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Барселона — Алавес — 1:0, обзор матча Примеры, гол Левандовского, 2 февраля 2025 года, чемпионат Испании

«Барса», что случилось? Намучились с аутсайдером, но всё же приблизились к «Реалу»
Никита Паглазов
Отчёт «Барселона» — «Алавес» — 1:0
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Каталонцы и вовсе могли упустить победу над «Алавесом» в концовке.

Мадридский «Реал» сделал подарок «Барселоне», уступив в гостях «Эспаньолу» (0:1). Команда Ханс-Дитера Флика благодаря этому получила шанс сократить отставание от лидера до пяти очков. Для этого «Барсе» была нужна домашняя победа над скромным «Алавесом». Однако матч для каталонцев получился не самым простым.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
1 : 0
Алавес
Витория
1:0 Левандовски – 61'    

В нынешнем сезоне «Барселона» частенько действует по принципу Робин Гуда. Разносы «Реала» и «Баварии» сменяются на потери очков с «Леганесом», «Хетафе» и «Сельтой». Поэтому вряд ли болельщики удивились, что в первом тайме каталонцы не забили. Команда упустила примерно три-четыре классных шанса. А самым эстетически красивым моментом был проход Ламина Ямаля в стиле Лионеля Месси уже на третьей минуте. Вингер убрал несколько соперников и шведой вырезал передачу на левый фланг. Но всё испортил Рафинья – пробил чуть мимо дальней штанги. А какой гол мог бы получиться!

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Однако «Алавес» периодически огрызался и также пару раз испугал защиту «Барсы» и голкипера Щенсного. Полузащитник гостей Антонио Бланко в середине первого тайма откликнулся на прострел и пробил рядом со штангой. Хотя гол всё равно не засчитали бы из-за офсайда.

После перерыва «Барса» продолжила методичное давление. Самыми активными футболистами на поле были Ямаль, Педри и Рафинья. А счёт открыл Роберт Левандовски. Поляк на 62-й минуте замкнул неудачный удар Ямаля по воротам, превратившийся в пас. Удивительно, как Роберт не оказался в офсайде, грамотно расположившись в штрафной. Топ-форвард тем и прекрасен, что «молчит» всю игру, а в нужный момент решает вопросы – 1:0.

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Фото: David Ramos/Getty Images

После забитого мяча «Барселона» немного успокоилась. Нет, давление на ворота «Алавеса» не прекратилось. Однако хозяева вошли в небольшой эконом-режим. И чуть не поплатились за это в концовке: уже на 86-й минуте Антонио Мартинес ворвался в штрафную после быстрой атаки. К счастью для «Барсы», Пау Кубарси заблокировал удар форварда «Алавеса». Обошлось!

«Барселона» дотерпела до победы. Очередной тяжёлый матч команды с не самым статусным клубом Примеры. Но на этот раз хотя бы есть три очка. Отставание до лидирующего «Реала» сокращается.

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