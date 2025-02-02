«Хотелось бы выйти в РПЛ, но боремся за выживание». Тетрадзе вернулся в российский футбол

У бывшего защитника московского «Динамо», «Алании» и «Ромы» Омари Тетрадзе крайне неровно складывается тренерская карьера. В ней было уже две продолжительные паузы — длиной в шесть лет и полтора года соответственно. А в России Омари Михайлович не практиковал ещё дольше — с 2016-го. И вот — новое возвращение в российский футбол, теперь во главе «Уфы». Корреспондент «Чемпионата» расспросил Тетрадзе о неожиданном повороте в его судьбе: пришёл на должность спортдиректора — стал главным тренером. Заодно прошлись по актуальной футбольной повестке.

— Как так получилось, что вы шли в «Уфу» спортивным директором, а стали главным тренером?

— 10 декабря я подписал контракт в качестве спортивного директора клуба. После новогодних праздников министр спорта Башкортостана принял решение назначить меня на пост главного тренера «Уфы». Изначально об этом даже не было разговоров.

— С какими чувствами возвращаетесь к тренерской работе?

— С нормальными. У меня было полтора года перерыва — последний раз тренировал в Грузии. Тренерство — это моё, поэтому сразу принял предложение «Уфы».

— Какое было первое впечатление об Уфе?

— Я впервые попал в Уфу — никогда здесь не был. Первое впечатление — самое хорошее. Город расцветает, строится и растёт. И люди здесь замечательные, общительные, доброжелательные и гостеприимные. Все очень вежливо относятся ко мне и к футболистам, положительно расположены к нам. А ещё в Уфе есть знаменитая хоккейная команда. «Салавату Юлаеву» построили ледовый дворец. Тут также возвели арену для борьбы. Футбол сейчас на спаде, хотя было время, когда «Уфа» выступала в РПЛ и ей уделяли большое внимание. Сегодня немножко тяжёлое время для всех. Но придёт время, когда футболу будут уделять больше внимания, чтобы поднять «Уфу» на тот уровень, где она находилась.

Игроки «Уфы» Фото: ФК «Уфа»

— Есть цель поспорить с «Салаватом Юлаевым» за популярность?

— Эта цель должна быть у каждого. Мы можем гордиться, что в хоккее у нас есть такая команда. Но футболисты должны соревноваться с хоккеистами. А для этого нужен результат.

— До вашего назначения главным тренером был Харлачёв. Сейчас он с помощью юристов выразил претензию клубу из-за перевода в молодёжку. Как прокомментируете эту ситуацию?

— Ситуация неприятная. Не в моей компетенции комментировать это — есть вышестоящие руководители. Тот же генеральный директор может ответить на этот вопрос.

— Какая стоит задача перед «Уфой»?

— Остаться в Первой лиге. Конечно, хотелось бы побороться за чемпионство и выйти в РПЛ. Но сейчас команда борется за выживание. Мы настроены показать всё, на что способны.

— Какой потенциал у этой команды?

— Конечно, все тренеры, принимая клуб, в первую очередь хотят усиления. Намного легче решить задачу, когда ты борешься за чемпионство, а не за сохранение прописки в чемпионате. Большую роль будет играть психология. У нас нет права на ошибку. В этом составе «Уфы» играющие ребята — у каждого есть большой потенциал, они ещё могут раскрыться. Когда проведём основной этап подготовительных сборов, смогу конкретнее сказать, на что мы способны. Но также ждём усиления — здоровая конкуренция пойдёт только на пользу ребятам. Свежая кровь всегда необходима. Будем исходить из возможностей клуба. «Уфа» — не самый богатый, но и не самый бедный клуб.

— Где команда тренируется?

— Провели сбор в Уфе, в довольно хороших условиях. Единственный минус — это холод, поэтому тренируемся в манеже на искусственном поле. А так — условия великолепные, чтобы дома тренироваться и прогрессировать. Уже 31 января собираемся и летим на второй сбор в Турцию. Конечно, там будет приятнее: тепло и натуральные газоны. Плюс смена обстановки всегда влияет на футболистов. Всё-таки тренировки на искусственном поле влияют на здоровье — сразу вылезают болячки.

— Бывший спартаковец Свинов — серьёзное усиление для «Уфы»?

— Это приятное приобретение. Берём его в аренду. Это была инициатива тренерского штаба, чтобы создать здоровую конкуренцию нашему вратарю Баклову. Она обоим пойдёт на пользу. Два равноценных вратаря — приятная головная боль для тренера.

— Тем временем не чуждая вам «Алания» резко сокращает бюджет. Грустно, что такое происходит с командой?

— Конечно. «Алания» для меня — не чужая команда. Родная! Я с ней становился чемпионом в 1995 году, а в 1996-м мы проиграли «золотой» матч московскому «Спартаку». Обидно, что сейчас со стороны руководства нет внимания к проблеме клуба. «Алания» заслуживает играть как минимум в Первой лиге и даже в РПЛ. Болельщики во Владикавказе показали, что любят футбол. В республике должна быть команда, и ей нужно уделять внимание.

— Получится у «Алании» пережить этот период?

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно находиться внутри команды. Для меня пока вся информация вокруг «Алании» — это слухи. Я прекрасно понимаю, что футболисты уходят из клуба, потому что им предлагают меньшие условия. Их винить нельзя. Но это решение руководства клуба. Какие цели при этом преследуются? Может, это будет шаг назад, чтобы сделать 10 вперёд? Если стоят такие задачи, может, это и правильно. Насколько я понял, в «Алании» сейчас делается ставка на молодёжь. Это тоже верный шаг.

— Удивлены трансфером Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ»?

— В Италии был спад три-четыре года назад, но сейчас Серия А снова поднимается. Те команды, которые были в лидерах — «Милан», «Ювентус», «Интер», — сильно прибавляют. Даже сейчас итальянский чемпионат сильнее французского. В Италии играть намного тяжелее.

Но «ПСЖ» — лицо французского футбола последних лет. Этот клуб подписывает великих футболистов. Честь и хвала Хвиче, что его туда пригласили — не каждого позовут в «ПСЖ». Я бы не сказал, что это шаг назад. Он же не ушёл в какой-то средний клуб, а подписал контракт с топ-командой. Но мне хотелось, чтобы Кварацхелия ещё год поиграл в Италии, чтобы посмотреть, на каком уровне он находится как футболист.

— Присутствие рядом русскоговорящего Сафонова поможет Хвиче адаптироваться во Франции?

— Конечно, вдвоём им будет намного проще. Тем более Сафонов в «ПСЖ» с лета и полностью адаптировался. Хвиче будет легче в плане языкового барьера, тем более менталитет французов отличается от итальянского.

— Что думаете об отставке Черчесова из сборной Казахстана?

— Такова наша тренерская работа. В любой момент тебя могут отправить в отставку из-за отрицательных результатов. Черчесов всё равно внёс свою лепту в казахстанский футбол и сборную. Но работа Станислава Саламовича в Казахстане показывает, что на первый план выходят исполнители. Футболисты показывают результат. Если ты попадаешь в сборную, тебя не надо учить, как играть в футбол. Это как азбука. От тебя уже просто требуют результатов. Не хочу обижать казахстанских футболистов, однако сегодня они уступают европейским игрокам. Поэтому им тяжело показать хороший результат, кто бы ни возглавлял сборную.

— Даже после такого неудачного отрезка Черчесов будет востребован?

— Это квалифицированный тренер. Ни у кого нет сомнений в этом. Поэтому он будет востребован, несмотря на неудачу в сборной Казахстана. Нельзя делать выводы только по одной работе и ставить крест на человеке.

— На днях защитник «Зенита» Караваев порвал ахилл. Вам знакома эта травма?

— Разрыв ахилла — очень серьёзная и неприятная травма. Сухожилия долго заживают. Я знаю, что это такое. В своё время у меня воспалился ахилл. Я целый год мучился с ним, играя в «Алании». В недельном цикле иногда пропускал тренировочный процесс, а уже ближе к игре готовился. Ахилл — это неприятное место, ему нужен постоянный покой. А когда ходишь, дёргаешь его, поэтому он не успевает заживать. Как говорили мне медики, в зоне ахилла плохое кровоснабжение. Желаю Караваеву как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй.

Омари Тетрадзе Фото: Getty Images

— «Зенит» будет искать ему замену на трансферном рынке?

— У «Зенита» для этого есть все возможности. Всё будут решать руководство и главный тренер.

— По-вашему, нужен «Зениту» Луис Энрике за € 35 млн?

— Это не нам рассуждать. Если руководство и тренер сочли необходимым приобрести этого футболиста, значит, в клубе что-то задумано и Энрике им нужен. Не надо смотреть на сумму трансфера. Самое главное, чтобы футболист соответствовал той задаче, которую «Зенит» ставит перед собой. Деньги не играют в футбол, на поле выходят футболисты. Надеемся, что Энрике оправдает доверие тренерского штаба и руководства «Зенита».