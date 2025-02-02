«Милан» тонет в скандалах! Из клуба бегут игроки, а нового тренера зачем-то хотят уволить

Ещё недавно казалось, что абсолютный чемпион Италии по безумию в этом сезоне уже определён. «Рома» с подачи гендиректора Лины Сулуку уволила Даниэле Де Росси, под которого летом закупили футболистов почти на € 100 млн. Потом «ушли» уже саму Сулуку. На место тренера ненадолго заскочил Иван Юрич. Сейчас он уже в Англии – в «Саутгемптоне». А «Ромой» рулит седовласый старец Клаудио Раньери. И всё это – буквально за два с половиной месяца. Разве такое можно повторить?

Оказывается, можно. По крайней мере, «Милан» делает всё для того, чтобы поддержать заданный «Ромой» высокий уровень скандальности и управленческого бреда. Болельщики «Милана» мечтают, чтобы их команда лидировала в Серии А по очкам. Но пока она идёт среди лидеров только по числу конфликтов на квадратный сантиметр раздевалки.

Увольнение Паулу Фонсеки виделось абсолютно логичным. Он не нашёл общего языка с лидерами (в первую очередь – с Тео Эрнандесом и Рафаэлом Леау), не сумел поставить яркую игру и не дал результата. Да, «Милан» неплохо шёл в Лиге чемпионов, одержал статусную победу над «Реалом» в гостях. Но, как сказал Фонсека, с «Реалом» его команде играть было проще, чем с «Монцей», «Кальяри» и им подобными. В матчах Серии А с командами ниже по классу и статусу «Милан» регулярно терял очки. На момент ухода Фонсеки команда в таблице располагалась на границе первой и второй десяток.

Паулу Фонсека Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

На место одного португальца пришёл другой. Правда, ничего общего, кроме гражданства и профессии, у Фонсеки и сменившего его Сержиу Консейсау нет. Фонсека – интеллигентного вида сеньор, который по необходимости может поставить себя жёстко, но «границ дозволенного» переходить не станет. А у Консейсау нет границ. Ну, или они гораздо шире, чем у Фонсеки, в том, что касается жёсткой постановки себя в коллективе.

Сержиу – настоящий мачо. Из толкового словаря: «агрессивный и прямолинейный». Он пришёл в разобранный «Милан», который плохо понимал, что он из себя представляет, прямо перед Суперкубком Италии. В полуфинале предстояло играть с «Ювентусом», за который выступает сын Консейсау – Франсишку. В финал прошёл Консейсау-старший. «Милан» не показал яркой игры, но перепахал поле вдоль и поперёк. Итог: победа 2:1. «Юве» был интереснее, вёл в счёте. Однако во втором тайме «Милан» достал из себя характер, плюс повезло с дурацким автоголом Федерико Гатти.

Тот же сценарий был и в финале с «Интером». «Милан» играл значительно хуже, «горел» 0:2. А потом – вжух: и 3:2! Даже без допвремени управились – успели в основное. Всего за несколько дней с момента назначения Консейсау выиграл трофей, когда невозможного было этого ожидать. Вернее, ожидать было возможно, но никаких реальных предпосылок к этому не просматривалось. А в итоге Сержиу за два матча зацепил титул и отпраздновал это красивым танцем с сигарой в зубах. Мачо!

Это красиво!

Начало получилось сказочным, а дальше наступили будни. «Милан» оказался не готов к напору Консейсау. Тренер несколько раз публично очень жёстко прошёлся по команде. Например, после матча с «Кальяри», который закончился вничью 1:1, Консейсау сказал, что первый тайм в исполнении «Милана» был худшим за все 13 лет его работы. С учётом темперамента португальца, есть подозрение, что без камер, наедине с командой, он высказывается ещё жёстче. И не всем футболистам «Милана» это по нраву.

Альваро Мората, который пришёл в «Милан» только летом, близок к переходу в «Галатасарай». В качестве причины, сподвигшей испанца уйти, СМИ указывают конфликт с новым тренером. Также к уходу близок капитан «Милана» Давиде Калабрия. И в его случае не нужно ничего додумывать – всё случилось на наших глазах.

Консейсау заменил Калабрию на 77-й минуте встречи с «Пармой» при счёте 1:1. Покидая поле, Давиде не скрывал гнева. На 80-й минуте «Парма» вышла вперёд. И в СМИ писали, что Калабрия чуть ли не радовался этому, сидя на скамейке. В итоге «Милан» совершил очередной камбэк и выиграл 3:2. Сразу после финального свистка Калабрия вышел на поле, к нему подбежал Консейсау, что-то эмоционально высказал и затем толкнул. Давиде полез отвечать – но тут вмешались другие футболисты «Милана» и разняли Калабрию и тренера.

Стычка Консейсау и Калабрии Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Калабрия после встречи сказал, что они с Консейсау всё уладили, а также извинился за то, что этот инцидент произошёл у всех на глазах. Консейсау тоже заявил, что это некрасиво. Однако при этом добавил, что не видит в этом ничего противоестественного: «Нет никакого лицемерия: мы говорим друг другу вещи как мужчины. Правда, это было некрасиво, но это нормально в футболе, мы же не в церкви».

На словах – всё нормально. А на деле – Калабрия близок к переходу в «Болонью». Его, конечно, нельзя назвать элитным защитником. Но всё же он капитан «Милана». И, кстати, есть мнение, что их с Консейсау конфликт начался с того, что Калабрия не получил повязку на матч с «Пармой», несмотря на то что вышел в старте. Капитаном сделали Мика Меньяна.

В последние годы у Калабрии не раз были травмы. Он и в этом сезоне во всех турнирах сыграл всего 14 встреч. Наверняка можно найти защитника сильнее. Но, с учётом статуса Калабрии в «Милане» и того, что он воспитанник и отыграл за клуб почти 300 матчей, такое расставание выглядит, мягко говоря, непрезентабельно.

«Милан» готов был расстаться и с другим правым защитником – Эмерсоном Роялом. Он моложе Калабрии, сильнее в атаке. Но по оборонительным качествам к бразильцу всегда были вопросы. Он частенько теряет позицию. Плюс он достаточно грубый игрок: фолит где надо и где не надо. Так вот Эмерсона торговал «Галатасарай», но в самый неподходящий момент бразилец получил травму – и сделка сорвалась.

Зато теперь у «Милана» есть Кайл Уокер. Почти 35-летний защитник, который стал одним из олицетворений чудовищного кризиса «Манчестер Сити», видимо, будет играть справа в четвёрке. На этой позиции нужны скорость и резкость. Серия А по темпу, конечно, уступает АПЛ, но и там Уокеру придётся двигаться. Способен ли он на это? В «Сити» он давно не играл чистого правого защитника. Он играл, скорее, одного из центральных в тройке, когда «Сити» владел мячом – то есть почти всегда.

Кайл Уокер Фото: acmilan.com

Характерно, что Пеп Гвардиола на фоне огромного количества травм защитников так резко отпустил Уокера. Говорят, Кайл сам хотел уйти, причём за границу. Но неужели он не остался бы до лета, если бы был нужен Пепу? Видимо, оказался не нужен. Даже на фоне травм других защитников. Это наталкивает на размышления о том, насколько сегодняшний Уокер вообще дееспособен как футболист. Впрочем, за «Милан» он ещё не дебютировал, так что не будем торопиться с выводами.

Тео и Леау у Консейсау сыграть уже успели. В уже упомянутом матче с «Пармой», ещё до рамсов с Калабрией, тренер взял и разом снял с игры француза и португальца прямо в перерыве. Также, по слухам, Консейсау не понравилось, что за два дня до матча Тео вместо с Рубеном Лофтус-Чиком и Франческо Камардой ходили на рэп-концерт и вроде как употребляли там алкоголь.

Фонсека не сумел договориться с «миланскими» лидерами и во многом поэтому довольно быстро лишился работы. Консейсау выглядит вообще бескомпромиссным. Он, возможно, вообще не захочет ни с кем договариваться – ни с лидерами, ни с кем-то другим. Это опасная для команды ситуация. И тут очень важно, чью сторону займёт руководство.

По идее Консейсау должен быть в сильной позиции. Он пришёл совсем недавно, по ходу очень трудного сезона, когда много очков в чемпионате уже было потеряно. При этом он с ходу выиграл трофей. В Серии А «Милан» отстаёт от «Лацио», который замыкает топ-4, на пять очков, имея матч в запасе. Вполне рабочая ситуация, можно бороться за Лигу чемпионов.

В ЛЧ было неприятное поражение от загребского «Динамо», но в плей-офф команда вышла уверенно. Впереди – «Фейеноорд». Соперник, безусловно, крепкий, но «Милану» даже со всеми проблемами по силам его пройти. Тем более «россонери», похоже, ослабят нидерландцев, выкупив у них главного нападающего – Сантьяго Хименеса.

С другой стороны, в СМИ уже мелькала информация, что Консейсау могут уволить. Якобы конфликтов слишком много. И, возможно, боссы «Милана» считают, что дешевле будет ещё раз поменять тренера, чем под тренера менять команду. Хотя команда уже меняется: минус Мората и Калабрия, может уйти Фикайо Томори.

Сержиу Консейсау Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Слом парадигмы всегда проходит болезненно. А «миланская» парадигма в этом сезоне ломалась уже дважды. Сначала – когда вместо Стефано Пиоли назначили Фонсеку. А затем – когда вместо Фонсеки назначили Консейсау. Турбулентность в такой ситуации – нормальное явление.

Худшее, что «Милан» сейчас может сделать, – это уволить Консейсау. Если это случится, клуб опять обречёт себя на слом парадигмы. И тогда шансов хоть как-то спасти сезон, который и так уже сильно попорчен, не останется совсем.

С Фонсекой «Милан» очень туго начал сезон, и в 5-м туре было дерби с «Интером». Казалось, у «Милана» нет шансов. Казалось, Фонсека обречён: проигрыш «Интеру» – и тут же торжественное вручение обходного листа и, возможно, выходного пособия. А «Милан» взял и выиграл 2:1! И Фонсека досидел аж до конца 2024-го. Теперь встреча с «Интером» ожидает Консейсау. Его позиции, пожалуй, крепче, чем у Фонсеки перед дерби в первом круге. Но, с учётом всего происходящего в «Милане», с учётом всех слухов, за португальца слегка тревожно.

Если уж Фонсека удержался после своего дерби, пускай удержится и Консейсау. Хватит «Милану» метаться. Пускай доверятся мачо!