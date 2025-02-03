История Помазуна в «Спартаке» не будет первой. Отцы и дети, игравшие за одну команду в РПЛ

Голкипер ЦСКА Илья Помазун перешёл в «Спартак» и повторяет путь своего отца. В 1993 году Александр Помазун сыграл 14 матчей за красно-белых, включая восемь в чемпионате России. Завоевал золото в составе команды Олега Романцева. А сколько ещё было случаев, когда отец и сын выступали за один клуб в РПЛ (высшей лиге)? Оказывается, всего пять!

Вспомним эти истории в нашем тексте. На самом деле их могло быть больше, но у кого-то не сложилось. Тому же «Спартаку» принадлежит Игорь Дмитриев – сын экс-форварда красно-белых Сергея Дмитриева. Однако вингер, перейдя в московский клуб летом прошлого года, пока не дебютировал за «Спартак». Он сразу отправился в аренду в «Крылья Советов». А, например, Михаил Осинов и Богдан Рогочий – сыновья соответственно экс-игроков «Ростова» Михаила Осинова-старшего и Антона Рогочего – попадали в заявку ростовчан на матчи РПЛ, тем не менее так и не появились на поле. У Осинова-младшего только одна игра в Кубке России. Похожая ситуация и у бывшего одноклубника Помазуна – голкипера Данилы Бокова, чей отец Максим выступал за ЦСКА. Возможно, Боковы ещё попадут в этот список.

Алексей и Павел Мелёшины, «Спартак»

Алексей и Павел Мелёшины Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Спартаке» уже был семейный дуэт, поигравший за столичную команду в чемпионате России. Полузащитник Алексей Мелёшин дебютировал за красно-белых в возрасте 20 лет в 1996 году, когда «пионеротряд» Георгия Ярцева неожиданно вернул клубу чемпионский титул. В том сезоне молодой воспитанник «Спартака» поучаствовал в 24 матчах, включая «золотой» с «Аланией». Всего же в четырёх сезонах в составе красно-белых Мелёшин-старший сыграл 68 встреч чемпионата, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Затем ушёл в «Сатурн».

«Игра в том «Спартаке» меня закалила, я повзрослел, – рассказывал Мелёшин в интервью для «Матч ТВ». – Та ответственность и давление, конкуренция – большая психологическая нагрузка. Надо было доказывать, что ты лучший, нельзя было расслабляться. Это помогло мне в дальнейшем. Я стал сильнее как личность. Каждая тренировка была на высочайшем уровне. Тот «Спартак» отличался работоспособностью и трудолюбием, что достигалось через тренировки, поэтому мы побеждали. Такой уровень тренировок больше нигде не встречал».

Мелёшин-младший также воспитывался в «Спартаке» и дебютировал в РПЛ даже в более молодом возрасте, чем его отец – в 18 лет, осенью 2022 года. Но сыграл Павел пока меньше. У него 13 матчей и один гол. В сентября 2024-го нападающий перешёл в «Сочи» на правах аренды с опцией выкупа.

Анатолий и Дмитрий Давыдовы, «Зенит»

Анатолий и Дмитрий Давыдовы Фото: «Чемпионат»/ФК «Зенит»

А вот уникальный случай в истории российского футбола: отец и сын не просто поиграли за одну команду, а выступали вместе! В 1997 году в «Зенит» после нескольких лет за границей вернулся чемпион СССР сезона-1984 Анатолий Давыдов. Только-только завершившего карьеру 43-летнего защитника позвал на роль ассистента новый главный тренер Анатолий Бышовец. Тогда в «Зените» уже несколько сезонов играл сын Давыдова – Дмитрий, который тоже был защитником. Но родственники быстро превратились из тренера и игрока в партнёров по команде.

По ходу зимних сборов сине-бело-голубые потеряли нескольких защитников, поэтому Бышовец попросил Давыдова-старшего снять бутсы с гвоздя и помочь команде на футбольном поле. Анатолий не отказал Анатолию – до сентября цементировал оборону «Зенита». Благодаря своему опыту и классу был далеко не худшим. Провёл 15 матчей, дебютировав в чемпионате России в 43. Дмитрий также стабильно выходил в основе.

«Здоровье было, скорость почти не потерял, – вспоминал Давыдов-старший тот сезон в интервью для издания «Наш Зенит». – Разве что сказал Анатолию Федоровичу, что на меня ложится двойная ответственность – играть не только за команду, но и за него лично, ведь он сделал ставку на ветерана. Не знаю, как удалось в том возрасте сохранить такую хорошую форму. Режимщиком особым никогда не был. Природа, родители, боженька… Игра вместе с сыном? Это было ещё одним дополнительным поводом для ответственности. Помимо того, что свою позицию на поле просчитывал быстро, так ещё и нужно было увидеть, что там у Димы. Подстраховать, подсказать».

Только после того сезона Давыдов-старший окончательно завершил карьеру. А у Дмитрия – 121 встреча в элите за «Зенит».

Андрей и Михаил Тихоновы, «Крылья Советов»

Андрей и Михаил Тихоновы Фото: pfcks.ru

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов и его сын Михаил тоже поиграли за одну команду в РПЛ. Правда, не вместе и не за красно-белых. Их объединила Самара.

Взяв со «Спартаком» восемь чемпионских титулов, Андрей ушёл из клуба по решению Романцева. 30-летний полузащитник подписал контракт с «Крыльями Советов», за которые отыграл (с перерывом) ещё пять сезонов. Провёл 126 матчей в РПЛ, забил 26 мячей и сделал 26 голевых передач. Там Тихонов тоже завоевал любовь болельщиков, взял с командой бронзу и доходил до финала Кубка России.

Двое сыновей Тихонова стали профессиональными футболистами, и один из них сыграл в РПЛ за «Крылья Советов». Причём под руководством отца. Михаил, действующий на правом фланге обороны или полузащиты, дебютировал в самарской команде в августе 2018-го в возрасте 20 лет. Вышел на замену в концовке выездной встречи с «Ростовом». Это был его единственный матч за «Крылья Советов» в РПЛ, а ещё пять он провёл в элите за «Химки».

«Спокойнее играть не под руководством отца – 100%, – признавался Михаил в интервью для Sports.ru. – И опять же: папе тоже было нелегко. Он выбирает состав, принимает решения по заменам, несёт ответственность за команду и конкретного игрока. И в то же время я его сын. Ошибаюсь я – и для всех это не футболист Тихонов будет ошибаться, а сын тренера. Я думаю, поэтому у отца не особенно много играл. Где-то он боялся меня выпустить – даже понимая, что я не хуже других ребят, что могу усилить».

Руслан и Гамид Агаларовы, «Анжи»

Руслан и Гамид Агаларовы Фото: «Чемпионат»

Полузащитник Руслан Агаларов почти всю карьеру провёл в «Анжи», а в РПЛ отыграл три сезона – с 2000 по 2002 год. Поучаствовал в 80 матчах, забил восемь мячей и отдал девять голевых передач. Боролся с командой за бронзу в 2000-м, а по итогам сезона-2001 попал в список 33 лучших футболистов чемпионата России – под третьим номером на своей позиции. В общем, на пике карьеры был заметным игроком.

Его сын Гамид начинал профессиональную карьеру в «Анжи», когда команда вылетала из РПЛ в сезоне-2018/2019. В том чемпионате 18-летний нападающий сыграл семь встреч без результативных действий. Агаларов-младший раскроется и станет лучшим бомбардиром чемпионата России уже в «Уфе».

Когда «Анжи» потерял профессиональный статус, Агаларов-старший говорил: «Очень жаль. Надеюсь, что скоро «Анжи» возобновит своё существование. В качестве футболиста я всю свою спортивную жизнь провёл в этом клубе… Гамид начинал в юношах: тогда была академия «Анжи». Это был флагман дагестанского футбола. Все мальчишки мечтали играть в структуре клуба. Гамид начинал свой путь и состоялся именно в «Анжи».

В январе 2025-го «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол. А отец и сын Агаларовы сейчас в махачкалинском «Динамо». Руслан – спортивный директор, Гамид – ведущий форвард.

Александр и Андрей Воробьёвы, «Ростов»

Александр и Андрей Воробьёвы Фото: ffrnd.ru/Из личного архива

Нападающий Александр Воробьёв выступал более 10 сезонов в чемпионате СССР за ростовский СКА. Взял с командой Кубок СССР 1981 года, достаточно много забивал и даже провёл один матч за сборную. После развала Союза уехал зарабатывать на жизнь в Финляндию, а в 1994-м в возрасте 32 лет вернулся и доигрывал за «Ростсельмаш» (ныне – «Ростов»). Поучаствовал ещё в двух сезонах российского чемпионата.

Его сын Андрей также стал нападающим и дотянул до высшей лиги. Однако сделать себе имя в РПЛ не сумел. Воробьёв-младший дебютировал в элите в 2000 году, будучи ещё 18-летним игроком. В течение трёх сезонов он выходил на поле шесть раз – в каждом матче на замену. Голов не забивал, голевых передач не отдавал. Затем нападающий связал свою карьеру с ростовским СКА, но закончил уже в 27.