На лучшего защитника «МЮ» было больно смотреть. Ужасный день для команды

Матч «МЮ» – «Пэлас» начался с акции в память об авиакатастрофе 6 февраля 1958 года. Тогда в Мюнхене разбился самолёт, в котором находились в том числе игроки «Манчестер Юнайтед». Об этой трагедии мы подороднее рассказывали в отдельной статье. В память о погибших оба тренера появились на поле с венками в руках, болельщики подготовили баннеры, а все футболисты вышли со специальными траурными повязками.

Траурные мероприятия на матче Фото: Getty Images

Что касается игры, то в первом тайме голов не было, но было на что посмотреть. Во многом из-за неожиданной задумки главного тренера «МЮ». Аморим не выпустил в основе никого из центральных нападающих. И Хойлунд, и Зиркзее здоровы, но оказались на скамейке (и это в то время, когда завершаются переговоры по переходу Матиса Теля из «Баварии»). Казалось, центрального нападающего сыграет либо Диалло, либо Гарначо. Ну или Бруну Фернандеш, который уже оказывался форвардом при Эрике тен Хаге.

Все эти догадки провалились – впереди оказался Майну, который действовал преимущественно как «ложная девятка». Оттягивался чуть назад, чтобы с флангов в центр атаки смещались Гарначо и Диалло. Впрочем, уже на седьмой минуте Майну сыграл как вполне классический форвард – принял мяч у линии штрафной и пробил в дальнюю штангу.

Удар Майну Фото: Кадр из трансляции

«Пэлас», видимо, оказался не готов к такой расстановке «МЮ». Хозяева проводили атаку за атакой, а лондонцы ничем не могли ответить в начале матча. За стартовые 16 минут владение «Юнайтед» составило 75%, но ближе к середине тайма «Пэлас» пришёл в себя. Во многом благодаря Матета, который организовал несколько действительно опасных контратак. Несколько раз мяч прошёл прямо рядом со штангой «МЮ», который был вынужден играть аккуратнее.

Второй тайм «МЮ» снова начал значительно лучше соперника. При этом Диалло на правом фланге смотрелся солиднее, чем Гарначо – на левом. Именно Амад выдал классную передачу под удар Бруну Фернандешу. Португалец бил с линии штрафной в створ, но вратарь «Пэлас» дотянулся. Как и до удара Угарте несколькими минутами позже.

Удар Фернандеша Фото: Кадр из трансляции

Как это часто бывает, если одна команда не реализует свои моменты, то рано или поздно пропускает. Так случилось и на этот раз. Лакруа пробил в перекладину, мяч отскочил обратно в поле – как раз к набегающему Матета. Форвард «Пэлас» первым же касанием ударил по воротам, пока вратарь «МЮ» ещё не успел подняться с газона.

Гол Матета Фото: Кадр из трансляции

На 76-й минуте у хозяев случилась ещё одна беда. Обычное единоборство на фланге обернулось тяжёлой травмой для Мартинеса. Центральный защитник «МЮ» моментально показал, что ему требуется замена. Аргентинцу дольше шести минут оказывали помощь на поле, а потом унесли на носилках – на него было больно смотреть. Вместо Мартинеса вышел де Лигт. И практически сразу «МЮ» снова пропустил.

На этот раз хозяева допустили фактически выход «два в ноль». Муньос мог забивать сам, но отдал пас Матета, который расстреливал практически пустые ворота. У форварда уже шесть голов в последних пяти турах. Ну а у «МЮ» выдался кошмарный день. Команда Аморима опустилась на 13-ю строчку, и может оказаться ещё ниже по итогам тура.