Вот это шоу от «Спартака»! Медина положил чудо-гол, а у Зиньковского три ассиста. Видео

«Спартак» провёл третий товарищеский матч на зимних сборах. 20 января команда сыграла вничью с «Черноморцем» (3:3), через 10 дней – первая победа в Winline Зимнем Кубке РПЛ над «Краснодаром» (3:2), а теперь – встреча с «Астаной». Здесь уже обошлось без особой интриги – к 56-й минуте красно-белые забили четыре мяча и в итоге убедительно выиграли.

Самая важная деталь матча – Деян Станкович показал второй состав. Только Александр Максименко появился в старте из тех, кто вышел с первых минут на игру с «Краснодаром». Но и это связано с тем, что у «Спартака» до сегодняшнего дня не хватало вратарей. Помимо Максименко, только его тёзка Довбня, который появился во втором тайме встречи с «Астаной». А параллельно клуб объявил о подписании Ильи Помазуна из ЦСКА. Так что теперь такой проблемы не будет.

Хоть состав и правда формально второй, но если вчитываться в фамилии, так и не скажешь. С первых минут на поле вышли Хлусевич, Чернов, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Игнатов – да, по первой части сезона ко многим из них были вопросы. Но ведь и в разный период карьеры большинство этих футболистов были в «Спартаке» основными (кроме Мангаша). А потом уступили свои места конкурентам. И первые 10 минут частично показали, почему так получилось.

Темп матча был совсем не высоким, и если брать «Астану», то в этом нет ничего удивительного. Ведь вице-чемпионы Казахстана совсем недавно начали сборы, а игра со «Спартаком» для них первая в этом году. Логично, что они были осторожны, неторопливы и под нагрузками. Зато сразу же показали отличную реализацию – на 10-й минуте Максименко справился с ударом Томасова, а потом неудачно сыграл на выходе после углового. Всё закончилось тем, что мяч опустился на голову Амановичу, а потом оказался в воротах.

«Спартаку» потребовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Забрать мяч под контроль и ответить уже своими «стандартами». Потребовалось две попытки, чтобы трансформировать их в голы. Сначала Зиньковский закинул мяч в штрафную, где Хлусевич удачнее остальных сыграл головой. Потом угловой, где снова Антон в ассистентах. Но на этот раз мяч коснулся головы Чернова. Спартаковцы изменили ситуацию к 30-й минуте. И дальше уже не позволили к себе приблизиться.

В перерыве Станкович сделал только одну замену, выпустив Довбню вместо Максименко. А через восемь минут в ворота «Астаны» влетел третий мяч. И это было очень красиво – Медина взялся исполнять штрафной и запустил мяч точно в девятку. Восхищение мастером!

А завершился разгром голом с игры. И третьим ассистом Зиньковского, который прострелом нашёл Зорина, и тот вколотил четвёртый мяч. На 65-й минуте второй состав «Спартака» пошёл отдыхать. Вышел первый и запомнился разве что чудовищным промахом Угальде. Первым касанием Манфред пробил в штангу, а вторым из убойной позиции бахнул совсем выше ворот.

Потом команды уже заканчивали. Хоть спартаковцы и были куда ближе к пятому голу, чем «Астана» – ко второму. Однако межсезонная программа красно-белых только разгоняется. Через пять дней их ждёт матч Зимнего Кубка с «Динамо».