Дедлайн зимнего трансферного окна в Европе! Кого гранды возьмут в последний момент? LIVE

Сегодня, 3 февраля – последний день зимнего трансферного окна в топ-лигах Европы. У клубов сутки (а у кого-то даже меньше) на заключение последних сделок. «Чемпионат» проведёт онлайн этого дедлайна.

Большие команды, как правило, не делают дорогостоящих подписаний в зимнее ТО, однако в этот раз всё совсем не так. Вот топ-5 уже свершившихся переходов:

Джон Дуран – из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за € 77 млн;

Омар Мармуш – из «Айнтрахта» в «Манчестер Сити» за € 75 млн;

Хвича Кварацхелия – из «Наполи» в «ПСЖ» за € 70 млн;

Хави Симонс – из «ПСЖ» в «Лейпциг» за € 50 млн;

Галено – из «Порту» в «Аль-Ахли» за € 50 млн.

Есть все основания полагать, что в последний день зимнего трансферного окна в топ-лигах Европы будет совершён ещё какой-то масштабный трансфер. Может, на вход, а может, и на выход. Давайте следить вместе.

Для вашего удобство – вот время, когда в Европе официально закроются трансферные окна.

🇩🇪 Бундеслига: 3 февраля в 20:00 по Мск – открыто;

🇫🇷 Лига 1: 4 февраля в 1:00 по Мск – открыто;

🇮🇹 Серия А: 4 февраля в 2:00 по Мск – открыто;

🇪🇦 Ла Лига: 4 февраля в 2:00 по Мск – открыто;

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 АПЛ: 4 февраля в 2:00 по Мск – открыто.

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