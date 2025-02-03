«Буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе». Определяющая зима рекордсмена «Динамо»

Начиная с прошлого лета главный вопрос к Антон Шунину — продолжит ли он карьеру? Кажется, настало время для ответа. В интервью «Чемпионату» экс-вратарь «Динамо» рассказал, в каком случае повесит бутсы на гвоздь, поделился мнением о проблемах Захаряна в Испании, вспомнил встречу с Сафоновым после победной серии пенальти с «Лансом» и спрогнозировал, станет ли его родной клуб чемпионом в ближайшие пять лет.

«Если в это межсезонье не будет предложений — завершу карьеру»

— С каким главным личным пожеланием вы вступили в 2025 год?

— Если будет хорошее предложение, хотелось бы ещё поиграть в футбол. Я продолжаю тренироваться – обязательно шесть раз в неделю у меня спорт: футбол, теннис, зал, плавание. В планах развивать свой бизнес – есть несколько важных для меня проектов. Если завершу игровую карьеру, то хочу найти себя в сфере спортивного менеджмента.

Антон Шунин с семьёй Фото: Из личного архива Антона Шунина

— На чём вы сейчас сконцентрированы больше всего? Бизнес, обучение, тренировки?

— Я много времени провожу с семьей, сейчас нам чаще удаётся путешествовать. Развиваю бизнес – есть проекты, которые мы с партнёрами ведём уже давно. Обучение на спортивного менеджера в академии РФС тоже в разгаре. В практической части каждый должен был презентовать свой проект, после чего нас разделили на команды по шесть человек. Мою идею поддержали другие участники. Сейчас работаем над стратегией реализации. Проект связан с развитием инфраструктуры спортивных комплексов, а именно с увеличением количества футбольных полей и манежей по всей России.

— Увидят ли вас ещё болельщики в большом футболе? Есть предложения, а самое главное – желание продолжить карьеру?

— Осенью было предложение из чемпионата Кипра. Достаточно конкретное, мы вели переговоры. Условия не совсем меня устроили. Помимо финансов, есть и другие факторы, которые я учитываю: инфраструктура – у меня семья и трое детей, которые ходят в сад и школу. Нашей семье важно быть вместе – сейчас тяжёлая логистика для полётов в Москву из-за границы. Конечно, важны и задачи команды – летом было предложение из чемпионата Саудовской Аравии от клуба, который только поднялся в Про-Лигу. Сейчас эта команда идёт в зоне вылета.

Если будут интересные предложения, я их рассмотрю. Я в отличной форме – вернуться на поле не будет проблемой. Чувствую, что могу ещё поиграть на хорошем уровне.

— Не определяли для себя срок для поиска клуба, по истечении которого примете решение о завершении карьеры? И не станет ли зимнее трансферное окно решающим в этом вопросе?

— Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.

Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант.

«В последнем договоре с «Динамо» были нюансы, которые сказались на моём доходе»

— Какие главные открытия для себя сделали за время учёбы на спортивного менеджера?

— За полгода обучения главное открытие – это люди, которые хотят сделать футбол лучше. У нас отличная команда. На программе много грамотных спикеров, которые делятся опытом, открыто и в деталях рассказывают, как работают клубы. Закрытой информации нет.

Интересно, что примерно 60% спикеров – специалисты из «Динамо». Пока никто не приезжал из «Зенита», но в сравнении с другими клубами спикеры из «Динамо» сильнейшие.

— Какие видите проблемные зоны в управлении клубами в российском футболе? Например, есть те, кто недоволен иностранными спортивными директорами, под которых выстраивается почти вся система клуба. А о пагубном влиянии агентов говорят уже давно.

— Мне бы не хотелось сейчас критиковать менеджмент клубов. Мы учимся, получаем знания, обсуждаем разные кейсы – для меня это крутой опыт.

Влияние агентов? Сложный вопрос. Я работал со своим агентом почти всю карьеру, и в разных ситуациях он мне очень помогал. Я был сконцентрирован на футболе, а он делал свою работу, не посвящая меня в детали. У меня были предложения от разных клубов, в том числе не из России – агент вёл работу и сообщал мне только о конкретных вариантах. Последний контракт с «Динамо» я подписывал уже без агента, и это было не так просто. Клуб всегда хочет сделать условия выгоднее для себя. Ты обсуждаешь не только зарплату, контракт – это огромная стопка документов, их нужно изучить вместе с юристом. В последнем договоре были нюансы, которые сказались на моем доходе.

Агенты работают во всем мире. Да, зарабатывают большие деньги, но и помогают футболистам. Бывает, что агент не может найти клуб своему клиенту или не выходит на связь – такие истории я тоже знаю. Или, например, стоит выбор между российским и европейским клубами. Агент склоняет игрока к контракту с командой из России, потому что финансовые условия здесь лучше. Хотя очевидно, что для роста и прогресса лучше уезжать в Европу.

— Осенью вы были на стажировке в «Пари НН». Какие детали вам показались наиболее интересными? Реально ли вынести из этого знания?

— В «Пари НН» работает мой давний знакомый Александр Удальцов – конечно, он поддержал идею моего приезда. Мы сходили на несколько матчей, в том числе второй команды, он рассказал о том, как работает клуб, о его стратегии развития. Я посмотрел на футбол с другой стороны – увидел, как готовят стадион к игре, проводят матч-дэй, встречают команду. А с Александром Криворучко мы вместе учимся в академии РФС – он рассказал, как работает школа «Пари НН». Это были насыщенные дни!

— Какие клубы из России вам интересны для стажировки в ближайшем будущем?

— Любая стажировка – это новые знания и знакомства. Никогда не знаешь, с кем тебя жизнь сведёт. Казань, Калининград, Сочи – планы у меня обширные.

«В Дубае встретил Сафонова. Удивился, что Матвей хорошо играет в волейбол»

Матвей Сафонов и Антон Шунин Фото: Из личного архива Антона Шунина

— В отпуске вы выложили фото с Матвеем Сафоновым. Как прошла встреча? Что Матвей рассказывал о «ПСЖ» и Франции?

— Изначально мы договорились полететь в отпуск с Костей Тюкавиным, в планах было провести теннисный турнир. Костя классно играет в теннис, я тоже часто тренируюсь последнее время – прогресс уже большой. В Дубае мы пересеклись со многими футболистами, вместе играли в волейбол на пляже. Встретил там и Сафонова. «ПСЖ» дали выходные после победы над «Лансом», где Матвей вытащил несколько послематчевых пенальти, а клуб прошёл дальше в Кубке Франции. Обычно он отдыхает с семьёй в Европе, но в этот раз прилетел в Дубай. Мы много общались о его делах в команде, о тренировках «ПСЖ». Подвигались в волейбол – для меня было удивлением, что Матвей хорошо играет.

— Эксперты гадают, когда Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ». У вас есть прогноз?

— Сложный вопрос. У Матвея есть классные качества, чтобы играть на высоком уровне: он резкий, сильный психологически – я помню его матчи в еврокубках и за сборную. Он всегда трезво оценивает свои силы. Ошибка может подкосить любого игрока – это одна из главных проблем футболиста, и уж тем более вратаря, так как у него одна из самых ответственных позиций на поле. Было немало случаев, когда вратарь ломался психологически и не мог вернуться на прежний уровень после ошибок, и дальше его карьера шла на спад. Матвей же всегда говорил: «Да, ошибки – это часть игры, я ошибаюсь, так бывает. Но надо продолжать делать свою работу».

В новой команде всегда нужно время на адаптацию. В тех матчах, в которых Сафонову доверяют, он достойно себя показывает. Понятно, что он конкурирует с Доннаруммой – одним из сильнейших вратарей мира. Но Матвея покупали за огромные деньги – значит, в перспективе рассчитывают как на основного. Я уверен, что уже сейчас он готов конкурировать за место первого номера.

«В Европе хотел бы увидеть Акинфеева, Лунёва, Агкацева и Латышонка»

Антон Шунин и Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Кого ещё из российских вратарей вы могли бы представить в европейском клубе прямо сейчас? Чья игра вам импонирует?

— Не так давно от вратарей стали требовать хорошо играть ногами. Если раньше задача была просто выбить мяч подальше от ворот, то сегодня каждый тренер хочет, чтобы голкипер играл как защитник. Считаю, что Серёга Песьяков – номер один по игре ногами в нашем чемпионате, об этом не раз говорил и Валерий Карпин. В «Ростове» он иногда набирал больше ТТД в матчах, чем защитники. Причём он отлично работает и правой, и левой.

— Кого бы вы хотели увидеть в Европе?

Во-первых, Игоря Акинфеева. Было бы интересно посмотреть на его сейвы за границей – уверен, у него бы точно получилось. Своей карьерой и трудом он заслуживает огромного уважения. Никогда не был замешан в грязных историях и вёл себя очень достойно.

Во-вторых, Андрея Лунева – он там уже играл и тоже неплохо действует двумя ногами. Умеет отдать острый пас и начать атаку. Ещё хотелось бы увидеть Агкацева – «Краснодар» заточен на технику, игру ногами, там все вратари играют уверенно и спокойно. Также выделю Латышонка. Он быстро и резко взлетел в «Балтике» и сейчас показывает неплохой футбол в «Зените». Уехать, наверное, может каждый, но будут ли они играть? Это главное.

«Никто спорить не будет, что гол Лещука курьёзный, но получилось весело»

Антон Шунин и Игорь Лещук Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Одним из хайлайтов концовки прошлого года стал гол Лещука в ворота «Ахмата». Какая была реакция, когда вы это увидели?

— В том матче «Динамо» проигрывало, и я болел, чтобы наши ребята забили. Как никогда кстати оказался гол Игоря. Он молодец, что пошёл на подачу углового на последних минутах и смог ударить по мячу. Его толкал игрок «Ахмата» – получилось, что удачно. Это курьёзный гол – думаю, никто спорить не будет. Была большая свеча. Но получилось весело – болельщики были рады, а команда ушла от поражения. Думаю, эмоции у Лещука были непередаваемые.

— А у вас когда-нибудь было желание забить гол в официальной игре? Может, пробить пенальти?

— У меня никогда не было желания пробить пенальти. Здесь я согласен с Игорем Акинфеевым: всё-таки наше дело – отбивать мячи. Если речь идёт не о послематчевой серии, когда ты вынужден бить, а, например, о товарищеском матче или при разгромном счёте, то считаю, это выглядит неуважительно по отношению к коллеге.

Арсен Захарян и Антон Шунин Фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

— Немного об одном из главных талантов российского футбола – Арсене Захаряне. Вы понимаете, что с ним происходит? Восемь месяцев без футбола и постоянные травмы.

— Травмы – это неотъемлемая часть футбола. К сожалению, сейчас у Арсена такой период. На это могут быть разные причины. Кому-то переезд в другую страну даётся легко, люди быстро учат язык или уже его знают, легко вливаются в коллектив. Арсен – коммуникабельный и простой парень, он всегда находил общий язык с ребятами из «Динамо». При этом очень скромный. В Европе нагрузки больше, чем в России, плюс незнание языка, проблема в общении – всё это может создавать психологическое давление. В любом случае всем, кто переходит в зарубежный чемпионат, нужно время на адаптацию.

— Распространённое мнение – Арсен рано уехал в «Реал Сосьедад». Согласны?

— Уехал сейчас – говорят, почему так рано. Не уехал бы – потом сказали бы, что не использовал шанс. Каждый сам выбирает подходящий момент и принимает решение о переходе. Арсен хотел играть в Европе – возможно, такого варианта у него больше не будет. Он сделал так, как для него лучше. Вернуться всегда успеет.

Антон Шунин, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Дмитрий Скопинцев, Андрей Кудравец Фото: Из личного архива Антона Шунина

— Друг Арсена Тюкавин – следующий претендент на переход в Европу?

— Считаю, что Костя – уже состоявшийся футболист. Он несколько сезонов конкурировал с Федей Смоловым, который всегда работал на максимуме, и это помогало Косте прогрессировать, он вырос как нападающий. При этом у них всегда были хорошие отношения. Тюкавин много забивает и уже стал ведущим футболистом «Динамо» и сборной России. Если будут хорошие предложения и он решит уехать в Европу, пожелаю ему сразу учить английский – у него с этим сложно (смеётся). Это поможет быстрее влиться в коллектив и понять требования тренера.

«Не стал бы сейчас осуждать Бителло — нужно понимать ситуацию изнутри»

— Вам понравилась игра «Динамо» в первой части чемпионата? Как можно объяснить результаты с прямыми конкурентами? Почти все матчи проиграны.

— После неожиданного ухода из «Динамо», если честно, я не все матчи нашего клуба смотрел. Хотя приезжал на несколько игр, чтобы поддержать команду – у меня отличные отношения с ребятами. Как бы то ни было, я всегда буду болеть за клуб, в котором провёл 30 лет. Считаю, сейчас ничего критичного не происходит – команда борется за тройку. Да, в одних матчах теряли очки, но в других везло – например, с «Ахматом», когда Лещук забил. Впереди самый важный отрезок – обычно вторая часть чемпионата даётся сложнее, потому что не все поля в идеальном состоянии после зимы. Буду болеть, чтобы «Динамо» во второй части прибавило и двигалось к медалям.

— На сборы с большим опозданием приехал ключевой игрок команды – Бителло. Как бы вы отреагировали, если бы сейчас были в команде? Вы сталкивались с таким проявлением непрофессионализма в карьере?

— Нужно понимать ситуацию изнутри, почему Бителло не приехал к началу сбора, а не просто осуждать человека. Я бы не стал сейчас этого делать. Уверен, что в команде знают детали и примут правильное решение.

— Если Бителло покинет «Динамо», позиции клуба в борьбе за чемпионство ослабнут?

— Он один из ключевых футболистов команды, но вряд ли без него шансы на чемпионство снизятся. Если клуб выгодно продаст игрока, то будет возможность купить одного или двух качественных футболистов, чтобы усилить позицию. Другой вопрос, что у «Динамо» в зимнее межсезонье не бывает сильных покупок – не знаю, с чем это связано. При мне были такие ситуации. Конкуренты, которые борются за высокие места, обычно докупают игроков. Возможно, у клуба есть годовой бюджет, и все покупки в рамках него происходят в начале сезона.

«В команде шутили, что со мной «Динамо» невозможно стать чемпионом»

Антон Шунин Фото: Из личного архива Антона Шунина

— На ваш взгляд, после прошлогодней попытки стать чемпионом болельщики «Динамо» будут удовлетворены вторым-третьим местом по итогам этого сезона?

— Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить свои позиции и занять второе место или также быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезёт, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.

Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует – последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». Да, у «Динамо» не всё стабильно – последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник – «Краснодар», это клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четвёрке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы ещё сложнее.

— Прогноз от Антона Шунина: «Динамо» станет чемпионом России в ближайшие пять лет?

— Хотелось бы пожелать удачи нашему клубу и болельщикам, которые столько лет ждут трофея. Помню, ребята в команде подкалывали, что со мной невозможно стать чемпионами, но, когда закончу, это случится. Буду только счастлив (смеётся). Уверен, «Динамо» станет чемпионом – пусть это произойдёт как можно скорее.