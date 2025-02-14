У топ-клубов РПЛ путаница с годом основания. Каждый руководитель выбирает дату под себя

Дата основания любой крупной структуры – большая площадка для дискуссии. В этом плане легко молодым – «Краснодар» или «Акрон» точно знают, когда появились, и будущие поколения вряд ли станут устраивать споры по этому поводу. А вот «Зениту», «Спартаку» или «Локомотиву» в этом плане куда сложнее. Раньше они часто собирали историков, ветеранов и остальных знатоков, чтобы установить истину.

Хоть она и осталась для каждого своя.

При Нагорных «Локо» забыл про 100-летие. Дату перенесли на 14 лет вперёд

В январе у председателя совета директоров спросили, когда клуб всё-таки отметит 100-летие. Ведь согласно изначальным вводным у «Локомотива» три варианта года основания – 1922-й, 1923-й и 1936-й. Босс клуба без колебаний ответил: сейчас готовимся к 90-летию, а 100-летие будет потом. По сути, он подтвердил свои же слова из 2023 года, когда обновил позицию по принципиальному вопросу. Тогда менеджер рассказывал, что им была создана целая научная группа, к которой подключился Институт истории РАН. И они выявили, что команды 1922 и 1923 годов нельзя назвать прародителями «Локомотива». Так что юбилей будет в 2036-м. Простите, если готовились.

Правда, в клубе, видимо, забыли другой момент. Как он уже готовился к столетию. 14 октября 2022 Юрий Нагорных стал председателем совета директоров «Локомотива». Через четыре дня на сайте госзакупок появился заказ на производство кинофильма. А 22 октября у болельщика клуба Сергея Светлакова случайно спросили про 100-летие любимой команды. На что он абсолютно случайно ответил: «Фильм к 100-летию «Локомотива» снимается. Думаю, будет красиво и ярко, наш путь с 1922 года со всеми яркими событиями, самыми высокими победами, полуфиналами Кубка кубков. Как-то должны вспомнить всё вместе, к этому идти в новом времени».

Сергей Светлаков на стадионе «Локомотив» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фильм не вышел. А 100-летие перенесли. Не в первый раз. Ведь ещё в 2016-м, когда клубом рулила Ольга Смородская, всё это уже было. И рабочая группа, и серьёзные историки, и доказательства, что «Локомотив» основали всё-таки в 1922 году. Смородская даже заявила, что дата окончательная и не подлежит пересмотру. Получается, ровно до момента празднования. Тогда и решили пересмотреть.

Валерий Филатов член совета директоров «Локомотива» «Такой вопрос при мне тоже возникал. Мы разбирались, но не пришли к единому мнению. Нужно внимательно ещё раз пройти по бумагам. Наши болельщики больше хотели, чтобы был 1922 году. У «Спартака» же аналогичная проблема есть. Чехарды быть не должно — это несерьезно, даже стыдно. Так что нужно разобраться».



Получается, ближайшая дата с новым руководством – 2026-й. Год 90-летия. Правда, не стоит удивляться, если те, кто придёт на руководящие посты следующим, снова признают годом основания 1922-й. Такая вот историческая нестабильность

«Зенит» отмечает 100-летие благодаря Мутко. Вот кого точно надо позвать на праздник

В советских и ранних российских справочниках дата основания «Зенита» не подлежала обсуждению. Зачастую писалось – 1931-й. В редких случаях – 1930-й. Но тогда один год не играл большой роли. Посыл всегда был единственным: «Зенит» – продолжатель команды «Сталинец», которая была основана в 1931 году. Особых дискуссий на этот счёт и не было. Однако они появились в 1990-е, когда в стране открылись архивы, а историки начали изучать детали создания клуба и предлагать различные варианты.

Виталий Мутко в качестве президента «Зенита» Фото: РИА Новости

Какие тогда только не всплывали – «Зенит» приписывали к разным заводам, прилагали к тому порой абсурдные доказательства, а некоторые и вовсе предлагали утвердить датой создания клуба ещё дореволюционные годы. К консенсусу пришли только в 1999 году, когда и появилась окончательная на данный момент дата – 1925 год. Об этом подробно рассказывал историк Юрий Лукосяк, который поставил одну из подписей под итоговым документом.

Юрий Лукосяк футбольный историк «В 1999-м «Зенит» выиграл Кубок России и должен был стартовать в Кубке УЕФА. Для официальных справочников надо было дать краткую историю клуба. Причём как можно быстрее. На первой встрече с президентом клуба Виталием Мутко присутствовали ветераны: Николай Люкшинов, Фридрих Марютин, Лазарь Кравец, Пётр Тресков. Я подготовил пять вариантов: 1914, 1931, 1936, 1938 и 1940 годы. Обсуждали каждую дату. Ни один вариант не выбрали. Мутко сказал на прощание: «Будем ещё встречаться. Надо поработать». Как Мутко объяснил, почему выбрали 1925 год? Никак! Я дружил с Петром Алексеевичем Тресковым, несмотря на 15 лет разницы в возрасте. Когда вернулся из Греции, он пришёл ко мне: «Юра, подпиши эту бумагу!» Я подписал».



Подписанный документ Фото: из личного архива Юрия Лукосяка

При этом Лукосяк позже приводил ряд аргументов, почему 1925-й неправильно считать годом рождения «Зенита». Формальной причиной выбора этой даты стала заметка в журнале «Спартак», что в Ленинграде планируется создание четырёх команд при Металлическом заводе. Однако в итоге они так и не появились. И, со слов историка, правильнее считать датой основания именно 1931 год. При этом у футбольного коллекционера Владимира Фалина другая точка зрения: он как раз настаивает на 1925-м как дате создания клуба. Так или иначе, год рождения действительно был переписан. Но 25 мая 2025-го вряд ли об этом кто-то будет вспоминать.

«Спартак» со 100-летием поздравил даже Путин. Но проигнорировали ветераны

Ещё один большой спор – про дату основания «Спартака». Понятно, что год и даже день рождения уже выбраны, зафиксированы и празднуются, однако не все с этим согласны. 18 апреля 2022 года клуб отметил знаковую дату – 100-летие. Интересно, что «Спартак» получил поздравления от самых разных людей, в том числе от президента РФ Владимира Путина. При этом некоторые ветераны намеренно проигнорировали это событие, будучи уверенными, что оно фиктивное.

Альтернативная позиция опирается в основном на мнение двух людей – Евгения Ловчева и Никиты Симоняна. Вот что в тот период не раз говорил Ловчев.

Евгений Ловчев ветеран «Спартака» «Те, кто был связан с человеком, который «Спартак» организовал – с Николаем Старостиным, знают из его уст, что «Спартак» родился 19 апреля 1935 года. Мы всегда от этого плясали по большому счёту. Потом, когда уже настали другие времена и другие нравы, всё это стало товарным знаком. Тот исконный ромб с буквой «С», а не с мячиком футбольным, это всё-таки другой товарный знак… Из-за этого начались распри между футбольным клубом и обществом «Спартак», тогда его возглавлял Николай Озеров. Говорят: платите за то, что называетесь «Спартаком». Это было при Червиченко: вставили мячик и стали искать, за что бы зацепиться. Зацепились за 1922 год, за Московский клуб спорта».



Интересно. что эту позицию поддерживают не только клубные ветераны, но и известные журналисты – например, за 1935-й выступали Дмитрий Губерниев и Василий Уткин. Но и у 1922 года достаточно аргументов: тогда была создана команда МКС (Московский клуб спорта), куда и входили братья Старостины. Да, потом название не раз менялось, однако в итоге всё закончилось созданием «Спартака». 12 апреля 1935-го состоялся первый матч под новым брендом. Так что можно, конечно, вести отсчёт с этой даты, но отправных точек действительно много. В любом случае, как мы видим по опыту других клубов, дату всегда можно скорректировать. Было бы желание. И рабочая группа историков.

ЦСКА – самый старый топ-клуб, а по «Динамо» минимум споров

ЦСКА решил сделать себя самым возрастным топ-клубом России. Не без оснований. Официальный год рождения команды – 1911-й. Но и это вызывает кучу споров. Хотя бы потому, что во времена СССР у клуба была совсем другая история. Датой создания считался либо 1923-й, либо 1924-й. Но если 1923-й можно было привязать к году основания общества ЦСКА, то как взялся 1924-й, мало кто понимает. Однако после распада Союза и более глубокого изучения документов, дату изменили. Базируясь на фактических данных. Действительно, в 1911 году была основан команда ОЛЛС (Общество любителей лыжного спорта), считающаяся официальным прародителем команды ЦСКА. Спорить с этим можно, но очень трудно.

«Динамо» – клуб, который принял дату основания параллельно спортивному обществу и, кажется, всем доволен. В 1923-м появилось московское пролетарское спортивное общество с одноимённым названием, тогда же основали футбольную команду. Понятно, что разные коллективы существовали и с 1917 года, и в теории динамовцы могли привязать свою историю к кому-нибудь из них. Но в итоге решили не отделяться от «Большого брата». В 2023-м пусть и без трофеев, но отметили 100-летие. А новый юбилей уж очень нескоро.