинтэссенция кризиса «Тоттенхэма». Так выглядела скамейка запасных: Брэндон Остин, Малаки Харди, Серхио Регилон, Каллум Олусеси, Мики Мур, Дамола Аджайи, Ян Мин Хёк, Уилл Лэнкшир и Ришарлисон, который только залечил травму бедра. Постекоглу выставил непривычную схему 3-4-2-1 и «сгорел» — «Тоттенхэм» пропустил три гола в первом тайме. Во второй половине Деян Кулушевски и Ришарлисон отыграли два мяча, но это не спасло команду от поражения.

«Мы в очень сложной ситуации, — сказал Постекоглу после встречи. — У нас было буквально 11 игроков, готовых выйти в стартовом составе. Мы были не вполне организованы, «Эвертон» воспользовался этим».

«Тоттенхэм» занимает 14-е место в АПЛ по надёжности обороны (41,01 xGA, по данным Understat) — допускает много моментов, но компенсирует недоработки в защите активностью впереди. Команда Постекоглу забила 46 голов в 23 матчах — больше только у «Манчестер Сити» (47) и «Ливерпуля» (56). Австралийский тренер последовательно внедряет сверхатакующую философию с высоким прессингом — интенсивнее в лиге давит только «Арсенал». Выглядит ярко, но у такого футбола есть обратная сторона — высокая оборонительная нагрузка вкупе с постоянными спринтами туда-обратно даёт негативный эффект в виде травм.

Тут можно вспомнить «Ливерпуль» Юргена Клоппа — похожая концепция с таким же переполненным лазаретом. Правда, на «Энфилде» с этим научились работать, а «Тоттенхэм» погрузился в пучину медицинского ужаса.

Сезон-2020/2021 — страшный сон Клоппа Фото: Naomi Baker/Getty Images

Интенсивные тренировки и конфликт с медицинским штабом

Как сообщает The Athletic, Постекоглу любит, когда команда тренируется с той же интенсивностью, с которой действует в официальных встречах. Одна из фишек — когда мяч уходит за пределы поля, ассистенты тренера сразу выбрасывают на газон другой мяч. Времени на передышку нет. Физическое превосходство над соперником — один из основных элементов философии Постекоглу.

До «Тоттенхэма» австралиец тренировал «Селтик», который тоже с трудом вкатился в новый режим. Поначалу команду преследовали травмы, Постекоглу называл это «неизбежной ценой». Антон Макэлхон, руководивший в «Селтике» отделом медицины и спортивной науки, вспоминал: «Это была работа под большим давлением, неделя за неделей, и в первые несколько месяцев у нас был ужасающий список травм, потому что мы не могли тренироваться так, как хотели. Постекоглу говорил, что это нормальная практика. Просто нужно было время, чтобы футболисты привыкли к новым требованиям».

Ангелос Постекоглу Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Селтик» действительно адаптировался к методам Постекоглу — в сезоне-2021/2022 команда вернула себе чемпионский титул. В «Тоттенхэме» второй год, который должен был стать прорывным, растворился в хаосе. Постекоглу связывает происходящее с тяжёлым календарём:

«Люди могут смотреть на нас и думать, что это уникальный случай. Конечно, это очень экстремальная ситуация, мы пострадали больше всех. Но это становится всё более распространённым. Уже есть предупреждающие знаки: в прошлом году сильно пострадал «Ньюкасл», в этом — «Астон Вилла». Если вы собираетесь так много играть, то должны увеличить количество игроков в командах. Это моё убеждение. Неважно, какие стратегии вы внедрите. Если хотите конкурировать на высоком уровне во всех соревнованиях, нет другого способа противостоять этому. Нужно ротировать команду, у вас должно быть практически два отдельных состава. Мы не подготовились к этому, а матчей стало больше.

«Тоттенхэм» действует на четыре фронта — АПЛ + Лига Европы + Кубок английской лиги + Кубок Англии. Команда уже провела 36 матчей во всех турнирах. Для сравнения, за весь прошлый сезон «Тоттенхэм» накопил 41 встречу. Но ведь условный «Ливерпуль» находится в таких же условиях. При этом повреждений у команды Арне Слота гораздо меньше.

Ещё одна возможная причина эпидемии травм — недоработки нового медицинского штаба. Летом 2024-го глава отдела медицины и спортивной науки «Тоттенхэма» Джефф Скотт покинул клуб из-за конфликта с Постекоглу. Вместо него пришли Адам Бретт из «Брайтона» и Ник Дэвис из «Вест Хэма». Однако уже в декабре появилась новость о том, что тренер недоволен работой новых медиков. В частности, тренерский штаб обеспокоен постоянными рецидивами — выше уже был пример ван де Вена, который возвращается на несколько матчей, а потом ломается снова.

«Тоттенхэм» вяло работает на трансферном рынке

Единственная реакция на ситуацию с травмами от Дэниела Леви — покупка Антонина Кински из «Славии» за € 16,5 млн. Тут уже отступать было некуда — Гульельмо Викарио сломал ногу в матче с «Манчестер Сити» и лёг на операцию. Фрейзер Форстер не убедил в роли сменщика, поэтому «Тоттенхэм» подписал сына легендарного вратаря «Сатурна».

В остальном — тишина. Хотя в такой-то ситуации тренер точно ждёт поддержки от руководства в виде приобретений (и говорит об этом на пресс-конференциях). Из аренды (бегал в «Оксфорд Юнайтед») вернули 20-летнего форварда Дейна Скарлетта (он успел забить в ЛЕ), плюс за € 4 млн из корейского «Канвона» приехал 18-летний Ян Мин Хёк. Но этот трансфер — старая договорённость, к тому же его сразу отправили в аренду в «Куинз Парк Рейнджерс».

На днях «Тоттенхэм» активно вёл переговоры по вингеру «Баварии» Матису Телю — игрок отказался от перехода, хотя клубы уже договорились о трансфере за € 60 млн. Также сорвалась сделка по Фикайо Томори из «Милана» — защитник пока не хочет уезжать из Италии. «Тоттенхэм» переключился на Алехандро Гарначо из «МЮ» и перехватил у «Вулверхэмптона» центрдефа Кевина Дансо из «Ланса» (цена вопроса, по информации Фабрицио Романо, — € 25 млн). Защитник сборной Австрии известен тем, что сломал нос Килиану Мбаппе на Евро-2024. Также клуб может взять в аренду Дисаси у «Челси».

Под конец месяца Постекоглу всё же получит какое-то усиление — Кевина Дансо Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Это по-прежнему большой клуб. Это всё ещё клуб, который может бороться за награды, и всё зависит от того, видит ли футболист потенциал, который видим мы или который вижу я, — рассуждает Постекоглу о трансферах. — Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто ещё одним игроком команды. Это сложный момент. Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам? Вот в чём вопрос».

На поиск подходящих футболистов у «Тоттенхэма» и Постекоглу осталось всего полтора дня — трансферное окно в Англии закрывается 3 февраля. Если не будет пополнения, все надежды останутся на небольшую группу железных героев вроде Деяна Кулушевски. Не факт, что Постекоглу удержится на вечно шатающемся фундаменте. И огромной проверкой тут станет ответный полуфинальный матч с «Ливерпулем» в ближайший четверг.